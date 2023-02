Rcl chiude il 2022 ancora in rosso, ma migliorano tutti i principali indici di performance Ancora non ci siamo, ma il ritorno ai profitti per le compagnie di crociere è davvero vicino, con il 2023 che segnerà con ogni probabilità la ripresa completa del settore. Il gruppo Royal Caribbean è stato l’unico a oggi ad aver chiuso in positivo almeno un trimestre nell’era post-Covid, il terzo, con margini netti per 33 milioni di dollari, ndr. Ciononostante il suo bilancio 2022 è rimasto ancora in perdita per 2,2 miliardi di dollari (contro i -5,3 milioni dell’anno precedente). Le perdite rettificate sono state invece di 1,9 miliardi (-4,8 miliardi nel 2021). Allo stesso tempo è però tornato in territorio positivo il valore dei margini operativi lordi rettificati (adjusted ebitda) a quota 711,6 milioni, contro il rosso da 2,6 miliardi di due anni fa.

“Il 2022 è stato un anno chiave per noi. Abbiamo infatti ripreso la piena operatività di tutte le nostre flotte, portando in crociera un totale di 6 milioni di passeggeri – spiega il presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty -. Siamo inoltre riusciti a rivedere il segno più per quanto riguarda l’ebidta rettificato e in termini di flussi di cassa operativi. Il tutto grazie alla costante crescita dei ricavi e alle nostre strategie di controllo dei costi. Per il 2023 stiamo già registrando una stagione Wave da record, con prenotazioni che si avvicinano ai nostri livelli più alti di sempre. Tutto ciò, insieme all’ampliamento delle finestre di prenotazione, ci consente di essere molto ottimisti per l’anno corrente, con la prospettiva concreta di stabilire nuovi record di profitti e margini operativi lordi”

