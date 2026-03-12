Royal Caribbean porta America’s Got Talent a bordo di Legend of the Seas Royal Caribbean presenta il nuovo spettacolo teatrale di America’s Got Talent sulla Legend of the Seas . Ad agosto 2026 , America’s Got Talent Live sulla Legend of the Seas offrirà alle famiglie di tutto il mondo una versione rivisitata dello spettacolo, segnando il debutto in mare dello show . «Noi di Royal Caribbean ridefiniamo costantemente l’intrattenimento dal vivo a ogni livello, dando vita a spettacoli mozzafiato sul palco, in aria, in acqua e sul ghiaccio, e America’s Got Talent Live sullaLegend of the Seas è la perfetta espressione di questa visione – ha affermato Christine Coachman, vicepresidente dell’intrattenimento di Royal Caribbean -. Essendo uno dei franchise di intrattenimento più acclamati del panorama televisivo, America’s Got Talent riflette perfettamente il nostro impegno a offrire esperienze coinvolgenti e di fama mondiale ». Lo spettacolo Su Legend of the Seas, America’s Got Talent Live esalterà tutto ciò che ha reso il franchise Got Talent in tutto il mondo un fenomeno culturale. Il Royal Theater della Legend presenterà una line-up dinamica di numeri unici con artisti provenienti dall’universo Got Talent: da maghi e musicisti ad acrobati e trapezisti. «Siamo entusiasti di portare Got Talent in una nuovissima esperienza in mare, salpando per la prima volta insieme a Royal Caribbean – ha aggiunto Erica Gadecki, vicepresidente esecutivo di Partnership Solutions, Fremantle -. Non vediamo l’ora di presentare a bordo spettacoli provenienti da tutto il mondo su un nuovissimo palcoscenico, creando un’esperienza indimenticabile». Le famiglie saranno con il fiato sospeso con tuffatori da altezze vertiginose, trapezisti, robot e ballerini all’AquaTheater e con spettacoli mozzafiato all’Absolute Zero, la più grande arena di ghiaccio in mare. Gli amanti delle vacanze potranno poi continuare la serata in uno degli oltre 20 bar, lounge e locali con musica dal vivo, tra cui i brani jazz al Lou’s, le sfide tra cantanti al Dueling Pianos e le iconiche esperienze culinarie che trasporteranno gli ospiti nell’epoca d’oro del cinema all’Hollywoodland Supper Club o al Silk Routesdella Royal Railway – Legend Station. La Legend proporrà vacanze di 7 notti nel Mediterraneo occidentale da Barcellona e Roma con tappe in località come la Provenza (Marsiglia) , Napoli e Palma di Maiorca . La vacanza Icon Class farà poi il suo debutto ai Caraibi a novembre 2026 con vacanze di 6 notti nei Caraibi occidentali e di 8 notti nei Caraibi meridionali da Fort Lauderdale . Ogni vacanza nei Caraibi include una visita a Perfect Day at CocoCay alle Bahamas. Condividi

