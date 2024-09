Moby sponsor del Med Fest: il racconto della tutela del Mediterraneo va in scena a Cagliari Per quattro giorni, da giovedì 26 a domenica 29 settembre, Cagliari e la Sardegna diventano protagoniste del Med Fest: il racconto della tutela del Mediterraneo, della sua biodiversità, della sua cultura e del turismo al centro del mare Nostrum, con la narrazione dell’unicità dei ventiquattro Paesi che si affacciano sullo specchio d’acqua culla della nostra civiltà. Un evento incentrato su turismo, artigianato e territorio, cultura e inclusione, biodiversità e sostenibilità socio-ambientale, che Moby ha scelto di sponsorizzare. Il grande impegno per la sostenibilità del gruppo è infatti declinato anche in due delle navi più grandi e green del Mediterraneo, le Moby Fantasy e Legacy, in servizio 365 giorni all’anno sulla tratta fra Livorno e Olbia. Gli sforzi per la destagionalizzazione turistica saranno inoltre testimoniati dalla presenza del responsabile commerciale della compagnia, Alessandro Onorato, che venerdì 27 alle 12 parlerà della comunicazione digitale come motore dell’evoluzione turistica, con un’attenzione particolare al ruolo storico delle agenzie e dei tour operator, la cui mediazione resta decisiva anche per sfruttare al meglio le nuove tendenze delle prenotazioni che passano attraverso le esperienze personali e le testimonianze di chi è già stato in un luogo e diventa influencer di quella destinazione. Il giorno successivo, invece, sempre Onorato si occuperà della decarbonizzazione nella navigazione con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e alla transizione energetica ed ecologica che contraddistingue ogni opzione di Legacy e Fantasy, fornite di una serie di dotazioni che permettono di abbattere le emissioni. Le due sono infatti tra le altre cose dotate di quattro motori principali e quattro ausiliari, già predisposti alla possibilità di passare dall’alimentazione tradizionale a quella a gas naturale liquefatto (gnl), che è il carburante più pulito per le navi. Ed entrambe hanno anche due scrubber per evitare le emissioni di zolfo nell’ambiente, sia in navigazione, sia quando sono ormeggiate. Condividi

