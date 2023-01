Massa, Msc: è green il 15%-20% dell’investimento per ogni nuova nave Dei quasi 3 miliardi di euro investiti per la realizzazione delle ultime navi Msc, la World Europa, la Seascape e la Euribia (le prime due già in attività, la terza in arrivo il prossimo giugno, ndr), ben il 15%-20% del capitale impiegato è stato dedicato a interventi di natura sostenibile. Basterebbe forse questo dato a spiegare l’impegno che il gruppo Msc sta riversando sui temi della compatibilità ambientale. “E’ una questione prima di tutto di etica – spiega il managing director Italia, Leonardo Massa -. Ma al contempo siamo fermamente convinti che man mano che aumenterà la sensibilità diffusa nella popolazione, di pari passo la sostenibilità diverrà sempre più anche un elemento di forza commerciale. Non so quando, né come, ma verrà un giorno in cui solo le aziende green potranno rimanere sul mercato. Un po’ come è avvenuto per la schiavitù: un modello di produzione che nel Settecento molte società davano per scontato e che oggi invece è fortunatamente quasi del tutto scomparso”. Ma come si declina praticamente una mole tanto ingente di investimenti green? Sicuramente ci sono le unità alimentate a gas naturale liquefatto, la World Europa e la prossima Euribia. Ma tutte le navi di ultima generazione includono a bordo una serie di misure di ottimizzazione energetica. A partire dall’aria condizionata, che in molte aree comuni è tarata sulla quantità di persone presenti e sulla temperatura generata, mentre nelle cabine è da tempo inattiva quando non ci sono ospiti all’interno. Da sottolineare sono pure le nuove prestazioni idrodinamiche, garantite proprio sulla World Europa da innovazioni come la prua e la vernice speciale, che migliorano lo scivolamento delle lamiere sulle acque. “Non solo – prosegue Massa -: quasi tutta la nostra flotta è in grado di funzionare ad alimentazione elettronica quando è ferma nei porti attrezzati. La produzione dell’acqua a bordo è poi tutta ottenuta tramite processi di desalinizzazione di quella marina, mentre le acque di zavorra vengono trattate in maniera biochimica a ogni trasferimento intercontinentale, per evitare contaminazioni organiche tra una biosfera marina e l’altra. Lo scafo e le eliche sono dotate poi di sistemi di riduzione delle vibrazioni, per mitigare al massimo l’impatto delle navi sulla fauna marina. Allo stesso tempo tutti i rifiuti riciclabili sono sempre recuperati a bordo“. E l’elenco potrebbe continuare a lungo, rimarca il managing director Italia: “L’importante per noi però è soprattutto che se ne parli; che diventi un argomento di discussione rilevante. Perché se è vero che la nostra compagnia si è posta l’ambizioso obiettivo di arrivare a impatto zero nel 2050, e dal 2015 a oggi abbiamo già ridotto le nostre emissioni del 40%, quello che ci preme è soprattutto diffondere cultura green all’interno del intero comparto dei viaggi. Lo abbiamo credo dimostrato anche con la nostra Ocean Cay: un’isola – sito industriale inquinatissimo che, con anni di lavoro e investimenti ingenti, abbiamo trasformato in un vero paradiso naturale. Credo un unicum nell’industria turistica globale”.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non più solo obiettivi annuali ma anche target periodici in grado di tenere conto delle stagionalità, al fine di aumentare la reddittività del gruppo e del trade. E' la principale novità del nuovo contratto Msc in arrivo nei prossimi giorni in agenzia. Per il resto il documento ricalcherà sostanzialmente il modello dell'anno precedente con una policy di pricing estremamente segmentata: "L'abbiamo introdotta a novembre 2021 e ha dimostrato di funzionare molto bene, sia per i clienti, sia per le agenzie - ha spiegato il direttore vendite & network di Msc Crociere, Fabio Candiani, a margine della consueta conferenza di presentazione annuale della compagnia che quest'anno si è focalizzata soprattutto sul tema sostenibilità -. Abbiamo avuto una decina di mesi per metabolizzarlo prima che arrivasse l'ondata di prenotazioni di un'estate quest'anno caratterizzata da un forte last minute. A quel punto eravamo pronti". Il ritorno dell'advance booking [caption id="attachment_407780" align="alignright" width="300"] Fabio Candiani[/caption] A parte un primo trimestre ancora difficile, il 2022 è stato in effetti un anno di grandi volumi ma scarsa marginalità, ha confermato il managing director Italia, Leonardo Massa: "Sull'onda di un'ottima chiusura d'anno, per il 2023 ci aspettiamo però di registrare finalmente un ritorno importante della reddittività, garantita anche dalla ripartenza dell'advance booking, che è un elemento fondamentale per la nostra industria". Le novità soprattutto sul lungo raggio Per il resto, oltre all'arrivo dell'Euribia il prossimo giugno, che completa un trittico di investimento da quasi 3 miliardi di euro composto anche dalla World Europa e dalla Seascape arrivate a fine anno, le grandi novità per il 2023 riguardano soprattutto il lungo raggio. A cominciare dal nuovo home port di New York: a far data dal mese di aprile dalla città della Grande mela partiranno infatti crociere per tutto l'anno, con destinazione Caraibi, ma anche il Nord degli Stati Uniti e il Canada durante i mesi del foliage, nonché Bermuda in estate. Sempre aprile segnerà inoltre il grande ritorno del Giappone, da Yokohama; mentre il 5 gennaio 2024 salperà il nuovo Giro del mondo Msc, che per la prima volta seguirà una direttrice nord - sud ed è stato pensato in particolare per i viaggiatori dalla vocazione esploratrice. Tra le novità dell'itinerario, la risalita del Rio delle Amazzoni e la Groenlandia. [post_title] => Msc: nel nuovo contratto in arrivo, la novità degli obiettivi stagionali [post_date] => 2023-01-19T15:25:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674141902000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo evento speciale attende gli agenti di viaggio di Torino e provincia al Travel Open Day del 24 gennaio 2023 che si terrà presso il Bowling King Funmily. Lavorare sarà un divertimento! Oltre ad incontrare gli operatori turistici che presenteranno le loro novità, glia genti di viaggio avranno l'occasione di assistere alla conferenza di MSC Crociere e partecipare al TORNEO TOD DI BOWLING. I primi tre agenti di viaggio che raggiungeranno il punteggio maggiore saranno premiati e saliranno sul podio ufficiale sul quale sono stati premiati grandi nomi del bowling internazionale, tra cui Marco Reviglio, campione mondiale di bowling. Parteciperanno: Cabo Verde Time, Ota Viaggi, Viaggi Oggi, Beachcomber Resorts&Hotels, Msc Crociere, GNV, Snav, Monte Generoso, Maestro Turismo, Lab Travel, Euphemia, Mapotravel, Felix Hotels, Grotte di Frasassi, Global Assistance, Nitrodi Viaggi, Daylight Tour, Il Tempo Ritrovato. L'evento si aprirà alle 9:00 con gli accrediti, alle 9:30 si terrà la conferenza di Msc Crociere, il workshop si svolgerà dalle 10:30 alle 13:30 mentre dalle 13:30 alle 14:45 si pranzerà per poi continuare gli incontri alle 14:45. Alle 16:00 gli