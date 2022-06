Msc: prime prove in mare e float out per le due navi a Gnl World Europa ed Euribia

Prosegue la costruzione delle prime due navi alimentate a Gnl della flotta Msc, in fase di realizzazione presso i francesi Chantiers de l’Atlantique: la World Europa ha in particolare completato con successo la sua prima serie di prove in mare nell’oceano Atlantico, che comprendevano la verifica delle prestazioni dei motori della nave, la manovrabilità, il consumo di carburante, i sistemi di sicurezza, la velocità e gli spazi di arresto.

Nel frattempo, si è tenuto anche il float out della Euribia che ora è stata spostata in un bacino di galleggiamento ed entrerà a far parte della flotta Msc nel giugno 2023. La compagnia ha investito 3 miliardi di euro in tre unità da crociera alimentate a Gnl, con la costruzione della terza nave, la World Class II, che dovrebbe iniziare all’inizio del prossimo anno, presso gli Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire.

“L’anno scorso abbiamo preso un importante impegno: raggiungere le zero emissioni di gas serra entro il 2050, guidando l’industria crocieristica sulla strada della decarbonizzazione. La World Europa e l’Euribia giocheranno un ruolo fondamentale in questo percorso – sottolinea il presidente della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago -. Il Gnl è infatti il combustibile marino più pulito attualmente disponibile su larga scala, che riduce le emissioni in modo significativo e garantisce anche la compatibilità con future soluzioni di carburanti alternativi, per le quali stiamo investendo attivamente in ricerca e sviluppo, compresa una cella a combustibile a ossidi solidi alimentata a Gnl a bordo della World Europa. Se il Gnl bio o sintetico fosse oggi disponibile su larga scala, entrambe le nostre nuove navi potrebbero operare a emissioni nette zero sin dal primo giorno”.