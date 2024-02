Mar Rosso: il gruppo Carnival riposiziona una dozzina di navi Le tensioni geopolitiche nell’area mediorientale non cessano di far sentire il proprio peso sull’industria del turismo. Come era abbastanza prevedibile, data la situazione attuale nel mar Rosso, scenario di una serie di attacchi navali da parte dei miliziani yemeniti Houthi, il gruppo Carnival ha deciso infatti di riposizionare una dozzina delle proprie navi. Il cambiamento riguarda sette brand della holding Usa e tutte le crociere in programma in quel settore geografico sino al prossimo mese di maggio (dopo il quale non si prevede alcun transito fino a novembre). Stando a quanto riportato dalla stessa Carnival, tale modifica dei programma dovrebbe comportare un impatto di 7/8 centesimi di dollaro per azione nel corso dell’intero 2024, con gli effetti più rilevanti previsti nel secondo trimestre dell’anno. Al netto di tutto ciò, la compagnia assicura di non aver riscontrato alcuna conseguenza sui trend di prenotazione, che anzi si starebbero mantenendo su livelli record, con tariffe e tassi di occupazione considerevolmente più alti di quelli registrati nel 2023. La prima metà di quest’anno sarebbe in particolare già quasi full-booked. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460517 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le tensioni geopolitiche nell'area mediorientale non cessano di far sentire il proprio peso sull'industria del turismo. Come era abbastanza prevedibile, data la situazione attuale nel mar Rosso, scenario di una serie di attacchi navali da parte dei miliziani yemeniti Houthi, il gruppo Carnival ha deciso infatti di riposizionare una dozzina delle proprie navi. Il cambiamento riguarda sette brand della holding Usa e tutte le crociere in programma in quel settore geografico sino al prossimo mese di maggio (dopo il quale non si prevede alcun transito fino a novembre). Stando a quanto riportato dalla stessa Carnival, tale modifica dei programma dovrebbe comportare un impatto di 7/8 centesimi di dollaro per azione nel corso dell'intero 2024, con gli effetti più rilevanti previsti nel secondo trimestre dell'anno. Al netto di tutto ciò, la compagnia assicura di non aver riscontrato alcuna conseguenza sui trend di prenotazione, che anzi si starebbero mantenendo su livelli record, con tariffe e tassi di occupazione considerevolmente più alti di quelli registrati nel 2023. La prima metà di quest'anno sarebbe in particolare già quasi full-booked. [post_title] => Mar Rosso: il gruppo Carnival riposiziona una dozzina di navi [post_date] => 2024-01-31T13:19:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706707143000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460351 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il dominicano Viva V Samanà by Wyndham festeggia un ottimo 2023, chiuso con un'occupazione media oltre l'80%, e apre il 2024 all'insegna dell'offerta esperienziale. "Il dato dello scorso anno è molto incoraggiante anche in considerazione del fatto che abbiamo aumentato il numero delle camere di ben il 30%, arrivando a un totale di 286 - spiega la vice president sales and revenue management del gruppo Viva Resorts, Giuliana Carniel -. E il trend delle prenotazioni per la stagione in corso sta seguendo il medesimo andamento. Va inoltre tenuto conto che la penisola di Samaná non è una destinazione di massa, ma si rivolge soprattutto a quanti prediligono soggiorni naturalistici e aperti al fascino dell’avventura". Scoprire le cascate del Limon, navigare nel parco nazionale Los Haitises, passeggiare lungo le spiagge libere, andare in bicicletta al tramonto “sono infatti solo alcune delle escursioni predilette dai nostri ospiti - prosegue la manager -. Insieme peraltro alle nostre proposte wellness presso la Coconut Whispers Spa, che includono tra le altre cose lezioni di yoga nel parco e un corso di mixology con sottofondo del suono delle onde. La clientela italiana del Viva V Samaná proviene principalmente dal Centro-Nord, apprezza l’accesso adults only e mostra un approccio alla destinazione tipico dei viaggiatori, più che dei turisti". Nel periodo che va da metà gennaio a fine marzo, una delle migliori experience proposte riguarda in particolare l’avvistamento delle balene jorabadas. Ogni inverno, infatti, circa 1.500-2 mila esemplari arrivano nelle calde acque della baia di Samaná, dopo aver percorso circa 2.700 miglia nautiche (5 mila chilometri): tradotto in cifre percentuali, ciò significa che oltre il 10% delle balene jorobadas censite al mondo approda puntualmente a Samaná nel periodo invernale, per far nascere i propri cuccioli. [post_title] => Dopo un ottimo 2023 il nuovo anno del Viva V Samanà si apre all'insegna delle esperienze [post_date] => 2024-01-30T11:21:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706613707000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460215 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più formazione e presidio del trade, non solo da parte dei tour operator, ma soprattutto per conto di destinazioni e servizi accessori, che finora non avevano ritenuto le agenzie di viaggio centrali nelle loro strategie distributive. E' quello che chiede oggi il mercato, secondo