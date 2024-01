Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459827 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l'entrata nel capitale di Msc, e la successiva iniezione di 316 milioni di euro, il gruppo Moby è uscito finalmente dalle acque agitate in cui si trovava da tempo. A fine settimana scorsa è stato infatti emesso il decreto di archiviazione definitiva del concordato di Moby e Tirrenia-Compagnia Italiana Navigazione. "La compagnia - si legge in una nota ufficiale - guarda ora con ottimismo al futuro, mentre prosegue il piano di rilancio aziendale già intrapreso, che sta già facendo segnare risultati positivi in termini di prenotazioni per la prossima stagione. Atteso a breve l’ingresso in flotta della nuova Moby Legacy, gemella della Fantasy che ha iniziato a operare la scorsa estate; i due traghetti sono i più grandi e tecnologicamente avanzati al mondo. Si rafforza così il primato sulla Sardegna cui si aggiunge l’apertura di due nuove tratte da e per la Corsica e la conferma delle altre destinazioni già servite dalla compagnia come Sicilia e isola d’Elba" . [post_title] => Il gruppo Moby entra in una nuova fase: chiuso il concordato [post_date] => 2024-01-22T09:56:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705917381000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459685 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli uffici Sand Tour si trasferiscono in Egitto. Almeno fino a domani. E' in corso di svolgimento in questi giorni la seconda convention interna dell'operatore toscano, che per l'occasione ha deciso di trasferire tutto lo staff a Sharm el-Sheikh con un volo charter dedicato. "Un momento di team building e formazione dedicata a tutti i i reparti dell'azienda: dalla forza vendite al booking, passando per amministrazione, prodotto e operativo Crediamo infatti molto nella formazione, quale mezzo per trasmettere alla nostra forza vendite la passione che abbiamo dentro per questo lavoro", spiega il direttore prodotto, Dario Dell’Aversana. Il viaggio in Egitto fa peraltro da preludio a un 2024 di grandi novità per Sand Tour, che si appresta a lanciare un’inedita organizzazione di prodotto in tre linee distinte: "I nomi dei cluster li sveleremo in occasione della Bit e del Travel Open Village Evolution del Gruppo Travel, in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio – prosegue Dell’Aversana -: saranno dedicati rispettivamente alla proposta italiana, ai tour e alle strutture luxury. E per ogni linea prevediamo attività sales ad hoc riservate alle nostre agenzie partner". Sempre sul fronte commerciale, Sand Tour ha inoltre inaugurato l’anno con una squadra rafforzata, composta oggi da cinque promotori in grado di coprire una buona parte della Penisola: «Simo presenti in Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio e Campania. Entriamo in agenzia e ci presentiamo con la modalità fresca che ci contraddistingue: un travel book al posto del catalogo; un semplice strumento per aiutare le adv a scegliere il prodotto migliore per loro». Ma le iniziative del 2024 non finiscono qui: «Includono anche un bellissimo educational Zanzibar più Kenya, in calendario a marzo per scoprire i nostri due villaggi in Africa, i Casa Sand Waridi Beach e Lion Beach. Senza dimenticare, inoltre, i tanti road show in programma in tutte le città italiane». È insomma un momento di grande fermento in casa Sand Tour, che segue un 2023 record: più 30% sul fatturato di 12 mesi prima e più 15% sui livelli da primato raggiunti nell’anno pre-Covid 2019. «Siamo davvero soddisfatti di questi risultati, che premiano l'impegno di uno staff giovane e brillante e la nostra collaborazione con partner e agenzie storiche in tutta Italia – conclude Dell’Aversana -. Nonostante un ultimo trimestre difficile per le difficoltà di Egitto e Giordania, che rappresentano una bella fetta del nostro mercato, abbiamo chiuso l’anno con uno spirito positivo. Traino conclusivo del 2023 è stata proprio l'Africa, dove i nostri due villaggi hanno registrato il tutto esaurito e un gradimento davvero alto. Ora sta fortunatamente ripartendo anche il Medioriente in vista della primavera: si registrano infatti già buone vendite in advance booking sia per il mar Rosso, sia per la Giordania». [post_title] => Sand Tour si trasferisce a Sharm: tutto lo staff del to in Egitto per la convention 2024 [post_date] => 2024-01-22T09:15:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705914928000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Salperanno da Basilea (Romantico Reno, 25 giugno e 24 agosto), Amsterdam (alla Scoperta del Reno, 3 agosto), Budapest (Danubio da sogno, 13 agosto) e Vilshofen (Sinfonia del Danubio, 21 ottobre), le cinque crociere a partenze fisse in lingua italiana di Avalon Waterways del 2024. “Una proposta che conferma la nostra attenzione per la catena distributiva