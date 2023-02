Idee per Viaggiare annuncia la novità Atlantis The Royal sulla Palma di Dubai E’ l’Atlantis The Royal la prima novità 2023 di Idee per Viaggiare, che a 15 anni dall’introduzione sul mercato italiano dell’Atlantis The Palm, nel solco di una partnership preferenziale con il gruppo Kerzner, annuncia la collaborazione con il nuovissimo complesso da 795 camere totali, 17 ristoranti (metà dei quali con celebrity chef), 90 piscine. Atlantis The Royal vanta inoltre una spiaggia privata di 2 chilometri, una spa di 5 mila metri quadrati, un parco acquatico con 50 scivoli, nonché installazioni e opere d’arte. “Dubai è una destinazione molto importante per noi – spiega la product manager Emirati, Tiziana Spila -. Abbiamo una programmazione storica verso il Paese; in occasione di Expo abbiamo realizzato molte combinazioni e durante la primavera 2022 la meta è stata traino della ripresa delle prenotazioni. Siamo felici di presentare al mercato una nuova icona di Dubai, grazie al rapporto pluriennale di fiducia instaurato direttamente con la proprietà”. IpV sarà presente alla Bit 2023, all’interno del villaggio Astoi, padiglione 4, stand C 122. Per l’occasione il tour operator capitolino presenterà la prima programmazione dell’Accademia Creativa Turismo, di cui ha rilevato una quota societaria pari al 40%. Act ha un’impostazione molto concreta e si prefigge di formare risorse per l’ingresso diretto nelle aziende del mercato turistico: corsi, master, stage retribuiti suddivisi nei vari comparti (travel, alberghiero, travel design, viaggi sostenibili, outdoor) in una grande aula all’interno della nuova sede romana di Idee per Viaggiare.

\r

Si conclude con l'approdo in azienda di Fabrizio Peluso, il processo di riorganizzazione della rete vendite dei Mappamondo iniziato ad aprile 2022 con l'arrivo di Lorenza Bulgari, per Lombardia e Svizzera italiana, e poi proseguito con le acquisizioni autunnali di Stefania Scardigli e Simone Gubbiotti, a sovrintendere rispettivamente il Nord del Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo, nonché la Campania e il Sud del Lazio. A Peluso andrà invece la responsabilità della Toscana e della provincia di La Spezia. Salgono in questo modo a nove i sales del to capitolino, che operano sul territorio nazionale e sulla Svizzera Italiana.\r

\r

Figura di riferimento per le agenzie della sua area di competenza, Peluso vanta una grande esperienza commerciale grazie a oltre 25 anni di attività per grandi catene alberghiere e compagnie di crociera, tra cui Royal Caribbean e un tour operator con programmazione lungo raggio. “L’ingresso di Fabrizio nel nostro team ̶ spiega Andrea Mele, ceo dei Viaggi del Mappamondo ̶ è un ulteriore importante passo della riorganizzazione della nostra rete commerciale, che mira ad avere una copertura completa e sempre più capillare del territorio nazionale attraverso figure di nota competenza di prodotto ed esperienza, in grado di aumentare la nostra brand awareness e di fornire una concreta assistenza e consulenza alle agenzie partner”.","post_title":"Mappamondo: Fabrizio Peluso nuovo sales per Toscana e provincia di La Spezia","post_date":"2023-02-10T10:10:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676023839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' l'Atlantis The Royal la prima novità 2023 di Idee per Viaggiare, che a 15 anni dall'introduzione sul mercato italiano dell'Atlantis The Palm, nel solco di una partnership preferenziale con il gruppo Kerzner, annuncia la collaborazione con il nuovissimo complesso da 795 camere totali, 17 ristoranti (metà dei quali con celebrity chef), 90 piscine. Atlantis The Royal vanta inoltre una spiaggia privata di 2 chilometri, una spa di 5 mila metri quadrati, un parco acquatico con 50 scivoli, nonché installazioni e opere d’arte.\r

\r

“Dubai è una destinazione molto importante per noi - spiega la product manager Emirati, Tiziana Spila -. Abbiamo una programmazione storica verso il Paese; in occasione di Expo abbiamo realizzato molte combinazioni e durante la primavera 2022 la meta è stata traino della ripresa delle prenotazioni. Siamo felici di presentare al mercato una nuova icona di Dubai, grazie al rapporto pluriennale di fiducia instaurato direttamente con la proprietà”.\r

\r

IpV sarà presente alla Bit 2023, all'interno del villaggio Astoi, padiglione 4, stand C 122. Per l'occasione il tour operator capitolino presenterà la prima programmazione dell'Accademia Creativa Turismo, di cui ha rilevato una quota societaria pari al 40%. Act ha un’impostazione molto concreta e si prefigge di formare risorse per l’ingresso diretto nelle aziende del mercato turistico: corsi, master, stage retribuiti suddivisi nei vari comparti (travel, alberghiero, travel design, viaggi sostenibili, outdoor) in una grande aula all’interno della nuova sede romana di Idee per Viaggiare.\r

