Mistral lancia le Tour Experience: itinerari classici impreziosisti da esperienze insolite e coinvolgenti

Raggiungere un target di clientela aperto a una visione moderna del viaggiare in gruppo, inteso come momento di socializzazione tra partecipanti e local e come occasione per vivere esperienze nell’esperienza. E’ questo l’obiettivo delle nuove Tour Experience griffate Mistral – Quality Group: itinerari classici impreziosisti da esperienze insolite e coinvolgenti.

“Utilizzando il nostro profondo know how abbiamo creato proposte inedite capaci di attrarre una fascia di clientela più giovane e desiderosa di scoprire un paese vivendo esperienze molto particolari – racconta il product manager Egitto e Medio Oriente di Mistral Tour, Antonio D’Errico -. Si va dalle passeggiate a cavallo tra le piramidi di Giza o quelle a dorso di mulo a Tebe, allo street food per scoprire i veri sapori della cucina locale, da aperitivi da sorseggiare negli sky bar di Amman a occasioni di incontro nei locali notturni da Saigon a Tel Aviv, ma anche numerose proposte di trekking , passeggiate in bicicletta, visite a laboratori artigianali e tanto altro ancora”.

Ed è così che Mistral si rinnova e fa rivivere i suoi grandi classici con le Tour Experience che a oggi toccano Marocco, Giordania, Oman, Egitto, Iran, Israele, Vietnam e Thailandia, ma che presto coinvolgeranno tutte le destinazioni programmate. I nuovi itinerari stanno ricevendo un buon riscontro di pubblico in linea con la tendenza positiva di vendite dell’operatore, frenata nelle ultime settimane dagli scontri tra Russia e Ucraina.

Giordania e Emirati Arabi hanno trainato le vendite di Mistral dall’autunno, seguite da Oman, Israele, Marocco. La vera rivelazione, inaspettata, è l’Egitto classico abbinato a estensioni al Cairo e in Mar Rosso che, a dispetto delle previsioni, sta riscuotendo un buon successo per partenze di gruppo e viaggi di nozze.