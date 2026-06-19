“Croatia in the game”: la Croazia al centro della scena internazionale La Croazia al centro della scena mondiale in occasione della Coppa del mondo Fifa 2026. Il ministero del turismo e dello sport della Repubblica di Croazia e l’ente nazionale croato per il turismo, in collaborazione con la federazione calcistica croata hanno organizzato, in occasione della Coppa , l’evento promozionale “Croatia in the game – Tourism. Sport. Culture. Flavors”, svoltosi presso l’hotel Aka ad Alexandria, in Virginia, dove si trova il ritiro della nazionale croata di calcio. Con l’occasione è stato presentato in anteprima anche il nuovo film promozionale del turismo croato “Croatia – I hear it’s beautiful“, il cui ruolo principale è affidato al celebre attore di origini croate John Malkovich, che, insieme alla nazionale croata è stato la grande star della serata. 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Nata dal mare e plasmata dall’‘Ocean State of Mind’, questa collezione è pensata per chi sa che un viaggio può restare con te — nella memoria e nei piccoli rituali privati che portiamo con noi. Ogni pezzo è immaginato come una traccia di luce, una protezione silenziosa e un promemoria di equilibrio e appartenenza. Traducendo l’anima del nostro brand in lusso indossabile, offriamo ai nostri ospiti un ricordo intimo e permanente di quella sensazione di calma, prospettiva e connessione anche dopo aver messo piede a terra». Una collezione unica La creazione della collezione di alta gioielleria è direttamente ispirata all’emblema di Explora Journeys, simbolo radicato nella visione della famiglia Aponte-Vago. Questo logo articolato reinterpreta l’antico mandala, che tradizionalmente rappresenta l’armonia tra l’esperienza individuale e l’universo. All’interno dell’emblema, la geometria si sviluppa in un cerchio perfetto, simbolo di totalità ed energia infinita. 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Con l’occasione è stato presentato in anteprima anche il nuovo film promozionale del turismo croato “Croatia - I hear it's beautiful\", il cui ruolo principale è affidato al celebre attore di origini croate John Malkovich, che, insieme alla nazionale croata è stato la grande star della serata. Alla realizzazione del video ha contribuito il direttore creativo Pete Radovich, produttore televisivo e sportivo, anch’egli di origini croate, vincitore di 45 Emmy Awards in 18 diverse categorie.\r

Un'offerta d'eccellenza\r

L’obiettivo principale dell’evento era la promozione dell’eccellenza dell’offerta turistica croata, evidenziando i legami tra la Croazia e gli Stati Uniti attraverso lo sport e i numerosi successi degli atleti croati. Oltre a Tonči Glavina, ministro del turismo e dello sport della Repubblica di Croazia, e a Kristjan Staničić, direttore dell’ente nazionale croato per il turismo, all’evento hanno partecipato anche Marijan Kustić, presidente della federazione calcistica croata, Leila Krešić Jurić, direttrice dell’ufficio estero dell’ente nazionale croato per il turismo a New York, nonché i giocatori della nazionale croata di calcio guidati dal commissario tecnico Zlatko Dalić e dal capitano Luka Modrić. Era inoltre presente il celebre ex cestista croato Toni Kukoč, insieme a numerosi rappresentanti della diplomazia statunitense, del settore turistico e sportivo e dei media.\r

Salto di qualità\r

«Questo è il grande salto di qualità che stiamo compiendo per la prima volta e che ci consente di rafforzare in modo significativo il posizionamento della Croazia sulla scena internazionale. Mentre il leggendario John Malkovich è il volto del nuovo video promozionale della Croazia, a Dubrovnik si sono riunite star dello sport di fama mondiale come LeBron James, Kyle Kuzma e Rafael Nadal che, attraverso la competizione E1 Series – che abbiamo portato anche in Croazia – stanno diffondendo immagini spettacolari della Croazia in ogni angolo del mondo. Ciò è un’ulteriore conferma di quanto turismo e sport rappresentino una combinazione vincente, di grande forza e autenticità. Insieme danno vita a storie che superano i confini, uniscono le persone e contribuiscono a posizionare la Croazia tra le destinazioni più ambite a livello globale. Quando a questa narrazione si uniscono i nostri migliori ambasciatori – la nazionale croata di calcio, il commissario tecnico Zlatko Dalić, il capitano Luka Modrić e l’intera squadra – la promozione della Croazia acquista ulteriore forza, emozione e credibilità. Oggi la Croazia non è soltanto una destinazione che tutto il mondo desidera visitare. La Croazia è una storia che conquista il mondo» ha dichiarato il ministro Glavina.\r

