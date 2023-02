Msc Euribia: cerimonia di battesimo a Copenaghen l’8 giugno Msc Euribia: un investimento pari a circa 1 miliardo di euro per la nuova nave ammiraglia, sarà la seconda di Msc Crociere ad essere alimentata a Gnl, uno dei combustibili marini più puliti disponibile su scala, e sarà inoltre dotata di ulteriori tecnologie ambientali, tra cui il sistema “Baltic Standard”, la gestione dei rifiuti e le misure di efficienza energetica. La nave simboleggia l’impegno della compagnia nella protezione degli oceani ed è per questo che è stato scelto il porto di Copenaghen come location per la Cerimonia di Battesimo, visto il profondo impegno nel rispetto del mare e nella sostenibilità ambientale del luogo. La nave sarà caratterizzata da un affresco, progettato dal graphic artist tedesco Alex Flaemig. Euribia prende il nome dall’antica dea Eurybia, che sfruttava i venti, le condizioni atmosferiche e le costellazioni per dominare i mari. La cerimonia di battesimo della futura ammiraglia si terrà a Copenaghen l’8 di giugno. Msc Euribia passerà la propria stagione inaugurale in Nord Europa dove, a partire dal 10 giugno, offrirà crociere di 7 notti da Kiel, in Germania, e Copenaghen, in Danimarca, verso i fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam.