operatori e gli agenti di viaggio si cimenteranno nel Torneo TOD di Bowling. Iscriviti all'evento [post_title] => Al Travel Open Day di Torino, workshop e Torneo di Bowling [post_date] => 2023-01-19T14:34:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => agenti-di-viaggio-torino [1] => beachcomber-resortshotels [2] => bowling-king-funmily [3] => cabo-verde-time [4] => daylight-tour [5] => euphemia [6] => evento-torino [7] => evento-torino-per-agenti-di-viaggio [8] => evento-turismo-torino [9] => felix-hotels [10] => global-assistance [11] => gnv [12] => grotte-di-frasassi [13] => il-tempo-ritrovato [14] => in-evidenza [15] => lab-travel [16] => maestro-turismo [17] => mapotravel [18] => monte-generoso [19] => msc-crociere [20] => nitrodi-viaggi [21] => ota-viaggi [22] => snav [23] => torino [24] => torneo-bowling-travel-open-day-torino [25] => travel-open-day-torisno [26] => viaggi-oggi ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenti di viaggio torino [1] => Beachcomber Resorts&Hotels [2] => Bowling King Funmily [3] => Cabo Verde Time [4] => Daylight Tour [5] => Euphemia [6] => evento torino [7] => evento torino per agenti di viaggio [8] => evento turismo torino [9] => Felix Hotels [10] => Global Assistance [11] => Gnv [12] => Grotte di Frasassi [13] => Il Tempo Ritrovato [14] => In evidenza [15] => Lab Travel [16] => Maestro Turismo [17] => Mapotravel [18] => Monte Generoso [19] => msc crociere [20] => Nitrodi Viaggi [21] => Ota Viaggi [22] => snav [23] => Torino [24] => torneo bowling travel open day torino [25] => travel open day torisno [26] => Viaggi Oggi ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674138895000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha aperto le vendite dei voli in continuità territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio in poi. La compagnia ha ottenuto la gestione delle due rotte in esclusiva fino al 24 ottobre 2024 ed è stata autorizzata - come anticipato nei giorni scorsi - dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la corrente stagione di traffico fino al 25 marzo 2023, in anticipo rispetto allo scadere dei termini per l’eventuale accettazione senza compensazione e senza esclusiva, previsto per il prossimo 31 gennaio. Seguirà quindi, in base al rilascio delle autorizzazioni per la stagione estiva, la messa in vendita anche di questi voli. L’operativo prevede sulla Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa un minimo di 6 ed un massimo di 8 frequenze giornaliere; sulla tratta Cagliari-Milano Linate e viceversa 4 frequenze giornaliere che arriveranno ad un massimo di 6 nel mese di ottobre 2023. Una nota di Ita precisa poi che "Qualora dovessero intervenire eventuali accettazioni da parte di altri vettori entro la scadenza citata, Ita Airways si impegnerà a garantire la riprotezione dei passeggeri in favore di tali vettori nella misura in cui questa possibilità sia consentita dai rispettivi sistemi di prenotazione; se non fosse possibile, la compagnia fornirà le garanzie previste dalla normativa comunitaria, con preferenza per il rimborso del biglietto e nel rispetto dei diritti dei passeggeri". Ma al contempo siamo fermamente convinti che man mano che aumenterà la sensibilità diffusa nella popolazione, di pari passo la sostenibilità diverrà sempre più anche un elemento di forza commerciale. Non so quando, né come, ma verrà un giorno in cui solo le aziende green potranno rimanere sul mercato. Un po' come è avvenuto per la schiavitù: un modello di produzione che nel Settecento molte società davano per scontato e che oggi invece è fortunatamente quasi del tutto scomparso". Ma come si declina praticamente una mole tanto ingente di investimenti green? Sicuramente ci sono le unità alimentate a gas naturale liquefatto, la World Europa e la prossima Euribia. Ma tutte le navi di ultima generazione includono a bordo una serie di misure di ottimizzazione energetica. A partire dall'aria condizionata, che in molte aree comuni è tarata sulla quantità di persone presenti e sulla temperatura generata, mentre nelle cabine è da tempo inattiva quando non ci sono ospiti all'interno. Da sottolineare sono pure le nuove prestazioni idrodinamiche, garantite proprio sulla World Europa da innovazioni come la prua e la vernice speciale, che migliorano lo scivolamento delle lamiere sulle acque. "Non solo - prosegue Massa -: quasi tutta la nostra flotta è in grado di funzionare ad alimentazione elettronica quando è ferma nei porti attrezzati. La produzione dell'acqua a bordo è poi tutta ottenuta tramite processi di desalinizzazione di quella marina, mentre le acque di zavorra vengono trattate in maniera biochimica a ogni trasferimento intercontinentale, per evitare contaminazioni organiche tra una biosfera marina e l'altra. Lo scafo e le eliche sono dotate poi di sistemi di riduzione delle vibrazioni, per mitigare al massimo l'impatto delle navi sulla fauna marina. Allo stesso tempo tutti i rifiuti riciclabili sono sempre recuperati a bordo". E l'elenco potrebbe continuare a lungo, rimarca il managing director Italia: "L'importante per noi però è soprattutto che se ne parli; che diventi un argomento di discussione rilevante. Perché se è vero che la nostra compagnia si è posta l'ambizioso obiettivo di arrivare a impatto zero nel 2050, e dal 2015 a oggi abbiamo già ridotto le nostre emissioni del 40%, quello che ci preme è soprattutto diffondere cultura green all'interno del intero comparto dei viaggi. Lo abbiamo credo dimostrato anche con la nostra Ocean Cay: un'isola - sito industriale inquinatissimo che, con anni di lavoro e investimenti ingenti, abbiamo trasformato in un vero paradiso naturale. Credo un unicum nell'industria turistica globale". [post_title] => Massa, Msc: è green il 15%-20% dell'investimento per ogni nuova nave [post_date] => 2023-01-19T13:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674133256000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi investimenti in impianti solari del gruppo Soneva che, grazie a un finanziamento da 10 milioni di dollari fornito dalla banca tedesca Aareal Bank, aumenterà l'energia generata da fonti rinnovabili nei suoi resort maldiviani Fushi e Jani a oltre il 50% del fabbisogno totale di entrambe le strutture. Dal 2012 le strutture Soneva sono carbon neutral: a ogni soggiorno viene in particolare applicata una tassa ambientale del 2%, il cui ricavato contribuisce a compensare le emissioni di carbonio. Il Soneva Fushi è stato peraltro il primo resort a installare un impianto a energia solare alle Maldive nell'ormai lontano 2008. "La partnership con Aareal Bank è una pietra miliare della nostra storia - sottolinea il chief financial officer e deputy ceo di Soneva, Bruce Bromley -. Questa linea di credito ci consentirà di compiere un passo importante verso il traguardo di un'operatività senza emissioni di carbonio nei nostri resort alle Maldive". Una volta completati i lavori, il Soneva Fushi avrà installato un totale di 2,1 megawatt di potenza (MWp) e un accumulo di batterie di 2.500 chilowattora (kWh), che gli consentirà di raggiungere una penetrazione fotovoltaica combinata di