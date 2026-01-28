Msc Musica, a San Valentino tra le isole Canarie e Madeira Per San Valentino, Msc Crociere propone un itinerario tra le isole Canarie e Madeira a bordo di Msc Musica, una nave che accoglie con un’autentica spa balinese, piscine, ristoranti raffinati, musica dal vivo e angoli romantici da vivere in due. Le isole Canarie sono una meta ideale per tutte le coppie che desiderano trascorrere la festa degli innamorati in modo diverso dal solito, programmando le attività più romantiche, esplorando cale vulcaniche e immergendosi in spiagge paradisiache e paesaggi incontaminati. Le isole hanno una conformazione naturale simile, ma caratteristiche ben distinte: Fuerteventura, per esempio, è famosa per la bellezza delle spiagge Gran Canaria per la ricchezza dei parchi naturali. Tenerife ospita invece il più alto vulcano della Spagna, il Teide mentre La Palma, di vulcani, ne ha addirittura tre. Poi c’è Lanzarote, isola iconica con la sabbia nera, il clima mite e i paesaggi vulcanici. Quello che accomuna tutte le isole è la natura rigogliosa e il fatto di essere mete ideali sia per una vacanza rilassante, sia per una vacanza active. «L’itinerario di Msc Musica alle Canarie – spiega Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere – è il viaggio ideale per concedersi una pausa rigenerante e scoprire nuove destinazioni e per festeggiare un San Valentino indimenticabile. Un viaggio tra luoghi incontaminati a poche ore di volo dall’Italia, quando l’inverno avvolge gran parte del paese, le Canarie rappresentano la meta ideale dove ogni momento diventa un’esperienza unica: un’occasione per rilassarsi, esplorare e ritrovare il piacere di viaggiare senza fretta, accompagnati dal comfort e dall’eleganza di Msc Musica». L’itinerario Si parte con un volo da Roma Fiumicino per Santa Cruz de Tenerife, l’isola dell’eterna primavera, dove lidi selvaggi e onde perfette si alternano a montagne maestose e vallate fiorite. Il giorno successivo Msc Musica approda ad Arrecife, città sorta dalla lava dove la natura convive con un’eleganza essenziale. Bagnata dalle acque azzurre e cristalline dell’Atlantico, Puerto del Rosario è una vibrante città commerciale ricca di attrazioni turistiche. È oggi la principale porta d’accesso all’isola e offre alcune delle spiagge più belle quelle di Puerto Lajas, Jarugo e Playa Blanca. Situata nella parte orientale dell’isola, Santa Cruz de La Palma è una capitale di mare che affascina per la sua atmosfera intima e raccolta. Las Palmas è un mosaico di contrasti: energia urbana e calma dell’oceano convivono armoniosamente Il giorno di San Valentino, Msc Musica approda a Funchal, capitale di Madeira: un gioiello sospeso tra mare e montagne, tra vicoli pittoreschi e giardini fioriti. Ritorno poi a Santa Cruz de Tenerife e rientro in Italia. Quote a partire da € 948,00 a persona, sistemazione in cabina interna, con volo incluso da Roma Fiumicino, quota di servizio alberghiero e assicurazione. Condividi