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Il mercato americano rappresenta il principale mercato di provenienza a lungo raggio e uno dei mercati strategici per il turismo croato, come confermano anche i risultati e la crescita continua che registriamo anno dopo anno. La crescita complessiva dal 2019 in termini di arrivi e pernottamenti supera il 30%, a conferma del fatto che la Croazia oggi occupa una posizione di rilievo tra le destinazioni europee più ambite dai turisti americani, grazie alla promozione costante, a un’offerta turistica di qualità e a sempre migliori collegamenti aerei.\r

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A partire da quest’anno, la Croazia dispone di due collegamenti diretti con gli Stati Uniti, da Dubrovnik e da Spalato, e si prevede la realizzazione di un totale di 440 voli diretti tra i due Paesi. Va inoltre sottolineato che i turisti americani viaggiano tutto l’anno.\r

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«Il mercato americano rappresenta per il turismo croato il principale mercato a lungo raggio e quello da cui generiamo il maggior volume di flusso turistico. Se a questo si aggiunge il fatto che proprio qui si sta svolgendo la Coppa del mondo di calcio, è evidente che si tratta di un’ottima opportunità per promuovere ulteriormente la Croazia come destinazione di qualità, attrattiva e sicura. È stata inoltre l’occasione ideale per presentare in anteprima il nuovo film promozionale del turismo croato con John Malkovich come protagonista. Il video è originale, diverso, e rappresenta una netta evoluzione rispetto ai precedenti contenuti promozionali, segnando al contempo un importante passo avanti nella promozione del turismo croato, di cui siamo particolarmente orgogliosi» ha aggiunto Staničić, augurando ai calciatori il successo ai mondiali e sottolineando come atleti e nazionale croata di calcio contribuiscano da anni in modo significativo alla visibilità internazionale della Croazia, in qualità di preziosi ambasciatori del Paese a livello globale.\r

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L'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi (60%), tra i cittadini dell'Europa meridionale (62%) e dell'Europa centro-orientale (60%). Emerge dai dati di un focus su \"Le vacanze estive degli europei\" realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con Swg&PollingEurope.\r

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All'interno di una ristretta lista di Paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna il posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior Paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio .\r

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Ad attrarre gli europei nel nostro Paese sono soprattutto le grandi città storiche (46%), ma anche i musei e i siti archeologici (31%). Non solo storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei: più di uno su quattro vorrebbe avere una esperienza enogastronomica in un territorio tipico (28%) e visitare i piccoli borghi (27%).\r

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Evitare overtourism\r

Se la storia e l'arte si confermano essere il principale attivatore del desiderio di visitare l'Italia, appare sempre più importante favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai percorsi principali, per ridurre il rischio di overtourism sulle principali destinazioni e favorire esperienze più autentiche e di qualità, che consentano di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano (tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei) e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura (22%).\r

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Più contenuto risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi: solo il 12% degli europei associa una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive.\r

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L'indagine conferma dunque la forza del brand turistico Italia nel panorama europeo. In una fase caratterizzata da forti incertezze economiche e geopolitiche, il nostro Paese continua a rappresentare il principale punto di riferimento per il turismo continentale grazie alla ricchezza del suo patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico.","post_title":"L'Italia è sempre la meta turistica più desiderata d'Europa","post_date":"2026-06-19T11:53:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1781869989000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Spesso non c’è bisogno di guardare lontano, quando si programma un viaggio: l’orizzonte più immediato, quello di casa ma capace di condurre comunque lontano, non è meno interessante. Per questo il Mediterraneo, quello che per primi i Romani chiamarono Mare Nostrum, si rivela altrettanto entusiasmante di altri mari e relative località: dal Mare del Nord al Mar dei Caraibi, per fare degli esempi esotici e illustri.\r