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto Travel Quotidiano, dalla proprietà alla direzione, dalla redazione al commerciale, dalla divisione eventi all'amministrazione è profondamente vicina alle popolazioni di Turchia e Siria che in questo momento stanno soffrendo un immenso dolore a causa del fortissimo terremoto che ha colpito quelle zone. Visto il nostro lavoro abbracciamo anche tutti gli operatori che hanno lavorato, lavorano e continueranno a lavorare con la Turchia e la Siria. Naturalmente le nostre sono solo parole, ma sono parole che arrivano dal cuore. Siamo qui, insomma, a far sentire il nostro supporto e saremo ancora più vicini quando inizierà la ricostruzione. [post_title] => Un pensiero per Turchia e Siria [post_date] => 2023-02-08T14:50:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675867856000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438968 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438970" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Lucia Impiccini con Francesco Andolfi, Giorgia Frisenna (vincitrice della borsa di studio) e Monica Andolfi[/caption] Air France-Klm ricorda Gianluca Andolfi e lo fa concretamente, supportando il Master in Sustainable Business Administration - Msba di Altis Università Cattolica del Sacro Cuore e dedicando al collega recentemente scomparso, una borsa di studio. “Gianluca Andolfi era il prezioso responsabile per la comunicazione di Air France-Klm in Italia, un lavoro che rispondeva in pieno al suo carattere aperto e alla sua facilità di instaurare relazioni personali e professionali - sottolinea Lucia Impiccini, marketing director Air France-Klm East Mediterranean -. Comunicare sulla sostenibilità nell’ambito del trasporto aereo è stato uno dei compiti a cui Gianluca si dedicava con passione, lucidità e spirito critico”. Il Master dell'Università Cattolica contribuisce alla formazione di una nuova classe di manager protagonisti della transizione sostenibile. Ad una faculty di grande competenza, unisce partnership con aziende leader, quali Air France-Klm, Liquigas e Maire Tecnimont, associazioni e importanti organizzazioni come Ashoka, Assolombarda e Sustainability Makers. La scelta sullo studente a cui assegnare la borsa di studio è stata fatta sia rispettando i criteri previsti da Altis ma anche individuando una giovane che crede nella comunicazione e nel suo ruolo significativo per rendere la sostenibilità un fatto concreto e significante delle azioni quotidiane di uomini, donne e aziende. [post_title] => Air France-Klm ricorda Gianluca Andolfi con una borsa di studio alla Cattolica di Milano [post_date] => 2023-02-08T14:27:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675866443000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438963 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flybe non vuole gettare la spugna: gli amministratori della compagnia aerea ormai al collasso, hanno fatto richiesta alla Civil Aviation Authority (Caa) per una licenza operativa temporanea. Una mossa che consentirebbe agli amministratori di Interpath di avviare il processo di ristrutturazione del vettore regionale, anche se inizialmente i voli non riprenderanno. È la prima volta che la Caa riceve una richiesta di licenza temporanea da una compagnia aerea fallita. L'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito non ha ancora preso una decisione in merito alla concessione della licenza temporanea e "la licenza di Flybe rimane attualmente sospesa in conformità agli impegni assunti dagli amministratori". La compagnia è fallita per la seconda volta in tre anni il 28 gennaio scorso, confermando il licenziamento di 277 dei 321 dipendenti. [post_title] => Flybe non molla e fa richiesta alla Caa per ottenere una licenza operativa temporanea [post_date] => 2023-02-08T14:03:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675865037000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438962 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_398888" align="alignleft" width="300"] Jason Liberty[/caption] Ancora non ci siamo, ma il ritorno ai profitti per le compagnie di crociere è davvero vicino, con il 2023 che segnerà con ogni probabilità la ripresa completa del settore. Il gruppo Royal Caribbean è stato l'unico a oggi ad aver chiuso in positivo almeno un trimestre nell'era post-Covid, il terzo, con margini netti per 33 milioni di dollari, ndr. Ciononostante il suo bilancio 2022 è rimasto ancora in perdita per 2,2 miliardi di dollari (contro i -5,3 milioni dell'anno precedente). Le perdite rettificate sono state invece di 1,9 miliardi (-4,8 miliardi nel 2021). Allo stesso tempo è però tornato in territorio positivo il valore dei margini operativi lordi rettificati (adjusted ebitda) a quota 711,6 milioni, contro il rosso da 2,6 miliardi di due anni fa. "Il 2022 è stato un anno chiave per noi. Abbiamo infatti ripreso la piena operatività di tutte le nostre flotte, portando in crociera un totale di 6 milioni di passeggeri - spiega il presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty -. Siamo inoltre riusciti a rivedere il segno più per quanto riguarda l'ebidta rettificato e in termini di flussi di cassa operativi. Il tutto grazie alla costante crescita dei ricavi e alle nostre strategie di controllo dei costi. Per il 2023 stiamo già registrando una stagione Wave da record, con prenotazioni che si avvicinano ai nostri livelli più alti di sempre. Tutto ciò, insieme all'ampliamento delle finestre di prenotazione, ci consente di essere molto ottimisti per l'anno corrente, con la prospettiva concreta di stabilire nuovi record di profitti e margini operativi lordi" [post_title] => Rcl chiude il 2022 ancora in rosso, ma migliorano tutti i principali indici di performance [post_date] => 2023-02-08T14:03:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675864986000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry a Orosei per Baja Hotels. E' la prima