il fondatore e ceo di TrustForce, Gian Paolo Vairo: "Per questo la formazione delle risorse giocherà nei prossimi anni un ruolo chiave. L'aspettativa è quella di lavorare con professionisti in grado di trovare sempre le migliori modalità di relazione con gli adv, siano queste visite in agenzia, oppure contatti da remoto con webinar formativi, piuttosto che appuntamenti collettivi attraverso l'organizzazione di eventi sul territorio. Autonomia e metodo sono in particolare le caratteristiche del sales account più ricercato". Il sales account turistico, in definitiva, si prepara a diventare ancora una volta centrale per il mercato italiano. TrustForce, dal suo punto di osservazione privilegiato, ha visto crescere le richieste di costruzione di nuove reti commerciali del 30%. Inoltre, ha arricchito del 20% le proprie reti commerciali esistenti. Infine, sono raddoppiate le richieste di figure di inside sales, ovvero professionisti commerciali che da remoto contattano agenzie selezionate. In questo contesto, si consolida anche la figura dell’agente di viaggio che si posiziona, oltre quale essenziale elemento nella catena distributiva dal punto di vista dei tour operator, anche come interlocutore preferibile dal punto di vista dell’utente finale, che trova nell’adv competenza e affidabilità, specialmente per quanto riguarda gli itinerari articolati e di alta gamma. "Soprattutto negli ultimi sei mesi si registra un cambio di rotta rispetto agli anni precedenti - riprende Vairo -: la crescente attenzione rivolta dagli operatori al trade è dimostrata dal fatto che sempre più brand ci richiedono personale commerciale, sia territoriale sia da remoto. Riconoscono alla rete distributiva i meriti di vendite più qualificate rispetto all'online: significa pratiche a maggior valore per persona, ma anche più centrate sulle esigenze del cliente, pertanto fonte di minori complaints. La multicanalità è un fatto consolidato e l'online un concorrente agguerritissimo, ma ormai è certo che in agenzia si fanno gli acquisti migliori. Inutile sottolineare che questo trend può continuare solo se gli agenti si impegneranno a formarsi e a studiare senza sosta, e soprattutto non sentendosi mai arrivati. Gli operatori del settore si rinnovano costantemente e nuove realtà si affacciano sul mercato: gli agenti devono rimanere al passo, aiutati dai sales promoter che più che in passato sono chiamati ad affiancarli”. [post_title] => Vairo, TrustForce: cresce il valore del mercato agenziale. Servono più formazione e presidio del trade [post_date] => 2024-01-26T12:58:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706273928000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_336927" align="alignright" width="300"] Johan Lundgren, ceo di easyJet[/caption] Primo trimestre del nuovo anno fiscale in salita per easyJet che ha chiuso il periodo (lo scorso 31 dicembre) con una perdita al lordo delle imposte di 126 milioni di sterline. La compagnia aerea britannica stima però che il rosso del primo semestre si ridurrà su base annua, nonostante un impatto diretto di circa 40 milioni di sterline (e ulteriori impatti indiretti) del conflitto in Medio Oriente. Il load factor è stato dell'86%. «Abbiamo ottenuto una performance migliore nel trimestre, a testimonianza della forza della domanda per il nostro marchio e il nostro network - ha commentato Johan Lundgren, ceo di del vettore - Anche la popolarità delle vacanze easyJet continua a crescere, con il 48% di clienti in più nel periodo». Quanto ai prossimi mesi, «Vediamo uno slancio positivo delle prenotazioni per l'estate 2024, con i viaggi che rimangono una priorità per i consumatori. Le prenotazioni di voli e vacanze sono decollate con forza durante il tradizionale e intenso periodo di saldi di fine anno, poiché i clienti hanno scelto di assicurare le loro vacanze estive verso destinazioni preferite come Spagna e Portogallo insieme a destinazioni più lontane come Grecia e Turchia». [post_title] => EasyJet, primo trimestre in rosso. Ma per l'estate «lo slancio del booking è positivo» [post_date] => 2024-01-25T09:02:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706173348000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corsica Sardinia Ferries investe ancora sulla ristorazione e presenta le novità a bordo delle Navi Gialle, a cura dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che da cinque anni cura i menu di Corsica Sardinia Ferries, la formazione e il coordinamento del personale di cucina. "Su tutte le nostre navi i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte - spiega il chief sales officer della compagnia, Sebastien Romani -. La responsabilità ambientale è un valore che deve essere considerato a tutti i livelli dell'azienda. Per questa ragione selezioniamo fornitori responsabili secondo criteri e requisiti molto precisi e garantiamo il pieno controllo di tutte le attività di bordo". Piacentino doc ed ex titolare dell’Antica Osteria del Teatro di Piacenza, insignito di due stelle Michelin, Chiappini Dattilo ha avuto una lunga esperienza con alcuni prestigiosi nomi della ristorazione d’oltralpe. Porta il suo contributo nelle cucine delle Navi Gialle attraverso la cura dei menu, la creazione di nuovi piatti e la formazione dei cuochi di bordo. Attento alla valorizzazione delle materie prime