\r

","post_title":"Idee per Viaggiare annuncia la novità Atlantis The Royal sulla Palma di Dubai","post_date":"2023-02-10T09:55:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676022949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prima assoluta per l'aeroporto di Abu Simbel che questa primavera accoglierà i suoi primi voli internazionali, grazie ai collegamenti charter operati da Egyptair in collaborazione con il tour operator spagnolo SamaTravel.\r

\r

Chiaro segnale della ripresa costante della destinazione Egitto, il servizio - come riporta El Preferente - comincerà il prossimo 6 aprile con partenze programmate da diverse città spagnole: il primo volo partirà da Murcia, cui seguiranno Albacete, Saragozza, Valladolid, Coruña, Granada, Siviglia, Palma, Alicante, Pamplona, Asturie, Barcellona e Madrid.\r

\r

Il tour operator spagnolo dispone già di altri quattro voli charter settimanali per l'Egitto: due il sabato da Madrid (con Iberia e Air Cairo) e altri due il lunedì (uno nuovo da Madrid con Air Europa e un altro che opera da quasi un anno da diverse province spagnole, sempre con Egyptair). Finora i suoi voli arrivavano in Egitto via Luxor o Cairo.","post_title":"Abu Simbel: debuttano i primi voli internazionali con i charter Egyptair dalla Spagna","post_date":"2023-02-09T13:25:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675949145000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il fatturato di CdsHotels, che chiude il 2022 con un giro d'affari complessivo di 49,5 milioni di euro, per un incremento del 39% rispetto al 2021, ma soprattutto corrispondente a un +66% sull'anno pre-Covid 2019. “Un grosso contributo all'espansione del nostro fatturato è sicuramente imputabile all’ingresso nel nostro portafoglio del siciliano CdsHotels Terrasini - Città del Mare, che ha incrementato la nostra offerta di ulteriori 800 camere, dando quindi un forte slancio a un trend già positivo - spiega il direttore commerciale della compagnia, Ada Miraglia -. Allo stesso tempo avere in portafoglio una struttura così grande ha significato per noi uno sforzo lavorativo assiduo, per garantire riempimenti elevati per tutta la stagione. Siamo quindi fieri e soddisfatti dei risultati raggiunti. Questa è però solo una tappa del nostro percorso. Gran parte dell’introito è stato infatti eroso dall'aumento dei costi. Ciò però non ci fa demordere, anzi ci stimola a fare del nostro meglio per affrontare il 2023 con rinnovato entusiasmo. Aprendo le vendite in ottobre, abbiamo già dati di forecast molto confortanti, che si attestano attorno al + 49% rispetto al 2021”.\r

\r

Oltre all’ingresso nel gruppo alberghiero di nuove strutture, CdsHotels si impegna ad ampliare la gamma dei servizi offerti, proponendo per il 2023 un ricco calendario di settimane speciali dedicate ad attività sportive (scuole con professionisti di calcio/tennis/volley/nuoto) o tematiche ad hoc per adulti e bambini, quali per esempio la boy-scout week, la fitness week o ancora la settimana vintage che metterà in palio tour in auto d’epoca. Sempre lato prodotto, la compagnia ha anche stretto una partnership preferenziale con Grandi Navi Veloci, che si aggiunge a quella già sottoscritta lo scorso anno con Tirrenia, per favorire i collegamenti con le strutture in Sicilia.\r

\r

Tra le novità della programmazione si aggiunge poi l’inaugurazione delle camere e dei servizi dell’hotel Marelive, che lo scorso anno era proposto esclusivamente in formula residence. Con sette villaggi e cinque hotel, CdsHotels è oggi presente in Puglia e Sicilia, con l’obiettivo di approdare presto lungo altri litorali della Penisola, a partire da Calabria e Sardegna. “Stiamo da tempo cercando strutture da poter inserire nella nostra programmazione, che possano rispondere ai criteri di accoglienza che ci contraddistinguono: oltre a una posizione privilegiata sul mare, cerchiamo in particolare spazi dedicati alla ristorazione di qualità, nonché allo sport, al benessere e al divertimento di tutta la famiglia, soprattutto nel caso di villaggi.”, rivela Ada Miraglia.\r

\r

\r

\r

Sul fronte commerciale, infine, il gruppo investe sul trade presidiando le principali fiere di settore, organizzando educational, partecipando a workshop e promuovendo azioni e promozioni dedicate al mercato italiano e internazionale. La clientela di CdsHotels proviene infatti per il 69% dall’Italia, con Lombardia, Lazio e Campania in testa, e per il restante 31% dall’estero, che in questi ultimi anni ha registrato una notevole ripresa, in particolare dall’Europa Centrale (Germania, Francia, Uk e Svizzera).\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"CdsHotels sale a 49,5 mln di fatturato, più 66% rispetto all'anno pre-Covid 2019","post_date":"2023-02-09T13:20:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675948843000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_335185\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lara Magoni[/caption]\r

