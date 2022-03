La nuova Tunisia griffata Nicolaus/Valtur segna il debutto dei brand Turchese e Raro

Sarà il Valtur Djerba Golf Resort & Spa il fulcro della programmazione Tunisia del gruppo Nicolaus, che torna a puntare con forza sulla destinazione nordafricana, annunciando anche gli esordi del prodotto Turchese e Raro. “Siamo davvero molto contenti di riprendere la programmazione di una meta come questa, dal considerevole peso strategico per l’Italia, che permette al mercato di disporre di un grande numero di proposte caratterizzate da un rapporto qualità/prezzo pressoché unico – spiega il direttore prodotto, Gaetano Stea -. La Tunisia torna quindi finalmente dopo due anni e può essere considerata una novità per questo 2022, che vede la piena ripresa dell’outgoing. Come per le altre destinazioni che andremo a presentare, nelle scelte della programmazione, abbiamo pensato globalmente come gruppo, costruendo un’offerta sinergica tra i nostri brand”.

Il Valtur Djerba Golf Resort & Spa conta 275 camere ed esprime appieno la filosofia di vacanza del marchio con spiagge e mare da sogno, grande attenzione allo sport, cucina italiana e una proposta di intrattenimento varia e attenta. Da segnalare anche il campo da golf in prossimità della struttura e la spa di ultima generazione. A completamento dell’offerta sull’isola, il Nicolaus Club Helios Beach, ideale per le famiglie. Ma Djerba non esaurisce naturalmente l’offerta tunisina del gruppo e un’interessante new entry, nella zona di Hammamet Nord, è lo sport resort Nicolaus Club Delfino Beach, da segnalare anche per la competitività delle tariffe. Il complesso include numerosi campi da tennis in terra rossa, un campo da golf e un centro velico, nonché differenti zone per attività a corpo libero e olistiche.

Arriva Turchese

Ma la novità più importante della programmazione del gruppo è rappresentata dal brand Turchese, con, in primis, una struttura della linea no frills Paradise & Friends: l’Occidental Sousse Marhaba commercializzato grazie alla collaborazione siglata con la catena Barceló. Sempre sotto l’egida del brand Turchese, sono poi disponibili almeno altri 15 prodotti.

Il debutto upscale di Raro

Altro debutto degno di nota del 2022 è quello del brand Raro, che arriva in Tunisia con un’offerta che propone prodotti di charme quali l’hotel Marriott Pearl di Sousse e il resort Seabel Alhambra Beach Golf & Spa Port el Kantaoui.

Piano voli articolato da tutta Italia

Il grande agio nel raggiungere la destinazione e la competitività delle proposte pacchettizzate sono legati anche alla capacità di stringere partnership di rilievo come quella con Nouvelair, per i collegamenti su Djerba e Monastir, dagli aeroporti di Malpensa, Verona, Roma, Napoli e Bari, e ai voli di linea su Tunisi, per la costa nord da Hammamet a Sousse.

“Con molto orgoglio presentiamo il debutto del Turchese, che siamo sicuri sarà una delle realtà più in evidenza del panorama balneare del 2022, nonché l’evoluzione di un brand importante per la nostra storia quale Raro, tradizionalmente posizionato su un’offerta upscale, che arriva in Tunisia proprio in virtù del suo nuovo approccio al mercato più dinamico e flessibile – conclude il responsabile prodotto estero del gruppo, Emmer Guerra -. La completezza derivante dall’integrazione tra tutti i nostri marchi è un asset forte anche per il piano trasporti che ci permette di proporre svariate tipologie di prodotto pacchettizzato a condizioni sempre ottime”.