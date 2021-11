Il nuovo to Shiruq al Tod di Verona: “Una startup con oltre 20 anni di esperienza”

C’è anche il nuovo to milanese Shiruq all’appuntamento veronese di oggi con i Travel Open Day: «Siamo una startup con oltre 20 anni di esperienza», scherza la sua fondatrice Elena Valdata. Sì, perché se il brand è inedito, non lo sono certamente i professionisti che compongono il team. A partire dalla stessa fondatrice: Elena Valdata, una vita nel turismo, nota per essere stata co-fondatrice e socia, per oltre 20 anni, dei Viaggi Di Maurizio Levi. Accanto a lei, una squadra di professionisti anch’essi noti per la loro lunga esperienza nel turismo culturale e per le loro cariche ricoperte per diversi anni, sempre in Viaggi Levi fino al momento della fusione con Kel 12. Ma cos’è esattamente Shiruq? Prima di tutto è una parola araba che significa alba: «L’alba che segna l’inizio di un nuovo giorno, di una rinascita e di una ripartenza. L’inizio di un viaggio, di una nuova avventura – sottolinea la fondatrice -. Vogliamo mettere a disposizione dei viaggiatori la nostra profonda conoscenza di territori, popoli e culture, per una filosofia che pone l’esperienza e le emozioni al centro».

Prodotto di punta dell’operatore è il Sudan, praticamente una seconda casa per Elena Valdata, che è presente nella destinazione dal 1999, con un ufficio operativo a Khartoum e tre strutture di proprietà, la Nubian Rest-House, il Meroe Lodge e il campo preallestito di Tombos: «Siamo la più grande dmc del Paese, specializzata non solo in tour culturali e archeologici, ma anche in mostre, esposizioni, conferenze e viaggi d’affari». In un momento di costanti trasformazioni, Shiruq sta inoltre in queste settimane ampliando gradualmente il proprio prodotto, facendosi guidare nel processo da elementi come «la conoscenza diretta del territorio e la sinergia con i partner locali: due prerogative che ci consentono di disegnare i tour proprio come li vorremmo vivere noi da viaggiatori. Stiamo perciò lavorando a nuovi viaggi in Medio Oriente e in Europa, strizzando l’occhio alle Americhe e a breve pubblicheremo anche i nostri itinerari focalizzati su Nord e Corno d’Africa: aree a cui siamo profondamente legati».