Swan Hellenic: la Minerva ha iniziato il viaggio che la porterà in Argentina per la crociera di debutto

La Minerva ha lasciato Helsinki per l’Argentina. Dal porto di Ushuaia, il prossimo 29 dicembre, la prima nave della flotta Swan Hellenic salperà per la crociera spedizione culturale di debutto: un viaggio di dieci giorni in Antartide. La Minerva è stata consegnata il 3 dicembre scorso, dopo il battesimo del 23 novembre e tre giorni di prove in mare. Prima unità di una serie di tre navi da spedizione, è dotata di un sistema di propulsione diesel-elettrico da 5 megawatt con riduzione catalitica selettiva e uno scafo rinforzato anti ghiaccio Pc5 con stabilizzatori extra-large. Con i suoi 113 metri e una stazza di 10.500 tonnellate, è stata appositamente progettata per esplorare i luoghi più suggestivi e inaccessibili del pianeta.

Non solo: grande attenzione è stata posta anche alla questione ambientale. La Minerva è infatti autosufficiente fino a 40 giorni o per 8 mila miglia nautiche. È predisposta all’implementazione della tecnologia delle batterie per operare in modalità silenziosa, nonché dotata di un sistema per la riduzione delle emissioni, di sistemi avanzati del trattamento delle acque reflue e delle strutture di stoccaggio dei rifiuti necessarie per operare in aree polari sensibili. L’unità offre ai suoi 152 ospiti sistemazioni 5 stelle in 76 cabine e suite, la maggior parte provviste di grandi balconi, ed è gestita da un team di 120 persone a bordo.

Affidata alle mani del capitano Tuomo Leskinen e del direttore d’albergo Philipp Reutener, la Minerva è dunque pronta a portare i propri primi ospiti nella crociera inaugurale per festeggiare il nuovo anno. I passeggeri potranno ammirare la fauna della penisola antartica e delle più miti isole Shetland in compagnia del capo spedizione Pablo Brandeman, dell’esperto di storia polare, Dmitry Kiselev e del famoso ornitologo, Andy Bunten.