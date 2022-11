Moby: omologato il concordato della compagnia dal tribunale di Milano Pare arrivare finalmente la parola fine sulla lunga vicenda di Moby da ormai più di due anni impegnata in una difficile trattativa con i creditori. Il tribunale di Milano ha infatti approvato il piano di concordato preventivo presentato dalla stessa Moby, insieme alla controllata Cin, del gruppo Onorato. L’approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per avviare il processo di ristrutturazione finanziaria della compagnia. “Con il decreto di omologa, il tribunale ha rigettato l’unica opposizione promossa dalla Grimaldi Euromed, condannandola al pagamento delle spese”, si legge in una nota ufficiale di Moby. Ora si attende l’avvio del piano di salvataggio, che dovrebbe concludersi entro il 2025. Nel frattempo, però, si sa già che il debito di Cin nei confronti della ex Tirrenia verrà risolto con la formula del saldo e stralcio per una somma complessiva di 82 milioni di euro.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pare arrivare finalmente la parola fine sulla lunga vicenda di Moby da ormai più di due anni impegnata in una difficile trattativa con i creditori. Il tribunale di Milano ha infatti approvato il piano di concordato preventivo presentato dalla stessa Moby, insieme alla controllata Cin, del gruppo Onorato. L'approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per avviare il processo di ristrutturazione finanziaria della compagnia. "Con il decreto di omologa, il tribunale ha rigettato l’unica opposizione promossa dalla Grimaldi Euromed, condannandola al pagamento delle spese", si legge in una nota ufficiale di Moby. Ora si attende l’avvio del piano di salvataggio, che dovrebbe concludersi entro il 2025. Nel frattempo, però, si sa già che il debito di Cin nei confronti della ex Tirrenia verrà risolto con la formula del saldo e stralcio per una somma complessiva di 82 milioni di euro. [post_title] => Moby: omologato il concordato della compagnia dal tribunale di Milano [post_date] => 2022-11-25T12:53:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669380834000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alessandria celebra i 200 anni del noto pittore Neoclassico alessandrino Felice Giani, le cui opere sono presenti nei musei di tutto il mondo, al Louvre, agli Uffizi, all’Hermitage di San Pietroburgo, al Quirinale, a Palazzo di Spagna. La Biblioteca Civica di Alessandria ospiterà da giovedì 24 novembre 2022, il primo lancio di presentazione dedicato a Felice Giani, pittore piemontese nato a S. Sebastiano Curone nel 1758, ritenuto uno dei massimi esponenti del neoclassicismo. In concomitanza, l’Archivio ‘Pittor Giani’ intende celebrare l’anniversario dei duecento anni dalla morte del maestro (morto a Roma nel 1823) organizzando una serie di eventi che prenderanno avvio con la mostra “Felice Giani 200 Anteprima” che sarà inaugurata presso la sede dell’Archivio a San Sebastiano il 24 novembre 2022 e che proseguirà nel 2023 coinvolgendo la Città di Alessandria e province in rassegne di grande importanza per la conoscenza di Giani e delle sue opere e si concluderà nel 2024 con una mostra dedicata all’entourage del pittore ed una prestigiosa collaborazione con il Cooper Hewitt Design Museum di New York che conserva molte opere del maestro neoclassico. Il progetto, a cura dell’ l’Archivio “Pittor Giani”, è supportato da: Regione Piemonte, Comune di San Sebastiano Curone AL, Comune e Provincia di Alessandria, Comune e Diocesi di Tortona, Comuni di Forlì, Faenza, Brisighella, Marradi, Fondazione CRAL e CRT. Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, giovedi 24 dalle ore 16:00 per scoprire Felice Giani, la sua storia d’artista e i prestigiosi lavori realizzati, fra tele, schizzi e pitture murarie che adornano alcuni dei più prestigiosi palazzi nobiliari italiani a partire dal Quirinale a Palazzo di Spagna avrà come protagonista Marcella Vitali, storica dell’arte dell’Archivio Pittor Giani di San Sebastiano Curone, curatrice degli eventi del programma triennale e grande conoscitrice dell’opera dell’artista. [post_title] => Alessandria, mostre ed eventi per i 200 anni del pittore neoclassico Felice Giani [post_date] => 2022-11-24T11:01:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669287710000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434268 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un incontro istituzionale tra i comuni di Genova e di Cannes per consolidare i rapporti bilaterali di cooperazione tra le due città. L’iniziativa è stata organizzata dalla municipalità francese e dalla Camera di commercio italiana di Nizza. «Un incontro importante - spiega l’assessore al Turismo di Genova, Alessandra Bianchi, a margine del confronto con il suo omologo a Cannes, Thomas De Pariente - per fare il punto sulle prossime azioni di valorizzazione di Genova e Cannes come destinazioni turistiche di prossimità verso i rispettivi mercati». Nel quadro della promozione dell’offerta turistica genovese verso i mercati esteri, quello francese riveste un ruolo di particolare rilevanza. «Per questo già da