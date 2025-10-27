Msc All Stars of the Sea 2025, le performance dei migliori Erano tutte presenti le stelle di Msc Crociere a bordo della Seaview per l’evento All Stars of the Sea 2025 tenutosi nella scorsa settimana, diretta a Palma di Maiorca. Circa 600 agenzie di viaggio delle 6800 codificate, tour operator, network, agenzie Mice e alcuni partner di Msc Crociere, tra cui Europ Assistance, Italo Treno, Ita Airways, Qatar Airways ed Air Europa. Tra le agenzie più performanti si sono riconfermate vincitrici e pluripremiate le Best General Producer 2025, Vivere e Viaggiare Pisa (Nord) e Groupintown (Sud) e Spaceland (Centro), che da sole fatturano per Msc cifre a sei zeri in costante crescita. Nel segmento lusso, come Best Explora Journeys Seller si è distinta Dream e Travel, mentre come Best MSC Yacht Club, Riuvacanze, Alessandrucci Viaggi e Sciamanin. Sull’Online Travel agency, Crociere.com, LeCrociere.net e Fersina Viaggi. Tra le Best Social Media Travel Agency, Le Groupe Viaggi, Oceanya Viaggi e Buonacrociera.it. Tra le Best MSC World Cruise, Ticketcrociere, Offerte-Crociere.com e Fuerte Ventura. Tra le Best Partnership, Europe Assistance, Ita Airways, Italo e Air Europa. I Best Tour Operator sono stati Going, Mds Tour Operator, Naar e Veratour. Come Best Network riconfermato Gattinoni Group. Oggi l’immissione delle crociere nel mercato delle vacanze, in Italia e in Europa si attesta al 2%, nei Caraibi al 4-5%. Restano alti i margini di crescita nel Mediterraneo e ancora maggiori se si tratta dei Caraibi, con l’opportunità di intercettare quote di mercato di altri competitor. Un’inezia per una Msc mono brand che esporta made in Italy e una capacità di 100 mila posti letto su 23 navi e ulteriori due già commercializzate, Yacht Club in arrivo anche su navi dove non era presente e nel 2027 anche il primo giro del mondo con lo yacht club. Da questi presupposti, la ricca offerta di nuovi prodotti e programmi, le molteplici novità di un mondo in continuo fermento, le agenzie di viaggio traggono di anno in anno nuova linfa. È così che le Best General Producer Vivere e Viaggiare Pisa, Groupintown e Spaceland hanno risposto all’unisono con fatturati da capogiro e una crescita costante, facendo leva sulla propria esperienza maturata negli anni, ognuno con i propri canali di vendita (tecnologia, canali tradizionali e social) e cavalcando l’onda del piano di sviluppo di Msc Crociere che ha totalizzato 5 milioni di passeggeri trasportati nel 2025. Anna Morrone Condividi

