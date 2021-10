Tod: Msc cambia modello di pricing; il prodotto sarà più segmentato

Msc cambia il pricing. Tutte le prenotazioni effettuate a partire dal prossimo 15 novembre beneficeranno di una maggiore segmentazione dell’offerta, che permetterà da una parte alle agenzie di recuperare più margini, grazie soprattutto alle molteplici opportunità di cross e upselling, e ai clienti finali di ottenere un prodotto più trasparente, con più scelte e senza sorprese. A spiegare le novità a una platea di adv estremamente interessate è stato Gianni Pilato, in occasione del Travel Open Day (Tod) in corso di svolgimento a Milano: “Non si tratta però di una rivoluzione, ma di un miglioramento delle condizioni di prenotazioni attuali”, ci ha tenuto subito a precisare il sales account manager della compagnia .

In sintesi, le esperienze (soluzioni) acquistabili rimarranno quattro: Bella, Fantastica, Aurea e Yacht Club. “La prima rimarrà sostanzialmente la tariffa entry level di sempre – ha aggiunto lo stesso Pilato -. A cambiare sarà semplicemente l’assegnazione della cabina, il cui numero non potrà più essere scelto al momento delle prenotazioni, ma che verrà assegnato quattro giorni prima della partenza”. In questo modo Msc intende evitare i frequenti cambi di sistemazione spesso sperimentati con questa tariffa, nonché le eccessive aspettative di upgrade che alcuni clienti dimostravano a volte di avere.

Le modifiche più sostanziose riguarderanno la Fantastica: “Chi la sceglierà potrà ora selezionare la propria di cabina anche in base al ponte, alla metratura della stanza e alla eventuale tipologia del balcone – ha sottolineato Pilato -. Beneficerà inoltre di un 20% di sconto sui ristoranti tematici, nonché della possibilità di un cambio data gratuito fino a 30 giorni dalla partenza e per crociere in programma nei tre mesi successivi”.

L’Aurea non comprenderà invece più le bevande (l’all inclusive), che compariranno ora a listino come opzione da affiancare a ciascuna soluzione. “In questo modo – ha osservato sempre Pilato – la tariffa sarà completamente dedicata al nostro prodotto benessere e diventerà più appetibile, grazie alla riduzione del delta con la Fantastica“. L’Aurea godrà poi di un welcome package in cabina e del 40% di sconto sui pacchetti spa se acquistati al momento della prenotazione (10% a bordo). Le cabine infine (solo balcone e suite) si troveranno nelle zone più vicine possibile al centro benessere della nave.

Infine la Yacht Club, che rimane pressoché invariata come la Bella. Unica differenza, il pacchetto bevande che diventa premium extra, comprendendo ora una soglia di spesa più alta (13 euro), a cui si aggiunge il mini bar. Tutte le novità saranno ben visibili su Msc Book, che includerà anche pacchetti ad hoc suggeriti dal sistema. Questi non sarà disponibile tra sabato 13 e domenica 14 novembre per permettere la transizione al nuovo modello di pricing. Le adv potranno comunque continuare a effettuare le prenotazioni anche in quei due giorni rivolgendosi al contact centre.