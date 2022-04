Prosegue il roadshow Azemar – Sun Siyam Group: Firenze ha ospitato la seconda tappa

Si è tenuta presso Villa la Massa a Firenze la seconda tappa del roadshow organizzato da Azemar, in collaborazione con Sun Siyam Group. Il percorso prevede sei appuntamenti totali in tutta Italia, per incontrare le agenzie partner del tour operator che avranno così modo di conoscere da vicino la nuova struttura a 5 stelle alle Maldive in Wow all inclusive, Siyam World inaugurata sull’atollo di Noonu lo scorso 28 ottobre. Innovativo nel suo concept, il resort si propone di offrire ai propri ospiti esperienze indimenticabili, come per esempio la possibilità di soggiornare in camere sull’acqua tutte provviste di piscina e scivolo e/o di provare il più grande parco acquatico alle Maldive, Siyam World.

Presenti alla serata toscana a incontrare le agenzie, Loris Giusti (key account Azemar), Patrizia Di Patrizio (responsabile in Italia del gruppo Sun Siyam), Massimo Sgrilli (key account Azemar Toscana e Umbria). Tra gli agenti c’erano invece Natalia Provenzano della Banfield Travel di Poggio a Caiano, Cristina Fossi della Bonair Viaggi di Montelupo Fiorentino, Fabrizio Bastianoni della Ciclone Viaggi di Sesto Fiorentino, Benedetta Gori della Cutter Viaggi di Prato, Simone Gori della Itop di Quarrata, Raffaele Giannettoni della Eclisse Viaggi di Empoli, Marco Nannicini della Follie Viaggi di Prato, Federico Conti della Ghen Travel di Bagno a Ripoli, Pamela Cipriani della i Viaggi di Pamela di Pontassieve, Giulia Boretti della il Colore dei Viaggi di Campi Bisenzio, Jessica Scarpulla della Miro’ l’Arte di Viaggiare di Firenze, Luciana Ricci della Novevie Travel di Firenze, Silvia Marchini della Oceanya Travel di San Casciano in Val di Pesa, Valentina Campinoti della Toby Tour di Santa Croce sull’Arno, Sara Ballerini della Vanalika Travel di Campi Bisenzio e Camilla Marchini della Scarabocchio Viaggi di Lastra a Signa.