alcuni mesi abbiamo messo in campo azioni sinergiche - aggiunge l'assessore Bianchi - che si sono articolate attraverso una campagna digitale mirata e la pubblicazione di una sezione interamente dedicata a Genova su Petit futé.com, il portale francese leader nel settore viaggi. Azioni che hanno dato un ottimo risultato, a partire dai flussi turistici davvero importanti e dalla percezione della nostra città come destinazione esperienziale: dall’outdoor, ai borghi sul mare, dal centro storico, ai palazzi dei Rolli, alle grandi mostre. Proprio sul fronte del turismo culturale, il mensile Marie Claire ha dedicato un ampio articolo a Genova, che viene definita come destinazione sempre più attrattiva e ideale per tutte le stagioni». [post_title] => Genova incontra Cannes per promuovere il turismo di prossimità [post_date] => 2022-11-17T11:36:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668684988000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434226 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avis Budget Group ha riaperto la propria filiale di Siena. A partire da lunedì 14 novembre l’azienda è infatti ritornata nella città toscana con un ufficio di noleggio multibrand. La filiale opererà con i marchi Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu, offrendo differenti esperienze di noleggio in un unico ufficio: dall’auto per scoprire il patrimonio paesaggistico della Toscana, al furgone utile per il trasporto di merci sia da parte di professionisti sia di privati. Presso l’ufficio di Siena è inoltre disponibile il servizio di consegna e ritiro del veicolo, da concordare durante la stipulazione del contratto. La nuova filiale Avis Budget Group si trova in via Simone Martini 36 ed è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30; il sabato dalle 9 alle 12. [post_title] => Il gruppo Avis torna a Siena con una nuova filiale [post_date] => 2022-11-16T12:42:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668602569000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433708 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Abbiamo incontrato al Wtm l'assessore al turismo del Lazio, Valentina Corrado e il suo omologo su Roma Capitale, Alessandro Onorato. Ai due politici abbiamo chiesto quali sono le prospettive del turismo sia per il Lazio che per Roma. «Il futuro del turismo del Lazio è legato ai grandi eventi - inizia Valentina Corrado -. Sia Roma che la regione ospiteranno grandi eventi a partire dal 2023 con la Ridercup. Abbiamo chiuso di recente una fiera internazionale del turismo golfistico, che ha visto la presenza sul nostro territorio di più di mille buyer provenienti dai mercati europei e americani. Il calendario del prossimo anno e degli anni a venire è legato a grandi manifestazioni che legano non solo turismo e sport ma anche turismo e moda, o eventi legati al Giubileo che ci attende. Come regione abbiamo improntato una serie di interventi che riguardano l'innovazione , la manutenzione, la sostenibilità, soprattutto per quel che concerne i cammini giubilari. Ci stiamo preparando al Giubileo anche in sinergia con Roma capitale e con il collega Alessandro Onorato, con il quale abbiamo avviato una strategia per presentare tutte le fiere più importanti, Roma e Lazio come un'unica destinazione. Anche perché il brand Roma è trainante perché riconosciuto in tutto il mondo. Questo ci concede di raccontare che oltre roma ci sono altre bellezze che vanno scoperte perché sono poco conosciute. Da questa fiera ci aspettiamo un aumento qualitativo della presenza di turisti su segmenti legati al leisure. I nostri operatori stanno lavorando in questa fiera in modo continuo, per cui ci aspettiamo grandi cos». Una comunicazione più moderna E per quanto riguarda Roma capitale? «Gli indicatori sono molto positivi - afferma Onorato -. Roma è tornata a livelli pre pandemici, con il 90% di occupazione di alberghi. Generare dei momenti che vanno al di fuori dei flussi ordinari per garantire nuove presenze. Per garantire una comunicazione più moderna della città. Il prossimo anno con la Ridercup, con l'arrivo del Giro d'Italia per i prossimi 4 anni, con il rinnovo di tuti i grandi eventi sportivi noi riusciremo a garantire ulteriori flussi. Inoltre c'è un totale rinnovo nell'accoglienza alberghiera.Nei prossimi tre anni raddoppieremo i posto dei 5 stelle lusso, apriranno marchi come Mandarin, Four Season, Six Senses, Bulgari. Sono realtà che cambieranno l'aspetto dei nostri quartieri. Recupereremo Via Veneto, Via del Corso. Siamo qui per comunicare la grande presenza di Roma e del Lazio. Infine la candidatura di Roma a Expo 2030 significa proiettare Roma al centro del dibattito internazionale». [post_title] => Incontri al Wtm: Lazio e Roma uniti per lo sviluppo del turismo [post_date] => 2022-11-08T10:53:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667904836000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valorizzare in chiave turistica il patrimonio culturale di Luni e promuovere le attività economiche del territorio puntando su un marketing digitale strutturato. Con questo obiettivo è stata ufficializzata l’intesa tra Camera di Commercio e Comune di Luni: a firmare l’accordo operativo