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Qualcosa che vale ancora di più se si considera, come modalità di vacanza, quella che vede al centro le crociere Mediterraneo: parlare al plurale è infatti indispensabile, dal momento che sono davvero tanti i Paesi toccati da questo tipo di esperienza, capace di unire relax e ottimizzazione degli spostamenti. Un modo lento di muoversi da una località all’altra, godendo di panorami marini superlativi, programmando gite sulla terraferma memorabili, senza nulla togliere a soluzioni culinarie e di intrattenimento nel segno dell’eccellenza.\r

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La crociera conquista per il suo ritmo disteso e il comfort che accompagna ogni momento: nel Mediterraneo, tutto questo trova una cornice ideale.\r

Mediterraneo: un mare tutto da scoprire\r

Al Mediterraneo è dedicata una canzone di Mango - per il testo di Mogol - che racconta bene il rapporto con quello che rappresenta molto più di un mare. Il Mediterraneo è un luogo di memoria e di nostalgia, di emozione e tradizione, ma anche un ambiente che ha assunto una notevole importanza ecologica e culturale sull’intera civiltà umana, soprattutto occidentale.\r

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Per questo, più che ammirato, per essere compreso, necessita di essere ascoltato, respirato, assaggiato, in una parola soltanto: vissuto. Il clima mite permette di partire alla volta di una crociera non soltanto nei mesi caldi dell’estate, ma tutto l’anno, scoprendo incantevoli città d’arte, piccole località inaspettate, tramonti superbi e con qualcosa di dolce (e romantico), esperienze autentiche.\r

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Tutte peculiarità che rendono una crociera in questo angolo del mondo qualcosa da sperimentare più volte nella vita. Conseguita tale l’esperienza, avrete infatti voglia di ripeterla, se viaggiare con lentezza e assaporando ogni momento è ciò che vi piace di più.\r

Quali destinazioni, durante una crociera nel Mediterraneo?\r

Partiamo dalla parte occidentale del Mare Nostrum. Ecco alcuni esempi di itinerari - e relativi Paesi - toccati da questo tipo di crociere:\r

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\tItalia e Malta: tra Sicilia e Puglia, per poi sbarcare in un’isola ricca di fascino, unica nel suo genere, cosmopolita e selvaggia;\r

\tItalia, Francia e Spagna: l’esclusività della Costa Smeralda e della Costa Azzurra, per poi spingersi fino ad alcune mete iberiche come Palma, Valencia o Alicante. Un’altra città menzionata da questo tipo di tratte è Marsiglia, pervasa da una luce luminosa, ben raccontata dallo scrittore sardo Nicola Lecca nel libro I colori dopo il bianco, perfetto per il viaggio.\r

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Non è da meno il Mediterraneo orientale, che vede l’Italia ancora una volta protagonista: il Belpaese è infatti crocevia del Mare Nostrum, il suo punto di passaggio e collegamento per eccellenza.\r

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Sarà dunque possibile prendere il largo alla volta di Malta, Croazia e Grecia, toccando tantissime mete interessanti, tra cui Cefalonia, Mykonos e Atene, ma anche Dubrovnik e Rodi. Città tutte diverse, tutte speciali, proprio come il Mediterraneo, che tante storie custodisce e racconta.","post_title":"Perché scegliere il Mediterraneo per una crociera? In viaggio nel Mare Nostrum","post_date":"2026-06-19T11:15:10+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":["atene","cefalonia","citta-darte-mediterraneo","costa-azzurra","costa-smeralda","crociera-croazia","crociera-francia","crociera-grecia","crociera-italia","crociera-malta","crociera-nel-mediterraneo","crociera-spagna","crociere-estive","crociere-mediterraneo","crociere-tutto-lanno","destinazioni-crociera","dubrovnik","itinerari-mediterraneo","mare-nostrum","mediterraneo-occidentale","mediterraneo-orientale","migliori-crociere-mediterraneo","mykonos","rodi","turismo-marittimo","vacanza-in-crociera","vacanze-mare-europa","vacanze-nel-mediterraneo","viaggio-in-nave","viaggio-relax"],"post_tag_name":["atene","Cefalonia","città d'arte Mediterraneo","costa azzurra","Costa Smeralda","crociera Croazia","crociera Francia","crociera Grecia","crociera Italia","crociera Malta","crociera nel Mediterraneo","crociera Spagna","crociere estive","crociere Mediterraneo","crociere tutto l'anno","destinazioni crociera","dubrovnik","itinerari Mediterraneo","mare nostrum","Mediterraneo occidentale","Mediterraneo orientale","migliori crociere Mediterraneo.","Mykonos","Rodi","turismo marittimo","vacanza in crociera","vacanze mare Europa","vacanze nel mediterraneo","viaggio in nave","viaggio relax"]},"sort":[1781867710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516951","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Wttc ha evidenziato il ruolo crescente del Kenya nel settore turistico africano, con nuovi dati di economic impact research che mostrano come l'industria dei viaggi e del turismo del Paese abbia contribuito con 12,7 miliardi di dollari all'economia nazionale nel 2025. Secondo la ricerca, sponsorizzata da Chase Travel e riportata da TravelDailyNews, il settore rappresenta il 9,3% del Pil del Kenya e sostiene 1,8 milioni di posti di lavoro, pari all'8,3% dell'occupazione totale.\r