importante novità dell'anno per l'operatore sardo, che aggiungerà a breve una nuova struttura al portfolio di gestioni dirette della compagnia alberghiera del gruppo Bhtm: "Si tratta di un 5 stelle immerso in un contesto naturale straordinario, adiacente all’omonimo campo da golf – spiega il managing director e membro del board di Baja Hotel Travel Management e Gastaldi Holidays, Luca Battifora -. Si affianca agli altri nostri quattro indirizzi di Baja Sardinia a firma Baja Hotels: il Club Hotel, La Bisaccia, il Grand Relais dei Nuraghe e il residence Cormorani Alti. Ma tra le proprietà da tenere d’occhio quest’anno ci sono anche un paio di indirizzi di cui il nostro gruppo detiene i diritti di commercializzazione. A partire dal Sentido Orosei Beach, in esclusiva dallo scorso anno, fino ad arrivare alla new entry Torre Salinas di Muravera: 100 camere praticamente in spiaggia; struttura ideale per coppie che cercano una vacanza mare relax nel sud dell’isola". Il mare Italia di Bhtm si presenta quindi con le carte in regola per un ottimo 2023, senza timore reverenziale alcuno, a fronte dell’apertura completa dei confini internazionali: "Il ritorno alla piena fruibilità di tutte le destinazioni, o quasi, è un bene per tutti – prosegue Battifora -. Il nostro approccio non cambia: la strategia non guarda alle possibili variabili legate alle altre mete competitor, ma si concentra nell’offrire al mercato un portafoglio di prodotti distintivi e curati nel singolo dettaglio, convinti che qualità e competenza paghino sempre". [post_title] => Baja Hotels: in arrivo un nuovo 5 stelle a Orosei [post_date] => 2023-02-08T13:32:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675863159000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438954 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Questo inverno resta forte in Europa la propensione a viaggiare, come rivelano i risultati del terzo International Vacation Confidence Index di Allianz Partners. Quasi due terzi (63%) degli oltre 9 mila intervistati in nove Paesi europei prevedono, infatti, di fare un viaggio di piacere di tre o più giorni entro marzo, puntando sia su mete domestiche sia estere. Nonostante la diffusa compressione della spesa dei consumatori, la propensione a viaggiare all'estero si rivela sostenuta: quasi un quarto (23%) del campione prevede una vacanza al di fuori dei propri confini nazionali entro la fine dell’inverno, con il 72% di questi che scelgono una meta del Vecchio continente. Guardando al nostro Paese, la propensione a viaggiare risulta addirittura maggiore della media, con il 73% degli italiani pronto a partire entro il mese di marzo. I più pianificano di restare in Italia (61%), prediligendo vacanze in città (33%) o in montagna (25%). Più di uno su cinque però sta programmando un viaggio all’estero, nella grande maggioranza dei casi (76%) rimanendo in Europa. I tre motivi principali che spingono a partire quest'inverno sono il desiderio di relax, quello di incontrare parenti e la voglia di riconnettersi con la natura. In tutta Europa, quasi la metà (48%) di chi parte dichiara di volersi rilassare. Un terzo (32%) intende trascorrere del tempo con i parenti e il 31% vuole godersi la natura in campagna o in montagna. Anche gli italiani partono in primo luogo per rilassarsi (51%), ma il desiderio di godersi la natura (32%) supera, seppur di poco, quello di ritrovarsi con i propri cari (29%). Nonostante l'inflazione e la conseguente crescita del costo della vita, il viaggiatore medio prevede di spendere poco più di 1.500 euro. Sebbene la crescita dei prezzi non stia minando la domanda, per alcuni sta influenzando i piani di viaggio. Tra coloro che hanno in programma di viaggiare, l'aumento dei costi di viaggio fa sì che la metà degli intervistati (50%) dichiari di aspettarsi di dover cambiare destinazione, accorciare il viaggio o addirittura cancellarlo. Un dato significativamente più alto si registra invece nel nostro Paese, dove il 79% dei viaggiatori si aspetta di dover cambiare i propri piani di viaggio. Allo stesso modo, tra coloro che non hanno intenzione di viaggiare quest'inverno, la mancanza di denaro è il principale ostacolo al viaggio, citato dal 53% di chi non partirà. Un dato, quest’ultimo, che per l’Italia sale al 60%. Il 42% tra gli europei che resteranno a casa (il 47% tra gli italiani) ritiene che viaggiare sia diventato semplicemente troppo costoso. Sulla scia dei problemi che il mondo dei viaggi ha affrontato negli anni recenti, i timori di interruzioni e cancellazioni rimangono elevati. I timori per la salute non impediscono più alle persone di viaggiare. Quest'inverno, solo il 2% in tutta Europa, l’1% in Italia, ha citato problemi di salute come motivo per non viaggiare. Complessivamente, il 39% degli intervistati è piuttosto preoccupato per la situazione sanitaria, con un calo di 6 punti rispetto all'estate scorsa. Gli italiani, con il 44%, restano un po’ più preoccupati della media, ma con un calo maggiore (9%) rispetto all’ultima rilevazione. Cresce il numero delle persone che acquistano un'assicurazione viaggio per proteggersi dalla cancellazione o dalle interruzioni del viaggio oppure per coprire l'assistenza medica. Commentando i risultati dell'indagine, Joe Mason, chief marketing officer di Travel di Allianz Partners, ha affermato: «Il desiderio degli europei di viaggiare quest'inverno è davvero significativo, anche a fronte dell'aumento dei costi e dell'incertezza economica. È passato circa un anno da quando la gran parte dei Paesi europei ha eliminato le ultime restrizioni di viaggio legate alla pandemia e gli europei hanno riscoperto i vantaggi unici che il viaggio offre: un'opportunità per rilassarsi, vedere la famiglia e godersi la natura. Tuttavia, l'aumento dei prezzi ha acuito la linea di demarcazione tra chi può permettersi di viaggiare e chi no. Mentre molti sono disposti e sono in grado di spendere per viaggiare, molti altri sono esclusi. Questo sarà motivo