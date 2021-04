Ki Run di KiboTours incomincia dalla Due Santuari nel biellese Si parte con la Due Santuari. La corsa podistica classica tra Graglia e Oropa in programma il prossimo 5 giugno è la prima iniziativa specificamente legata a Ki Run: il progetto ufficialmente lanciato da KiboTours pochi giorni fa con l’intento di far vivere al meglio agli appassionati l’amore per la corsa, unendola al gusto di viaggiare . Grazie al supporto di fondi del piano Psr 2014-2020 contenuti in un bando del Gal Montagne Biellesi, destinati alla promozione del territorio, l’organizzazione della Due Santuari ha deciso infatti di farsi affiancare quest’anno da Ki Run. “Si tratta di una grande opportunità per la nostra provincia – spiega Roberto Narzisi, managing director di KiboTours e runner per passione -, perché attraverso la corsa-evento abbiamo l’occasione di far conoscere luoghi e spazi dal fascino unico”. L’iniziativa coinvolge vari operatori turistici del territorio, come bed and breakfast, agriturismi, ristoranti, uffici di accoglienza. “Pensiamo che questa formula possa essere estesa anche ad altri territori – continua Narzisi – e siamo già in fase avanzata per altri eventi. La riscoperta e la valorizzazione di una Italia poco conosciuta va nella direzione di un nuovo modo di fare turismo. Che premia autenticità e tradizioni, nell’ottica di un soggiorno rigenerante e in luoghi non troppo affollati”. Amatissima e piuttosto impegnativa, poiché si corre quasi tutta in salita, con brevi recuperi in falsopiano, la Due Santuari si snoda in particolare per 19 chilometri lungo panorami verdi e sorprendenti. Il percorso, che inizia dal santuario di Graglia, situato a 800 metri di altitudine e a pochi chilometri da Biella, è tutto su asfalto e attraversa borghi e colline con vista sulle magnifiche montagne. L’arrivo al santuario di Oropa, sito a 1.150 metri di altitudine circa e patrimonio Unesco, pare una vera conquista. In mezzo tutto il verde del territorio in tarda primavera, il profumo della natura e il piacere di scoprire luoghi inediti e speciali.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353902 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Chiusura di bilancio superiore alle attese e nuovi investimenti per Robintur Travel Group: la redditività generata nel 2018 dal gruppo ha permesso di trasferire circa 2 milioni di euro di risparmi ai consumatori e ai soci Coop e determinato un risultato netto di oltre un milione di euro, superiore agli obiettivi, dopo aver erogato Il premio di risultato ai 380 dipendenti del gruppo. Il gruppo turistico di proprietà di Coop Alleanza 3.0, con le insegne Robintur e Viaggi Coop, detiene la più grande rete italiana di agenzie di viaggio dirette. Nel 2018 ha generato un volume d’affari diretto di 265 milioni di euro, in crescita di 15 milioni sul 2017, e di oltre 500 milioni di volume d’affari indiretto, attraverso la rete integrata di 300 agenzie in tutta Italia. Forte di questi risultati, Robintur Travel Group prosegue lo sviluppo e ha appena acquisito una delle agenzie di viaggi più grandi dell’Emilia-Romagna: la Cherry for Fun di Vignola, nel Modenese, con un volume di affari di circa 6 milioni di euro. «I risultati di bilancio sono andati oltre le attese anche grazie all’importante contributo della nostra rete affiliata, e ci danno ulteriore spinta – sottolinea il presidente di Robintur Travel Group, Stefano Dall’Ara - Proseguiamo una strategia di crescita con acquisizioni mirate di realtà con competenze elevate e alta qualità dei servizi, condizioni fondamentali per competere nel mercato turistico di oggi». «Puntare al rilancio ed allo sviluppo della rete diretta si è dimostrata una strategia vincente e distintiva, efficace e sostenibile – aggiunge il direttore generale di Robintur Travel Group, Claudio Passuti –. Ora acceleriamo la fase di espansione, con acquisizioni coerenti e mirate, per arrivare a una copertura territoriale più completa, soprattutto nelle aree, come Vignola, dove i punti vendita Coop e i suoi soci sono più presenti». La Cherry for Fun si rivolge a un bacino di circa 60 mila abitanti nella cittadina emiliana e nei comuni limitrofi, 20 