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I risultati indicano che le performance del settore turistico keniota sono supportate da un modello di domanda equilibrato. La spesa dei visitatori internazionali ha raggiunto i 5 miliardi di dollari nel 2025, rappresentando il 52,4% della spesa turistica totale e superando di poco la spesa dei visitatori nazionali, pari a 4,5 miliardi di dollari. Nel corso dell'anno, il Kenya ha accolto 2,5 milioni di visitatori internazionali, con un incremento del 5,6% rispetto al 2024, consolidando la sua posizione come una delle principali porte d'accesso al turismo in Africa.\r

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I risultati della ricerca hanno inoltre evidenziato i progressi del Kenya nel turismo sostenibile. Il settore ricava il 19,9% della sua energia da fonti a basse emissioni di carbonio, una percentuale significativamente superiore sia alla media globale del 5,9% che alla media africana del 2,9%.\r

Una risorsa fondamentale per tutta l'Africa\r

Le ultime ricerche del Wttc mostrano che nel 2025 il settore dei viaggi e del turismo ha contribuito all'economia africana con 228 miliardi di dollari, pari al 7% del Pil regionale. Il settore è cresciuto del 5%, superando sia l'economia africana nel suo complesso, che ha registrato una crescita del 3,5%, sia il tasso di crescita medio globale del settore viaggi e turismo, pari al 4,1%. Si prevede che entro il 2026 il settore contribuirà con 241 miliardi di dollari all'economia africana, con una crescita del 5,4%. Il Wttc ritiene inoltre che l'Africa si classificherà tra le regioni turistiche a più rapida crescita a livello globale, insieme all'Asia-Pacifico.\r

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Nel 2025, il settore dei viaggi e del turismo in Africa ha generato 30,2 milioni di posti di lavoro, con una previsione di aumento a 31,5 milioni nel 2026. Nei prossimi dieci anni, si prevede che il settore creerà ulteriori 9,4 milioni di posti di lavoro, arrivando a 40,9 milioni entro il 2036. Attualmente, i viaggi nazionali rappresentano circa il 61% della spesa turistica in tutto il continente. Tuttavia, la domanda internazionale continua a rafforzarsi, con una previsione di crescita della spesa dei visitatori internazionali del 6,8% entro il 2026, fino a raggiungere gli 80 miliardi di dollari. Nel 2025 l'Africa ha accolto 99,2 milioni di visitatori internazionali, con un incremento del 14,1% rispetto all'anno precedente, a testimonianza della continua ripresa e delle opportunità di crescita a lungo termine.\r

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Il Wttc ha individuato diverse priorità per sostenere la crescita del turismo in tutta l'Africa, tra cui la semplificazione delle procedure per l'ottenimento dei visti, il miglioramento della connettività, le soluzioni di viaggio digitali e biometriche, la modernizzazione delle infrastrutture, la diversificazione dei prodotti turistici, lo sviluppo della forza lavoro e una maggiore adozione delle tecnologie.\r

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Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc, ha dichiarato: «L'Africa è ora una delle regioni turistiche in più rapida crescita a livello globale e il Kenya sta contribuendo a guidare questa tendenza. Grazie a un forte contributo economico, a un modello di domanda equilibrato e a una chiara leadership nel turismo sostenibile, il Kenya dimostra cosa può significare il successo a lungo termine nel settore dei viaggi e del turismo. Il Wttc è orgoglioso di continuare a rafforzare il proprio impegno con il Kenya e l'Africa, amplificando la voce della regione sulla scena globale e sostenendo gli sforzi volti a sbloccare l'immenso potenziale del settore dei viaggi e del turismo come motore di occupazione, investimenti e crescita economica sostenibile».\r