il vice presidente vicario della Camera di Commercio, Davide Mazzola, e il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri. L’intesa tra Camera di Commercio e Comune ha l’Unesco come elemento di raccordo: la Camera di Commercio fa infatti parte della rete nazionale Mirabilia (network camerale che promuove i territori con patrimoni Unesco meno battuti dal turismo di massa) mentre il Comune di Luni fa parte dal 2021 della Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano - Programma Unesco ‘Men and Biosfere’. Partendo da questo legame, ente camerale e amministrazione comunale – già insieme lo scorso anno alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - hanno deciso di avviare un percorso condiviso per strutturare azioni ed iniziative di promozione. «La Camera di Commercio – spiega il vice presidente Davide Mazzola – ha, tra i propri compiti, lo sviluppo dell’offerta turistica. Mirabilia, da anni, ci vede impegnati nella promozione di itinerari innovativi legati al patrimonio Unesco del territorio. L’accordo triennale con Luni, per il quale mettiamo a disposizione risorse per 26 mila euro, è un ulteriore tassello in questa direzione: valorizzare una destinazione culturale meno conosciuta ma dalle grandi potenzialità traguardando – prosegue - ricadute positive per l’intera economia locale. Tra le azioni previste dall’accordo, una strategia di marketing digitale col coinvolgimento diretto di tutti gli operatori della filiera del turismo. Le nostre competenze – conclude Mazzola - sono inoltre a disposizione dell’amministrazione per favorire l’accesso a bandi del Pnrr». «Ringraziamo la Camera di Commercio – commenta il sindaco Alessandro Silvestri - per averci affiancato in questa sfida per la valorizzazione del nostro territorio: la prospettiva è quella di attirare visitatori con benefiche ricadute economiche sul territorio, sugli operatori, sulle imprese. Siamo orgogliosi – aggiunge - per avere effettuato questa importante sinergia, che premia anche la nostra scelta di coinvolgere realtà del nostro territorio su progetti di alto profilo. Abbiamo puntato sulla zona archeologica di Luni ed in particolare sull’anfiteatro, e la risposta di Camera di Commercio è stata pronta e concreta, e ciò costituisce il miglior riconoscimento della bontà delle nostre scelte ed il miglior incentivo ad andare avanti su questa strada». [post_title] => Luni, al via la promozione turistica della Splendida Civitas insieme alla Camera di Commercio [post_date] => 2022-10-27T10:03:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666865007000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Latam Airlines ha reso noto che uscirà dal Chapter 11 il prossimo 3 novembre. "Un iter che consentirà al gruppo di emergere più agile, con una struttura dei costi più competitiva e un'adeguata liquidità per affrontare il futuro, con circa 10,3 miliardi di dollari di capitale proprio e quasi 6,9 miliardi di dollari di debito", si legge in una nota della società. Latam aveva presentato istanza di Chapter 11 nel 2020, quando il comparto del trasporto aereo veniva duramente colpito dalla pandemia, e ha ottenuto l'approvazione del tribunale nel giugno dello stesso anno. La protezione fallimentare ha permesso a Latam di continuare a operare mentre negoziava una radicale ristrutturazione delle finanze e del debito. Si prevede che gli sforzi profusi nel processo di ristrutturazione garantiscano circa 8 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti, tra cui un aumento di capitale, l'emissione di nuove obbligazioni e un nuovo debito. Intanto, malgrado la perdita registrata nel secondo trimestre, Latam ha raggiunto un fatturato operativo di oltre 2,2 miliardi di dollari, appena il 6% in meno rispetto ai livelli del 2019. Roberto Alvo, ceo della compagnia, si è dichiarato "cautamente ottimista" per i prossimi mesi e per l'uscita dal Chapter 11. [post_title] => Latam Airlines uscirà dal Chapter 11 il prossimo 3 novembre [post_date] => 2022-10-18T09:45:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666086324000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 430458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Puntare sul rapporto umano, ma anche sulle tecnologie e l’online. Suite Travel non perde mai di vista il proprio filo conduttore e stringe un accordo con Cartorange che punta su un coinvolgimento totale delle due aziende allo scopo di crescere sul territorio grazie alla formazione e al confronto, senza dimenticare il contatto diretto con il cliente, in un contesto nuovo, dinamico e coinvolgente. «Siamo orgogliose di presentare la nuova partnership con Cartorange – sottolineano Giada Marabotto e Antonella Ruperto fondatrici di Suite Travel - Siamo state avvicinate da molti possibili partner ma abbiamo scelto Cartorange perché convinte che, grazie ad una comune vision, sia possibile proseguire con entusiasmo il cammino che abbiamo tracciato con fatica in questo primo anno di Suite Travel. Ci siamo autofinanziate ed è stata dura crescere, con il turismo così colpito dalla pandemia e lo scenario incerto che abbiamo vissuto. Eppure ogni mese abbiamo aggiunto un tassello e raggiunto, a piccoli passi, traguardi importanti». Per