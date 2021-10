Quark Expeditions torna in Antartide dal prossimo 25 novembre

Ora è ufficiale. Con l’annuncio dell’apertura dei porti e degli scali aerei argentini ai viaggiatori internazionali a partire dal prossimo 1° di novembre, Quark Expeditions conferma che riprenderà le proprie crociere in Antartide a cominciare dal 25 dello stesso mese.

Il programma prevede tra l’altro il debutto della nuova Ultramarine. La maggior parte delle crociere della stagione 2021-22, rivela la compagnia, è già sold-out ma ci sono ancora delle disponibilità per due itinerari specifici: il “Celebrating Shackleton: Journey from Antarctica to South Georgia” di 20 giorni, in programma tra il 22 dicembre e il 10 gennaio, nonché la “Essential Patagonia: Chilean Fjords and Torres del Paine” di due settimane tra il 15 e il 29 marzo.

“Siamo più che entusiasti del nostro ritorno all’operatività in Antartide – dichiara il vice president of sales, Thomas Lennartz -. Un entusiasmo che monta ancora di più, visto che il programma 2021-22 coincide con la stagione inaugurale di Ultramarine, il cui viaggio di debutto sarà il Solar Eclipse 2021″.