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Il numero di visitatori internazionali nel paese è aumentato del 37% rispetto al 2025, a testimonianza del continuo rafforzamento della meta sulla scena turistica mondiale.\r

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Il volume dei viaggi internazionali in tutto il mondo è aumentato in media del 2%, raggiungendo i 307 milioni di viaggiatori. Si tratta di 6 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.\r

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Sullo sfondo delle tendenze globali, l'Uzbekistan sta registrando una crescita ancora più notevole. L'anno scorso, il Paese ha stabilito un nuovo record accogliendo quasi 11,7 milioni di turisti stranieri in 12 mesi. Nei primi cinque mesi 2026 sono già arrivati oltre 5,3 milioni di visitatori.\r

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A sostenere la performace positiva, secondo l'analisi degli esperti, ci sono sicuramente la policy di esenzione dal visto, i miglioramenti delle infrastrutture di trasporto e agli sforzi per promuovere il potenziale del Paese a livello internazionale. Il numero di alberghi, servizi e infrastrutture stanno aumentando rapidamente, contribuendo a migliorare la qualità del prodotto turistico.\r

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La sicurezza, i prezzi competitivi per i viaggiatori e il ricco patrimonio storico e culturale si confermano plus significativi. Le destinazioni tradizionali come Samarcanda, Bukhara e Khiva continuano a essere molto popolari, ma negli ultimi anni si è registrato un crescente interesse per l'ecoturismo, il turismo gastronomico e il turismo d'avventura.","post_title":"L'Uzbekistan conquista i turisti internazionali, 5,3 mln nei primi 5 mesi 2026","post_date":"2026-06-17T09:29:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1781688545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'appuntamento è per il prossimo settembre, dal 3 al 6, quando in Spagna, ad Avila, andrà in scena un balzo indietro nel tempo di otto secoli grazie alle Jornadas Medievales Ciudad de Ávila.\r

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Conosciute come il Mercado de las Tres Culturas, dedicato all’incontro tra le culture cristiana, ebraica e musulmana, l'evento è il più importante dell'anno per la città e uno degli appuntamenti più significativi della penisola iberica. Quest'anno il mercato si estenderà a quattro giorni, dal giovedì alla domenica, in risposta al grande apprezzamento del pubblico.\r

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Il fulcro di tutto è la muraglia. Le mura di Avila sono un monumento che durante le giornate medievali diventa fondale vivo: si adorneranno di bandiere, stendardi e decorazioni ispirate all'epoca, mentre i camminamenti dell'adarve — il percorso sopraelevato a dodici metri d'altezza, con quasi 1.700 metri praticabili — offriranno una prospettiva che toglie il respiro sulla città e sui dintorni. Tra le novità di questa edizione spicca la riproposizione, dopo il successo dello scorso anno, della rievocazione dell'assalto alla sezione nord delle mura, con un accampamento militare d'epoca allestito lungo il perimetro.\r

Da vent'anni, ogni settembre, un gruppo di italiani percorre la strada per Avila. È La Comunità Montana di Camerino, nelle Marche, presente ininterrottamente dal 2005 con i propri sbandieratori. I loro lanci sono diventati parte integrante dell'identità delle giornate medievali, uno dei momenti più applauditi di un programma che non ne è avaro. \r

Tra gli spettacoli più attesi, le esibizioni di arcieri: 250 tiratori provenienti da tutta la Spagna si posizioneranno lungo le mura e scocceranno le loro frecce in un momento di grande effetto scenico, \r

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Il sabato mattina, il cuore simbolico dell'evento: il Desfile de las Tres Culturas partirà da Plaza del Mercado Chico e attraverserà le vie del mercato medievale in un corteo di costumi riccamente ricamati, velluti, copricapi d'epoca e i celebri bailes de bandera.\r

Il Palacio de los Verdugo ospita ogni anno, già dal mese di agosto, la mostra fotografica che anticipa l'atmosfera delle giornate. Il Palacio de Superunda, che custodisce la Colección Caprotti-De la Torre - la raccolta d'arte dedicata alle opere del pittore italiano Guido Caprotti -, diventerà invece sede di una esposizione di costumi medievali e di laboratori di sartoria storica.\r