circa il 55% del fabbisogno energetico entro la metà del 2023. Al Jani le installazioni ammonteranno a 2,8 MWp e, insieme all'accumulo di batterie di 2 mila kWh, permetteranno una penetrazione fotovoltaica di circa il 52%. "Siamo lieti di aver potuto sostenere Soneva con una soluzione di finanziamento per l'ammodernamento del suo gruppo di hotel, che porterà a significativi miglioramenti nell'efficienza energetica di queste proprietà - aggiunge Thomas Adaemmer, ceo di Aareal Bank Asia -. Dal punto di vista della sostenibilità, questo tipo di iniziative di ammodernamento sta assumendo un'importanza sempre maggiore per le proprietà esistenti. Siamo lieti perciò di sostenerne l'attuazione con le nostre soluzioni di finanziamento, oggi e in futuro". [post_title] => Soneva: nuovo investimento green da 10 mln di dollari ai maldiviani Fushi e Jani [post_date] => 2023-01-18T13:38:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674049117000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437523 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 15 milioni di presenze, oltre 2 milioni soltanto nella città di Genova. Un bilancio oltre le aspettative per la Liguria. «I numeri indicano come l'obiettivo della destagionalizzazione sia stato centrato – spiega Giovanni Toti, presidente Regione Liguria - con una regione che non è più attrattiva soltanto nei mesi estivi ma che si è trasformata in una meta di vacanza 365 giorni all'anno, anche nei periodi solo apparentemente con meno appeal come quelli autunnali e invernali. Questi risultati sono anche il frutto delle campagne di promozione del territorio portate avanti in questi anni: nel 2023, proseguendo in questa direzione, vogliamo essere ancora più ambiziosi, rivolgendoci maggiormente a una platea internazionale. In occasione del prossimo Festival di Sanremo, in onda durante le serate della kermesse, sarà infatti lanciata la nuova cartolina della campagna primavera-estate 2023, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno». Nel 2023, grazie anche all’opportunità di accedere ai fondi europei, Regione Liguria punterà, nei paesi esteri, sulla comunicazione in loco, oltre ad essere presenti con un nostro stand nelle principali manifestazioni fieristiche. Quest’anno si svolgerà anche il Forum dei Sindaci, con la partecipazione di tutti i 235 sindaci della Liguria riuniti, per progettare insieme il futuro della regione. «Il patto sul turismo 2023, l’aumento della qualità dell’offerta la formazione del personale – aggiunge Toti - la nostra promozione sul food e la comunicazione anche attraverso il Palazzo della Regione, che con la sua facciata illuminata comunica tutti gli eventi in Liguria, stanno incoronando la nostra regione regina del turismo, adesso non più solo per la stagione estiva». «I dati enunciati - commenta il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana- dimostrano il successo delle campagne territoriali green and blue, entroterra e costa, portate avanti dalla Regione, con un'attenzione particolare all'enogastronomia, all'outdoor e al variegato mondo delle experience. Tralasciando le festività, chiaramente gettonate, in mesi di “bassa” stagione come ottobre 2022, è stato registrato un exploit del 27% delle presenze nei comuni dell’entroterra rispetto allo stesso periodo del 2019, che ha visto un risultato ancora più premiante nell’imperiese con + 69% nello stesso orizzonte temporale, dimostrando il successo delle campagne territoriali di destagionalizzazione portate avanti insieme ad Agenzia in Liguria». Particolarmente apprezzata da francesi, tedeschi, svizzeri, olandesi, la Liguria torna ad essere la meta preferita delle coppie, seguite dalle famiglie in viaggio e dai gruppi di amici. «La promozione istituzionale quest'anno inizierà al Festival di Sanremo con la tradizionale cartolina di Regione Liguria – spiega l’assessore al Turismo Augusto Sartori -, avremo poi spot per le diverse stagioni e continueremo lo sviluppo delle campagne storiche: in primavera sui parchi, d'estate sulle Bandiere blu e in autunno sui Borghi». Il 2022 è stato un anno positivo cha ha fatto registrare incrementi delle presenze sui mercati principali europei: rispetto al 2019: 240 mila tedeschi in più per 1,4 milioni totali, 200 mila francesi in più per 1 milione totale, 250 mila svizzeri in più per 850 mila in totale e 90 mila tra belgi e olandesi in più per un totale di 580 mila. Dal mercato scandinavo si sono registrate 325 mila presenze complessive con un leggero incremento rispetto al 2019. Per quel che concerne gli USA oltre 425 mila presenze, pari al 2019. «Infine, relativamente ai Patto del Lavoro nel Turismo – aggiunge Sartori - dopo l'ottimo riscontro del 2022 con lo stanziamento di 9,9 milioni per fare fronte a tutte le richieste, oltre 3700 contratti di lavoro di cui 340 a tempo indeterminato, nel 2023 lo riproporremo sicuramente, dopo il consueto confronto con le categorie, con l'intento di tornare allo spirito con il quale era stato ideato». [post_title] => Liguria, la promozione 2023 punterà sui mercati internazionali [post_date] => 2023-01-18T12:42:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674045740000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437448 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saudi Arabian Airlines investe sul futuro green con una serie di progetti sostenibili e nuove iniziative ecologiche: obiettivo diventare una compagnia aerea leader nel settore che riconosce la propria responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società, e che considera il tema della sostenibilità come parte integrante della sua strategia aziendale. Si parte dal Green Points Program: Saudia è stata la prima ad implementare i Green Points, un programma che premia i passeggeri che si impegnano a proteggere l’ambiente. Il programma è stato implementato su un volo in partenza da Jeddah e diretto a Madrid il 12 maggio durante il Sustainable Flight Challenge presentato da SkyTeam Alliance. Voluntary Carbon Market Initiative vede Saudia quale prima compagnia partner dell’area Mena partecipare all’iniziativa avviata un anno fa. A proposito dell’obiettivo dell'Arabia Saudita di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2060 e di ridurre il suo impatto sul cambiamento climatico, il Fondo pubblico per gli investimenti (PIF) ha istituito il mercato volontario del carbonio. Il progetto riflette l’interesse delle compagnie aeree che cercano di ridurre a piccoli passi l’utilizzo di carbonio attraverso iniziative e innovazioni come l'espansione delle energie rinnovabili o la promozione dell'idrogeno verde. Sustainability Flight Challenge: un’altra iniziativa sostenibile che ha lo scopo di ridurre la produzione di emissioni, è il coinvolgimento attivo dei clienti attraverso un loro feedback. Sul volo SV590 da Jeddah a Dubai dell'8 ottobre 2022, agli ospiti a bordo sono state chieste idee per un viaggio aereo più ecologico, che coprisse i momenti precedenti alla partenza in aeroporto e l'arrivo a destinazione. I passeggeri e i membri del team Saudia hanno raccolto in totale 150 idee interessanti. eVTOL: in collaborazione