Suite Travel è giunto il momento di spingere sull’acceleratore e per crescere è fondamentale unire le forze con un partner serio ed affidabile. Cartorange gestisce da decenni una rete di consulenti (oggi oltre 400 in tutta Italia), ha un'accademia formativa interna e una serie di travel office. «Non solo ma come Suite Travel – aggiungono Marabotto e Ruperto - crede che il rapporto umano sia un grande valore e quindi affianca alle tecnologie e all'utilizzo dell'online, la possibilità di incontri personali». Tra gli obiettivi delle due aziende l’impegno nel valorizzare i consulenti, puntando sulla qualità più che sui numeri e nel prevedere un'entrata gratuita per gli agenti di viaggi esperti, come quelli che fanno parte di Suite Travel. Alla base di tutto la convinzione che sia fondamentale puntare sui Corner come luoghi di incontro, perché il momento della scelta del viaggio, con il supporto di consulenti qualificati, sia una vera e propria esperienza in un contesto nuovo. Suite Travel, che ha già inaugurato alcuni Coin Store, prosegue su questa linea. «I COIN store stanno seguendo un processo di restyling – commentano le due ideatrici di Suite Travel - proprio per andare incontro alle esigenze attuali. Negli store non ci sono più solo abiti e accessori ma servizi di alta gamma come Nespresso, il parrucchiere famoso e i servizi estetici di livello. Ed anche il travel, con i corner Suite. Non solo, ma insieme a Cartorange stiamo concordando il planning di nuove aperture per arrivare a coprire tutti gli store Coin italiani. Ad oggi abbiamo Roma e Napoli, entro un anno ne apriremo altri 3. E li affiancheremo anche con dei temporary pop up, per testare alcune piazze e divulgare il progetto». L’accordo tra le due aziende prevede per i consulenti di Suite Travel, una ventina, l’entrata nella rete Cartorange. Contemporaneamente il personale Suite potrà dedicarsi alle nuove aperture, all'organizzazione di eventi in store, al commerciale e al marketing. «Cartorange come Suite Travel punta su viaggi costruiti su misura, pratiche di livello medio-alto, target che ben si identifica con la clientela Coin – concludono Marabotto e Ruperto - Suite Travel ha sempre creduto nella figura del consulente di viaggio che opera con la massima flessibilità ma nasce anche dall’esperienza delle due agenzie di viaggi delle titolari che da oltre 20 anni operano con successo puntando anche sul rapporto fisico. Fra i punti comuni Cartorange Suite c’è anche la sostenibilità, siamo entrambi partner di Up2You e crediamo fortemente in un turismo responsabile». [post_title] => Suite Travel e Cartorange, una nuova partnership per presidiare il territorio [post_date] => 2022-09-14T12:22:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1663158138000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 430357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lufthansa trova finalmente la quadra sulla vertenza sindacale aperta con i piloti della Vereinigung Cockpit. Ecco quindi la tregua sugli scioperi, garantita fino alla metà del 2023: in cambio i sindacati hanno ottenuto un aumento di stipendio per i piloti del vettore e Lufthansa Cargo, che prevede per gli equipaggi della cabina di pilotaggio un aumento della paga mensile di base di 490 euro ciascuno in due fasi (per un totale di 980 euro), con effetto retroattivo dal 1 agosto 2022 e dal 1 aprile 2023. La società e il sindacato, come spiega in un comunicato della compagnia, continueranno il loro scambio su vari argomenti fino al 30 giugno 2023, concordando di mantenere la riservatezza su ulteriori argomenti e colloqui. «L'aumento del salario di base con importi di base uniformi porta all'auspicato aumento proporzionale dei salari d'ingresso - ha dichiarato Michael Niggemann, chief human resources officer and labor director di Lufthansa -. Ora vogliamo utilizzare i prossimi mesi in un dialogo fiducioso con Vereinigung Cockpit per trovare e implementare soluzioni sostenibili. L'obiettivo comune è continuare a offrire ai nostri piloti posti di lavoro attrattivi e sicuri, con prospettive future di ulteriore sviluppo" [post_title] => Lufthansa, è tregua con i piloti: basta scioperi fino a metà 2023 [post_date] => 2022-09-13T10:05:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1663063559000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "moby omologato il concordato della compagnia dal tribunale di milano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":108,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":234,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pare arrivare finalmente la parola fine sulla lunga vicenda di Moby da ormai più di due anni impegnata in una difficile trattativa con i creditori. Il tribunale di Milano ha infatti approvato il piano di concordato preventivo presentato dalla stessa Moby, insieme alla controllata Cin, del gruppo Onorato. L'approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per avviare il processo di ristrutturazione finanziaria della compagnia. \"Con il decreto di omologa, il tribunale ha rigettato l’unica opposizione promossa dalla Grimaldi Euromed, condannandola al pagamento delle spese\", si legge in una nota ufficiale di Moby.\r