Avila è facilmente raggiungibile da Milano, Roma e dalle principali città italiane: il collegamento più comodo è un volo per Madrid e da lì autobus o treno ad alta velocità fino ad Avila: meno di un'ora e mezza di viaggio. \r

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La strategia segue una tendenza ormai consolidata: ampliare e diversificare il prodotto turistico per intercettare target differenti, valorizzando al tempo stesso gli asset distintivi del territorio, dalla gastronomia al wellness, dal patrimonio storico alle attività outdoor.\r

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A Parenzo debutta il nuovo Jadran Heritage Hotel, Valamar Collection, boutique hotel ricavato all’interno di un edificio storico del 1913 e sviluppato secondo un concept che coniuga heritage, ospitalità di fascia alta e proposta gastronomica d’autore. La struttura dispone di sole 12 camere e suite e ospita il ristorante JAZ by Ana Roš Poreč, format firmato dalla chef slovena Ana Roš, volto noto della ristorazione europea e titolare del ristorante Hiša Franko, insignito di tre stelle Michelin.\r

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[caption id=\"attachment_516690\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pical Resort 5 Valamar Collection[/caption]\r

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Sempre a Parenzo, Valamar amplia la propria offerta premium con il Pical Resort 5, Valamar Collection*, nuovo complesso situato all’interno del parco costiero Parenzana. Il resort integra camere e suite di nuova generazione, offerta wellness con la spa ESPA, ristorazione fine dining, strutture sportive e servizi dedicati sia al segmento family sia agli ospiti orientati a vacanze attive, con particolare attenzione al cicloturismo.\r

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A Rovigno, invece, il Monte Mulini 5* riapre dopo un importante intervento di restyling da 9 milioni di euro che ha interessato camere, aree comuni e outlet ristorativi. La struttura entra inoltre a far parte di Riva Destinations, il progetto lifestyle legato al marchio nautico Riva del Gruppo Ferretti. Un ingresso che colloca Rovigno all’interno di un network internazionale di destinazioni esclusive e che rafforza il posizionamento dell’hotel nel segmento luxury esperienziale, grazie anche a servizi dedicati e attività in mare a bordo delle iconiche imbarcazioni del brand.\r

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Sul fronte family, Umago si prepara alla riapertura nel 2026 dell’Hotel Garden Istra Plava Laguna, oggetto di un ampio programma di rinnovamento. Il progetto punta a rafforzare l’attrattività della struttura per il turismo familiare attraverso nuove aree acquatiche, spazi per bambini suddivisi per fasce d’età, playground e servizi indoor dedicati, affiancati da un’offerta sportiva e outdoor ulteriormente sviluppata.\r

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Le novità confermano l’evoluzione dell’Istria verso un modello di ospitalità sempre più segmentato e orientato alla qualità.\r

\"Boutique hotel, resort cinque stelle, strutture adults only e family resort contribuiscono a rendere la destinazione competitiva su più mercati e a destagionalizzare i flussi, valorizzando un territorio che continua a investire in infrastrutture turistiche, esperienze e servizi a elevato valore aggiunto\" dichiarano dall'Ente turismo dell’Istria.\r

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Per il trade, si tratta di un’offerta sempre più articolata che amplia le opportunità di programmazione, con prodotti in grado di rispondere alle esigenze di clientela luxury, active, wellness e family lungo una delle aree turistiche più dinamiche della Croazia.","post_title":"Istria: nuove aperture e restyling rafforzano il posizionamento sull’alto di gamma","post_date":"2026-06-16T10:35:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["croazia","istria"],"post_tag_name":["Croazia","Istria"]},"sort":[1781606120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516623","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys lancia Mandala, un nuovo brand di alta gioielleria disponibile in esclusiva a bordo della sua flotta.\r

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L’evento esclusivo ha accolto circa 100 ospiti d’eccezione, tra cui la famiglia Aponte-Vago, il presidente di Explora Journeys Anna Nash e una elezione di Vip.\r