e all’utilizzo di prodotti freschi e stagionali, sfornerà quest'anno proposte innovative, accanto alle ricette della tradizione e ai piatti che rendono omaggio a Corsica e Sardegna. "Da cinque anni vivo questa esperienza di formatore a bordo delle Navi Gialle - sottolinea lo stesso Chiappini Dattilo - e la considero sorprendente e stimolante, poiché alla didattica più frontale si alternano momenti di scambio e familiarità. Credo che potrebbe essere il contesto ideale di approccio alla cucina per i giovani che vogliono intraprendere questa carriera». [post_title] => Corsica Ferries lancia i nuovi menù sostenibili dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo [post_date] => 2024-01-24T11:38:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706096321000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460002 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci nuove rotte per l'estate firmata Ryanair da Milano: nel dettaglio, cinque da Bergamo - Beni Mellal, Castellon, Dubrovnik, Sarajevo e Skiathos - e cinque da Malpensa - Atene, Budapest, Parigi, Marrakech e Tallinn. A sottolineare la valenza del bacino di Milano il country manager Italia, Mauro Bolla, insieme al ceo del gruppo, Michael O'Leary. Si comincia da Milano Bergamo dove quest'anno Ryanair posiziona 23 aeromobili e opera un totale di 113 rotte con l'obiettivo di trasportare 15 milioni di passeggeri, il 13% in più rispetto all'anno precedente. Qui sono un migliaio i posti di lavoro diretti e oltre 11.800 quelli nell'indotto. A Malpensa sono otto i velivoli basati, per 36 rotte complessive, incluse le cinque new entry, e nel mirino ci sono 5 milioni di passeggeri, per una crescita di circa il +15%. Complessivamente, quindi, quest'estate saranno 31 i Boeing 737 basati negli scali di Malpensa e Milano Bergamo con un investimento di circa 3.1 miliardi di dollari; il traffico generato sui due aeroporti sarà di 20 milioni di passeggeri, il 14% in più rispetto allo scorso anno. [post_title] => Ryanair: dieci nuove rotte da Milano (Bergamo e Malpensa). Obiettivo 20 milioni di passeggeri [post_date] => 2024-01-24T10:23:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706091781000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tante novità soprattutto a Zanzibar per il nuovo catalogo Africa e Maldive griffato Baobab, il to di casa Th Group. Sull'isola dell'oceano Indiano spicca in particolare l’esclusiva del Kibanda Lodge nel cuore della vivace e caratteristica località di Nungwi: una gestione italiana che si distingue fra l’altro per ospitare tutte le domeniche uno dei beach party più rinomati della zona. Altre novità a operatività tricolore a Zanzibar sono l’Ahg Dream’s Beach di Matemwe e l’Horizon of Michamwi nell’omonima località. A completamento della programmazione 2024 sono presenti pure le proposte di Paje, località che si distingue per la sua vivacissima clientela, fatta soprattutto di giovani kite surfer con feste e dj set di fama internazionale, con l’hotel Tiki Beach e l’Snh Monica Resort, senza dimenticare il Neptune Pwani, che conferma l’attenzione del brand per lo sviluppo della linea Top Deluxe. Una conferma infine va al best seller Kiwengwa Beach Resort. In Kenya spicca la novità Ahg Lion Beach Resort, nuovissima apertura a gestione italiana sulla spiaggia più famosa e rinomata della destinazione, la Blu Lagoon di Watamu. Presenti anche hotel sulla spiaggia di Diani, dove Baoabab propone il Leopard Beach Resort & Spa, 5 stelle della linea Deluxe, e il Neptune Village. A completamento della programmazione i safari, che l’operatore propone in tre versioni: quello infrasettimanale di due giorni e una notte, oppure quelli da due o tre notti nei parchi Tzvo Est, Tzavo Ovest e Amboseli. Anche qui la conferma va al best seller Lily Palm Resort sempre sulla Blu Lagoon di Watamu. Alle Maldive, oltre a confermare il Plumeria, Baobab amplia la programmazione con l’Embudu Village Resort, il Fihaloi Island Resort e un Top Deluxe come il Furaveri Maldives Resort. “Il nostro to continua a crescere – sottolinea il direttore business Alessandro Gandola –. Dopo l’ottima affermazione su mar Rosso, Grecia, Baleari e Canarie, e il recente ingresso in Turchia, quest’inverno vogliamo consolidare il nostro posizionamento sul lungo raggio partendo proprio da Africa e Maldive. Siamo particolarmente orgogliosi che molti fornitori ci abbiano scelto per lanciarsi sul nostro mercato, soprattutto imprenditori italiani che hanno aperto nuove realtà in questi paradisi tropicali”. [post_title] => Baobab cresce su Africa e Maldive con novità di prodotto e proposte in esclusiva [post_date] => 2024-01-22T12:45:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705927510000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459850 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441878" align="alignright" width="300"] Francesca Marino[/caption] Ambiziosi obiettivi di crescita per Grimaldi Lines che garantisce un’ampia offerta di collegamenti marittimi e di servizi all’utenza. Le prenotazioni per la stagione estiva 2024 hanno preso il via in maniera vivace grazie anche alle promozioni, in particolare l’offerta New Advanced Booking, che prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo esclusi) per partenze selezionate dal 6 maggio al 30 settembre da/verso