nazionale, alla quale intendiamo offrire un forte strumento di vendita: crociere completamente in lingua italiana, per garantire al cliente finale la migliore delle accoglienze possibili, facendolo sentire a proprio agio e al centro dell’attenzione del personale di bordo– spiega Barbara Baldini, product manager European markets -. La scelta degli itinerari sui due principali fiumi dell’Europa Centrale è anch’essa orientata a intercettare le preferenze dei viaggiatori italiani che, ogni anno, sempre più numerosi, scelgono le capitali del Danubio e gli affascinanti scorci naturalistici del Reno per le proprie vacanze”. Alle partenze in lingua italiana va ad aggiungersi una proposta totale di 24 crociere in lingua inglese con assistenza in italiano, che propongono, oltre a Reno e Danubio, anche una rotta da Parigi sulla Senna attraverso la Normandia (Parigi-Le Havre, 14 maggio, 25 giugno, 20 agosto), una tra i tulipani d’Olanda (Amsterdam-Amsterdam, 30 marzo e 20 aprile), e una sulla Mosella (Remich-Francoforte, 19 maggio e 18 settembre). Un ulteriore strumento a disposizione delle agenzie per i prossimi mesi è costituito dall’Early booking discount: uno sconto importante per chi prenota entro il prossimo 30 aprile. Per tutte le categorie di cabine sulle cinque crociere in lingua italiana, per esempio, le tariffe saranno ridotte di 600 euro a persona. [post_title] => Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana del 2024 su Reno e Danubio [post_date] => 2024-01-19T11:52:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705665129000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 sarà l'anno della ripresa completa del turismo, con il sorpasso anzi dei numeri pre-pandemia visto che gli arrivi di turisti internazionali supereranno del 2% quelli 2019: questa l'odierna previsione che emerge dall'Unwto World Tourism Barometer. L'organizzazione mondiale del turismo pone l'accento sull'aumento della connettività aerea globale e sulla forte ripresa dei mercati asiatici, elementi che consentiranno una piena ripresa delle attività turistiche in tutto il mondo, anche se l'instabilità geopolitica in Medio Oriente - e altrove - costituisce un rischio per il settore in quanto incide sulla fiducia dei potenziali viaggiatori. Nel 2023, la domanda di viaggi in Europa e in Africa ha quasi raggiunto i livelli pre-pandemia e li ha superati in Medio Oriente. Alcune destinazioni, come l'Europa mediterranea, i Caraibi e le regioni dell'America centrale e del Nord Africa, hanno superato gli arrivi turistici internazionali del 2019 lo scorso anno. Il ritorno della Cina L'Unwto prevede un'impennata del mercato cinese nel 2024, dopo che il governo ha concesso l'esenzione dal visto per i cittadini di Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malesia fino al 30 novembre 2024; in parallelo la capacità di volo da e per la Cina è destinata ad aumentare progressivamente. Secondo il report, nel 2023 il turismo internazionale ha raggiunto l'88% dei livelli pre-pandemia, con una stima di 1,3 miliardi di viaggiatori internazionali; il contributo complessivo del settore all'economia globale nel 2023 è stato di 3.300 miliardi di dollari. "Gli ultimi dati dell'Unwto sottolineano la resilienza e la rapida ripresa del turismo, con numeri precedenti alla pandemia previsti entro la fine del 2024 - ha commentato il segretario generale, Zurab Pololikashvili -. La ripresa sta già avendo un impatto significativo sulle economie, sui posti di lavoro, sulla crescita e sulle opportunità per le comunità di tutto il mondo. Questi numeri ricordano anche il compito critico di far progredire la sostenibilità e l'inclusione nello sviluppo del turismo". [post_title] => Il 2024 è l'anno del sorpasso sul 2019: arrivi internazionali a +2%. I dati Unwto [post_date] => 2024-01-19T11:43:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705664620000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459748 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La trattativa per l'acquisizione del gruppo Alpitour sta entrando nel vivo e i pretendenti al ballo finale sono rimasti in cinque, selezionati da un elenco iniziale di 15 interessati. Tra questi, racconta il Sole 24 Ore, tre conferme di nomi che circolano da qualche settimana: a partire dalla tedesca Tui, passando per il terzo gruppo turistico più importante di Spagna, Wamos, e arrivando sino alla società finanziaria Usa, Certares. Totale riserbo, invece, sugli altri due pretendenti: al momento si sa solo che sono due multinazionali: una americana, l'altra asiatica. Offerte I cinque dovranno ora presentare le offerte non vincolanti il mese prossimo, verosimilmente verso fine febbraio. Per iniziare a ragionare davvero sull'operazione, si sono peraltro attesi i risultati dell'esercizio 2023, chiuso lo scorso 31 ottobre con numeri estremamente positivi: fatturato a quota 2,3 miliardi di euro, margini operativi lordi (ebitda) per 141 milioni e utili netti per 50 