mila dei quali sono soci Coop; a questi ultimi Robintur Travel Group offre promozioni, sconti, cataloghi e prodotti esclusivi a proprio marchio. Da pochi giorni, il Gruppo ha aperto inoltre la nuova agenzia di Firenze Coverciano, e a dicembre aveva inaugurato la prima Viaggi Coop della Lombardia, a Brescia. Oltre che nel segmento leisure, Robintur Travel Group è attivo con volumi importanti anche nel turismo organizzato e nel business travel con la società BTExpert. Nel nuovo Piano poliennale 2019-2022, in elaborazione, Robintur Travel group punta a una collaborazione ancora più stretta con il mondo Coop ed all’ampliamento della rete. [post_title] => Robintur: bilancio oltre le apettative. Acquisita l'adv Cherry for Fun di Vignola [post_date] => 2019-05-31T14:35:51+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( [0] => coop [1] => coop-viaggi [2] => robintour ) [post_tag_name] => Array ( [0] => coop [1] => coop viaggi [2] => robintour ) ) [sort] => Array ( [0] => 1559313351000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353759 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Clima mite tutto l’anno, offerta enogastronomica invitante, lunghe distese di sabbia e imponenti faraglioni: queste sono solo alcune delle meraviglie che il Portogallo regala, anche per una vacanza a misura di bambino. Ci sono moltissimi motivi per cui vale la pena organizzare una vacanza in Portogallo con la famiglia al completo. Ecco 5 idee alternative per scoprire il fascino portoghese insieme ai più piccoli. In Portogallo non è necessario recarsi al mare per trascorrere delle ore in acqua: in questo meraviglioso paese è possibile svagarsi nei numerosi parci acquatici sparsi su tutto il territorio e vivere esperienze mozzafiato su scivoli acquatici. L’Algarve ospita i parchi acquatici più popolari, come Slide & Splash e Aqualand Big One. Lo Zoomarine di Albufeira, sempre in Algarve, è, invece, un parco acquatico dove, tra uno scivolo e l’altro, delfini, leoni marini e foche intrattengono i turisti con spettacoli scenografici. Capitale cosmopolita, Lisbona rappresenta una meta che offre numerose attività capaci di soddisfare i turisti di ogni età. E' una città tutta da scoprire, a piedi o, perché no, in tram. Uno dei modi più autentici per visitare i quartieri tipici è, infatti, il tram numero 28, che percorre su e giù le vie più caratteristiche della città in vero stile portoghese. Al di fuori dei centri urbani, la bellezza di questo paese si rivela in tutta la sua varietà e un modo alternativo per visitare luoghi lontano dai classici circuiti turistici è organizzare un tour in bici. Si possono percorrere diversi itinerari, ma l’Ecovia do Litoral è, senza dubbio, uno dei migliori percorsi che attraversa l’Algarve. Le Azzorre non sono solo sinonimo di relax e natura incontaminata, sono anche uno dei maggiori santuari al mondo di balene. Le loro acque, infatti, sono popolate da oltre 24 tipi diversi di cetacei ed esistono delle basi, sparse nelle 9 isole che compongono l’arcipelago. In Portogallo il surf è un tema serio. Le località più note sono, senza dubbio, Nazaré, luogo ricercato dai surfisti più audaci e dove è stata cavalcata l’onda più alta in assoluto – 35 metri di altezza - ma anche Carcavelos, Ericeira o Peniche. Proprio qui, si trova un camp per impavidi bambini e ragazzi che vogliono imparare a sfidare le onde dell’Oceano. Non sarà difficile capire come il surf in Portogallo non è semplicemente uno sport, ma un vero e proprio stile di vita e i turisti che, anche solo per un giorno, abbracciano questo sport si sentiranno parte di questa popolazione solare. [post_title] => Portogallo a misura di bambino, dai parchi ai bike tour fino al surf [post_date] => 2019-05-31T09:58:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1559296689000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353559 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra le tante proposte di KiboTours in Thailandia si può trovare quella perfetta per la vacanza ideale, da vivere in coppia, in famiglia o con gli amici. Per chi desidera esplorare il paese sono stati pensati gli itinerari in piccoli gruppi, con partenze da Milano e Roma il 3 agosto e da Milano il 10 agosto 2019. I prezzi variano a partire