di preoccupazione per il settore, soprattutto se tale fenomeno dovesse prolungarsi fino alla stagione estiva». [post_title] => Allianz Partners: gli italiani vogliono viaggiare (il 72%). Ma con tutte le cautele [post_date] => 2023-02-08T12:25:17+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675859117000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ripartono i voli speciali di Dimensione Turismo per Cipro Nord e il Kaya Artemis Resort & Casino. Quest'anno il collegamento sarà effettuato da Bergamo con voli Cyprus Airlines ogni lunedì dal 17 luglio al 4 settembre, per soggiorni di sette giorni in formula nella struttura della baia di Famagosta. Il 5 stelle Kaya Artemis appartiene al gruppo turco Kaya ed è noto per la sua spiaggia e i servizi di livello. Prodotto di punta dell’offerta Dimensione Turismo, il tour operator ha creduto in questa destinazione per 14 anni, offrendo un viaggio all’insegna del relax e della comodità in formula ultra all-inclusive. Dal 2009 più di 20 mila persone hanno scoperto e amato l’isola, con una percentuale del 25% di repeaters. [post_title] => Dimensione Turismo: da Bergamo il volo speciale 2023 per il Kaya Artemis sulla baia di Famagosta [post_date] => 2023-02-08T12:22:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675858947000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438943 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'India farà del suo anno di presidenza del G20 l'occasione per promuovere il turismo verde, aprire fino a 50 nuove destinazioni turistiche e lanciare una nuova campagna pubblicitaria sui mercati esteri. Come riportato da Reuters, il Paese che ha assunto la presidenza del forum intergovernativo lo scorso dicembre, ospiterà oltre 200 riunioni del G20 in più di 50 località nei prossimi mesi, comprese le principali attrazioni turistiche di Rajasthan, Goa e delle regioni di Jammu e Kashmir, oltre che nei pressi del sito archeologico di Dholavira nel Gujarat. Il governo sta promuovendo iniziative ecologiche per promuovere un turismo responsabile nel Paese e le autorità hanno in programma di garantire alle piccole imprese le risorse necessarie per gli investimenti green e per creare posti di lavoro locali. Durante l'anno saranno oltre 100.000 i delegati stranieri del G20 che visiteranno l'India, secondo le previsioni di Arvind Singh, segretario del ministero del Turismo; il governo auspica inoltre che il numero di turisti stranieri potrebbe raggiungere i 15 milioni nel 2024, portando oltre 30 miliardi di dollari di entrate nelle casse del Paese. Tra le iniziative volte a incentivare gli arrivi ci sono un ulteriore alleggerimento delle norme sui visti e l'introduzione di strutture per l'immigrazione a misura di viaggiatore negli aeroporti. [post_title] => India alla presidenza del G20: occasione per promuovere il turismo verde e nuove destinazioni [post_date] => 2023-02-08T11:54:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675857285000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438944" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Populonia e del golfo di Baratti. Foto di Alessandro Moggi.[/caption] Uno stand più grande rispetto allo scorso anno e tecnologicamente innovativo, dotato persino di un drone immersivo che senza l'utilizzo di occhiali o smartphone permetterà di essere circondati dalle immagini. La Toscana si presenta alla Bit 2023 con una serie di appuntamenti importanti (pad. 3, stand C101-103 D102-104). In accordo con il tema di quest'anno della fiera, verranno proposte, tra le altre, iniziative che guardano al benessere psicofisico, oggetto dell’attuale campagna di comunicazione regionale. Giornata clou, sarà lunedì 13 febbraio, quando saranno in fiera l’assessore regionale al Turismo e alle attività produttive, Leonardo Marras, il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, e quello di fondazione Sistema Toscana – Visittuscany.com, Francesco Palumbo. Si potranno così scoprire le novità 2023 della fondazione, tra cui i nuovi servizi digitali per il cicloturismo su Visittuscany.com e la 50 Giorni di cinema a Firenze, rassegna di festival a carattere internazionale promossa da regione Toscana e comune di Firenze insieme alla fondazione Cr Firenze e alla Camera di commercio locale. A seguire, l’annuncio della collaborazione tra Toscana e Macedonia centrale/Penisola Calcidica, Macedonia orientale/Tracia e Unione delle municipalità delle Isole Ionie/con Cefalonia capofila e quella con Gran Canaria. Quindi la presentazione del simposio etrusco-ellenico con l’incontro tra due culture geograficamente lontane quanto vicine nell’essenza. Dedicato alla Toscana anche l’Annuario Gist 2023, realizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Dopo la sua presentazione avrà luogo la consegna dei Green travel award: 31 gli operatori partecipanti, dieci gli Ambiti turistici omogenei della regione che hanno deciso di presentare i loro prodotti turistici a Milano. Per la prima volta dopo la pandemia, infine, studenti di scuole superiori a indirizzo turistico della Toscana potranno vivere direttamente un’esperienza di lavoro durante una delle più importanti manifestazioni del settore e collaborare nel 2023 ad altre fiere ed eventi. [post_title] => La Toscana in Bit con uno stand più grande e tutte le novità del 2023 [post_date] => 2023-02-08T11:42:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675856576000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "rcl chiude 2022 ancora rosso migliora tutti kpi 2023 si apre migliori auspici" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3248,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto Travel Quotidiano, dalla proprietà alla direzione, dalla redazione al commerciale, dalla divisione eventi all'amministrazione è profondamente vicina alle popolazioni di Turchia e Siria che in questo momento stanno soffrendo un immenso dolore a causa del fortissimo terremoto che ha colpito quelle zone.\r

