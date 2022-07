Oltremare / Caleidoscopio amplia la reperibilità della business unit Travel Affair

Copertura telefonica del team di consulenza garantita anche nelle giornate festive, dal lunedì al venerdì fino alle 21, al sabato pomeriggio tra le 16 e le 18.30 e infine la domenica mattina tra le 10 e le 12.30. In un momento delicato per il mondo del trasporto aereo, Travel Affair , la business unit del Gruppo Oltremare / Caleidoscopio specialista in biglietteria aerea, ha deciso di ampliare il proprio servizio, garantendo il proprio supporto ai professionisti del settore attraverso un’assistenza che si estende oltre i consueti orari d’ufficio.

«L’attenzione al mercato è fondamentale per le aziende che hanno nell’orientamento al cliente un cardine della loro attività – spiega il coo del gruppo Oltremare / Caleidoscopio, Stefano Uva -. Oltre alla competitività delle tariffe aeree e dei tool tecnologici, Travel Affair ha tra i presupposti della propria attività il voler garantire un’assistenza al top, che curiamo in maniera personalizzata. In una fase storica come quella attuale è impensabile non offrire una copertura che consenta alle agenzie la possibilità di raggiungere il reparto operativo anche nei giorni festivi e oltre gli orari canonici».