milioni. Cifre a cui si affianca peraltro un indebitamento quasi vicino allo zero. Stando alle stime che circolano anche queste insistentemente da tempo la valutazione del gruppo dovrebbe aggirarsi attorno agli 1,3 - 1,5 miliardi di euro per il 100% dell'azienda. Come è noto, a studiare la valorizzazione di Alpitour World, con l’assegnazione all’advisor finanziario Goldman Sachs di un mandato esplorativo, è l’attuale azionista di maggioranza Tip [post_title] => Alpitour: cinque i pretendenti al ballo finale. Ci sono anche Wamos e Tui [post_date] => 2024-01-19T10:58:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705661938000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443575" align="alignleft" width="300"] Alcune mobile home Human Company[/caption] Si fa sempre più stretto il legame tra la finanza e il mondo dell'open air italiano. Dopo le recenti indiscrezioni sul possibile cambio di partnership in casa Club del Sole, giungono ora altre voci riguardanti questa volta il gruppo Human Company, attualmente controllato al 100% dalla famiglia Cardini Vannucchi. Stando ai rumours, sempre raccolti dal Sole 24 Ore, l'operatore toscano sarebbe stato infatti messo nel mirino dagli statunitensi di Hines che, in joint venture con Clessidra, starebbe studiando il proprio ingresso nel capitale della società dell'open air, attiva anche nei segmenti degli ostelli e dei relais di campagna. L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre dell'anno e punterebbe al rafforzamento dell'organizzazione Human Company, nonché al suo ulteriore sviluppo. La compagnia toscana nata negli anni '80 come Ecv Group da una famiglia tradizionalmente legata all'industria tessile di Prato, ha chiuso il 2022 con un giro d'affari di 123 milioni di euro. Il gruppo conta oggi dieci village e camping in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo, a cui si aggiungono due ostelli 2.0 a marchio Plus Hostel a Firenze e a Praga, nonché la tenuta Palagina sulle colline del Chianti. Presente anche un format f&b chiamato Mercato Centrale, attualmente attivo a Firenze, Roma, Torino, a Milano e a Campi Bisenzio. [post_title] => Gli operatori finanziari Hines e Clessidra pronti a entrare nel capitale di Human Company [post_date] => 2024-01-18T12:50:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705582247000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459623 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459624" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Roberto Lo Faro e Umberto Ballotta[/caption] Il ceo dei Viaggi del Mappamondo, Andrea Mele, lo aveva già anticipato in occasione dell'annuncio dell'acquisizione di Shiruq poco prima di Natale. Ma ora arriva l'ufficializzazione: l'operatore capitolino rinforza il proprio team sales con due entry per la Sicilia e il Triveneto. Roberto Lo Faro, responsabile per l'isola più grande del Mediterraneo, approda a Mappamondo con una trentennale esperienza nel turismo, maturata tra Italia e Regno Unito. Oltre trent’anni di expertise nel settore anche per Umberto Ballotta, che nei suoi trascorsi vanta collaborazioni con operatori del calibro dei Viaggi dell’Elefante, il Tucano e molti altri. Per il to romano assume l'incarico di commerciale Triveneto, con eccezione delle province di Verona, Padova e Rovigo, che rimangono seguite dal collega Mariano Zanchetta. Mappamondo arriva così a quota dieci responsabili di area, potenziando ulteriormente il proprio posizionamento sul mercato. "L’ingresso di Roberto e di Umberto nel team - spiega Mele - è un ulteriore importante passo della riorganizzazione della nostra rete commerciale, che ora garantisce una copertura completa e capillare del territorio nazionale, attraverso dieci figure di nota competenza di prodotto ed esperienza, in grado di fornire una concreta assistenza e consulenza alle agenzie partner”. Il nuovo disegno commerciale, oltre alle due new entry, prevede quindi una riorganizzazione sul territorio. Zanchetta, senior sales account con alle spalle oltre tre decenni di carriera in Kuoni e sei anni di sodalizio con Mappamondo, da tempo impegnato su Verona, Padova e Rovigo, amplia il proprio portfolio aggiungendo l'Emilia Romagna. "Cambiamenti anche in Sardegna, dove Alessio Pusceddu, che ringrazio per il suo ottimo operato di questi anni - aggiunge Mele - passa il testimone a Riccardo Toni, da oltre dieci anni nella nostra squadra commerciale. Inoltre, a Stefania Scardigli, già responsabile di Umbria, Abruzzo e di una parte del Lazio, vengono affidate anche le Marche”. [post_title] => Mappamondo rafforza il sales con le new entry Roberto Lo Faro e Umberto Ballotta [post_date] => 2024-01-18T10:09:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705572589000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è chiuso con volumi in crescita del 40% il 2023 di Mapo Travel. Merito anche della nuova divisione a lungo raggio, inaugurata lo scorso marzo con il brand Mapo World, in