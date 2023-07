Ota lancia l’allarme agosto. Diana: serve più spirito di filiera Tutti parlano di filiera ma poi spesso ciascuno va per conto proprio. Servirebbe al contrario una collaborazione sincera tra ogni attore del comparto. Altrimenti si rischia di vivere ancora e ancora un agosto sotto prezzo come sta accadendo ora. E’ il grido d’allarme lanciato da Massimo Diana, di fronte a un mese di picco che sta deludendo le aspettative del mercato. “Io per la verità l’avevo detto in tempi non sospetti, che tutta l’euforia del primo trimestre stava distorcendo le nostre prospettive – ha spiegato il direttore commerciale di Ota Viaggi, in occasione di una conferenza aperta -. Fino allo scorso marzo abbiamo registrato numeri incredibili, mai visti prima. Si parlava di stagione top, a volte persino di investimenti superiori alle reali possibilità delle aziende…”. Poi però la realtà ha preso il sopravvento, dissipando molte illusioni. Il 2023 rimarrà quasi certamente un ottimo anno per l’industria dei viaggi italiana ma la chimera di tariffe a rialzo infinito è sparita rapidamente. “D’altronde come sarebbe potuto essere altrimenti? – ha proseguito Diana -. I segnali erano lì da vedere: inflazione crescente, tassi d’interesse e quindi mutui alle stelle, soprattutto per chi aveva scelto il flessibile… Il budget dell’italiano medio, che poi è il nostro target, non sarebbe potuto che diminuire“. Senza parlare del ritorno prepotente dei competitor internazionali del mare Italia, da sempre core del prodotto Ota Viaggi: con l’apertura di molte mete estere fino all’anno scorso irraggiungibili, la competizione è aumentata a dismisura. “Noi però, avendo consapevolezza di quello che sarebbe accaduto, ci siamo preparati e siamo ora in grado di affrontare la situazione – ha ribadito sempre Diana -. Come? Grazie a una serie di acquisti vuoto – pieno soprattutto sui trasporti, che oggi ci consentono di portare per esempio i nostri ospiti in Sardegna senza far loro pagare biglietti pari a quelli per volare a New York. Ma soprattutto grazie a una professionalità che è da sempre garanzia di qualità e assistenza. In ogni momento. E le emergenze degli aeroporti di Catania e Palermo, nonché degli incendi in Grecia sono lì ancora una volta a dimostrare quanto questo sia davvero importante”. Il tutto senza dimenticare quanto sia vitale pure proteggere chi ha scelto di prenotare in advance booking: “Un patrimonio tanto importante quanto facilmente disperdibile – ha sottolineato il direttore commerciale di Ota -. Ecco perché abbiamo scelto di non scendere mai con i nostri prezzi al di sotto della soglia delle campagne di inizio anno. Persino a costo di lasciare qualche camera vuota”. Ora però è venuto il momento di agire non solo di reagire, è stato quindi l’appello di Diana: serve certo l’aiuto dello stato, “che non può ostinarsi a considerare il ministero del Turismo un dicastero di second’ordine. Ma serve anche che ci si metta tutti insieme. Che si lavori come una vera filiera. Essendo più flessibili: per esempio evitando di ostinarsi a vendere solo le vacanze di sette giorni. Ma soprattutto pianificando di concerto politiche di pricing meno soggette alla volatilità del momento“. Occorre insomma una visione più ampia, che magari conceda qualcosa tra luglio e settembre, spalmandone parte dei sovraprezzi sulle altre stagioni. Pena la perdita strutturale di competitività del mare Italia. “O si cambia, o si cambia – ha perentoriamente concluso Diana -. E quando a settembre – ottobre ricominceremo a parlare di contratti, punteremo su chi sarà in grado, insieme a noi, di fare la vera differenza. Dobbiamo essere scelti non perché il nostro prodotto costa meno, ma perché è quello più garantito e professionale”. Condividi

