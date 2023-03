Ncl vede il ritorno all’utile e punta sull’alimentazione a metanolo verde Nel primo trimestre del 2023 tornano per Ncl i livelli di occupazione dei tempi d’oro, quelli sopra al 100% per intenderci, e la compagnia di crociera prevede di chiudere finalmente il primo anno post-pandemia in utile, dopo che già nel 2022 aveva dimezzato le perdite a quota 2,3 miliardi di dollari, rispetto al rosso da 4,5 miliardi del 2021. A beneficiare di questo trend di ripresa, racconta il Sole 24 Ore, sarà tra gli altri proprio l’Italia, che quest’anno vedrà ben otto unità basate lungo la Penisola, tre in più del 2022, che salperanno da Civitavecchia, Trieste e Ravenna. Non solo: il gruppo Usa è impegnato nel nostro Paese anche in tema di commesse. Come è risaputo, le sei unità della nuova classe Prima sono state infatti tutte commissionate a Fincantieri. La nave di debutto, la Prima, è stata già consegnata a luglio dell’anno scorso, mentre per la seconda, la Viva, si attende il prossimo agosto. In vista delle successive costruzioni la compagnia ha però deciso di introdurre una serie di modifiche: tutte e quattro le navi in arrivo vedranno in particolare un aumento della capienza di 350 passeggeri, fino a quota 3.550, mentre le ultime due avranno anche la possibilità di utilizzare il metanolo verde come fonte di carburante alternativo. Le modifiche comporteranno un aumento dei costi di circa 1,2 miliardi di dollari; le consegne delle unità inoltre sono state già spostate nell’arco di tempo compreso tra il 2025 e il 2028, e non più come precedentemente previsto tra 2024 e 2025. La società sta peraltro valutando di adeguare anche i motori esistenti al funzionamento con il doppio carburante, diesel e metanolo. L’obiettivo è quello di testare l’alimentazione a metanolo entro il 2025. E nel frattempo si sperimenta pure il biofuel su due navi ulteriori, con l’idea di ridurre del 30% le emissioni nocive.