concomitanza con l'apertura della sede di Torino e l'inserimento in azienda di nuove figure professionali. “Per quest'anno abbiamo già fissato obiettivi chiari - spiega la general manager dell'operatore pugliese, Barbara Marangi -. Nei prossimi giorni incontreremo tutto il team presso il Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo per preparare insieme il lavoro dei prossimi 12 mesi e definire le strategie commerciali. Ci saranno novità sul prodotto Italia con una nuova gestione diretta e il rilancio di destinazioni come la Turchia e l’Egitto classico con volati dalle principali città italiane. E ovviamente il mare Italia, con regioni come la Puglia, da sempre nostro core business”. Obiettivi ambiziosi anche per Mapo World: “I risultati ottenuti nel 2023, superiori alle aspettative, dimostrano la bontà della scelta del tour operator di puntare sulle destinazioni intercontinentali – aggiunge Roberto Servetti, branch manager del brand long haul -. Quest’anno contiamo perlomeno di raddoppiare il fatturato: lo faremo con un nuovo catalogo, l’incremento della programmazione per l’estate con un impegno importante sui voli, in particolare per il prodotto Oriente, il potenziamento del team dedicato a oceano Indiano - Africa”. “Abbiamo in programma un vero e proprio roadshow in tutta Italia, per presentare alle agenzie di viaggio, nostri partner privilegiati, le novità di prodotto e le particolarità delle destinazioni inserite in catalogo - conclude Servetti -. Partiremo già in questo mese di gennaio nel Triveneto, per poi proseguire nel Centro e nel Sud Italia. L’incontro con gli agenti è alla base della nostra filosofia: solo attraverso il confronto e la condivisione tra chi ha pensato e progettato un itinerario e chi è chiamato a presentarlo al cliente finale possiamo infatti costruire pacchetti sempre più tailor made, cuciti sulle esigenze di chi viaggia e decide di affidarsi a noi”. [post_title] => Mapo Travel chiude il 2023 con volumi a più 40%. Bene anche il nuovo brand a lungo raggio [post_date] => 2024-01-18T09:59:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705571949000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 di Royal Air Maroc comincia con un prestigioso riconoscimento internazionale: Ram è stata, ancora una volta, eletta la migliore compagnia aerea in Africa al 20º Global Traveler Magazine annuale GT Tested Reader Survey Awards. Il premio riconosce gli sforzi continui del vettore nel migliorare l’esperienza del cliente. Il GT Tested Reader Survey, un sondaggio nel settore del trasporto aereo e del turismo di lusso, è stato condotto da Global Traveler, una pubblicazione mensile internazionale incentrata sui viaggi d'affari e di lusso: oltre 20.000 abbonati alla rivista hanno preso parte al voto alla ventesima edizione del GT Reader Survey. Nel 2023, Royal Air Maroc è stato anche premiato agli Skytrax Airline Awards, classificandosi "Miglior compagnia aerea regionale in Africa" per il nono anno consecutivo. Questa distinzione riafferma la posizione di Royal Air Maroc come leader regionale nel settore dell'aviazione. "Questo nuovo riconoscimento attesta la resilienza e la determinazione di Royal Air Maroc, soprattutto in un contesto globale in continua evoluzione - ha dichiarato Hamid Addou, presidente e ceo di Royal Air Maroc -. E' il risultato dell'impegno costante dei nostri dipendenti, che lavorano instancabilmente per fornire un servizio di qualità in ogni fase del percorso del cliente. I riconoscimenti che abbiamo ricevuto, derivanti dal feedback diretto dei nostri clienti in tutto il mondo, servono come incoraggiamento a persistere nella nostra continua ricerca di eccellenza e innovazione". Anche l'alleanza oneworld, di cui Royal Air Maroc è membro dal 2020, ha ricevuto importanti riconoscimenti quest'anno. È stata votata Best Airline Alliance per il 14º anno consecutivo ai GT Tested Reader Survey Awards e ha vinto il premio per la migliore alleanza aerea ai Business Traveller Awards. Inoltre, oneworld è stata designata come Favorite Airline Alliance dai lettori di Trazee Travel per la sesta volta, affermando così il suo status di alleanza eminente. [post_title] => Royal Air Maroc è la miglior compagnia aerea africana secondo il Global Traveler Magazine [post_date] => 2024-01-18T09:00:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705568402000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il gruppo moby entra in una nuova fase chiuso il concordato" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":34,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2008,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'entrata nel capitale di Msc, e la successiva iniezione di 316 milioni di euro, il gruppo Moby è uscito finalmente dalle acque agitate in cui si trovava da tempo. A fine settimana scorsa è stato infatti emesso il decreto di archiviazione definitiva del concordato di Moby e Tirrenia-Compagnia Italiana Navigazione.\r

