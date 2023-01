Msc: nel nuovo contratto in arrivo, la novità degli obiettivi stagionali Non più solo obiettivi annuali ma anche target periodici in grado di tenere conto delle stagionalità, al fine di aumentare la reddittività del gruppo e del trade. E’ la principale novità del nuovo contratto Msc in arrivo nei prossimi giorni in agenzia. Per il resto il documento ricalcherà sostanzialmente il modello dell’anno precedente con una policy di pricing estremamente segmentata: “L’abbiamo introdotta a novembre 2021 e ha dimostrato di funzionare molto bene, sia per i clienti, sia per le agenzie – ha spiegato il direttore vendite & network di Msc Crociere, Fabio Candiani, a margine della consueta conferenza di presentazione annuale della compagnia che quest’anno si è focalizzata soprattutto sul tema sostenibilità -. Abbiamo avuto una decina di mesi per metabolizzarlo prima che arrivasse l’ondata di prenotazioni di un’estate quest’anno caratterizzata da un forte last minute. A quel punto eravamo pronti”. Il ritorno dell’advance booking A parte un primo trimestre ancora difficile, il 2022 è stato in effetti un anno di grandi volumi ma scarsa marginalità, ha confermato il managing director Italia, Leonardo Massa: “Sull’onda di un’ottima chiusura d’anno, per il 2023 ci aspettiamo però di registrare finalmente un ritorno importante della reddittività, garantita anche dalla ripartenza dell’advance booking, che è un elemento fondamentale per la nostra industria”. Le novità soprattutto sul lungo raggio Per il resto, oltre all’arrivo dell’Euribia il prossimo giugno, che completa un trittico di investimento da quasi 3 miliardi di euro composto anche dalla World Europa e dalla Seascape arrivate a fine anno, le grandi novità per il 2023 riguardano soprattutto il lungo raggio. A cominciare dal nuovo home port di New York: a far data dal mese di aprile dalla città della Grande mela partiranno infatti crociere per tutto l’anno, con destinazione Caraibi, ma anche il Nord degli Stati Uniti e il Canada durante i mesi del foliage, nonché Bermuda in estate. Sempre aprile segnerà inoltre il grande ritorno del Giappone, da Yokohama; mentre il 5 gennaio 2024 salperà il nuovo Giro del mondo Msc, che per la prima volta seguirà una direttrice nord – sud ed è stato pensato in particolare per i viaggiatori dalla vocazione esploratrice. Tra le novità dell’itinerario, la risalita del Rio delle Amazzoni e la Groenlandia.

