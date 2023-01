Ncl: Jason Krimmel e Kevin Bubolz nominati vice president international e managing director Cemea Importanti novità ai vertici dell’organizzazione Norwegian Cruise Line: Jason Krimmel è stato infatti nominato vice president of international della compagnia, mentre Kevin Bubolz, già managing director Europe dal 2018, è diventato vice president & managing director Cemea (Europa continentale, Israele, Medio Oriente e Africa). Nel suo nuovo ruolo, Krimmel supervisionerà le vendite, il marketing e la comunicazione di Ncl al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. In particolare, si occuperà di ottimizzare la collaborazione tra le regioni, di far emergere nuove opportunità di vendita e di promuovere efficaci campagne through-the-line. In questo ruolo, risponderà a Todd Hamilton, senior vice president of sales dell’azienda. Da quando è entrato a far parte di Ncl nel 2003 come business development manager per il Texas settentrionale, Krimmel ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di director of field sales and business development, guidando tutti i business development manager con sede negli Stati Uniti; è inoltre stato vice president of trade marketing and engagement: un ruolo mirato a costruire strategicamente l’awareness del settore e a convertire gli agenti di viaggio in partner commerciali duraturi. Nel ruolo più recente di vice president of international marketing and global creative strategy, insieme al suo team ha lanciato con successo Break Free, la più ampia campagna di marketing internazionale di Ncl fino a oggi, con inserzioni televisive a livello globale. “Sono entusiasta di guidare gli affari internazionali della compagnia e di far crescere ulteriormente i mercati più promettenti – commenta lo stesso Krimmel -. L’atteso arrivo della Norwegian Viva, la diciannovesima nave della nostra pluripremiata flotta, e il ritorno nelle destinazioni di tutto il mondo ci permetteranno di capitalizzare appieno la domanda repressa di crociere e di trasformare il 2023 nel nostro anno di maggior successo”. Bubolz è invece entrato a far parte di Ncl nel 2005 e da allora ha ricoperto diversi ruoli nel settore del marketing, delle vendite e del revenue management, tra cui quello di vice president of commercial and business planning presso la Norwegian Cruise Line Holdings, la società madre che raggruppa Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises.

