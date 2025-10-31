Msc Crociere, crescita costante per «essere leader nel mercato delle vacanze» Investimenti strategici per realizzare una gamma di prodotti più ampia possibile e dare risposte a più consumatori possibili, questo il leit motiv della strategia di crescita di Msc Crociere. «Sono stati 5 milioni i passeggeri trasportati nel 2025. Investiamo in nuove navi e nuovi prodotti mentre cresce il prodotto e il prezzo medio delle crociere. Operiamo investimenti di oltre 1 miliardo di euro per nave che si traducono in immissioni di nuove camere sul mercato delle vacanze, come le 2.600 della World Asia, in arrivo nel 2026 e della World Atlantic nel 2027» ha spiegato Leonardo Massa, vice president southern Europe, in occasione dell’evento All Stars of the Sea. Nuove destinazioni Cresce la flotta, cresce il prodotto, si moltiplicano le destinazioni. L’Alaska entra per la prima volta fra le destinazioni di Msc Crociere con Poesia a partire da maggio 2026 e nell’inverno 2026/27 si partirà anche da La Romana, nella Repubblica Dominicana, per crociere nell’area caraibica meridionale. Crescerà la presenza di Msc sulle Canarie e negli Emirati Arabi. Inoltre, focus speciale sul segmento lusso con Explora Journeys, che nel 2026 vedrà l’arrivo della terza unità in flotta, che opererà prima sul nord Europa per poi spostarsi ai Caraibi e negli Emirati Arabi. L’offerta sarà sempre più ricca anche per l’Msc Yacht Club, che verrà inserito su nuove unità della flotta. «Aumentano i volumi d’affari e i guadagni per le adv. Nei nostri piani futuri resta saldo il rapporto con loro, nostri partner di sempre. Continueremo a far leva sulla capacità delle agenzie di cogliere le novità e i cambiamenti del momento, a investire nel personale, nella formazione, nella tecnologia, nell’ascolto e nell’approccio al cliente. Vogliamo in particolare restare al passo con i tempi soprattutto per quanto riguarda il target dei giovani, che oggigiorno scelgono la vacanza sui social». (Anna Morrone) Condividi