Sardegna, Sicilia e Spagna. Tra i punti di forza della Compagnia non solo una politica tariffaria particolarmente attenta alle esigenze di tutti i target di utenza, ma anche molti plus che caratterizzano l’offerta: il servizio a bordo delle navi, i comodi orari di partenza e arrivo, l’ampio network di collegamenti che raggiunge tutte le destinazioni più richieste sulle sponde del Mediterraneo. «Cresce ogni anno il numero di viaggiatori che scelgono la nave come mezzo di trasporto preferenziale per tutte le destinazioni nazionali e internazionali – commenta Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines – Nell’estate del 2023, che si è conclusa per noi con risultati pienamente soddisfacenti, abbiamo rilevato un grande interesse del mercato nei confronti delle mete più tradizionali, quali Sardegna e Sicilia, e un rinnovato desiderio di viaggiare con auto o moto al seguito per raggiungere le più richieste località balneari di Spagna e Grecia». Per la prossima stagione sono confermate le tratte che uniscono i principali porti del Nord e del Sud Italia alle isole maggiori. La Sardegna è ancora la destinazione di punta, sulla quale Grimaldi Lines opera con l’alta frequenza della linea Livorno-Olbia (e viceversa), con la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres (e viceversa), con la stagionale Civitavecchia-Olbia (e viceversa) e con i collegamenti in continuità territoriale da Civitavecchia per Arbatax e Cagliari e da Napoli e Palermo per Cagliari. La Sicilia non è da meno: le navi Grimaldi Lines raggiungono infatti regolarmente il porto di Palermo, partendo da Livorno, Napoli, Salerno e Cagliari. Sulla Spagna opera la tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona (e viceversa), mentre la Grecia é comodamente raggiungibile con le linee dai porti di Brindisi e Ancona per Igoumenitsa e Corfù. [post_title] => Grimaldi Lines, crescere garantendo un'ampia gamma di collegamenti e servizi [post_date] => 2024-01-22T11:06:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705921563000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459832 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è appena conclusa a Catania la tre giorni di appuntamenti che Go Asia, to di casa Go World, ha organizzato nel Sud Italia, in collaborazione con la Saudi Tourism Authority, per presentare la destinazione e la programmazione 2024. Il roadshow ha toccato le città di Bari, Caserta e Catania e ha visto la partecipazione di oltre 60 agenzie di viaggio partner, curiose di scoprire Tutti i colori dell'Arabia Saudita, destinazione aperta ai turisti italiani dal 2019. A introdurre la meta è stato Alberto Truffa, market manager di Tourism Hub, rappresentante di Saudi Tourism Authority in Italia, che ha portato i partecipanti in un viaggio alla scoperta della grande ricchezza culturale e delle numerose attrazioni turistiche che l'Arabia Saudita ha da offrire: dalle moderne metropoli ai siti storici nel deserto, dagli eventi internazionali e alle bellezze incontaminate della costa. Ha inoltre invitato gli agenti a diventare un Saudi Expert: il programma di formazione online per approfondire la destinazione e offrire esperienze di viaggio uniche e su misura ai loro clienti. Per Go Asia la product manager Chiara Veroli ha presentato la programmazione 2024: “Questo momento di incontro e confronto con gli agenti di viaggio era necessario e si è rivelato prezioso per chiarire domande e curiosità su questa destinazione nuova per il mercato italiano. Condividere le svariate alternative di itinerari e esperienze disponibili è stato fondamentale per focalizzare le numerose opportunità che l’Arabia Saudita offre e permettere agli agenti di proporre la destinazione con consapevolezza e competenza, approfittando degli ottimi collegamenti aerei dagli aeroporti limitrofi”. Il catalogo 2024 Go Asia prevede diversi tour in esclusiva sulla destinazione, tra cui: Alla scoperta dell’Arabia Saudita, partenze speciali con accompagnatore dall’Italia in primavera e in autunno (nove giorni, da 6.510 euro voli inclusi); Tesori dell’Arabia Saudita: Jeddah e AlUla, con partenze ogni domenica (nove giorni, da 3.620 euro); Jeddah Long Weekend, per uno short break nella metropoli sulle sponde del mar Rosso (quattro giorni, da 2.230 euro). [post_title] => Go Asia nel Sud Italia con il workshop "Tutti i colori dell'Arabia Saudita" [post_date] => 2024-01-22T10:10:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705918244000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mar rosso il gruppo carnival riposiziona una dozzina di navi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":44,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1005,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le tensioni geopolitiche nell'area mediorientale non cessano di far sentire il proprio peso sull'industria del turismo. Come era abbastanza prevedibile, data la situazione attuale nel mar Rosso, scenario di una serie di attacchi navali da parte dei miliziani yemeniti Houthi, il gruppo Carnival ha deciso infatti di riposizionare una dozzina delle proprie navi. Il cambiamento riguarda sette brand della holding Usa e tutte le crociere in programma in quel settore geografico sino al prossimo mese di maggio (dopo il quale non si prevede alcun transito fino a novembre).\r