E' la descrizione che Pierfrancesco Vago, ha fatto della Explora I, in occasione della cerimonia di consegna della nave della scorsa settimana a Monfalcone: “Ma il nostro brand Explora Journeys garantisce esperienza non solo nell’hardware della nave - ha sottolineato l'executive chairman di Msc Crociere -. Lo fa anche nel servizio: un modo per visitare il mondo in grande comfort, competitivo rispetto alle strutture alberghiere di lusso e dal valore aggiunto, quali sono gli itinerari esperienziali dell’Ocean State of Mind”. La Explora I è stata realizzata per il trasporto circa 900 ospiti, distribuiti in 461 suite con terrazzo privato, a cui si aggiungono nove esperienze culinarie a bordo in sei bar/ristoranti, nonché tre piscine, tra cui una coperta. Poche insegne per essere meno invasivi possibili e far sentire il viaggiatore come a casa propria. Non c’è reception ma isole dell’accoglienza: un nuovo concept dove il cliente si rilassa in salotto con un drink in attesa del check-in. Il teatro è un ambiente tipo lounge, dove la gente può incontrarsi e bere un drink accompagnata da un minimo di intrattenimento. Si parla infatti non di intrattenimento ma di arricchimento, condotti sia nelle escursioni, sia a bordo da esploratori dal calibro di Mike Horn. Aromaterapia e nuovi brand in commercio in esclusiva per Msc arricchiscono inoltre l’area wellness. “Questa nave segna l’ingresso del nostro gruppo nel segmento delle crociere di lusso - ha aggiunto Vago -. Un settore con notevoli prospettive di sviluppo nel quale stiamo ancora investendo. Una nuova sfida, per cui puntiamo a innovare fortemente il comparto. Abbiamo infatti coniato una nuova espressione, la Ocean State of Mind, per caratterizzare l’esperienza che il nuovo marchio saprà offrire agli ospiti: uno stato della mente e del corpo che trae ispirazione dalla bellezza del mare interagendo con esso e con quanto avviene sulle nostre navi, per offrire un lusso semplice e raffinato. Explora I sarà una delle ambasciatrici del made in Italy. Non solo: il settore crocieristico oggi è all’avanguardia mondiale sul fronte della decarbonizzazione. Ma serve anche il supporto delle istituzioni, perché sviluppino politiche efficaci e di sostegno alla Blu Economy. Una compagnia di crociere non può fare tutto da sola. Basti pensare alla produzione del carburante Gnl, difficile da reperire. Auspico che le crociere ricevano l’adeguata considerazione e siano considerate dal governo come player realmente strategico per il Paese. Occorre inoltre un grande piano del turismo, che punti soprattutto sui trasporti, sullo shipping e il mare in generale”. [post_title] => Vago: Explora Journeys compete con gli hotel di lusso, ma con il valore aggiunto dei suoi itinerari [post_date] => 2023-07-25T11:21:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690284092000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'emergenza incendi in Grecia non dà tregua, anzi: da ieri l'allarme si è esteso dall'isola di Rodi - da cui sono già state allontanate circa 19.000 persone - a quella di Corfù. Qui sono stati evacuati 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. A Corfù i focolai si sono sviluppati nella zona nord di Perithia dove oltre 2.500 persone, per precauzione, hanno dovuto abbandonare le loro case nella notte di domenica. Al momento Jet2 ha cancellato tutti i voli per Rodi previsti per questa settimana, mentre Tui li ha sospesi almeno fino al prossimo mercoledì: sull'isola l'evacuazione ha già interessato 19.000 persone durante il fine settimana. EasyJet fa sapere che i voli continueranno a funzionare normalmente, ma i pacchetti vacanza sono stati cancellati fino a mercoledì e i clienti riceveranno un rimborso completo. I voli Ryanair per Rodi sono ancora operativi. [post_title] => Grecia: dopo Rodi anche Corfù nella morsa del fuoco [post_date] => 2023-07-24T15:07:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690211246000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450020 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_398991" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] Firma elettronica su tutti i prodotti assicurativi, individuali e di gruppo, emessi attraverso il portale agenti. E' l'ultima novità I4T per gli adv che utilizzano le sue polizze. Il sistema, di fatto, gestisce automaticamente la raccolta delle firme obbligatorie del cliente sul certificato e sulle condizioni di polizza, compito precedentemente svolto manualmente dagli agenti. Non solo: sollecita il