\r

Ora si attende l’avvio del piano di salvataggio, che dovrebbe concludersi entro il 2025. Nel frattempo, però, si sa già che il debito di Cin nei confronti della ex Tirrenia verrà risolto con la formula del saldo e stralcio per una somma complessiva di 82 milioni di euro.","post_title":"Moby: omologato il concordato della compagnia dal tribunale di Milano","post_date":"2022-11-25T12:53:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1669380834000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alessandria celebra i 200 anni del noto pittore Neoclassico alessandrino Felice Giani, le cui opere sono presenti nei musei di tutto il mondo, al Louvre, agli Uffizi, all’Hermitage di San Pietroburgo, al Quirinale, a Palazzo di Spagna.\r

\r

La Biblioteca Civica di Alessandria ospiterà da giovedì 24 novembre 2022, il primo lancio di presentazione dedicato a Felice Giani, pittore piemontese nato a S. Sebastiano Curone nel 1758, ritenuto uno dei massimi esponenti del neoclassicismo.\r

\r

In concomitanza, l’Archivio ‘Pittor Giani’ intende celebrare l’anniversario dei duecento anni dalla morte del maestro (morto a Roma nel 1823) organizzando una serie di eventi che prenderanno avvio con la mostra “Felice Giani 200 Anteprima” che sarà inaugurata presso la sede dell’Archivio a San Sebastiano il 24 novembre 2022 e che proseguirà nel 2023 coinvolgendo la Città di Alessandria e province in rassegne di grande importanza per la conoscenza di Giani e delle sue opere e si concluderà nel 2024 con una mostra dedicata all’entourage del pittore ed una prestigiosa collaborazione con il Cooper Hewitt Design Museum di New York che conserva molte opere del maestro neoclassico.\r

\r

Il progetto, a cura dell’ l’Archivio “Pittor Giani”, è supportato da: Regione Piemonte, Comune di San Sebastiano Curone AL, Comune e Provincia di Alessandria, Comune e Diocesi di Tortona, Comuni di Forlì, Faenza, Brisighella, Marradi, Fondazione CRAL e CRT.\r

\r

Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, giovedi 24 dalle ore 16:00 per scoprire Felice Giani, la sua storia d’artista e i prestigiosi lavori realizzati, fra tele, schizzi e pitture murarie che adornano alcuni dei più prestigiosi palazzi nobiliari italiani a partire dal Quirinale a Palazzo di Spagna avrà come protagonista Marcella Vitali, storica dell’arte dell’Archivio Pittor Giani di San Sebastiano Curone, curatrice degli eventi del programma triennale e grande conoscitrice dell’opera dell’artista.\r

\r

","post_title":"Alessandria, mostre ed eventi per i 200 anni del pittore neoclassico Felice Giani","post_date":"2022-11-24T11:01:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1669287710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un incontro istituzionale tra i comuni di Genova e di Cannes per consolidare i rapporti bilaterali di cooperazione tra le due città. L’iniziativa è stata organizzata dalla municipalità francese e dalla Camera di commercio italiana di Nizza. «Un incontro importante - spiega l’assessore al Turismo di Genova, Alessandra Bianchi, a margine del confronto con il suo omologo a Cannes, Thomas De Pariente - per fare il punto sulle prossime azioni di valorizzazione di Genova e Cannes come destinazioni turistiche di prossimità verso i rispettivi mercati».\r