\r

\"La compagnia - si legge in una nota ufficiale - guarda ora con ottimismo al futuro, mentre prosegue il piano di rilancio aziendale già intrapreso, che sta già facendo segnare risultati positivi in termini di prenotazioni per la prossima stagione. Atteso a breve l’ingresso in flotta della nuova Moby Legacy, gemella della Fantasy che ha iniziato a operare la scorsa estate; i due traghetti sono i più grandi e tecnologicamente avanzati al mondo. Si rafforza così il primato sulla Sardegna cui si aggiunge l’apertura di due nuove tratte da e per la Corsica e la conferma delle altre destinazioni già servite dalla compagnia come Sicilia e isola d’Elba\"\r

\r

.\r

\r

","post_title":"Il gruppo Moby entra in una nuova fase: chiuso il concordato","post_date":"2024-01-22T09:56:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1705917381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli uffici Sand Tour si trasferiscono in Egitto. Almeno fino a domani. E' in corso di svolgimento in questi giorni la seconda convention interna dell'operatore toscano, che per l'occasione ha deciso di trasferire tutto lo staff a Sharm el-Sheikh con un volo charter dedicato. \"Un momento di team building e formazione dedicata a tutti i i reparti dell'azienda: dalla forza vendite al booking, passando per amministrazione, prodotto e operativo Crediamo infatti molto nella formazione, quale mezzo per trasmettere alla nostra forza vendite la passione che abbiamo dentro per questo lavoro\", spiega il direttore prodotto, Dario Dell’Aversana.\r

\r

Il viaggio in Egitto fa peraltro da preludio a un 2024 di grandi novità per Sand Tour, che si appresta a lanciare un’inedita organizzazione di prodotto in tre linee distinte: \"I nomi dei cluster li sveleremo in occasione della Bit e del Travel Open Village Evolution del Gruppo Travel, in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio – prosegue Dell’Aversana -: saranno dedicati rispettivamente alla proposta italiana, ai tour e alle strutture luxury. E per ogni linea prevediamo attività sales ad hoc riservate alle nostre agenzie partner\".\r

\r

Sempre sul fronte commerciale, Sand Tour ha inoltre inaugurato l’anno con una squadra rafforzata, composta oggi da cinque promotori in grado di coprire una buona parte della Penisola: «Simo presenti in Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio e Campania. Entriamo in agenzia e ci presentiamo con la modalità fresca che ci contraddistingue: un travel book al posto del catalogo; un semplice strumento per aiutare le adv a scegliere il prodotto migliore per loro». Ma le iniziative del 2024 non finiscono qui: «Includono anche un bellissimo educational Zanzibar più Kenya, in calendario a marzo per scoprire i nostri due villaggi in Africa, i Casa Sand Waridi Beach e Lion Beach. Senza dimenticare, inoltre, i tanti road show in programma in tutte le città italiane».\r

\r

È insomma un momento di grande fermento in casa Sand Tour, che segue un 2023 record: più 30% sul fatturato di 12 mesi prima e più 15% sui livelli da primato raggiunti nell’anno pre-Covid 2019. «Siamo davvero soddisfatti di questi risultati, che premiano l'impegno di uno staff giovane e brillante e la nostra collaborazione con partner e agenzie storiche in tutta Italia – conclude Dell’Aversana -. Nonostante un ultimo trimestre difficile per le difficoltà di Egitto e Giordania, che rappresentano una bella fetta del nostro mercato, abbiamo chiuso l’anno con uno spirito positivo. Traino conclusivo del 2023 è stata proprio l'Africa, dove i nostri due villaggi hanno registrato il tutto esaurito e un gradimento davvero alto. Ora sta fortunatamente ripartendo anche il Medioriente in vista della primavera: si registrano infatti già buone vendite in advance booking sia per il mar Rosso, sia per la Giordania».","post_title":"Sand Tour si trasferisce a Sharm: tutto lo staff del to in Egitto per la convention 2024","post_date":"2024-01-22T09:15:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705914928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salperanno da Basilea (Romantico Reno, 25 giugno e 24 agosto), Amsterdam (alla Scoperta del Reno, 3 agosto), Budapest (Danubio da sogno, 13 agosto) e Vilshofen (Sinfonia del Danubio, 21 ottobre), le cinque crociere a partenze fisse in lingua italiana di Avalon Waterways del 2024. \r

