See You in a Wild, dall’esperienza di nomadi digitali fino ai viaggi esclusivi Dalla professione di Tour Expert a bordo di Costa Crociere all’organizzazione di viaggi fino all’esperienza di nomadi digitali. Per Marianna Stega e Ruggero Rebutti ideatori di Sea You in a Wild, l’avventura e la passione per i viaggi sono sempre stati protagonisti di vita. Ruggero e Marianna si sono conosciuti in Grecia nel 2013 a bordo della nave Costa Mediterranea sulla quale entrambi lavoravano. Impegni ed orari diversi erano però un chiaro ostacolo alla loro storia, quindi decisero di salutare la vita ed il lavoro a bordo e di cercare un po’ di stabilità. «Ma la vita a “terra” non aveva il ritmo che speravamo – commenta Marianna – Nel frattempo abbiamo messo su casa e ci siamo sposati. Io ho aperto un’agenzia di viaggi a Rapallo e Ruggero ha cominciato a lavorare a bordo degli yacht. Prima della pandemia ho chiuso l’agenzia su strada: ho proseguito a lavorare puntando sui viaggi su misura e ho anche aperto un reparto Wedding. Il ritmo di lavoro era però insostenibile: ad inizio 2020 avevo ben 7 matrimoni in programma e facevo tutto da sola. Ruggero era via tutta la settimana. Poi è arrivato il Covid: è stata la pandemia ad indicarci la “strada” giusta, finalmente abbiamo cambiato vita seguendo il nostro bisogno di avventure e di viaggi. In poche parole abbiamo scelto di cambiare la comodità con la libertà». Marianna e Ruggero hanno comprato un furgone e lo hanno camperizzato: dopo un primo test in Italia lo hanno spedito l’estate scorsa in Canada. L’obiettivo di Marianna e Ruggero era chiaro: viaggiare (insieme a loro anche un cane, Filippo, e due gatti, Tommaso e Margherita) e lavorare in digitale. Il Progetto lanciato con il nome See You in a Wild che li identifica sui social media è partito qualche mese fa: dal settembre 2023 hanno percorso tantissimi chilometri tra il Canada e gli Stati Uniti e continueranno a viaggiare condividendo esperienze, contenuti, immagini tra natura e scenari incredibili che cambiano di giorno in giorno. «Sto definendo un altro Progetto – conclude Marianna – Riprenderò presto ad occuparmi di organizzazione di viaggi esclusivi, magari puntando su itinerari di lusso e concentrandomi su una nicchia specifica». Condividi