\r

Nel quadro della promozione dell’offerta turistica genovese verso i mercati esteri, quello francese riveste un ruolo di particolare rilevanza. «Per questo già da alcuni mesi abbiamo messo in campo azioni sinergiche - aggiunge l'assessore Bianchi - che si sono articolate attraverso una campagna digitale mirata e la pubblicazione di una sezione interamente dedicata a Genova su Petit futé.com, il portale francese leader nel settore viaggi. Azioni che hanno dato un ottimo risultato, a partire dai flussi turistici davvero importanti e dalla percezione della nostra città come destinazione esperienziale: dall’outdoor, ai borghi sul mare, dal centro storico, ai palazzi dei Rolli, alle grandi mostre. Proprio sul fronte del turismo culturale, il mensile Marie Claire ha dedicato un ampio articolo a Genova, che viene definita come destinazione sempre più attrattiva e ideale per tutte le stagioni».\r

\r

","post_title":"Genova incontra Cannes per promuovere il turismo di prossimità","post_date":"2022-11-17T11:36:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1668684988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avis Budget Group ha riaperto la propria filiale di Siena. A partire da lunedì 14 novembre l’azienda è infatti ritornata nella città toscana con un ufficio di noleggio multibrand. La filiale opererà con i marchi Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu, offrendo differenti esperienze di noleggio in un unico ufficio: dall’auto per scoprire il patrimonio paesaggistico della Toscana, al furgone utile per il trasporto di merci sia da parte di professionisti sia di privati.\r

\r

Presso l’ufficio di Siena è inoltre disponibile il servizio di consegna e ritiro del veicolo, da concordare durante la stipulazione del contratto. La nuova filiale Avis Budget Group si trova in via Simone Martini 36 ed è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30; il sabato dalle 9 alle 12.","post_title":"Il gruppo Avis torna a Siena con una nuova filiale","post_date":"2022-11-16T12:42:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668602569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Abbiamo incontrato al Wtm l'assessore al turismo del Lazio, Valentina Corrado e il suo omologo su Roma Capitale, Alessandro Onorato. Ai due politici abbiamo chiesto quali sono le prospettive del turismo sia per il Lazio che per Roma.\r

\r

«Il futuro del turismo del Lazio è legato ai grandi eventi - inizia Valentina Corrado -. Sia Roma che la regione ospiteranno grandi eventi a partire dal 2023 con la Ridercup. Abbiamo chiuso di recente una fiera internazionale del turismo golfistico, che ha visto la presenza sul nostro territorio di più di mille buyer provenienti dai mercati europei e americani. Il calendario del prossimo anno e degli anni a venire è legato a grandi manifestazioni che legano non solo turismo e sport ma anche turismo e moda, o eventi legati al Giubileo che ci attende. \r

\r

Come regione abbiamo improntato una serie di interventi che riguardano l'innovazione , la manutenzione, la sostenibilità, soprattutto per quel che concerne i cammini giubilari. Ci stiamo preparando al Giubileo anche in sinergia con Roma capitale e con il collega Alessandro Onorato, con il quale abbiamo avviato una strategia per presentare tutte le fiere più importanti, Roma e Lazio come un'unica destinazione. Anche perché il brand Roma è trainante perché riconosciuto in tutto il mondo. Questo ci concede di raccontare che oltre roma ci sono altre bellezze che vanno scoperte perché sono poco conosciute. \r

\r

Da questa fiera ci aspettiamo un aumento qualitativo della presenza di turisti su segmenti legati al leisure. I nostri operatori stanno lavorando in questa fiera in modo continuo, per cui ci aspettiamo grandi cos». \r

Una comunicazione più moderna\r

E per quanto riguarda Roma capitale?\r

\r

«Gli indicatori sono molto positivi - afferma Onorato -. Roma è tornata a livelli pre pandemici, con il 90% di occupazione di alberghi. Generare dei momenti che vanno al di fuori dei flussi ordinari per garantire nuove presenze. Per garantire una comunicazione più moderna della città. Il prossimo anno con la Ridercup, con l'arrivo del Giro d'Italia per i prossimi 4 anni, con il rinnovo di tuti i grandi eventi sportivi noi riusciremo a garantire ulteriori flussi.\r

\r

Inoltre c'è un totale rinnovo nell'accoglienza alberghiera.Nei prossimi tre anni raddoppieremo i posto dei 5 stelle lusso, apriranno marchi come Mandarin, Four Season, Six Senses, Bulgari. Sono realtà che cambieranno l'aspetto dei nostri quartieri. Recupereremo Via Veneto, Via del Corso. Siamo qui per comunicare la grande presenza di Roma e del Lazio. Infine la candidatura di Roma a Expo 2030 significa proiettare Roma al centro del dibattito internazionale».","post_title":"Incontri al Wtm: Lazio e Roma uniti per lo sviluppo del turismo","post_date":"2022-11-08T10:53:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667904836000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Valorizzare in chiave turistica il patrimonio culturale di Luni e promuovere le attività economiche del territorio puntando su un marketing digitale strutturato. Con questo obiettivo è stata ufficializzata l’intesa tra Camera di Commercio e Comune di Luni: a firmare l’accordo operativo il vice presidente vicario della Camera di Commercio, Davide Mazzola, e il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri.\r