\r

Stando a quanto riportato dalla stessa Carnival, tale modifica dei programma dovrebbe comportare un impatto di 7/8 centesimi di dollaro per azione nel corso dell'intero 2024, con gli effetti più rilevanti previsti nel secondo trimestre dell'anno. Al netto di tutto ciò, la compagnia assicura di non aver riscontrato alcuna conseguenza sui trend di prenotazione, che anzi si starebbero mantenendo su livelli record, con tariffe e tassi di occupazione considerevolmente più alti di quelli registrati nel 2023. La prima metà di quest'anno sarebbe in particolare già quasi full-booked.","post_title":"Mar Rosso: il gruppo Carnival riposiziona una dozzina di navi","post_date":"2024-01-31T13:19:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706707143000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il dominicano Viva V Samanà by Wyndham festeggia un ottimo 2023, chiuso con un'occupazione media oltre l'80%, e apre il 2024 all'insegna dell'offerta esperienziale. \"Il dato dello scorso anno è molto incoraggiante anche in considerazione del fatto che abbiamo aumentato il numero delle camere di ben il 30%, arrivando a un totale di 286 - spiega la vice president sales and revenue management del gruppo Viva Resorts, Giuliana Carniel -. E il trend delle prenotazioni per la stagione in corso sta seguendo il medesimo andamento. Va inoltre tenuto conto che la penisola di Samaná non è una destinazione di massa, ma si rivolge soprattutto a quanti prediligono soggiorni naturalistici e aperti al fascino dell’avventura\".\r

\r

Scoprire le cascate del Limon, navigare nel parco nazionale Los Haitises, passeggiare lungo le spiagge libere, andare in bicicletta al tramonto “sono infatti solo alcune delle escursioni predilette dai nostri ospiti - prosegue la manager -. Insieme peraltro alle nostre proposte wellness presso la Coconut Whispers Spa, che includono tra le altre cose lezioni di yoga nel parco e un corso di mixology con sottofondo del suono delle onde. La clientela italiana del Viva V Samaná proviene principalmente dal Centro-Nord, apprezza l’accesso adults only e mostra un approccio alla destinazione tipico dei viaggiatori, più che dei turisti\".\r

\r

Nel periodo che va da metà gennaio a fine marzo, una delle migliori experience proposte riguarda in particolare l’avvistamento delle balene jorabadas. Ogni inverno, infatti, circa 1.500-2 mila esemplari arrivano nelle calde acque della baia di Samaná, dopo aver percorso circa 2.700 miglia nautiche (5 mila chilometri): tradotto in cifre percentuali, ciò significa che oltre il 10% delle balene jorobadas censite al mondo approda puntualmente a Samaná nel periodo invernale, per far nascere i propri cuccioli.","post_title":"Dopo un ottimo 2023 il nuovo anno del Viva V Samanà si apre all'insegna delle esperienze","post_date":"2024-01-30T11:21:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706613707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460215","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più formazione e presidio del trade, non solo da parte dei tour operator, ma soprattutto per conto di destinazioni e servizi accessori, che finora non avevano ritenuto le agenzie di viaggio centrali nelle loro strategie distributive. E' quello che chiede oggi il mercato, secondo il fondatore e ceo di TrustForce, Gian Paolo Vairo: \"Per questo la formazione delle risorse giocherà nei prossimi anni un ruolo chiave. L'aspettativa è quella di lavorare con professionisti in grado di trovare sempre le migliori modalità di relazione con gli adv, siano queste visite in agenzia, oppure contatti da remoto con webinar formativi, piuttosto che appuntamenti collettivi attraverso l'organizzazione di eventi sul territorio. Autonomia e metodo sono in particolare le caratteristiche del sales account più ricercato\".\r

