Msc da record: una partnership con il Guinness dei Primati arricchisce i programmi di bordo Mettersi alla prova e magari inserire il proprio nome nel libro dei record. E’ l’opportunità che offriranno presto le navi Msc, a seguito dell’accordo di partnership stipulato con Guinness World Records. Le nuove attività saranno in particolare disponibili sulla Seascape e sulla World Europa, oltre che sulla prossima ammiraglia, Euribia, che accoglierà gli ospiti per la propria stagione inaugurale a partire da giugno. Tra i momenti salienti della nuova collaborazione si segnala il Records Show: una versione marinara del programma televisivo Guinness World Records, che consisterà in uno spettacolo dal vivo con una serie di attività per battere i record con la partecipazione del pubblico, dei singoli ospiti e persino dell’equipaggio della nave. Ci saranno poi i Children’s Programs, che comprenderanno sfide divertenti, quiz e spettacoli educativi. Il programma Guinness World Records Facts inviterà invece gli ospiti a partecipare a una sfida di trivia per mettere alla prova le loro conoscenze sulla celebre lista di primati mondiali. Infine, il Guinness World Records Family Quiz prevederà una serie di domande, sfide dal vivo e gare video dedicate sempre al Guinness World Records. Tutti i nuovi primati saranno verificati da un giudice ufficiale Gwr e daranno diritto a un certificato ad hoc.