\r

“Una proposta che conferma la nostra attenzione per la catena distributiva nazionale, alla quale intendiamo offrire un forte strumento di vendita: crociere completamente in lingua italiana, per garantire al cliente finale la migliore delle accoglienze possibili, facendolo sentire a proprio agio e al centro dell’attenzione del personale di bordo– spiega Barbara Baldini, product manager European markets -. La scelta degli itinerari sui due principali fiumi dell’Europa Centrale è anch’essa orientata a intercettare le preferenze dei viaggiatori italiani che, ogni anno, sempre più numerosi, scelgono le capitali del Danubio e gli affascinanti scorci naturalistici del Reno per le proprie vacanze”.\r

\r

Alle partenze in lingua italiana va ad aggiungersi una proposta totale di 24 crociere in lingua inglese con assistenza in italiano, che propongono, oltre a Reno e Danubio, anche una rotta da Parigi sulla Senna attraverso la Normandia (Parigi-Le Havre, 14 maggio, 25 giugno, 20 agosto), una tra i tulipani d’Olanda (Amsterdam-Amsterdam, 30 marzo e 20 aprile), e una sulla Mosella (Remich-Francoforte, 19 maggio e 18 settembre). Un ulteriore strumento a disposizione delle agenzie per i prossimi mesi è costituito dall’Early booking discount: uno sconto importante per chi prenota entro il prossimo 30 aprile. Per tutte le categorie di cabine sulle cinque crociere in lingua italiana, per esempio, le tariffe saranno ridotte di 600 euro a persona.","post_title":"Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana del 2024 su Reno e Danubio","post_date":"2024-01-19T11:52:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705665129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 sarà l'anno della ripresa completa del turismo, con il sorpasso anzi dei numeri pre-pandemia visto che gli arrivi di turisti internazionali supereranno del 2% quelli 2019: questa l'odierna previsione che emerge dall'Unwto World Tourism Barometer.\r

\r

L'organizzazione mondiale del turismo pone l'accento sull'aumento della connettività aerea globale e sulla forte ripresa dei mercati asiatici, elementi che consentiranno una piena ripresa delle attività turistiche in tutto il mondo, anche se l'instabilità geopolitica in Medio Oriente - e altrove - costituisce un rischio per il settore in quanto incide sulla fiducia dei potenziali viaggiatori.\r

\r

Nel 2023, la domanda di viaggi in Europa e in Africa ha quasi raggiunto i livelli pre-pandemia e li ha superati in Medio Oriente.\r

Alcune destinazioni, come l'Europa mediterranea, i Caraibi e le regioni dell'America centrale e del Nord Africa, hanno superato gli arrivi turistici internazionali del 2019 lo scorso anno.\r

\r

Il ritorno della Cina\r

\r

L'Unwto prevede un'impennata del mercato cinese nel 2024, dopo che il governo ha concesso l'esenzione dal visto per i cittadini di Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malesia fino al 30 novembre 2024; in parallelo la capacità di volo da e per la Cina è destinata ad aumentare progressivamente.\r

\r

Secondo il report, nel 2023 il turismo internazionale ha raggiunto l'88% dei livelli pre-pandemia, con una stima di 1,3 miliardi di viaggiatori internazionali; il contributo complessivo del settore all'economia globale nel 2023 è stato di 3.300 miliardi di dollari.\r

\r

\"Gli ultimi dati dell'Unwto sottolineano la resilienza e la rapida ripresa del turismo, con numeri precedenti alla pandemia previsti entro la fine del 2024 - ha commentato il segretario generale, Zurab Pololikashvili -. La ripresa sta già avendo un impatto significativo sulle economie, sui posti di lavoro, sulla crescita e sulle opportunità per le comunità di tutto il mondo. Questi numeri ricordano anche il compito critico di far progredire la sostenibilità e l'inclusione nello sviluppo del turismo\".","post_title":"Il 2024 è l'anno del sorpasso sul 2019: arrivi internazionali a +2%. I dati Unwto","post_date":"2024-01-19T11:43:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1705664620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La trattativa per l'acquisizione del gruppo Alpitour sta entrando nel vivo e i pretendenti al ballo finale sono rimasti in cinque, selezionati da un elenco iniziale di 15 interessati. Tra questi, racconta il Sole 24 Ore, tre conferme di nomi che circolano da qualche settimana: a partire dalla tedesca Tui, passando per il terzo gruppo turistico più importante di Spagna, Wamos, e arrivando sino alla società finanziaria Usa, Certares. Totale riserbo, invece, sugli altri due pretendenti: al momento si sa solo che sono due multinazionali: una americana, l'altra asiatica.\r

Offerte\r

I cinque dovranno ora presentare le offerte non vincolanti il mese prossimo, verosimilmente verso fine febbraio. Per iniziare a ragionare davvero sull'operazione, si sono peraltro attesi i risultati dell'esercizio 2023, chiuso lo scorso 31 ottobre con numeri estremamente positivi: fatturato a quota 2,3 miliardi di euro, margini operativi lordi (ebitda) per 141 milioni e utili netti per 50 milioni.\r