\r

Il sales account turistico, in definitiva, si prepara a diventare ancora una volta centrale per il mercato italiano. TrustForce, dal suo punto di osservazione privilegiato, ha visto crescere le richieste di costruzione di nuove reti commerciali del 30%. Inoltre, ha arricchito del 20% le proprie reti commerciali esistenti. Infine, sono raddoppiate le richieste di figure di inside sales, ovvero professionisti commerciali che da remoto contattano agenzie selezionate.\r

\r

In questo contesto, si consolida anche la figura dell’agente di viaggio che si posiziona, oltre quale essenziale elemento nella catena distributiva dal punto di vista dei tour operator, anche come interlocutore preferibile dal punto di vista dell’utente finale, che trova nell’adv competenza e affidabilità, specialmente per quanto riguarda gli itinerari articolati e di alta gamma. \"Soprattutto negli ultimi sei mesi si registra un cambio di rotta rispetto agli anni precedenti - riprende Vairo -: la crescente attenzione rivolta dagli operatori al trade è dimostrata dal fatto che sempre più brand ci richiedono personale commerciale, sia territoriale sia da remoto. Riconoscono alla rete distributiva i meriti di vendite più qualificate rispetto all'online: significa pratiche a maggior valore per persona, ma anche più centrate sulle esigenze del cliente, pertanto fonte di minori complaints. La multicanalità è un fatto consolidato e l'online un concorrente agguerritissimo, ma ormai è certo che in agenzia si fanno gli acquisti migliori. Inutile sottolineare che questo trend può continuare solo se gli agenti si impegneranno a formarsi e a studiare senza sosta, e soprattutto non sentendosi mai arrivati. Gli operatori del settore si rinnovano costantemente e nuove realtà si affacciano sul mercato: gli agenti devono rimanere al passo, aiutati dai sales promoter che più che in passato sono chiamati ad affiancarli”.","post_title":"Vairo, TrustForce: cresce il valore del mercato agenziale. Servono più formazione e presidio del trade","post_date":"2024-01-26T12:58:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706273928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_336927\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Johan Lundgren, ceo di easyJet[/caption]\r

\r

Primo trimestre del nuovo anno fiscale in salita per easyJet che ha chiuso il periodo (lo scorso 31 dicembre) con una perdita al lordo delle imposte di 126 milioni di sterline. \r

\r

La compagnia aerea britannica stima però che il rosso del primo semestre si ridurrà su base annua, nonostante un impatto diretto di circa 40 milioni di sterline (e ulteriori impatti indiretti) del conflitto in Medio Oriente. \r

\r

Il load factor è stato dell'86%. «Abbiamo ottenuto una performance migliore nel trimestre, a testimonianza della forza della domanda per il nostro marchio e il nostro network - ha commentato Johan Lundgren, ceo di del vettore - Anche la popolarità delle vacanze easyJet continua a crescere, con il 48% di clienti in più nel periodo».\r

\r

Quanto ai prossimi mesi, «Vediamo uno slancio positivo delle prenotazioni per l'estate 2024, con i viaggi che rimangono una priorità per i consumatori. Le prenotazioni di voli e vacanze sono decollate con forza durante il tradizionale e intenso periodo di saldi di fine anno, poiché i clienti hanno scelto di assicurare le loro vacanze estive verso destinazioni preferite come Spagna e Portogallo insieme a destinazioni più lontane come Grecia e Turchia».\r

","post_title":"EasyJet, primo trimestre in rosso. Ma per l'estate «lo slancio del booking è positivo»","post_date":"2024-01-25T09:02:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706173348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Sardinia Ferries investe ancora sulla ristorazione e presenta le novità a bordo delle Navi Gialle, a cura dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che da cinque anni cura i menu di Corsica Sardinia Ferries, la formazione e il coordinamento del personale di cucina. \"Su tutte le nostre navi i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte - spiega il chief sales officer della compagnia, Sebastien Romani -. La responsabilità ambientale è un valore che deve essere considerato a tutti i livelli dell'azienda. Per questa ragione selezioniamo fornitori responsabili secondo criteri e requisiti molto precisi e garantiamo il pieno controllo di tutte le attività di bordo\".\r

