Ncl annuncia nuovi obiettivi intermedi sulla strada del progetto zero emissioni entro il 2050 Il gruppo Ncl rinnova la propria strategia di azione climatica, così come gli obiettivi di emissioni di gas serra (ghg) a breve e medio termine, al fine di sostenere l’ambizioso obiettivo delle zero emissioni entro il 2050. I nuovi traguardi intermedi includono tra l’altro la riduzione dell’intensità dei gas serra del 10% entro il 2026 e del 25% entro il 2030, rispetto alle linee guida del 2019, con l’intensità misurata sulla base della “capacità per giorno”. Tali percentuali comprendono le emissioni della compagnia derivanti dalla sua flotta di navi, isole e strutture, oltre a quelle delle attività a monte legate al carburante e all’energia. L’impegno della Nowegian Cruise Line Holdings si estende all’intera impronta ecologica della compagnia, compreso il proprio vasto network di fornitori e partner. “Siamo fieri di affinare e rafforzare ulteriormente la nostra strategia di azione climatica che include l’introduzione di tappe intermedie nell’ambizioso percorso volto al perseguimento delle zero emissioni entro il 2050 – spiega il nuovo presidente e ceo del gruppo, Harry Sommer -. Ogni aspetto della nostra attività, da terra a bordo, ha la propria parte di responsabilità nel progettare, realizzare e concretizzare i risultati della decarbonizzazione. Il nostro consiglio di amministrazione ha quindi pensato di rafforzarne l’impegno, stabilendo una responsabilità condivisa e legando gli incentivi dell’intero team di management a questo sforzo. Abbiamo anche recentemente annunciato la modifica di due delle nostre future navi della classe Prima, per sostenere l’utilizzo di metanolo verde in futuro”.