con la start-up Lilium di Monaco di Baviera, l'Arabia Saudita sta investendo nel trasporto aereo ad emissioni zero per promuovere l'indipendenza dal petrolio come parte della sua Vision 2030. A tal fine, la compagnia di bandiera saudita ha in programma l'acquisto di 100 taxi aerei a propulsione elettrica Lilium-Jet per servire i collegamenti da punto a punto e con gli hub senza soluzione di continuità per i clienti della classe Business all'interno dell'Arabia Saudita. La Formula E: in qualità di partner ufficiale della prima serie di corse automobilistiche elettriche e partner principale dell'inaugurale Saudia Ad Diriyah E-Prix, il vettore quest’anno ha lanciato una nuova campagna per mettere in contatto i fan della Formula E di tutto il mondo e promuovere uno sport sostenibile. A questo scopo Saudia e i suoi partner SkyTeam voleranno in tutte le città che ospiteranno la gara il prossimo anno. Le città di Roma, Berlino, New York, Londra e Seul saranno presenti nel programma di volo. [post_title] => Saudia rilancia gli investimenti sulla sostenibilità ambientale: ecco i progetti green [post_date] => 2023-01-17T13:12:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673961132000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437435" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Savonlinna, in Finlandia[/caption] Un'occasione per entrare in contatto con culture, popoli, lingue e storie diverse, con percorsi pensati espressamente per coloro che vogliono vivere una vacanza all’insegna dell’avventura e della scoperta. Francorosso amplia ulteriormente la propria proposta di itinerari inTour per l'estate 2023: nuove destinazioni e itinerari creati da esperti delle realtà locali in grado di far vivere i tratti più autentici di ogni meta, con guide professionali parlanti italiano. In particolare, tra i nuovi inTour sarà ora possibile scegliere anche il Kazakistan, per un viaggio alla scoperta di questo immenso territorio sulla rotta che collega le due capitali di questa terra: Nur-Sultan, la moderna, e Almaty, la storica. Previsti durante il viaggio anche alcuni voli interni per scoprire quanto più possibile durante il tour. Si aggiunge poi l'Inghilterra, una destinazione intramontabile che permette di incontrare paesaggi inusuali e alternativi, immedesimandosi in Enrico VIII a passeggio nei giardini di Hampton Court o nei Beatles visitando i quartieri di Liverpool; la Finlandia è quindi meta di grande richiamo durante la stagione invernale ma sa regalare scorci e luoghi meravigliosi anche in estate, grazie ai suoi antichi castelli, ai laghi da solcare in battello, ai parchi naturali in cui perdersi e a una cucina tipica tutta da gustare. Svezia, Danimarca e Finlandia sono l'ideale per conoscere le meraviglie del Nord, le loro capitali e la natura ancora incontaminata, con comodi collegamenti via nave tra i singoli Stati. La Repubblica Ceca con la magia della sua capitale, Praga, è in grado di offrire tanto altro, come i vigneti della Moravia, i suoi castelli e la possibilità di assaporare una buona birra prodotta nella capitale della lager bionda, Plzen. Ci si sposta poi in Spagna alla scoperta dei Paesi Baschi e della Galizia, passando per il principato delle Asturie, con la possibilità di visitare la costa settentrionale con tour di differente durata a seconda delle necessità. Accanto a queste novità non mancheranno inoltre gli altri tour già presenti a catalogo tra cui Uzbekistan, Irlanda, Scozia, Romania, Asia centrale, Albania, Romania, Polonia, Africa e Caraibi, solo per citarne alcuni. Tutti gli itinerari includono guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio, trattamento di mezza pensione e pernottamento in strutture centrali e 4 stelle. “Con Francorosso diamo la possibilità di vivere emozioni indimenticabili scoprendo mete da sogno - spiega Massimiliano Ceriani, Eurasia destination manager, mainstream -. Per l'estate 2023 amplieremo la nostra offerta, continuando a lavorare con compagnie aeree e dmc locali affidabili e altamente qualificati. Le vendite sono già aperte e sono disponibili anche tariffe per viaggi di gruppo altamente convenienti, senza dimenticare la possibilità di avere bus per gli spostamenti a uso esclusivo su buona parte della nostra programmazione”. [post_title] => Francorosso amplia l'offerta dei prodotti InTour per l'estate 2023 [post_date] => 2023-01-17T12:42:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673959343000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437414 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambia il mezzo (prima l'aereo ora il treno, ma l'interesse di Gianluigi Aponte per i trasporti non si ferma). Infatti l’armatore che guida Msc, potrebbe puntare alle ferrovie. La notizia è riportata da Milano Finanza che afferma che Aponte sarebbe in trattativa per l’acquisto di Italo. Alcune fonti citate dalla testata affermano che l’accordo potrebbe concludersi entro marzo. Per altre, il dossier sarebbe addirittura già chiuso. L’azienda, come già aveva fatto a seguito di altri articoli usciti a dicembre, ha però negato le voci. “Sentiti gli azionisti, e non solo alcuni, smentiamo di nuovo qualsivoglia trattativa in essere per la vendita della società”, fa sapere Italo. 4 miliardi L’affare, scrive Mf, avrebbe un valore di circa quattro miliardi di euro, cioè il doppio della cifra sborsata nel 2018 dal fondo Global Infrastructure Partners (Gip) per acquistare Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori dai fondatori. Gip possiede il 72,6%. L’11,5% appartiene ad Allianz, il 7,6% a Infra Investor, lo 0,6% a MoLagers. Il restante 7,7% è di soci italiani che hanno venduto a Gip e hanno poi deciso di reinvestire. Tra questi Luca Cordero di Montezemoloe l’ex amministratore delegato Flavio Cattaneo. [post_title] => Gianluigi Aponte (Msc) interessato ad entrare in Italo, che smentisce [post_date] => 2023-01-17T10:39:31+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673951971000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "massa msc e green il 15 20 dellinvestimento per ogni nuova nave" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1966,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non più solo obiettivi annuali ma anche target periodici in grado di tenere conto delle stagionalità, al fine di aumentare la reddittività del gruppo e del trade. E' la principale novità del nuovo contratto Msc in arrivo nei prossimi giorni in agenzia. Per il resto il documento ricalcherà sostanzialmente il modello dell'anno precedente con una policy di pricing estremamente segmentata: \"L'abbiamo introdotta a novembre 2021 e ha dimostrato di funzionare molto bene, sia per i clienti, sia per le agenzie - ha spiegato il direttore vendite & network di Msc Crociere, Fabio Candiani, a margine della consueta conferenza di presentazione annuale della compagnia che quest'anno si è focalizzata soprattutto sul tema sostenibilità -. Abbiamo avuto una decina di mesi per metabolizzarlo prima che arrivasse l'ondata di prenotazioni di un'estate quest'anno caratterizzata da un forte last minute. A quel punto eravamo pronti\".\r