da 2.270 e da 2.945 euro a persona, a seconda delle date e dei tour prescelti, che sono di 12 o 13 notti. Per chi invece cerca in primo luogo il relax e la piacevolezza di una vacanza da vivere nel paese dei sorrisi, ci sono le offerte che uniscono una permanenza nell’affascinante capitale Bangkok, o un breve tour da 4 giorni, e un soggiorno mare, nella bellissima isola di Koh Samui. In questo caso le partenze sono previste da Malpensa nei giorni 5 e 11 agosto 2019. Per dieci notti i prezzi partono da 1.295 e da 1.795 euro a persona, a seconda delle sistemazioni prescelte, che vanno dal basic al lusso. Il fascino della destinazione Thailandia continua a conquistare i viaggiatori, e KiboTours, tour operator specializzato nel Sud Est asiatico, ha proprio nell’antico Siam la propria meta privilegiata. [post_title] => Kibo Tours: soggiorni balneari tra le spiagge della Thailandia [post_date] => 2019-05-29T09:20:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1559121603000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione del 50esimo anniversario del piccolo grande passo di Neil Armstrong e dell’umanità intera, lo sbarco sulla Luna sbarca in Val D’Ega con una serie di eventi che, dal 14 al 21 luglio 2019, regalerà agli appassionati di astronomia momenti indimenticabili sulle Dolomiti, tra appuntamenti serali, osservazioni ed escursioni notturne nel contesto del primo A’‘strovillaggio d’Europa. Organizzate dal comune di Cornedo all’Isarco in collaborazione con il Planetarium Alto Adige, con l’associazione astrofili “Max Valier” e l’Associazione Turistica di Collepietra, le celebrazioni dello storico allunaggio dell’Apollo 11 vogliono sottolineare l’importanza della navigazione spaziale e il contributo dato dalla ricerca alla costruzione del nostro futuro. Si comincia domenica 14 luglio con un’escursione notturna in compagnia dell’astrofisico David Gruber al monumento a Christomannos, sul Catinaccio, dove una tempesta stellare di informazioni, curiosità e approfondimenti sull’universo travolgerà i partecipanti, prima del ritorno all’Astrovillaggio di Collepietra. Venerdì 19 luglio sarà la volta di uno speciale evento serale in programma presso l’Osservatorio astronomico di San Valentino in Campo di Sopra. Toccherà a Marco Fuchs illustrare la navigazione spaziale europea dallo sviluppo delle tecnologie spaziali fino all’insediamento permanente sulla Luna. L’ex astronauta dell’ESA Waleri Tokarew presenterà una relazione dedicata alla presenza dell’Uomo nello spazio, mentre l’astrofisico David Gruber intratterrà i presenti con la sua “Magnificent desolation”. Saranno infine la piazza di Valentino in Campo, il Planetario e l’Osservatorio di Valentino in Campo di Sopra a ospitare gli appuntamenti di sabato 20 e domenica 21 luglio, tra i quali le bellissime escursioni guidate con osservazioni solari, l’avvincente prima cinematografica del film “CAPCOM GO”. [post_title] => Val d'Ega, un Astrovillaggio per il 50enario dello Sbarco sulla Luna [post_date] => 2019-05-27T14:37:46+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1558967866000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => KiboTours presenta KI-Events, novità che nasce dalla voglia di vivere in prima persona i grandi eventi mondiali. Incontri sportivi, concerti, pellegrinaggi e sogni da realizzare, inseriti in viaggi con il supporto e l’organizzazione di KiboTours step by step. Un nuovo modo di vedere il mondo, con una sorta di viaggio a tema nel quale il focus risiede in un evento o in una particolare esperienza, da condividere con chi ha il medesimo desiderio. Tra le proposte KI-Events per il 2019 troviamo i voli per la finale di Champions League nel mese di giugno a Madrid, i viaggi per assistere ai mondiali di rugby in Giappone a settembre, le trasferte per il Motomondiale in Thailandia ad ottobre, un pellegrinaggio nella suggestiva Terra Santa in novembre e la Maratona di Valencia a dicembre. Tante storie, tante emozioni da vivere e condividere. KI-Events nasce come spin-off di KiboTours, utilizzandone esperienza e conoscenza del territorio, e si propone come idea di viaggio personale o per piccoli gruppi, da costruire intorno all’obiettivo condiviso. «La mission – spiega Roberto Narzisi, managing director