\r

Visto il nostro lavoro abbracciamo anche tutti gli operatori che hanno lavorato, lavorano e continueranno a lavorare con la Turchia e la Siria. Naturalmente le nostre sono solo parole, ma sono parole che arrivano dal cuore.\r

\r

Siamo qui, insomma, a far sentire il nostro supporto e saremo ancora più vicini quando inizierà la ricostruzione.","post_title":"Un pensiero per Turchia e Siria","post_date":"2023-02-08T14:50:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1675867856000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438970\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Lucia Impiccini con Francesco Andolfi, Giorgia Frisenna (vincitrice della borsa di studio) e Monica Andolfi[/caption]\r

Air France-Klm ricorda Gianluca Andolfi e lo fa concretamente, supportando il Master in Sustainable Business Administration - Msba di Altis Università Cattolica del Sacro Cuore e dedicando al collega recentemente scomparso, una borsa di studio.\r

“Gianluca Andolfi era il prezioso responsabile per la comunicazione di Air France-Klm in Italia, un lavoro che rispondeva in pieno al suo carattere aperto e alla sua facilità di instaurare relazioni personali e professionali - sottolinea Lucia Impiccini, marketing director Air France-Klm East Mediterranean -. Comunicare sulla sostenibilità nell’ambito del trasporto aereo è stato uno dei compiti a cui Gianluca si dedicava con passione, lucidità e spirito critico”.\r

Il Master dell'Università Cattolica contribuisce alla formazione di una nuova classe di manager protagonisti della transizione sostenibile. Ad una faculty di grande competenza, unisce partnership con aziende leader, quali Air France-Klm, Liquigas e Maire Tecnimont, associazioni e importanti organizzazioni come Ashoka, Assolombarda e Sustainability Makers.\r

La scelta sullo studente a cui assegnare la borsa di studio è stata fatta sia rispettando i criteri previsti da Altis ma anche individuando una giovane che crede nella comunicazione e nel suo ruolo significativo per rendere la sostenibilità un fatto concreto e significante delle azioni quotidiane di uomini, donne e aziende.\r

","post_title":"Air France-Klm ricorda Gianluca Andolfi con una borsa di studio alla Cattolica di Milano","post_date":"2023-02-08T14:27:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675866443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flybe non vuole gettare la spugna: gli amministratori della compagnia aerea ormai al collasso, hanno fatto richiesta alla Civil Aviation Authority (Caa) per una licenza operativa temporanea. Una mossa che consentirebbe agli amministratori di Interpath di avviare il processo di ristrutturazione del vettore regionale, anche se inizialmente i voli non riprenderanno.\r

\r

È la prima volta che la Caa riceve una richiesta di licenza temporanea da una compagnia aerea fallita.\r

\r

L'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito non ha ancora preso una decisione in merito alla concessione della licenza temporanea e \"la licenza di Flybe rimane attualmente sospesa in conformità agli impegni assunti dagli amministratori\".\r

\r

La compagnia è fallita per la seconda volta in tre anni il 28 gennaio scorso, confermando il licenziamento di 277 dei 321 dipendenti.","post_title":"Flybe non molla e fa richiesta alla Caa per ottenere una licenza operativa temporanea","post_date":"2023-02-08T14:03:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675865037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438962","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_398888\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jason Liberty[/caption]\r