\r

Il ritorno dell'advance booking\r

\r

[caption id=\"attachment_407780\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fabio Candiani[/caption]\r

\r

A parte un primo trimestre ancora difficile, il 2022 è stato in effetti un anno di grandi volumi ma scarsa marginalità, ha confermato il managing director Italia, Leonardo Massa: \"Sull'onda di un'ottima chiusura d'anno, per il 2023 ci aspettiamo però di registrare finalmente un ritorno importante della reddittività, garantita anche dalla ripartenza dell'advance booking, che è un elemento fondamentale per la nostra industria\".\r

\r

Le novità soprattutto sul lungo raggio\r

\r

Per il resto, oltre all'arrivo dell'Euribia il prossimo giugno, che completa un trittico di investimento da quasi 3 miliardi di euro composto anche dalla World Europa e dalla Seascape arrivate a fine anno, le grandi novità per il 2023 riguardano soprattutto il lungo raggio. A cominciare dal nuovo home port di New York: a far data dal mese di aprile dalla città della Grande mela partiranno infatti crociere per tutto l'anno, con destinazione Caraibi, ma anche il Nord degli Stati Uniti e il Canada durante i mesi del foliage, nonché Bermuda in estate. Sempre aprile segnerà inoltre il grande ritorno del Giappone, da Yokohama; mentre il 5 gennaio 2024 salperà il nuovo Giro del mondo Msc, che per la prima volta seguirà una direttrice nord - sud ed è stato pensato in particolare per i viaggiatori dalla vocazione esploratrice. Tra le novità dell'itinerario, la risalita del Rio delle Amazzoni e la Groenlandia.","post_title":"Msc: nel nuovo contratto in arrivo, la novità degli obiettivi stagionali","post_date":"2023-01-19T15:25:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674141902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Un nuovo evento speciale attende gli agenti di viaggio di Torino e provincia al Travel Open Day del 24 gennaio 2023 che si terrà presso il Bowling King Funmily. Lavorare sarà un divertimento!\r

Oltre ad incontrare gli operatori turistici che presenteranno le loro novità, glia genti di viaggio avranno l'occasione di assistere alla conferenza di MSC Crociere e partecipare al TORNEO TOD DI BOWLING. \r

\r

I primi tre agenti di viaggio che raggiungeranno il punteggio maggiore saranno premiati e saliranno sul podio ufficiale sul quale sono stati premiati grandi nomi del bowling internazionale, tra cui Marco Reviglio, campione mondiale di bowling.\r

\r

Parteciperanno: Cabo Verde Time, Ota Viaggi, Viaggi Oggi, Beachcomber Resorts&Hotels, Msc Crociere, GNV, Snav, Monte Generoso, Maestro Turismo, Lab Travel, Euphemia, Mapotravel, Felix Hotels, Grotte di Frasassi, Global Assistance, Nitrodi Viaggi, Daylight Tour, Il Tempo Ritrovato. \r

\r

\r

\r

L'evento si aprirà alle 9:00 con gli accrediti, alle 9:30 si terrà la conferenza di Msc Crociere, il workshop si svolgerà dalle 10:30 alle 13:30 mentre dalle 13:30 alle 14:45 si pranzerà per poi continuare gli incontri alle 14:45. Alle 16:00 gli operatori e gli agenti di viaggio si cimenteranno nel Torneo TOD di Bowling. \r

\r

Iscriviti all'evento\r

\r

\r

","post_title":"Al Travel Open Day di Torino, workshop e Torneo di Bowling","post_date":"2023-01-19T14:34:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["agenti-di-viaggio-torino","beachcomber-resortshotels","bowling-king-funmily","cabo-verde-time","daylight-tour","euphemia","evento-torino","evento-torino-per-agenti-di-viaggio","evento-turismo-torino","felix-hotels","global-assistance","gnv","grotte-di-frasassi","il-tempo-ritrovato","in-evidenza","lab-travel","maestro-turismo","mapotravel","monte-generoso","msc-crociere","nitrodi-viaggi","ota-viaggi","snav","torino","torneo-bowling-travel-open-day-torino","travel-open-day-torisno","viaggi-oggi"],"post_tag_name":["agenti di viaggio torino","Beachcomber Resorts&Hotels","Bowling King Funmily","Cabo Verde Time","Daylight Tour","Euphemia","evento torino","evento torino per agenti di viaggio","evento turismo torino","Felix Hotels","Global Assistance","Gnv","Grotte di Frasassi","Il Tempo Ritrovato","In evidenza","Lab Travel","Maestro Turismo","Mapotravel","Monte Generoso","msc crociere","Nitrodi Viaggi","Ota Viaggi","snav","Torino","torneo bowling travel open day torino","travel open day torisno","Viaggi Oggi"]},"sort":[1674138895000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha aperto le vendite dei voli in continuità territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio in poi.\r