\r

L’intesa tra Camera di Commercio e Comune ha l’Unesco come elemento di raccordo: la Camera di Commercio fa infatti parte della rete nazionale Mirabilia (network camerale che promuove i territori con patrimoni Unesco meno battuti dal turismo di massa) mentre il Comune di Luni fa parte dal 2021 della Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano - Programma Unesco ‘Men and Biosfere’. Partendo da questo legame, ente camerale e amministrazione comunale – già insieme lo scorso anno alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - hanno deciso di avviare un percorso condiviso per strutturare azioni ed iniziative di promozione.\r

\r

«La Camera di Commercio – spiega il vice presidente Davide Mazzola – ha, tra i propri compiti, lo sviluppo dell’offerta turistica. Mirabilia, da anni, ci vede impegnati nella promozione di itinerari innovativi legati al patrimonio Unesco del territorio. L’accordo triennale con Luni, per il quale mettiamo a disposizione risorse per 26 mila euro, è un ulteriore tassello in questa direzione: valorizzare una destinazione culturale meno conosciuta ma dalle grandi potenzialità traguardando – prosegue - ricadute positive per l’intera economia locale. Tra le azioni previste dall’accordo, una strategia di marketing digitale col coinvolgimento diretto di tutti gli operatori della filiera del turismo. Le nostre competenze – conclude Mazzola - sono inoltre a disposizione dell’amministrazione per favorire l’accesso a bandi del Pnrr».\r

\r

«Ringraziamo la Camera di Commercio – commenta il sindaco Alessandro Silvestri - per averci affiancato in questa sfida per la valorizzazione del nostro territorio: la prospettiva è quella di attirare visitatori con benefiche ricadute economiche sul territorio, sugli operatori, sulle imprese. Siamo orgogliosi – aggiunge - per avere effettuato questa importante sinergia, che premia anche la nostra scelta di coinvolgere realtà del nostro territorio su progetti di alto profilo. Abbiamo puntato sulla zona archeologica di Luni ed in particolare sull’anfiteatro, e la risposta di Camera di Commercio è stata pronta e concreta, e ciò costituisce il miglior riconoscimento della bontà delle nostre scelte ed il miglior incentivo ad andare avanti su questa strada».\r

\r

","post_title":"Luni, al via la promozione turistica della Splendida Civitas insieme alla Camera di Commercio","post_date":"2022-10-27T10:03:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666865007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Latam Airlines ha reso noto che uscirà dal Chapter 11 il prossimo 3 novembre. \"Un iter che consentirà al gruppo di emergere più agile, con una struttura dei costi più competitiva e un'adeguata liquidità per affrontare il futuro, con circa 10,3 miliardi di dollari di capitale proprio e quasi 6,9 miliardi di dollari di debito\", si legge in una nota della società.\r

\r

Latam aveva presentato istanza di Chapter 11 nel 2020, quando il comparto del trasporto aereo veniva duramente colpito dalla pandemia, e ha ottenuto l'approvazione del tribunale nel giugno dello stesso anno. La protezione fallimentare ha permesso a Latam di continuare a operare mentre negoziava una radicale ristrutturazione delle finanze e del debito.\r

\r

Si prevede che gli sforzi profusi nel processo di ristrutturazione garantiscano circa 8 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti, tra cui un aumento di capitale, l'emissione di nuove obbligazioni e un nuovo debito.\r

\r

Intanto, malgrado la perdita registrata nel secondo trimestre, Latam ha raggiunto un fatturato operativo di oltre 2,2 miliardi di dollari, appena il 6% in meno rispetto ai livelli del 2019. Roberto Alvo, ceo della compagnia, si è dichiarato \"cautamente ottimista\" per i prossimi mesi e per l'uscita dal Chapter 11.\r

\r

","post_title":"Latam Airlines uscirà dal Chapter 11 il prossimo 3 novembre","post_date":"2022-10-18T09:45:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666086324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Puntare sul rapporto umano, ma anche sulle tecnologie e l’online. Suite Travel non perde mai di vista il proprio filo conduttore e stringe un accordo con Cartorange che punta su un coinvolgimento totale delle due aziende allo scopo di crescere sul territorio grazie alla formazione e al confronto, senza dimenticare il contatto diretto con il cliente, in un contesto nuovo, dinamico e coinvolgente.\r

