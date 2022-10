Mangia, Aeroviaggi: la finanza in Italia c’è, bisogna saperla trovare Mettere a disposizione il proprio know-how territoriale e la conoscenza approfondita della regolamentazione nazionale in tema di contributi e normative burocratiche. È questo il compito di un operatore italiano come il gruppo Aeroviaggi quando decide di relazionarsi con i grandi investitori internazionali. Lo ha spiegato in occasione dell’Ithic di Rimini, il presidente di Aeroviaggi, Marcello Mangia, parlando della recente joint venture siglata con Hip (Blackstone). Le opportunità di accesso ai capitali, insomma ci sono, ha sottolineato Mangia «ma ci vuole tempo e soprattutto competenze. Invitalia, per esempio, sta facendo un buon lavoro. Con loro abbiamo siglato dei contratti di sviluppo interessanti. Si tratta di risorse che possono fungere da stimolo anche per i capitali stranieri. A patto naturalmente di trovare sul territorio il partner adeguato». Per il futuro quindi Aeroviaggi sta pensando anche a un approdo in Borsa, nell’ottica di una riorganizzazione societaria in direzione sempre più asset light e ad alta densità tecnologica. Ora non resta che vedere cosa accadrà, soprattutto in un contesto in cui la variabile finanza, con i tassi d’interesse in costante crescita, sta diventando un fattore sempre più determinante di qualsiasi strategia di espansione.