La compagnia ha ottenuto la gestione delle due rotte in esclusiva fino al 24 ottobre 2024 ed è stata autorizzata - come anticipato nei giorni scorsi - dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la corrente stagione di traffico fino al 25 marzo 2023, in anticipo rispetto allo scadere dei termini per l’eventuale accettazione senza compensazione e senza esclusiva, previsto per il prossimo 31 gennaio. Seguirà quindi, in base al rilascio delle autorizzazioni per la stagione estiva, la messa in vendita anche di questi voli. \r

L’operativo prevede sulla Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa un minimo di 6 ed un massimo di 8 frequenze giornaliere; sulla tratta Cagliari-Milano Linate e viceversa 4 frequenze giornaliere che arriveranno ad un massimo di 6 nel mese di ottobre 2023.\r

Una nota di Ita precisa poi che \"Qualora dovessero intervenire eventuali accettazioni da parte di altri vettori entro la scadenza citata, Ita Airways si impegnerà a garantire la riprotezione dei passeggeri in favore di tali vettori nella misura in cui questa possibilità sia consentita dai rispettivi sistemi di prenotazione; se non fosse possibile, la compagnia fornirà le garanzie previste dalla normativa comunitaria, con preferenza per il rimborso del biglietto e nel rispetto dei diritti dei passeggeri\".","post_title":"Ita Airways: aperte le vendite dei voli in ct da Cagliari per Roma e Milano Linate","post_date":"2023-01-19T13:52:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674136330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437553","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Dei quasi 3 miliardi di euro investiti per la realizzazione delle ultime navi Msc, la World Europa, la Seascape e la Euribia (le prime due già in attività, la terza in arrivo il prossimo giugno, ndr), ben il 15%-20% del capitale impiegato è stato dedicato a interventi di natura sostenibile. Basterebbe forse questo dato a spiegare l'impegno che il gruppo Msc sta riversando sui temi della compatibilità ambientale. \"E' una questione prima di tutto di etica - spiega il managing director Italia, Leonardo Massa -. Ma al contempo siamo fermamente convinti che man mano che aumenterà la sensibilità diffusa nella popolazione, di pari passo la sostenibilità diverrà sempre più anche un elemento di forza commerciale. Non so quando, né come, ma verrà un giorno in cui solo le aziende green potranno rimanere sul mercato. Un po' come è avvenuto per la schiavitù: un modello di produzione che nel Settecento molte società davano per scontato e che oggi invece è fortunatamente quasi del tutto scomparso\".\r

\r

Ma come si declina praticamente una mole tanto ingente di investimenti green? Sicuramente ci sono le unità alimentate a gas naturale liquefatto, la World Europa e la prossima Euribia. Ma tutte le navi di ultima generazione includono a bordo una serie di misure di ottimizzazione energetica. A partire dall'aria condizionata, che in molte aree comuni è tarata sulla quantità di persone presenti e sulla temperatura generata, mentre nelle cabine è da tempo inattiva quando non ci sono ospiti all'interno. Da sottolineare sono pure le nuove prestazioni idrodinamiche, garantite proprio sulla World Europa da innovazioni come la prua e la vernice speciale, che migliorano lo scivolamento delle lamiere sulle acque.\r

\r

\"Non solo - prosegue Massa -: quasi tutta la nostra flotta è in grado di funzionare ad alimentazione elettronica quando è ferma nei porti attrezzati. La produzione dell'acqua a bordo è poi tutta ottenuta tramite processi di desalinizzazione di quella marina, mentre le acque di zavorra vengono trattate in maniera biochimica a ogni trasferimento intercontinentale, per evitare contaminazioni organiche tra una biosfera marina e l'altra. Lo scafo e le eliche sono dotate poi di sistemi di riduzione delle vibrazioni, per mitigare al massimo l'impatto delle navi sulla fauna marina. Allo stesso tempo tutti i rifiuti riciclabili sono sempre recuperati a bordo\".\r

\r

E l'elenco potrebbe continuare a lungo, rimarca il managing director Italia: \"L'importante per noi però è soprattutto che se ne parli; che diventi un argomento di discussione rilevante. Perché se è vero che la nostra compagnia si è posta l'ambizioso obiettivo di arrivare a impatto zero nel 2050, e dal 2015 a oggi abbiamo già ridotto le nostre emissioni del 40%, quello che ci preme è soprattutto diffondere cultura green all'interno del intero comparto dei viaggi. Lo abbiamo credo dimostrato anche con la nostra Ocean Cay: un'isola - sito industriale inquinatissimo che, con anni di lavoro e investimenti ingenti, abbiamo trasformato in un vero paradiso naturale. Credo un unicum nell'industria turistica globale\".","post_title":"Massa, Msc: è green il 15%-20% dell'investimento per ogni nuova nave","post_date":"2023-01-19T13:00:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674133256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi investimenti in impianti solari del gruppo Soneva che, grazie a un finanziamento da 10 milioni di dollari fornito dalla banca tedesca Aareal Bank, aumenterà l'energia generata da fonti rinnovabili nei suoi resort maldiviani Fushi e Jani a oltre il 50% del fabbisogno totale di entrambe le strutture. Dal 2012 le strutture Soneva sono carbon neutral: a ogni soggiorno viene in particolare applicata una tassa ambientale del 2%, il cui ricavato contribuisce a compensare le emissioni di carbonio. Il Soneva Fushi è stato peraltro il primo resort a installare un impianto a energia solare alle Maldive nell'ormai lontano 2008.\r

\r

\"La partnership con Aareal Bank è una pietra miliare della nostra storia - sottolinea il chief financial officer e deputy ceo di Soneva, Bruce Bromley -. Questa linea di credito ci consentirà di compiere un passo importante verso il traguardo di un'operatività senza emissioni di carbonio nei nostri resort alle Maldive\". Una volta completati i lavori, il Soneva Fushi avrà installato un totale di 2,1 megawatt di potenza (MWp) e un accumulo di batterie di 2.500 chilowattora (kWh), che gli consentirà di raggiungere una penetrazione fotovoltaica combinata di circa il 55% del fabbisogno energetico entro la metà del 2023. Al Jani le installazioni ammonteranno a 2,8 MWp e, insieme all'accumulo di batterie di 2 mila kWh, permetteranno una penetrazione fotovoltaica di circa il 52%.\r