\r

Cifre a cui si affianca peraltro un indebitamento quasi vicino allo zero. Stando alle stime che circolano anche queste insistentemente da tempo la valutazione del gruppo dovrebbe aggirarsi attorno agli 1,3 - 1,5 miliardi di euro per il 100% dell'azienda. Come è noto, a studiare la valorizzazione di Alpitour World, con l’assegnazione all’advisor finanziario Goldman Sachs di un mandato esplorativo, è l’attuale azionista di maggioranza Tip","post_title":"Alpitour: cinque i pretendenti al ballo finale. Ci sono anche Wamos e Tui","post_date":"2024-01-19T10:58:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1705661938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443575\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alcune mobile home Human Company[/caption]\r

\r

Si fa sempre più stretto il legame tra la finanza e il mondo dell'open air italiano. Dopo le recenti indiscrezioni sul possibile cambio di partnership in casa Club del Sole, giungono ora altre voci riguardanti questa volta il gruppo Human Company, attualmente controllato al 100% dalla famiglia Cardini Vannucchi.\r

Stando ai rumours, sempre raccolti dal Sole 24 Ore, l'operatore toscano sarebbe stato infatti messo nel mirino dagli statunitensi di Hines che, in joint venture con Clessidra, starebbe studiando il proprio ingresso nel capitale della società dell'open air, attiva anche nei segmenti degli ostelli e dei relais di campagna.\r

\r

L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre dell'anno e punterebbe al rafforzamento dell'organizzazione Human Company, nonché al suo ulteriore sviluppo. La compagnia toscana nata negli anni '80 come Ecv Group da una famiglia tradizionalmente legata all'industria tessile di Prato, ha chiuso il 2022 con un giro d'affari di 123 milioni di euro. Il gruppo conta oggi dieci village e camping in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo, a cui si aggiungono due ostelli 2.0 a marchio Plus Hostel a Firenze e a Praga, nonché la tenuta Palagina sulle colline del Chianti. Presente anche un format f&b chiamato Mercato Centrale, attualmente attivo a Firenze, Roma, Torino, a Milano e a Campi Bisenzio.","post_title":"Gli operatori finanziari Hines e Clessidra pronti a entrare nel capitale di Human Company","post_date":"2024-01-18T12:50:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705582247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459623","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459624\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Roberto Lo Faro e Umberto Ballotta[/caption]\r

\r

Il ceo dei Viaggi del Mappamondo, Andrea Mele, lo aveva già anticipato in occasione dell'annuncio dell'acquisizione di Shiruq poco prima di Natale. Ma ora arriva l'ufficializzazione: l'operatore capitolino rinforza il proprio team sales con due entry per la Sicilia e il Triveneto. Roberto Lo Faro, responsabile per l'isola più grande del Mediterraneo, approda a Mappamondo con una trentennale esperienza nel turismo, maturata tra Italia e Regno Unito. Oltre trent’anni di expertise nel settore anche per Umberto Ballotta, che nei suoi trascorsi vanta collaborazioni con operatori del calibro dei Viaggi dell’Elefante, il Tucano e molti altri. Per il to romano assume l'incarico di commerciale Triveneto, con eccezione delle province di Verona, Padova e Rovigo, che rimangono seguite dal collega Mariano Zanchetta.\r

\r

Mappamondo arriva così a quota dieci responsabili di area, potenziando ulteriormente il proprio posizionamento sul mercato. \"L’ingresso di Roberto e di Umberto nel team - spiega Mele - è un ulteriore importante passo della riorganizzazione della nostra rete commerciale, che ora garantisce una copertura completa e capillare del territorio nazionale, attraverso dieci figure di nota competenza di prodotto ed esperienza, in grado di fornire una concreta assistenza e consulenza alle agenzie partner”.\r

\r

Il nuovo disegno commerciale, oltre alle due new entry, prevede quindi una riorganizzazione sul territorio. Zanchetta, senior sales account con alle spalle oltre tre decenni di carriera in Kuoni e sei anni di sodalizio con Mappamondo, da tempo impegnato su Verona, Padova e Rovigo, amplia il proprio portfolio aggiungendo l'Emilia Romagna. \"Cambiamenti anche in Sardegna, dove Alessio Pusceddu, che ringrazio per il suo ottimo operato di questi anni - aggiunge Mele - passa il testimone a Riccardo Toni, da oltre dieci anni nella nostra squadra commerciale. Inoltre, a Stefania Scardigli, già responsabile di Umbria, Abruzzo e di una parte del Lazio, vengono affidate anche le Marche”.","post_title":"Mappamondo rafforza il sales con le new entry Roberto Lo Faro e Umberto Ballotta","post_date":"2024-01-18T10:09:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705572589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è chiuso con volumi in crescita del 40% il 2023 di Mapo Travel. Merito anche della nuova divisione a lungo raggio, inaugurata lo scorso marzo con il brand Mapo World, in concomitanza con l'apertura della sede di Torino e l'inserimento in azienda di nuove figure professionali.\r