\r

Ancora non ci siamo, ma il ritorno ai profitti per le compagnie di crociere è davvero vicino, con il 2023 che segnerà con ogni probabilità la ripresa completa del settore. Il gruppo Royal Caribbean è stato l'unico a oggi ad aver chiuso in positivo almeno un trimestre nell'era post-Covid, il terzo, con margini netti per 33 milioni di dollari, ndr. Ciononostante il suo bilancio 2022 è rimasto ancora in perdita per 2,2 miliardi di dollari (contro i -5,3 milioni dell'anno precedente). Le perdite rettificate sono state invece di 1,9 miliardi (-4,8 miliardi nel 2021). Allo stesso tempo è però tornato in territorio positivo il valore dei margini operativi lordi rettificati (adjusted ebitda) a quota 711,6 milioni, contro il rosso da 2,6 miliardi di due anni fa.\r

\"Il 2022 è stato un anno chiave per noi. Abbiamo infatti ripreso la piena operatività di tutte le nostre flotte, portando in crociera un totale di 6 milioni di passeggeri - spiega il presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty -. Siamo inoltre riusciti a rivedere il segno più per quanto riguarda l'ebidta rettificato e in termini di flussi di cassa operativi. Il tutto grazie alla costante crescita dei ricavi e alle nostre strategie di controllo dei costi. Per il 2023 stiamo già registrando una stagione Wave da record, con prenotazioni che si avvicinano ai nostri livelli più alti di sempre. Tutto ciò, insieme all'ampliamento delle finestre di prenotazione, ci consente di essere molto ottimisti per l'anno corrente, con la prospettiva concreta di stabilire nuovi record di profitti e margini operativi lordi\"","post_title":"Rcl chiude il 2022 ancora in rosso, ma migliorano tutti i principali indici di performance","post_date":"2023-02-08T14:03:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675864986000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry a Orosei per Baja Hotels. E' la prima importante novità dell'anno per l'operatore sardo, che aggiungerà a breve una nuova struttura al portfolio di gestioni dirette della compagnia alberghiera del gruppo Bhtm: \"Si tratta di un 5 stelle immerso in un contesto naturale straordinario, adiacente all’omonimo campo da golf – spiega il managing director e membro del board di Baja Hotel Travel Management e Gastaldi Holidays, Luca Battifora -. Si affianca agli altri nostri quattro indirizzi di Baja Sardinia a firma Baja Hotels: il Club Hotel, La Bisaccia, il Grand Relais dei Nuraghe e il residence Cormorani Alti. Ma tra le proprietà da tenere d’occhio quest’anno ci sono anche un paio di indirizzi di cui il nostro gruppo detiene i diritti di commercializzazione. A partire dal Sentido Orosei Beach, in esclusiva dallo scorso anno, fino ad arrivare alla new entry Torre Salinas di Muravera: 100 camere praticamente in spiaggia; struttura ideale per coppie che cercano una vacanza mare relax nel sud dell’isola\".\r

\r

Il mare Italia di Bhtm si presenta quindi con le carte in regola per un ottimo 2023, senza timore reverenziale alcuno, a fronte dell’apertura completa dei confini internazionali: \"Il ritorno alla piena fruibilità di tutte le destinazioni, o quasi, è un bene per tutti – prosegue Battifora -. Il nostro approccio non cambia: la strategia non guarda alle possibili variabili legate alle altre mete competitor, ma si concentra nell’offrire al mercato un portafoglio di prodotti distintivi e curati nel singolo dettaglio, convinti che qualità e competenza paghino sempre\".","post_title":"Baja Hotels: in arrivo un nuovo 5 stelle a Orosei","post_date":"2023-02-08T13:32:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1675863159000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Questo inverno resta forte in Europa la propensione a viaggiare, come rivelano i risultati del terzo International Vacation Confidence Index di Allianz Partners. Quasi due terzi (63%) degli oltre 9 mila intervistati in nove Paesi europei prevedono, infatti, di fare un viaggio di piacere di tre o più giorni entro marzo, puntando sia su mete domestiche sia estere. Nonostante la diffusa compressione della spesa dei consumatori, la propensione a viaggiare all'estero si rivela sostenuta: quasi un quarto (23%) del campione prevede una vacanza al di fuori dei propri confini nazionali entro la fine dell’inverno, con il 72% di questi che scelgono una meta del Vecchio continente.\r

