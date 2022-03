La strategia multibrand di Nicolaus: dopo la Tunisia debutto Raro e Turchese anche sul mar Rosso

Gruppo Nicolaus sempre più attivo sul fronte outgoing. Dopo il ritorno e le novità multibrand della Tunisia, l’operatore di Ostuni raddoppia il modello a più marchi anche sul mar Rosso, con Sharm El Sheikh e Marsa Alam. “Le dinamiche del mercato che guidano il mar Rosso sono oggi certamente altalenanti e complesse, ma la nostra programmazione ha un solido punto di forza: si basa, infatti, sulla concretezza dei contratti e sulla capacità di instaurare rapporti che ci permettono di garantire alla distribuzione un’offerta non solo di qualità, ma anche particolarmente variegata e flessibile – spiega il responsabile prodotto estero del gruppo, Emmer Guerra -. Questi elementi combinati sono risorse importanti per la conversione dell’interazione con il cliente poiché, con le differenti anime dei nostri brand, mettono il trade nella condizione di rispondere prontamente a ogni tipo di esigenze e di rilanciare sempre”.

Venendo ai dettagli della programmazione, in forte evidenza il Valtur Sharm Reef Oasis Blue Bay, che si riconferma struttura capace di raccogliere altissimi livelli di gradimento da parte della clientela italiana. New entry di particolare caratura poi quella del brand Raro, che mette a disposizione del mercato una struttura dallo standard elevato quale l’Albatros Laguna Vista, recentemente al centro di un’operazione di totale rinnovamento orientata ai massimi livelli qualitativi. L’arrivo in Egitto fa parte del progetto di ampliamento e diversificazione dell’offerta del brand upscale del gruppo Nicolaus che a Sharm el Sheikh vanta anche un altro 5 stelle, il Renaissance Golden View, ospitato in una proprietà di ben 23 ettari con vista sull’isola di Tiran, insieme ad altri tre prodotti di prossima pubblicazione. Il continuo lavoro di ricerca per il Turchese ha dato inoltre risultati di rilievo, portando nella programmazione due pezzi importanti come il Beach Albatros, in una posizione sopraelevata e panoramica ad Hadaba, lungo una delle spiagge più belle di Sharm, e l’Amphoras Blue Hotel, complesso molto rinomato in ambito italiano, anche per il rapporto qualità prezzo. Arricchiscono l’offerta, solo per fare qualche esempio, il 5 stelle Parrhotel Beach Resort e l’Aurora Oriental Resort, ideali per diverse tipologie di ospiti. Altre strutture in pubblicazione nei prossimi giorni.

Oltre a Sharm el Sheikh, meta operativa già da mesi, è finalmente arrivato il momento di focalizzare nuovamente l’attenzione anche su Marsa Alam: i primi arrivi sono previsti per il mese di aprile e la clientela italiana avrà a propria disposizione il Nicolaus Club Alam Oriental Coast, villaggio top class dal caratteristico stile nubiano, affacciato su uno dei migliori tratti di mare della zona. Ulteriore valore aggiunto, il completamento del percorso di soft refurbishment. Menzione speciale quindi per il debutto anche in questa meta di Turchese, con un buon colpo di mercato come il Paradise & Friends Flamenco Resort a Quseir, esclusiva per il mercato italiano, caratterizzata da un livello di servizio elevato e da tariffe convenienti. Accanto al prodotto di punta, tre hotel della catena Three Corners, tra cui il 4 stelle Equinox Beach Resort, e tante altre proposte per le quali sono state negoziate condizioni d’appeal.

Dal punto di vista dei collegamenti, Nicolaus mette a disposizione pacchetti dinamici e Comfort, con voli charter dalle principali città italiane, in partenza il sabato e la domenica sia per Sharm El Sheikh sia per Marsa Alam. E per il mese di aprile sono previste partenze extra con voli speciali e di linea da tutti i principali aeroporti italiani per i ponti di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, con tariffe fortemente competitive. Il tutto si aggiunge a una offerta sempre aggiornata con i pacchetti smart, che permettono l’abbinamento dei servizi a terra dei vari brand del gruppo a tutti i vettori low cost operativi su Sharm el Sheikh e Marsa Alam, per soggiorni di durata variabile e in partenza ogni giorno della settimana.