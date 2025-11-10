Msc Seascape, al via le crociere da Galveston in Texas Msc Seascape arriva nel nuovo homeport di Galveston, in vista delle partenze dal Texas. La nave propone itinerari di 7 notti nei Caraibi occidentali facendo tappa a Costa Maya e Cozumel, in Messico, e all’isola di Roatán, in Honduras. Le crociere partiranno ogni domenica dal cruise terminal 16. Un nuovo capitolo negli Usa «L’arrivo di Msc Seascape a Galveston rappresenta un nuovo capitolo nella crescita di Msc Crociere in Nord America. Portare la nostra esperienza unica, che unisce l’eleganza europea al calore dell’ospitalità americana, in Texas è per noi motivo di orgoglio. Con Msc Seascape vogliamo offrire agli ospiti texani e a tutti i viaggiatori internazionali la possibilità di scoprire la bellezza dei Caraibi partendo da un homeport strategico, con una nave tra le più innovative e spettacolari della nostra flotta» ha dichiarato Leonardo Massa, vice president Southern Europe, Msc Crociere. Msc Seascape offre un’esperienza che connette gli ospiti con il mare grazie a spazi esterni spettacolari progettati per esaltare la crociera ai Caraibi. La nave offre opzioni di relax, ristorazione e intrattenimento pensate per tutti, dai viaggiatori solitari alle famiglie multi generazionali. Condividi