cliente in caso di mancata risposta e conserva la documentazione in un’area protetta, accessibile dalla adv. Già utilizzata per perfezionare i contratti delle polizze collettive e dei prodotti Rc Professionale e Insolvenza, la firma elettronica sarà presto disponibile su tutte le assicurazioni viaggio I4T, compresa I4Flight, la polizza best-seller che rimborsa costi di riprotezione ed eventuali penali in caso di cancellazione, anche per sciopero, di un mezzo di trasporto regolarmente prenotato. “Il sistema è completamente automatico – dichiara Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – e rappresenta un esempio concreto di digitalizzazione della filiera che, oltre a migliorare il servizio, tutela agenti e clienti. Un vantaggio importante nel cuore di una stagione particolarmente calda in termini di prenotazioni, che alleggerirà il lavoro dei nostri partner della distribuzione”. [post_title] => I4T introduce la firma elettronica sui prodotti assicurativi emessi attraverso il portale agenti [post_date] => 2023-07-20T10:33:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689849227000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450004 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Accetteremo venti voli ex Catania per giovedì 20 luglio e nessuno da venerdì a domenica»: così Natale Chieppa, direttore generale-accountable manager di Gesap. La società di gestione dell’aeroporto di Palermo teme ripercussioni poco gestibili dall'ondata aggiuntiva di traffico proveniente dallo scalo etneo a causa della chiusura del Terminal A, attualmente previsto almeno fino al 25 luglio. Secondo il manager, ripreso da Il Corriere della Sera, oggi il Falcone-Borsellino tiene ma «per un aeroporto come il nostro - che ha già di suo una crescita del 15% di traffico - il rischio è compromettere la qualità dei servizi (...) anche perché alcuni operatori aeroportuali stanno riscontrando difficoltà per via dell’enorme traffico e per le procedure scorrette di alcune compagnie che hanno inviato voli a Palermo senza preavviso. Siamo in continuo contatto con Enav, Enac e Assoclearance, con tutte le compagnie e abbiamo già comunicato che il 20 luglio accetteremo al massimo venti voli previsti prima su Catania, mentre da venerdì fino a domenica non ci sarà spazio per nessun volo oltre ai nostri». A Palermo finora sono atterrati oltre 45 voli dirottati da Catania, compresi gli Airbus 330 di Ita Airways «con 250 persone a bordo». Una presa di posizione che ha scatenato la reazione del presidente della Regione sicilia, Renato Schifani: «Non posso che stigmatizzare l’atteggiamento della direzione generale dell’aeroporto di Palermo che, senza un doveroso confronto con gli organi di controllo, ha dichiarato di non accettare più voli destinati originariamente allo scalo di Catania, ingenerando così uno stato di allarmismo e tensione sociale in quanti hanno scelto di trovare in Sicilia, simbolo dell’accoglienza, un luogo ideale per le vacanze». Il presidente richiama tutti «al senso di responsabilità comune (...) Vigilerò su atteggiamenti e decisioni unilaterali lontani dallo spirito di cooperazione sociale che possano arrecare grave pregiudizio al superamento dei disagi di questi giorni». [post_title] => Palermo dice stop a ulteriori voli trasferiti da Catania. Schifani: «Serve responsabilità comune» [post_date] => 2023-07-20T09:45:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689846322000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un luglio stabile e in linea con il 2022, si assiste ora a un incremento del 20% delle vendite anticipate per i soggiorni turistici di agosto e settembre: in media, rispetto all'anno scorso, il ritmo è di due camere prenotate in più su dieci. Ma soprattutto, il trend corrente pone l'estate 2023 sopra ai livelli già record del 2019. A luglio, in particolare, sarebbe già prenotato il 58,4% delle camere/posti letto disponibili; una percentuale che sale all’83,6% per agosto e si assesta intorno al 48,9% per settembre. Lo rivela l'ultima indagine commissionata da Enit a Isnart - Unioncamere, che ha monitorato l'andamento dell'ospitalità nelle imprese ricettive italiane tra il 30 giugno