di KiboTours - è quella di essere trasversale alle destinazioni ed alle singole attività. Non ci specializziamo su nicchie, ma programmiamo alcuni tra i più importanti eventi dell’anno. Ed altri naturalmente li creiamo ad hoc. Grande importanza è riservata all’organizzazione del programma. “Tutti gli eventi prevedono un accompagnatore dall’Italia o presente sul posto con assistenza e possibilità di personalizzazioni, come ad esempio la maglietta dell’azienda per una maratona, il poggiatesta personalizzato sui voli charter e attenzioni speciali». E KI-Events non si rivolge solo ai singoli ma anche alle agenzie di viaggio che il t.o. può supportare nel creare gruppi e gruppetti sulle singole operazioni, alle aziende che vogliono creare viaggi incentive legati ad eventi particolari. [post_title] => KiboTours lancia KI-Events per vivere i grandi eventi mondiali [post_date] => 2019-05-24T11:19:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1558696746000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 352680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche l’inverno australiano, che si estende fino ad agosto, può essere adatto per scoprire il territorio. Dalle escursioni immersive in antichi paesaggi dell'entroterra, fino alla scoperta di mondi sottomarini e alla caccia ai fantasmi sulla Limestone Coast, il letargo non è consentito in South Australia. Ghost Mushroom Lane è lo spettacolo di luci più esclusivo del South Australia e i funghi sono i protagonisti principali. Scovare il bagliore ultraterreno dei cosiddetti “funghi fantasma” che illumina la pineta di Glencoe è un po’ come andare a caccia di piccoli ectoplasmi. Risultato di una reazione chimica tra enzimi fungini e ossigeno, i funghi fantasma di solito emergono dopo le piogge autunnali tardive, ed è un fenomeno che dura solo poche settimane magiche all’anno, generalmente durante maggio e giugno. L’accesso a Ghost Mushroom Lane, a circa 16 chilometri da Mount Gambier, è totalmente gratuito. Il Kilsby Sinkhole nella Limestone Coast è famoso in tutto il mondo come uno dei migliori siti di immersione, con acqua cristallina e visibilità mozzafiato. Immersioni subacquee, snorkeling o tour del sito sono disponibili con una guida qualificata per esplorare questa meraviglia subacquea. Mentre sei lì, assicurati di assaggiare l'altro miracolo locale, il Gin Sinkhole, prodotto con acqua cristallina filtrata e piante autoctone. Nel profondo del deserto del South Australia, sorge l’Arkaroola Wilderness Sanctuary: una meta importante dell’ecoturistico famoso per le sue incredibili visite astronomiche e per l’osservazione delle stelle. Ad Arkaroola ci sono i cieli più limpidi dell’emisfero australe ed è la sede di uno dei più grandi osservatori astronomici privati d’Australia. L’inverno è il momento migliore per scrutare le stelle perché le notti sono più lunghe e in prevalenza senza nuvole. [post_title] => South Australia, le proposte per scoprire il territorio in inverno [post_date] => 2019-05-21T12:45:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1558442732000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 352564 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con KiboTours è possibile visitare le tre principali isole delle Sychelles, Mahe, Praslin e La Digue, e scoprirne gli affascinanti tratti distintivi. Un pacchetto di nove notti, che regala un’autentica esperienza creola con soggiorno in guest house da vivere in tutta libertà. La formula prevede il pernottamento e la prima colazione in piccole strutture posizionate direttamente sulle spiagge dell’Oceano Indiano: ogni giorno diventa un’avventura da inventare. Le prime due notti a Mahe si trascorrono al Bord Mer Villa, costruzione in legno in stile coloniale in posizione splendida, mentre le quattro notti successive alla guest house L’Hirondelle di Praslin, dotata di caratteristiche stanze con letti a baldacchino. Per le tre notti a La Digue si è quindi ospiti della Villa Veuve, oasi di pace e tranquillità. Mahe è l’isola principale e offre le maggiori attrazioni turistiche, mentre passando a Praslin ci si immerge in una vera foresta tropicale: qui la natura è davvero protagonista. La piccola La Digue è un vero nido, piccola e selvaggia: consente di