\r

\"Siamo lieti di aver potuto sostenere Soneva con una soluzione di finanziamento per l'ammodernamento del suo gruppo di hotel, che porterà a significativi miglioramenti nell'efficienza energetica di queste proprietà - aggiunge Thomas Adaemmer, ceo di Aareal Bank Asia -. Dal punto di vista della sostenibilità, questo tipo di iniziative di ammodernamento sta assumendo un'importanza sempre maggiore per le proprietà esistenti. Siamo lieti perciò di sostenerne l'attuazione con le nostre soluzioni di finanziamento, oggi e in futuro\".","post_title":"Soneva: nuovo investimento green da 10 mln di dollari ai maldiviani Fushi e Jani","post_date":"2023-01-18T13:38:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674049117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"15 milioni di presenze, oltre 2 milioni soltanto nella città di Genova. Un bilancio oltre le aspettative per la Liguria.\r

\r

«I numeri indicano come l'obiettivo della destagionalizzazione sia stato centrato – spiega Giovanni Toti, presidente Regione Liguria - con una regione che non è più attrattiva soltanto nei mesi estivi ma che si è trasformata in una meta di vacanza 365 giorni all'anno, anche nei periodi solo apparentemente con meno appeal come quelli autunnali e invernali. Questi risultati sono anche il frutto delle campagne di promozione del territorio portate avanti in questi anni: nel 2023, proseguendo in questa direzione, vogliamo essere ancora più ambiziosi, rivolgendoci maggiormente a una platea internazionale. In occasione del prossimo Festival di Sanremo, in onda durante le serate della kermesse, sarà infatti lanciata la nuova cartolina della campagna primavera-estate 2023, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno».\r

\r

Nel 2023, grazie anche all’opportunità di accedere ai fondi europei, Regione Liguria punterà, nei paesi esteri, sulla comunicazione in loco, oltre ad essere presenti con un nostro stand nelle principali manifestazioni fieristiche. Quest’anno si svolgerà anche il Forum dei Sindaci, con la partecipazione di tutti i 235 sindaci della Liguria riuniti, per progettare insieme il futuro della regione.\r

\r

«Il patto sul turismo 2023, l’aumento della qualità dell’offerta la formazione del personale – aggiunge Toti - la nostra promozione sul food e la comunicazione anche attraverso il Palazzo della Regione, che con la sua facciata illuminata comunica tutti gli eventi in Liguria, stanno incoronando la nostra regione regina del turismo, adesso non più solo per la stagione estiva».\r

\r

«I dati enunciati - commenta il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana- dimostrano il successo delle campagne territoriali green and blue, entroterra e costa, portate avanti dalla Regione, con un'attenzione particolare all'enogastronomia, all'outdoor e al variegato mondo delle experience. Tralasciando le festività, chiaramente gettonate, in mesi di “bassa” stagione come ottobre 2022, è stato registrato un exploit del 27% delle presenze nei comuni dell’entroterra rispetto allo stesso periodo del 2019, che ha visto un risultato ancora più premiante nell’imperiese con + 69% nello stesso orizzonte temporale, dimostrando il successo delle campagne territoriali di destagionalizzazione portate avanti insieme ad Agenzia in Liguria».\r

\r

Particolarmente apprezzata da francesi, tedeschi, svizzeri, olandesi, la Liguria torna ad essere la meta preferita delle coppie, seguite dalle famiglie in viaggio e dai gruppi di amici.\r

\r

«La promozione istituzionale quest'anno inizierà al Festival di Sanremo con la tradizionale cartolina di Regione Liguria – spiega l’assessore al Turismo Augusto Sartori -, avremo poi spot per le diverse stagioni e continueremo lo sviluppo delle campagne storiche: in primavera sui parchi, d'estate sulle Bandiere blu e in autunno sui Borghi».\r

\r

Il 2022 è stato un anno positivo cha ha fatto registrare incrementi delle presenze sui mercati principali europei: rispetto al 2019: 240 mila tedeschi in più per 1,4 milioni totali, 200 mila francesi in più per 1 milione totale, 250 mila svizzeri in più per 850 mila in totale e 90 mila tra belgi e olandesi in più per un totale di 580 mila. Dal mercato scandinavo si sono registrate 325 mila presenze complessive con un leggero incremento rispetto al 2019. Per quel che concerne gli USA oltre 425 mila presenze, pari al 2019.\r

\r

«Infine, relativamente ai Patto del Lavoro nel Turismo – aggiunge Sartori - dopo l'ottimo riscontro del 2022 con lo stanziamento di 9,9 milioni per fare fronte a tutte le richieste, oltre 3700 contratti di lavoro di cui 340 a tempo indeterminato, nel 2023 lo riproporremo sicuramente, dopo il consueto confronto con le categorie, con l'intento di tornare allo spirito con il quale era stato ideato».","post_title":"Liguria, la promozione 2023 punterà sui mercati internazionali","post_date":"2023-01-18T12:42:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674045740000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudi Arabian Airlines investe sul futuro green con una serie di progetti sostenibili e nuove iniziative ecologiche: obiettivo diventare una compagnia aerea leader nel settore che riconosce la propria responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società, e che considera il tema della sostenibilità come parte integrante della sua strategia aziendale. Si parte dal Green Points Program: Saudia è stata la prima ad implementare i Green Points, un programma che premia i passeggeri che si impegnano a proteggere l’ambiente. Il programma è stato implementato su un volo in partenza da Jeddah e diretto a Madrid il 12 maggio durante il Sustainable Flight Challenge presentato da SkyTeam Alliance.\r

\r

Voluntary Carbon Market Initiative vede Saudia quale prima compagnia partner dell’area Mena partecipare all’iniziativa avviata un anno fa. A proposito dell’obiettivo dell'Arabia Saudita di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2060 e di ridurre il suo impatto sul cambiamento climatico, il Fondo pubblico per gli investimenti (PIF) ha istituito il mercato volontario del carbonio. Il progetto riflette l’interesse delle compagnie aeree che cercano di ridurre a piccoli passi l’utilizzo di carbonio attraverso iniziative e innovazioni come l'espansione delle energie rinnovabili o la promozione dell'idrogeno verde. \r