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«Si è trattato di un momento davvero speciale per Explora Journeys, poiché abbiamo presentato Mandala Fine Jewellery al mondo - ha dichiarato Anna Nash -. Nata dal mare e plasmata dall’‘Ocean State of Mind’, questa collezione è pensata per chi sa che un viaggio può restare con te — nella memoria e nei piccoli rituali privati che portiamo con noi. Ogni pezzo è immaginato come una traccia di luce, una protezione silenziosa e un promemoria di equilibrio e appartenenza. Traducendo l’anima del nostro brand in lusso indossabile, offriamo ai nostri ospiti un ricordo intimo e permanente di quella sensazione di calma, prospettiva e connessione anche dopo aver messo piede a terra».\r

Una collezione unica\r

La creazione della collezione di alta gioielleria è direttamente ispirata all’emblema di Explora Journeys, simbolo radicato nella visione della famiglia Aponte-Vago. Questo logo articolato reinterpreta l’antico mandala, che tradizionalmente rappresenta l’armonia tra l’esperienza individuale e l’universo.\r

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All’interno dell’emblema, la geometria si sviluppa in un cerchio perfetto, simbolo di totalità ed energia infinita. Il design incorpora un motivo a fiore di loto, simbolo di purezza di corpo, parola e mente, insieme a una fleur-de-lis che richiama l’eredità europea del brand. Attraverso questa geometria sacra, la collezione esprime una visione del mondo equilibrata, connessa, aperta e vitale.\r

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La visione creativa di Mandala Fine Jewellery è stata sviluppata in collaborazione con la designer di gioielli Fanny Blanchelande. Ispirata dal dialogo con la famiglia e dal loro profondo legame con il mare, dall’apprezzamento per la simbologia e dalla loro idea di raffinato vivere oceanico, questa filosofia è stata tradotta in pezzi pensati per essere profondamente personali e senza tempo. La collezione debutta con tre linee distinte - Origin, Horizon e Odyssey - ciascuna delle quali cattura una diversa sfaccettatura della filosofia marittima del brand. Accanto ai design principali si affiancano i pezzi T/T (TenderTo), interpretazioni più piccole e delicate delle creazioni iconiche.\r

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La collezione sarà disponibile in esclusiva a bordo di Explora III a partire dal viaggio inaugurale del 24 luglio 2026, e sarà presentata all’interno di uno spazio dedicato presso l’Ocean Atelier, la boutique di gioielleria della nave, prima di estendersi progressivamente alle altre navi della flotta di Explora Journeys.","post_title":"Explora Journeys lancia Mandala, esclusiva collezione di gioielli","post_date":"2026-06-16T09:03:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781600606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Snav e Civitatis insieme per migliorare ulteriormente l'esperienza dei viaggiatori. La compagnia di navigazione e la piattaforma di esperienze hanno infatti sottoscritto un accordo strategico per integrare l'eccellenza del trasporto marittimo con la più ampia offerta di attività a destinazione.\r

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L'accordo permette a milioni di passeggeri che ogni anno scelgono la flotta Snav per raggiungere le mete più iconiche d'Italia e del Mediterraneo di pianificare e personalizzare il proprio viaggio. Direttamente attraverso i canali digitali di Snav, gli utenti avranno accesso immediato al catalogo di Civitatis, che vanta attività selezionate in oltre 4.200 destinazioni in tutto il mondo.\r

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L’alleanza ha un profondo valore strategico per entrambe le parti. Grazie a Civitatis, Snav trasforma la propria offerta: la traversata marittima non è più solo un mezzo di trasporto, ma il primo passo di un’esperienza completa che continua sulla terraferma. Grazie a Snav, Civitatis raggiunge i passeggeri delle rotte più frequentate del Mediterraneo, arricchendo ogni destinazione servita con un’offerta di esperienze guidate accuratamente selezionate.\r

L'alleanza\r

La cooperazione si concentra sulle rotte strategiche di Snav, che collegano hub nevralgici come Napoli con le spettacolari isole di Capri, Ischia e Procida e con le destinazioni raggiungibili tramite i collegamenti stagionali verso la Croazia, le isole Eolie, Ponza e Ventotene. Destinazioni in cui la richiesta di esperienze guidate di alta qualità registra una crescita esponenziale con l’inizio dell’alta stagione.","post_title":"Snav e Civitatis: collaborazione all'insegna delle esperienze","post_date":"2026-06-15T14:28:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781533690000]}]}}