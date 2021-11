Msc: tutti i dettagli della crociera di Bellissima tra mar Rosso e Arabia Saudita

Con alcuni aggiustamenti dovuti alla situazione pandemica, è stato finalmente definito nei dettagli il programma dell’itinerario invernale di Msc Bellissima in partenza da Gedda, in Arabia Saudita, dal 6 novembre. La crociera prevede quindi sette notti a bordo con tappa nei porti sauditi di King Abdullah Economic City (Kaec) e Yanbu, per poi proseguire verso Aqaba in Giordania prima di tornare a Gedda. Per gli ospiti che hanno già prenotato e per coloro che lo faranno nelle prossime settimane, ecco le novità:

• La tappa al porto di Safaga in Egitto è stata cancellata, poiché per molti Paesi di provenienza dei nostri ospiti, la destinazione è tra quelle considerate ad alto rischio a causa della pandemia e al ritorno sarebbero obbligati a sottoporsi alla quarantena.

• Bellissima farà inoltre un overnight a Yanbu, in modo che gli ospiti possano visitare AlUla, tra le più antiche città della penisola arabica che ospita Hegra, sito patrimonio mondiale dell’Unesco. Per coloro che cercano sole, sabbia e mare, ci sarà anche l’opportunità per visitare un’isola spettacolare, fare snorkeling nella barriera corallina e provare una vera esperienza saudita nel deserto arabo.

• Una visita al Kaec (King Abdullah Economic City) è stata aggiunta all’itinerario per dare agli ospiti l’opportunità di godersi un giro turistico della città santa di Medina, conosciuta come la Città illuminata, per il suo ruolo cruciale nella vita del profeta Maometto. Da Kaec gli ospiti potranno anche scegliere di trascorrere un’intera giornata su una splendida spiaggia incontaminata per godersi il sole invernale e le calde acque turchesi.

Gli ospiti Msc potranno prenotare un’esperienza di vacanza senza interruzioni con un pacchetto fly&cruise da una vasta gamma di importanti aeroporti internazionali verso Gedda, in Arabia Saudita. I pacchetti sono realizzati in collaborazione con Saudia: la compagnia aerea nazionale dell’Arabia Saudita.

Le crociere di sette notti partono dal porto di Gedda alle 23 di ogni sabato sera e Saudia ha adattato il proprio programma di voli offrendo partenze il venerdì sera da Milano, Roma, Francoforte, Monaco, Parigi e Madrid e arrivi il sabato mattina nella città saudita per dare la possibilità di godersi la città o il trasferimento dall’aeroporto al porto marittimo. La compagnia aerea ha inoltre modificato l’orario dei voli per facilitare l’arrivo alla nave agli ospiti provenienti da Usa, Regno Unito, Svizzera e Austria. Un’analoga gamma di voli di ritorno comodamente programmati è disponibile per il rientro a casa il sabato mattina.