staccare veramente da tutto durante gli ultimi giorni del viaggio. Il prezzo parte da 1.675 euro a persona in camera doppia, e include anche il volo da e per l’Italia, esclusi periodi di alta stagione, fino al 31 ottobre 2019. [post_title] => Con KiboTours un itinerario alla scoperta di Mahe, Praslin e La Digue [post_date] => 2019-05-20T15:03:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1558364618000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 352528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Clima tropicale, oceano e giardini lussureggianti: questi sono i principali ingredienti di una vacanza a Mauritius. A questi scenari di impareggiabile bellezza si aggiunge una vasta gamma di incantevoli resort, disseminati lungo i 330 chilometri della costa dell'isola, ciascuno con caratteristiche di grande pregio e facilities di ogni genere. Il mercoledì è il giorno dedicato al benessere nei Constance Hotels & Resorts, che invitano gli ospiti a prendersi cura di sé con «Wellness Wednesday», un esclusivo programma per ritemprarsi e rilassarsi. Heritage Le Telfair Golf and Wellness Resortoffre uno splendido rifugio per chi è alla ricerca di una pausa benessere presso la spa Seven Colours: 2500mq di rigenerante perfezione. Tra lussureggianti giardini tropicali, il LUX Grand Gaube è avvolto da calette ondulate, una tranquilla laguna e vanta due spiagge riparate e due piscine spettacolari. Sulla costa est, The Residence Mauritius racchiude The Sanctuary, l’unico centro benessere dell’Oceano Indiano firmato Carita, il prestigioso marchio francese fondato nel 1956. I giardini di Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa si estendono per circa 111 ettari. Lo stress semplicemente si dissolve mentre gli ospiti Sun Resorts si concedono qualche ora in uno degli spettacolari centri termali dei quattro resort della catena a Mauritius. Immersi in aree appartate e delimitati da lussureggianti paesaggi tropicali, i centri benessere sono stati progettati con cura per garantire un’esperienza termale sensazionale. L’impareggiabile bellezza degli accoglienti bungalow dal tetto di paglia, strutture uniche nel loro genere, situate in un lussureggiante giardino di palme da cocco, di fronte ad una spiaggia inondata dalla luce del tramonto: è questa la splendida cornice de La Pirogue, un’oasi di pace e intimità. Oltre alle numerose attività sportive proposte, La Pirogue offre un centro fitness interamente attrezzato firmato Aura e una Spa tropicale unica del suo genere targata Cinq Mōndes, che propone diversi trattamenti di salute e benessere. I principali pilastri sono i trattamenti di bellezza e rilassamento per il recupero mentale e fisico, Yoga, recupero profondo & meditazione. [post_title] => Mauritius: vacanze wellness lungo 330 chilometri di costa [post_date] => 2019-05-20T12:54:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1558356876000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 352390 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio di 14 giorni alla scoperta di Corea e Giappone. E' la novità KiboTours per l'estate 2019. L'itinerario tocca dapprima la Corea del Sud, destinazione new entry del catalogo del tour operator: si parte da Seoul, la capitale, emblema della modernità e della tecnologia del Paese, per spostarsi poi verso i villaggi tradizionali della destinazione, sospesi in una dimensione antica e soprattutto dichiarati dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’umanità: Andong e Gyeongju raccontano, attraverso la loro visita, una storia fatta di templi, altari e pagode, nonché edifici abitativi risalenti al Sedicesimo secolo. La seconda parte del tour è dedicata invece al Giappone, che si visita secondo il tour classico, concentrandosi sulle grandi città di Tokyo e Kyoto, con un’escursione facoltativa a Nara. Le due metropoli vengono vissute ognuna per tre giorni intensi, sempre accompagnati da una guida in lingua italiana, addentrandosi nei quartieri e approfondendone storia e cultura. I prezzi, per la partenza dell’11 agosto 2019, partono da 3.990 euro a persona. [post_title] => KiboTours lancia il tour Corea più Giappone [post_date] => 2019-05-17T11:50:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1558093803000 ) ) )