\r

«Siamo orgogliose di presentare la nuova partnership con Cartorange – sottolineano Giada Marabotto e Antonella Ruperto fondatrici di Suite Travel - Siamo state avvicinate da molti possibili partner ma abbiamo scelto Cartorange perché convinte che, grazie ad una comune vision, sia possibile proseguire con entusiasmo il cammino che abbiamo tracciato con fatica in questo primo anno di Suite Travel. Ci siamo autofinanziate ed è stata dura crescere, con il turismo così colpito dalla pandemia e lo scenario incerto che abbiamo vissuto. Eppure ogni mese abbiamo aggiunto un tassello e raggiunto, a piccoli passi, traguardi importanti».\r

\r

Per Suite Travel è giunto il momento di spingere sull’acceleratore e per crescere è fondamentale unire le forze con un partner serio ed affidabile. Cartorange gestisce da decenni una rete di consulenti (oggi oltre 400 in tutta Italia), ha un'accademia formativa interna e una serie di travel office. «Non solo ma come Suite Travel – aggiungono Marabotto e Ruperto - crede che il rapporto umano sia un grande valore e quindi affianca alle tecnologie e all'utilizzo dell'online, la possibilità di incontri personali».\r

\r

Tra gli obiettivi delle due aziende l’impegno nel valorizzare i consulenti, puntando sulla qualità più che sui numeri e nel prevedere un'entrata gratuita per gli agenti di viaggi esperti, come quelli che fanno parte di Suite Travel.\r

\r

Alla base di tutto la convinzione che sia fondamentale puntare sui Corner come luoghi di incontro, perché il momento della scelta del viaggio, con il supporto di consulenti qualificati, sia una vera e propria esperienza in un contesto nuovo.\r

\r

Suite Travel, che ha già inaugurato alcuni Coin Store, prosegue su questa linea. «I COIN store stanno seguendo un processo di restyling – commentano le due ideatrici di Suite Travel - proprio per andare incontro alle esigenze attuali. Negli store non ci sono più solo abiti e accessori ma servizi di alta gamma come Nespresso, il parrucchiere famoso e i servizi estetici di livello. Ed anche il travel, con i corner Suite. Non solo, ma insieme a Cartorange stiamo concordando il planning di nuove aperture per arrivare a coprire tutti gli store Coin italiani. Ad oggi abbiamo Roma e Napoli, entro un anno ne apriremo altri 3. E li affiancheremo anche con dei temporary pop up, per testare alcune piazze e divulgare il progetto».\r

\r

L’accordo tra le due aziende prevede per i consulenti di Suite Travel, una ventina, l’entrata nella rete Cartorange. Contemporaneamente il personale Suite potrà dedicarsi alle nuove aperture, all'organizzazione di eventi in store, al commerciale e al marketing.\r

\r

«Cartorange come Suite Travel punta su viaggi costruiti su misura, pratiche di livello medio-alto, target che ben si identifica con la clientela Coin – concludono Marabotto e Ruperto - Suite Travel ha sempre creduto nella figura del consulente di viaggio che opera con la massima flessibilità ma nasce anche dall’esperienza delle due agenzie di viaggi delle titolari che da oltre 20 anni operano con successo puntando anche sul rapporto fisico. Fra i punti comuni Cartorange Suite c’è anche la sostenibilità, siamo entrambi partner di Up2You e crediamo fortemente in un turismo responsabile».","post_title":"Suite Travel e Cartorange, una nuova partnership per presidiare il territorio","post_date":"2022-09-14T12:22:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1663158138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa trova finalmente la quadra sulla vertenza sindacale aperta con i piloti della Vereinigung Cockpit. Ecco quindi la tregua sugli scioperi, garantita fino alla metà del 2023: in cambio i sindacati hanno ottenuto un aumento di stipendio per i piloti del vettore e Lufthansa Cargo, che prevede per gli equipaggi della cabina di pilotaggio un aumento della paga mensile di base di 490 euro ciascuno in due fasi (per un totale di 980 euro), con effetto retroattivo dal 1 agosto 2022 e dal 1 aprile 2023.\r

\r

La società e il sindacato, come spiega in un comunicato della compagnia, continueranno il loro scambio su vari argomenti fino al 30 giugno 2023, concordando di mantenere la riservatezza su ulteriori argomenti e colloqui.\r

\r

«L'aumento del salario di base con importi di base uniformi porta all'auspicato aumento proporzionale dei salari d'ingresso - ha dichiarato Michael Niggemann, chief human resources officer and labor director di Lufthansa -. Ora vogliamo utilizzare i prossimi mesi in un dialogo fiducioso con Vereinigung Cockpit per trovare e implementare soluzioni sostenibili. L'obiettivo comune è continuare a offrire ai nostri piloti posti di lavoro attrattivi e sicuri, con prospettive future di ulteriore sviluppo\"","post_title":"Lufthansa, è tregua con i piloti: basta scioperi fino a metà 2023","post_date":"2022-09-13T10:05:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1663063559000]}]}}