e il 7 luglio. “L’Italia è di nuovo al centro del turismo internazionale, che è pronto a raggiungere i numeri pre-pandemia - sottolinea la presidente e ceo di Enit, Ivana Jelinic -. Ad agosto, in particolare, è straniero un turista su tre. In linea generale, tra luglio e settembre, sei operatori su dieci segnalano una stabilità rispetto allo scorso anno nelle prenotazioni della clientela straniera, mentre in tre casi su dieci si registra una crescita, che riguarda in prevalenza i turisti provenienti dalla Germania e dalla Francia, seguite da Usa e Paesi Bassi”. Ad anticipare le vendite sono soprattutto le strutture alberghiere di ogni categoria (prenotate il 63,5% delle camere disponibili per luglio, l’84,3% per agosto e il 45,7% per settembre) e gli agriturismi (luglio 66,9%, agosto 90,2%), seguiti dai b&b (68,5% luglio, 86,2% agosto) per il comparto extralberghiero. [caption id="attachment_449994" align="alignright" width="300"] Loretta Credaro[/caption] “Le prenotazioni segnalate dagli operatori ricettivi italiani sono superiori a quelle del venduto nell’estate 2019 che, come sappiamo, fu un anno record per la filiera turistica italiana - sottolinea la nuova presidente Isnart, Loretta Credaro -. Questi risultati sono in larga parte legati alla domanda italiana, che rappresenta nel mese di punta di agosto il 72% della clientela delle strutture del nostro sistema di ospitalità, con un andamento segnalato come stabile, per tutto il trimestre estivo, da sette operatori su dieci”. Recupera tra gli altri il terreno perduto lo scorso anno il prodotto montagna, che per questa estate fa registrare prenotazioni al 62% per il mese di luglio e vicine al tutto esaurito per agosto (88,2%), con un 41,3% di vendite già chiuse per settembre. Al mare prenotate per luglio il 54,8% delle camere disponibili, meno dello scorso anno, ma con un recupero per i soggiorni programmati di agosto che raggiungono una media dell’81,7% delle disponibilità del periodo (circa una camera in più ogni dieci rispetto al 2022) e un 52,3% di prenotazioni per settembre. Buone prospettive anche per i gestori delle strutture ricettive in città, con prenotazioni che superano quelle del 2022 in tutto il trimestre, con un 57,6% di camere prenotate per luglio, un 82,5% di occupazione media per agosto e un 50,4% per settembre. Quanto all’andamento gestionale delle imprese, a stimare almeno un pareggio di bilancio per il 2023 è il 67,7% degli operatori. Previsioni cautamente ottimistiche, dunque, che derivano dalle prenotazioni consistenti già ricevute per la stagione estiva ma soprattutto da un buon consuntivo per il primo semestre del 2023: occupate in media a gennaio il 35,2% delle camere disponibili (+7 punti percentuali rispetto al 2019), a febbraio il 33,8% (+4,6 p.p.) a marzo il 36,6% (+4,5 p.p.), ad aprile il 39,7% (+2 p.p.) a maggio il 46% (+5 p.p.) e a giugno il 64,7% (+10,2 p.p.). Un trend trainato nella stagione invernale dall’appeal delle strutture ricettive montane (tra gennaio e marzo vendute tra il 42% e il 50% delle camere disponibili), mentre la primavera è stata caratterizzata in positivo soprattutto dalle strutture termali (aprile 47,2%, maggio 56,5% di vendite) e il mese di giugno dalla bella performance delle strutture nelle località lacuali (70,2%). [post_title] => Enit - Isnart: si prepara un'estate record trainata dalla domanda domestica [post_date] => 2023-07-19T15:06:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689779214000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449976 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449981" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, il direttore vendite Sandro Ferrari, Luca Adami, l'area manager Nord Est, Guglielmo Bacigalupi, e Luigi Deli[/caption] Si trova in corso Italia 64 la nuova sede milanese del gruppo Volonline: una storica palazzina di tre piani, in origine una fabbrica di ceramica da qualche anno riconvertita a uso uffici. Gli open space, ampi e luminosi, sono stati ottimizzati per ospitare le differenti business unit della compagnia: al primo piano si trovano la biglietteria e il reparto amministrativo, al secondo i tour operator, e al terzo