\r

Piacentino doc ed ex titolare dell’Antica Osteria del Teatro di Piacenza, insignito di due stelle Michelin, Chiappini Dattilo ha avuto una lunga esperienza con alcuni prestigiosi nomi della ristorazione d’oltralpe. Porta il suo contributo nelle cucine delle Navi Gialle attraverso la cura dei menu, la creazione di nuovi piatti e la formazione dei cuochi di bordo. Attento alla valorizzazione delle materie prime e all’utilizzo di prodotti freschi e stagionali, sfornerà quest'anno proposte innovative, accanto alle ricette della tradizione e ai piatti che rendono omaggio a Corsica e Sardegna. \"Da cinque anni vivo questa esperienza di formatore a bordo delle Navi Gialle - sottolinea lo stesso Chiappini Dattilo - e la considero sorprendente e stimolante, poiché alla didattica più frontale si alternano momenti di scambio e familiarità. Credo che potrebbe essere il contesto ideale di approccio alla cucina per i giovani che vogliono intraprendere questa carriera».","post_title":"Corsica Ferries lancia i nuovi menù sostenibili dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo","post_date":"2024-01-24T11:38:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706096321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci nuove rotte per l'estate firmata Ryanair da Milano: nel dettaglio, cinque da Bergamo - Beni Mellal, Castellon, Dubrovnik, Sarajevo e Skiathos - e cinque da Malpensa - Atene, Budapest, Parigi, Marrakech e Tallinn.\r

\r

A sottolineare la valenza del bacino di Milano il country manager Italia, Mauro Bolla, insieme al ceo del gruppo, Michael O'Leary. Si comincia da Milano Bergamo dove quest'anno Ryanair posiziona 23 aeromobili e opera un totale di 113 rotte con l'obiettivo di trasportare 15 milioni di passeggeri, il 13% in più rispetto all'anno precedente. Qui sono un migliaio i posti di lavoro diretti e oltre 11.800 quelli nell'indotto.\r

\r

A Malpensa sono otto i velivoli basati, per 36 rotte complessive, incluse le cinque new entry, e nel mirino ci sono 5 milioni di passeggeri, per una crescita di circa il +15%.\r

\r

\r

\r

Complessivamente, quindi, quest'estate saranno 31 i Boeing 737 basati negli scali di Malpensa e Milano Bergamo con un investimento di circa 3.1 miliardi di dollari; il traffico generato sui due aeroporti sarà di 20 milioni di passeggeri, il 14% in più rispetto allo scorso anno. ","post_title":"Ryanair: dieci nuove rotte da Milano (Bergamo e Malpensa). Obiettivo 20 milioni di passeggeri","post_date":"2024-01-24T10:23:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706091781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tante novità soprattutto a Zanzibar per il nuovo catalogo Africa e Maldive griffato Baobab, il to di casa Th Group. Sull'isola dell'oceano Indiano spicca in particolare l’esclusiva del Kibanda Lodge nel cuore della vivace e caratteristica località di Nungwi: una gestione italiana che si distingue fra l’altro per ospitare tutte le domeniche uno dei beach party più rinomati della zona.\r

\r

Altre novità a operatività tricolore a Zanzibar sono l’Ahg Dream’s Beach di Matemwe e l’Horizon of Michamwi nell’omonima località. A completamento della programmazione 2024 sono presenti pure le proposte di Paje, località che si distingue per la sua vivacissima clientela, fatta soprattutto di giovani kite surfer con feste e dj set di fama internazionale, con l’hotel Tiki Beach e l’Snh Monica Resort, senza dimenticare il Neptune Pwani, che conferma l’attenzione del brand per lo sviluppo della linea Top Deluxe. Una conferma infine va al best seller Kiwengwa Beach Resort.\r

\r

In Kenya spicca la novità Ahg Lion Beach Resort, nuovissima apertura a gestione italiana sulla spiaggia più famosa e rinomata della destinazione, la Blu Lagoon di Watamu. Presenti anche hotel sulla spiaggia di Diani, dove Baoabab propone il Leopard Beach Resort & Spa, 5 stelle della linea Deluxe, e il Neptune Village. A completamento della programmazione i safari, che l’operatore propone in tre versioni: quello infrasettimanale di due giorni e una notte, oppure quelli da due o tre notti nei parchi Tzvo Est, Tzavo Ovest e Amboseli. Anche qui la conferma va al best seller Lily Palm Resort sempre sulla Blu Lagoon di Watamu.\r

\r

Alle Maldive, oltre a confermare il Plumeria, Baobab amplia la programmazione con l’Embudu Village Resort, il Fihaloi Island Resort e un Top Deluxe come il Furaveri Maldives Resort. “Il nostro to continua a crescere – sottolinea il direttore business Alessandro Gandola –. Dopo l’ottima affermazione su mar Rosso, Grecia, Baleari e Canarie, e il recente ingresso in Turchia, quest’inverno vogliamo consolidare il nostro posizionamento sul lungo raggio partendo proprio da Africa e Maldive. Siamo particolarmente orgogliosi che molti fornitori ci abbiano scelto per lanciarsi sul nostro mercato, soprattutto imprenditori italiani che hanno aperto nuove realtà in questi paradisi tropicali”.\r

\r

","post_title":"Baobab cresce su Africa e Maldive con novità di prodotto e proposte in esclusiva","post_date":"2024-01-22T12:45:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705927510000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441878\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Francesca Marino[/caption]\r

