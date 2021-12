Royal Caribbean: sospese le nuove prenotazioni fino a gennaio inoltrato

Nuove prenotazioni sospese fino agli inizi di gennaio per la flotta Royal Caribbean International. La compagnia ha preso tale decisione per consentire un’ulteriore limitazione dei posti disponibili a bordo, in modo da garantire un adeguato distanziamento tra passeggeri e membri dell’equipaggio sulle proprie navi.

La mossa giunge dopo che nelle ultime due settimane alcune unità Royal Caribbean, inclusa la nuovissima Odyssey of the Seas e la Symphony of the Seas, avevano registrato una serie di contagi a bordo. “Le partenze sono state rimosse dal nostro sito, così come è già accaduto in passato per altre crociere nel corso del 2021”, ha dichiarato la compagnia in una nota ufficiale.