\r

Sustainability Flight Challenge: un’altra iniziativa sostenibile che ha lo scopo di ridurre la produzione di emissioni, è il coinvolgimento attivo dei clienti attraverso un loro feedback. Sul volo SV590 da Jeddah a Dubai dell'8 ottobre 2022, agli ospiti a bordo sono state chieste idee per un viaggio aereo più ecologico, che coprisse i momenti precedenti alla partenza in aeroporto e l'arrivo a destinazione. I passeggeri e i membri del team Saudia hanno raccolto in totale 150 idee interessanti. \r

\r

eVTOL: in collaborazione con la start-up Lilium di Monaco di Baviera, l'Arabia Saudita sta investendo nel trasporto aereo ad emissioni zero per promuovere l'indipendenza dal petrolio come parte della sua Vision 2030. A tal fine, la compagnia di bandiera saudita ha in programma l'acquisto di 100 taxi aerei a propulsione elettrica Lilium-Jet per servire i collegamenti da punto a punto e con gli hub senza soluzione di continuità per i clienti della classe Business all'interno dell'Arabia Saudita.\r

\r

La Formula E: in qualità di partner ufficiale della prima serie di corse automobilistiche elettriche e partner principale dell'inaugurale Saudia Ad Diriyah E-Prix, il vettore quest’anno ha lanciato una nuova campagna per mettere in contatto i fan della Formula E di tutto il mondo e promuovere uno sport sostenibile. A questo scopo Saudia e i suoi partner SkyTeam voleranno in tutte le città che ospiteranno la gara il prossimo anno. Le città di Roma, Berlino, New York, Londra e Seul saranno presenti nel programma di volo.","post_title":"Saudia rilancia gli investimenti sulla sostenibilità ambientale: ecco i progetti green","post_date":"2023-01-17T13:12:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673961132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437435\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Savonlinna, in Finlandia[/caption]\r

\r

Un'occasione per entrare in contatto con culture, popoli, lingue e storie diverse, con percorsi pensati espressamente per coloro che vogliono vivere una vacanza all’insegna dell’avventura e della scoperta. Francorosso amplia ulteriormente la propria proposta di itinerari inTour per l'estate 2023: nuove destinazioni e itinerari creati da esperti delle realtà locali in grado di far vivere i tratti più autentici di ogni meta, con guide professionali parlanti italiano.\r

In particolare, tra i nuovi inTour sarà ora possibile scegliere anche il Kazakistan, per un viaggio alla scoperta di questo immenso territorio sulla rotta che collega le due capitali di questa terra: Nur-Sultan, la moderna, e Almaty, la storica. Previsti durante il viaggio anche alcuni voli interni per scoprire quanto più possibile durante il tour. Si aggiunge poi l'Inghilterra, una destinazione intramontabile che permette di incontrare paesaggi inusuali e alternativi, immedesimandosi in Enrico VIII a passeggio nei giardini di Hampton Court o nei Beatles visitando i quartieri di Liverpool; la Finlandia è quindi meta di grande richiamo durante la stagione invernale ma sa regalare scorci e luoghi meravigliosi anche in estate, grazie ai suoi antichi castelli, ai laghi da solcare in battello, ai parchi naturali in cui perdersi e a una cucina tipica tutta da gustare.\r

\r

Svezia, Danimarca e Finlandia sono l'ideale per conoscere le meraviglie del Nord, le loro capitali e la natura ancora incontaminata, con comodi collegamenti via nave tra i singoli Stati. La Repubblica Ceca con la magia della sua capitale, Praga, è in grado di offrire tanto altro, come i vigneti della Moravia, i suoi castelli e la possibilità di assaporare una buona birra prodotta nella capitale della lager bionda, Plzen. Ci si sposta poi in Spagna alla scoperta dei Paesi Baschi e della Galizia, passando per il principato delle Asturie, con la possibilità di visitare la costa settentrionale con tour di differente durata a seconda delle necessità.\r

\r

Accanto a queste novità non mancheranno inoltre gli altri tour già presenti a catalogo tra cui Uzbekistan, Irlanda, Scozia, Romania, Asia centrale, Albania, Romania, Polonia, Africa e Caraibi, solo per citarne alcuni. Tutti gli itinerari includono guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio, trattamento di mezza pensione e pernottamento in strutture centrali e 4 stelle. “Con Francorosso diamo la possibilità di vivere emozioni indimenticabili scoprendo mete da sogno - spiega Massimiliano Ceriani, Eurasia destination manager, mainstream -. Per l'estate 2023 amplieremo la nostra offerta, continuando a lavorare con compagnie aeree e dmc locali affidabili e altamente qualificati. Le vendite sono già aperte e sono disponibili anche tariffe per viaggi di gruppo altamente convenienti, senza dimenticare la possibilità di avere bus per gli spostamenti a uso esclusivo su buona parte della nostra programmazione”.","post_title":"Francorosso amplia l'offerta dei prodotti InTour per l'estate 2023","post_date":"2023-01-17T12:42:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673959343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambia il mezzo (prima l'aereo ora il treno, ma l'interesse di Gianluigi Aponte per i trasporti non si ferma). Infatti l’armatore che guida Msc, potrebbe puntare alle ferrovie. La notizia è riportata da Milano Finanza che afferma che Aponte sarebbe in trattativa per l’acquisto di Italo. Alcune fonti citate dalla testata affermano che l’accordo potrebbe concludersi entro marzo. Per altre, il dossier sarebbe addirittura già chiuso.\r

\r

L’azienda, come già aveva fatto a seguito di altri articoli usciti a dicembre, ha però negato le voci. “Sentiti gli azionisti, e non solo alcuni, smentiamo di nuovo qualsivoglia trattativa in essere per la vendita della società”, fa sapere Italo.\r

4 miliardi\r

L’affare, scrive Mf, avrebbe un valore di circa quattro miliardi di euro, cioè il doppio della cifra sborsata nel 2018 dal fondo Global Infrastructure Partners (Gip) per acquistare Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori dai fondatori. Gip possiede il 72,6%. L’11,5% appartiene ad Allianz, il 7,6% a Infra Investor, lo 0,6% a MoLagers. Il restante 7,7% è di soci italiani che hanno venduto a Gip e hanno poi deciso di reinvestire. Tra questi Luca Cordero di Montezemoloe l’ex amministratore delegato Flavio Cattaneo.","post_title":"Gianluigi Aponte (Msc) interessato ad entrare in Italo, che smentisce","post_date":"2023-01-17T10:39:31+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673951971000]}]}}