\r

Ambiziosi obiettivi di crescita per Grimaldi Lines che garantisce un’ampia offerta di collegamenti marittimi e di servizi all’utenza.\r

\r

Le prenotazioni per la stagione estiva 2024 hanno preso il via in maniera vivace grazie anche alle promozioni, in particolare l’offerta New Advanced Booking, che prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo esclusi) per partenze selezionate dal 6 maggio al 30 settembre da/verso Sardegna, Sicilia e Spagna.\r

\r

Tra i punti di forza della Compagnia non solo una politica tariffaria particolarmente attenta alle esigenze di tutti i target di utenza, ma anche molti plus che caratterizzano l’offerta: il servizio a bordo delle navi, i comodi orari di partenza e arrivo, l’ampio network di collegamenti che raggiunge tutte le destinazioni più richieste sulle sponde del Mediterraneo.\r

\r

«Cresce ogni anno il numero di viaggiatori che scelgono la nave come mezzo di trasporto preferenziale per tutte le destinazioni nazionali e internazionali – commenta Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines – Nell’estate del 2023, che si è conclusa per noi con risultati pienamente soddisfacenti, abbiamo rilevato un grande interesse del mercato nei confronti delle mete più tradizionali, quali Sardegna e Sicilia, e un rinnovato desiderio di viaggiare con auto o moto al seguito per raggiungere le più richieste località balneari di Spagna e Grecia».\r

\r

Per la prossima stagione sono confermate le tratte che uniscono i principali porti del Nord e del Sud Italia alle isole maggiori. La Sardegna è ancora la destinazione di punta, sulla quale Grimaldi Lines opera con l’alta frequenza della linea Livorno-Olbia (e viceversa), con la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres (e viceversa), con la stagionale Civitavecchia-Olbia (e viceversa) e con i collegamenti in continuità territoriale da Civitavecchia per Arbatax e Cagliari e da Napoli e Palermo per Cagliari. La Sicilia non è da meno: le navi Grimaldi Lines raggiungono infatti regolarmente il porto di Palermo, partendo da Livorno, Napoli, Salerno e Cagliari. Sulla Spagna opera la tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona (e viceversa), mentre la Grecia é comodamente raggiungibile con le linee dai porti di Brindisi e Ancona per Igoumenitsa e Corfù.","post_title":"Grimaldi Lines, crescere garantendo un'ampia gamma di collegamenti e servizi","post_date":"2024-01-22T11:06:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705921563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è appena conclusa a Catania la tre giorni di appuntamenti che Go Asia, to di casa Go World, ha organizzato nel Sud Italia, in collaborazione con la Saudi Tourism Authority, per presentare la destinazione e la programmazione 2024. Il roadshow ha toccato le città di Bari, Caserta e Catania e ha visto la partecipazione di oltre 60 agenzie di viaggio partner, curiose di scoprire Tutti i colori dell'Arabia Saudita, destinazione aperta ai turisti italiani dal 2019.\r

\r

A introdurre la meta è stato Alberto Truffa, market manager di Tourism Hub, rappresentante di Saudi Tourism Authority in Italia, che ha portato i partecipanti in un viaggio alla scoperta della grande ricchezza culturale e delle numerose attrazioni turistiche che l'Arabia Saudita ha da offrire: dalle moderne metropoli ai siti storici nel deserto, dagli eventi internazionali e alle bellezze incontaminate della costa. Ha inoltre invitato gli agenti a diventare un Saudi Expert: il programma di formazione online per approfondire la destinazione e offrire esperienze di viaggio uniche e su misura ai loro clienti.\r

\r

Per Go Asia la product manager Chiara Veroli ha presentato la programmazione 2024: “Questo momento di incontro e confronto con gli agenti di viaggio era necessario e si è rivelato prezioso per chiarire domande e curiosità su questa destinazione nuova per il mercato italiano. Condividere le svariate alternative di itinerari e esperienze disponibili è stato fondamentale per focalizzare le numerose opportunità che l’Arabia Saudita offre e permettere agli agenti di proporre la destinazione con consapevolezza e competenza, approfittando degli ottimi collegamenti aerei dagli aeroporti limitrofi”.\r

\r

Il catalogo 2024 Go Asia prevede diversi tour in esclusiva sulla destinazione, tra cui: Alla scoperta dell’Arabia Saudita, partenze speciali con accompagnatore dall’Italia in primavera e in autunno (nove giorni, da 6.510 euro voli inclusi); Tesori dell’Arabia Saudita: Jeddah e AlUla, con partenze ogni domenica (nove giorni, da 3.620 euro); Jeddah Long Weekend, per uno short break nella metropoli sulle sponde del mar Rosso (quattro giorni, da 2.230 euro).\r

\r

","post_title":"Go Asia nel Sud Italia con il workshop \"Tutti i colori dell'Arabia Saudita\"","post_date":"2024-01-22T10:10:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705918244000]}]}}