\r

“Per quest'anno abbiamo già fissato obiettivi chiari - spiega la general manager dell'operatore pugliese, Barbara Marangi -. Nei prossimi giorni incontreremo tutto il team presso il Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo per preparare insieme il lavoro dei prossimi 12 mesi e definire le strategie commerciali. Ci saranno novità sul prodotto Italia con una nuova gestione diretta e il rilancio di destinazioni come la Turchia e l’Egitto classico con volati dalle principali città italiane. E ovviamente il mare Italia, con regioni come la Puglia, da sempre nostro core business”.\r

\r

Obiettivi ambiziosi anche per Mapo World: “I risultati ottenuti nel 2023, superiori alle aspettative, dimostrano la bontà della scelta del tour operator di puntare sulle destinazioni intercontinentali – aggiunge Roberto Servetti, branch manager del brand long haul -. Quest’anno contiamo perlomeno di raddoppiare il fatturato: lo faremo con un nuovo catalogo, l’incremento della programmazione per l’estate con un impegno importante sui voli, in particolare per il prodotto Oriente, il potenziamento del team dedicato a oceano Indiano - Africa”.\r

\r

“Abbiamo in programma un vero e proprio roadshow in tutta Italia, per presentare alle agenzie di viaggio, nostri partner privilegiati, le novità di prodotto e le particolarità delle destinazioni inserite in catalogo - conclude Servetti -. Partiremo già in questo mese di gennaio nel Triveneto, per poi proseguire nel Centro e nel Sud Italia. L’incontro con gli agenti è alla base della nostra filosofia: solo attraverso il confronto e la condivisione tra chi ha pensato e progettato un itinerario e chi è chiamato a presentarlo al cliente finale possiamo infatti costruire pacchetti sempre più tailor made, cuciti sulle esigenze di chi viaggia e decide di affidarsi a noi”.","post_title":"Mapo Travel chiude il 2023 con volumi a più 40%. Bene anche il nuovo brand a lungo raggio","post_date":"2024-01-18T09:59:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705571949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 di Royal Air Maroc comincia con un prestigioso riconoscimento internazionale: Ram è stata, ancora una volta, eletta la migliore compagnia aerea in Africa al 20º Global Traveler Magazine annuale GT Tested Reader Survey Awards. Il premio riconosce gli sforzi continui del vettore nel migliorare l’esperienza del cliente.\r

Il GT Tested Reader Survey, un sondaggio nel settore del trasporto aereo e del turismo di lusso, è stato condotto da Global Traveler, una pubblicazione mensile internazionale incentrata sui viaggi d'affari e di lusso: oltre 20.000 abbonati alla rivista hanno preso parte al voto alla ventesima edizione del GT Reader Survey.\r

Nel 2023, Royal Air Maroc è stato anche premiato agli Skytrax Airline Awards, classificandosi \"Miglior compagnia aerea regionale in Africa\" per il nono anno consecutivo. Questa distinzione riafferma la posizione di Royal Air Maroc come leader regionale nel settore dell'aviazione.\r

\"Questo nuovo riconoscimento attesta la resilienza e la determinazione di Royal Air Maroc, soprattutto in un contesto globale in continua evoluzione - ha dichiarato Hamid Addou, presidente e ceo di Royal Air Maroc -. E' il risultato dell'impegno costante dei nostri dipendenti, che lavorano instancabilmente per fornire un servizio di qualità in ogni fase del percorso del cliente. I riconoscimenti che abbiamo ricevuto, derivanti dal feedback diretto dei nostri clienti in tutto il mondo, servono come incoraggiamento a persistere nella nostra continua ricerca di eccellenza e innovazione\".\r

Anche l'alleanza oneworld, di cui Royal Air Maroc è membro dal 2020, ha ricevuto importanti riconoscimenti quest'anno. È stata votata Best Airline Alliance per il 14º anno consecutivo ai GT Tested Reader Survey Awards e ha vinto il premio per la migliore alleanza aerea ai Business Traveller Awards. Inoltre, oneworld è stata designata come Favorite Airline Alliance dai lettori di Trazee Travel per la sesta volta, affermando così il suo status di alleanza eminente.","post_title":"Royal Air Maroc è la miglior compagnia aerea africana secondo il Global Traveler Magazine","post_date":"2024-01-18T09:00:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705568402000]}]}}