\r

Guardando al nostro Paese, la propensione a viaggiare risulta addirittura maggiore della media, con il 73% degli italiani pronto a partire entro il mese di marzo. I più pianificano di restare in Italia (61%), prediligendo vacanze in città (33%) o in montagna (25%). Più di uno su cinque però sta programmando un viaggio all’estero, nella grande maggioranza dei casi (76%) rimanendo in Europa.\r

\r

I tre motivi principali che spingono a partire quest'inverno sono il desiderio di relax, quello di incontrare parenti e la voglia di riconnettersi con la natura. In tutta Europa, quasi la metà (48%) di chi parte dichiara di volersi rilassare. Un terzo (32%) intende trascorrere del tempo con i parenti e il 31% vuole godersi la natura in campagna o in montagna. Anche gli italiani partono in primo luogo per rilassarsi (51%), ma il desiderio di godersi la natura (32%) supera, seppur di poco, quello di ritrovarsi con i propri cari (29%).\r

\r

Nonostante l'inflazione e la conseguente crescita del costo della vita, il viaggiatore medio prevede di spendere poco più di 1.500 euro. Sebbene la crescita dei prezzi non stia minando la domanda, per alcuni sta influenzando i piani di viaggio. Tra coloro che hanno in programma di viaggiare, l'aumento dei costi di viaggio fa sì che la metà degli intervistati (50%) dichiari di aspettarsi di dover cambiare destinazione, accorciare il viaggio o addirittura cancellarlo.\r

\r

Un dato significativamente più alto si registra invece nel nostro Paese, dove il 79% dei viaggiatori si aspetta di dover cambiare i propri piani di viaggio. Allo stesso modo, tra coloro che non hanno intenzione di viaggiare quest'inverno, la mancanza di denaro è il principale ostacolo al viaggio, citato dal 53% di chi non partirà. Un dato, quest’ultimo, che per l’Italia sale al 60%. Il 42% tra gli europei che resteranno a casa (il 47% tra gli italiani) ritiene che viaggiare sia diventato semplicemente troppo costoso.\r

\r

Sulla scia dei problemi che il mondo dei viaggi ha affrontato negli anni recenti, i timori di interruzioni e cancellazioni rimangono elevati. I timori per la salute non impediscono più alle persone di viaggiare. Quest'inverno, solo il 2% in tutta Europa, l’1% in Italia, ha citato problemi di salute come motivo per non viaggiare. Complessivamente, il 39% degli intervistati è piuttosto preoccupato per la situazione sanitaria, con un calo di 6 punti rispetto all'estate scorsa. Gli italiani, con il 44%, restano un po’ più preoccupati della media, ma con un calo maggiore (9%) rispetto all’ultima rilevazione.\r

\r

Cresce il numero delle persone che acquistano un'assicurazione viaggio per proteggersi dalla cancellazione o dalle interruzioni del viaggio oppure per coprire l'assistenza medica. \r

\r

Commentando i risultati dell'indagine, Joe Mason, chief marketing officer di Travel di Allianz Partners, ha affermato: «Il desiderio degli europei di viaggiare quest'inverno è davvero significativo, anche a fronte dell'aumento dei costi e dell'incertezza economica. È passato circa un anno da quando la gran parte dei Paesi europei ha eliminato le ultime restrizioni di viaggio legate alla pandemia e gli europei hanno riscoperto i vantaggi unici che il viaggio offre: un'opportunità per rilassarsi, vedere la famiglia e godersi la natura.\r

\r

Tuttavia, l'aumento dei prezzi ha acuito la linea di demarcazione tra chi può permettersi di viaggiare e chi no. Mentre molti sono disposti e sono in grado di spendere per viaggiare, molti altri sono esclusi. Questo sarà motivo di preoccupazione per il settore, soprattutto se tale fenomeno dovesse prolungarsi fino alla stagione estiva».\r

\r

","post_title":"Allianz Partners: gli italiani vogliono viaggiare (il 72%). Ma con tutte le cautele","post_date":"2023-02-08T12:25:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1675859117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ripartono i voli speciali di Dimensione Turismo per Cipro Nord e il Kaya Artemis Resort & Casino. Quest'anno il collegamento sarà effettuato da Bergamo con voli Cyprus Airlines ogni lunedì dal 17 luglio al 4 settembre, per soggiorni di sette giorni in formula nella struttura della baia di Famagosta.\r