le altre unità che compongono la galassia Volonline. “Tutti i nostri collaboratori si trovano ora sotto lo stesso tetto, a parte naturalmente lo staff sul territorio e nelle due filiali di Roma e di Napoli”, sottolinea il ceo e fondatore del gruppo, Luigi Deli. Alla base della novità, una politica di espansione che sta già portando frutti importanti, con la compagnia che pensa di chiudere il 2023 a quota 140-180 milioni di euro di fatturato, rispetto agli 80 milioni del 2019. "Ho sempre creduto in un lavoro di networking in grado di coinvolgere tutta la filiera del turismo - aggiunge Deli -. Mia moglie, che è psicoterapeuta, mi ha insegnato il termine polecola: si utilizza nel linguaggio medico-scientifico per indicare situazioni poliamorose di persone che scelgono di fare un tratto del percorso delle propria vita insieme. Ecco, il mio sogno è quello di collaborare con quante più agenzie possibile, di fare un pezzo di strada a braccetto, con marginalità più ampie per tutti e distribuite equamente lungo l'intera filiera". [post_title] => Nuovi uffici a Milano per Volonline che si trasferisce in corso Italia [post_date] => 2023-07-19T12:50:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689771056000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449891 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia continua a investire sull'aeroporto di Comiso dove, dal prossimo 27 luglio, aprirà una nuova rotta per Pisa. Il collegamento - già in vendita attraverso tutti i canali distributivi della compagnia aerea - sarà operato con due frequenze alla settimana, il giovedì e il sabato. "Per Comiso si tratta di un ritorno della tratta e siamo certi che darà ottimi risultati", afferma il management della compagnia aerea. Dallo scalo del ragusano Aeroitalia serve un network che include Alghero, Bologna, Bucarest, Milano Bergamo e Roma Fiumicino. [post_title] => Aeroitalia collegherà Comiso a Pisa, con due voli settimanali dal 27 luglio [post_date] => 2023-07-19T09:45:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689759906000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449875" align="alignleft" width="300"] Aurélie Sandler e Laurent de Chorivit[/caption] Cambio ai vertici del portale di viaggi sostenibili Evaneos: a partire dal prossimo 1° di settembre Aurélie Sandler e Laurent de Chorivit saranno i nuovi amministratori delegati della compagnia, prendendo il posto del fondatore, e attuale presidente e ceo, Eric la Bonnardière, che rimarrà nella compagine come presidente esecutivo del consiglio di amministrazione. Aurélie Sandler è attualmente chief marketing officer di Evaneos, responsabile delle questioni di marketing, strategia, sviluppo internazionale e sostenibilità. Arrivata in Evaneos nel 2020, è stata in precedenza global vp brand & consumer presso Aigle (2018-2020), brand and product director presso VeePee (2013-2018), commercial director presso Young & Rubicam (2006-2011). Aurélie è inoltre laureata Essec: una delle principali business school del mondo. Laurent de Chorivit è oggi invece chief operating officer di Evaneos, responsabile della soddisfazione del cliente e dello sviluppo dell'offerta. Arrivato in Evaneos nel 2017, ha partecipato attivamente allo sviluppo della rete di agenzie partner locali. In precedenza, in Club Med dal 2006 al 2017, Laurent è stato direttore Regno Unito, Sud Africa e Scandinavia, quindi direttore vendite Francia. Dal 1999 al 2006 ha ricoperto diverse posizioni nei team di marketing e vendita di Kraft Foods. Laurent è un laureato Escp, la più antica business school al mondo, fondata a Parigi nel 1819. «Siamo entusiasti dell'idea di affidare il futuro di Evaneos ai nostri talenti interni - spiegano i co-fondatori della società, Eric la Bonnardière e Yvan Wibaux -. Il nostro settore sta cambiando sempre più velocemente ed Evaneos è ben posizionata come azienda di riferimento nel turismo sostenibile e personalizzato. Insieme, Laurent e Aurélie incarnano ciò che costituisce la nostra vera forza, lo spirito imprenditoriale al servizio di un nuovo modo di viaggiare, e ciò che definisce i principi della nostra azione, un misto di tenacia, umiltà e impegno». 