\r

Il 5 stelle Kaya Artemis appartiene al gruppo turco Kaya ed è noto per la sua spiaggia e i servizi di livello. Prodotto di punta dell’offerta Dimensione Turismo, il tour operator ha creduto in questa destinazione per 14 anni, offrendo un viaggio all’insegna del relax e della comodità in formula ultra all-inclusive. Dal 2009 più di 20 mila persone hanno scoperto e amato l’isola, con una percentuale del 25% di repeaters.","post_title":"Dimensione Turismo: da Bergamo il volo speciale 2023 per il Kaya Artemis sulla baia di Famagosta","post_date":"2023-02-08T12:22:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675858947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438943","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'India farà del suo anno di presidenza del G20 l'occasione per promuovere il turismo verde, aprire fino a 50 nuove destinazioni turistiche e lanciare una nuova campagna pubblicitaria sui mercati esteri.\r

\r

Come riportato da Reuters, il Paese che ha assunto la presidenza del forum intergovernativo lo scorso dicembre, ospiterà oltre 200 riunioni del G20 in più di 50 località nei prossimi mesi, comprese le principali attrazioni turistiche di Rajasthan, Goa e delle regioni di Jammu e Kashmir, oltre che nei pressi del sito archeologico di Dholavira nel Gujarat.\r

\r

Il governo sta promuovendo iniziative ecologiche per promuovere un turismo responsabile nel Paese e le autorità hanno in programma di garantire alle piccole imprese le risorse necessarie per gli investimenti green e per creare posti di lavoro locali.\r

\r

Durante l'anno saranno oltre 100.000 i delegati stranieri del G20 che visiteranno l'India, secondo le previsioni di Arvind Singh, segretario del ministero del Turismo; il governo auspica inoltre che il numero di turisti stranieri potrebbe raggiungere i 15 milioni nel 2024, portando oltre 30 miliardi di dollari di entrate nelle casse del Paese.\r

\r

Tra le iniziative volte a incentivare gli arrivi ci sono un ulteriore alleggerimento delle norme sui visti e l'introduzione di strutture per l'immigrazione a misura di viaggiatore negli aeroporti.","post_title":"India alla presidenza del G20: occasione per promuovere il turismo verde e nuove destinazioni","post_date":"2023-02-08T11:54:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1675857285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438944\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Populonia e del golfo di Baratti. Foto di Alessandro Moggi.[/caption]\r

\r

Uno stand più grande rispetto allo scorso anno e tecnologicamente innovativo, dotato persino di un drone immersivo che senza l'utilizzo di occhiali o smartphone permetterà di essere circondati dalle immagini. La Toscana si presenta alla Bit 2023 con una serie di appuntamenti importanti (pad. 3, stand C101-103 D102-104). In accordo con il tema di quest'anno della fiera, verranno proposte, tra le altre, iniziative che guardano al benessere psicofisico, oggetto dell’attuale campagna di comunicazione regionale.\r

Giornata clou, sarà lunedì 13 febbraio, quando saranno in fiera l’assessore regionale al Turismo e alle attività produttive, Leonardo Marras, il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, e quello di fondazione Sistema Toscana – Visittuscany.com, Francesco Palumbo. Si potranno così scoprire le novità 2023 della fondazione, tra cui i nuovi servizi digitali per il cicloturismo su Visittuscany.com e la 50 Giorni di cinema a Firenze, rassegna di festival a carattere internazionale promossa da regione Toscana e comune di Firenze insieme alla fondazione Cr Firenze e alla Camera di commercio locale. A seguire, l’annuncio della collaborazione tra Toscana e Macedonia centrale/Penisola Calcidica, Macedonia orientale/Tracia e Unione delle municipalità delle Isole Ionie/con Cefalonia capofila e quella con Gran Canaria. Quindi la presentazione del simposio etrusco-ellenico con l’incontro tra due culture geograficamente lontane quanto vicine nell’essenza.\r

\r

Dedicato alla Toscana anche l’Annuario Gist 2023, realizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Dopo la sua presentazione avrà luogo la consegna dei Green travel award: 31 gli operatori partecipanti, dieci gli Ambiti turistici omogenei della regione che hanno deciso di presentare i loro prodotti turistici a Milano. Per la prima volta dopo la pandemia, infine, studenti di scuole superiori a indirizzo turistico della Toscana potranno vivere direttamente un’esperienza di lavoro durante una delle più importanti manifestazioni del settore e collaborare nel 2023 ad altre fiere ed eventi.","post_title":"La Toscana in Bit con uno stand più grande e tutte le novità del 2023","post_date":"2023-02-08T11:42:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675856576000]}]}}