\r

Milano. Sono ben 30 milioni di euro a favore delle strutture ricettive lombarde. La giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, ha deliberato il budget del finanziamento.\r

\r

Le risorse serviranno a sostenere progetti di realizzazione e riqualificazione di alberghi e strutture ricettive non alberghiere. «L'ennesimo importante provvedimento mirato a sostenere un settore, quello turistico - commenta il presidente della regione, Attilio Fontana - che tra montagne, laghi e città d'arte è strategico per l'economia del nostro territorio».\r

Settore trainante\r

Continua Lara Magoni: «continueremo ad impegnarci per favorire il turismo, uno dei settori trainanti dell'economia regionale e nazionale. La misura mira a promuovere gli investimenti per lo sviluppo competitivo e sostenibile delle imprese turistiche. Risorse necessarie per elevare qualitativamente l'offerta ricettiva della regione e aiutare imprenditori alle prese con il caro bollette, già provati duramente dagli anni della crisi dovuta alla pandemia».\r

\r

La misura è indirizzata alle micro, piccole e medie imprese: in particolare modo strutture ricettive alberghiere e ricettive non alberghiere.\r

\r

L'agevolazione, a fondo perduto, coprirà fino al 50% delle spese sostenute secondo quanto previsto dal regime di aiuti applicabile.\r

\r

Tra le spese ammissibili ci sono arredi, macchinari, attrezzature hardware e software, opere edili-murarie e impiantistiche. Tutti i dettagli nel bando attuativo.\r

\r

\r

","post_title":"Milano: investimento di 30 milioni per le strutture ricettive","post_date":"2023-02-09T12:58:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675947493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Potrebbe sembrare banale, ma a me non sembra per niente: Italia.it. Ancora. Non sono bastati 45 milioni di euro per questo portale che non è mai partito sul serio. Che è stato fonte di scaldalo per la pubblica amministrazione ma che quasi tutti i governi dal Berlusconi III del 2005 hanno contribuito a finanziare.\r

\r

Ripetiamo la cifra: 45 milioni di euro per un portale turistico che non deve essere una ota. Che non deve far concorrenza ai browser, niente di tutto ciò. Italia.it dovrebbe essere un sito di consultazione (ma consultazione fatta bene con testi adeguati, con una vasta library d'immagini, con una scelta editoriale forte e precisa) e di servizi. Punto. Ebbene non riesce né nell'uno né nell'altro dei suoi compiti.\r

Machine translation\r

E oggi arriva la notizia che il ministero del turismo ha scelto un'azienda che si è aggiudicata la gara indetta dal ministero del turismo relativa alla fornitura di tecnologie di machine translation (traduzione automatica), basate sull’Intelligenza artificiale. Il costo del progetto Tourism Digital Hub si inserisce tra le iniziative finanziate dal Pnrr, per 114 milioni di euro.\r

\r

Quindi altri 114 milioni di euro per avere l'intelligenza artificiale. A noi più modestamente sarebbe bastata un'intelligenza normale, anche naturale, per un portale che con idee semplici e ingegno a quest'ora, dopo quasi vent'anni, sarebbe dovuto essere un punto di riferimento mentre attualmente non è neanche un punto e neanche una virgola. E' una parola nel vuoto. ","post_title":"Italia.it è già costata 45 milioni. Ne stanno arrivando 114. Mah!","post_date":"2023-02-09T11:37:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1675942658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La cura del dettaglio, l'impegno a creare esperienze memorabili e servizio h24 sono i pilastri fondanti della filosofia Alidays, che contraddistinguerà anche l’anno appena iniziato. Nel 2023 verranno quindi potenziati gli investimenti sul fronte tecnologico e saranno consolidati i rapporti con fornitori e partner, per raggiungere con maggiore agilità obiettivi comuni.\r

\r

“Non possiamo negare di aver risentito del caro prezzi, che ha portato a un incremento medio di circa l'11% per pratica – ha dichiarato con franchezza il direttore commerciale, Daniele Catania - ma cerchiamo di lavorare affinché questa situazione e l'onda lunga della pandemia non impatti sui viaggiatori in partenza, il cui entusiasmo è per noi un valore da custodire e gratificare, qualsiasi sia la situazione contingente”.\r

\r

Oltre all’India e alla Giordania, ovvero le nuove destinazioni di quest'anno, il focus Alidays rimane il Nord America, oggi proposto attraverso soggiorni in aree distinte: The Great North American West, la zona sud degli Stati Uniti, la California e le grandi città, mete super classiche, ma programmate con uno sguardo sempre nuovo. Non meno importanti sono poi l’oceano Indiano e il Medio Oriente.\r

\r

Sebbene Alidays sia per vocazione orientato a un turismo outgoing, sta potenziando anche le attività sul fronte incoming con focus su turisti prevalentemente americani. Alidays è presente sul territorio italiano, dove promuove eventi a casa di selezionatissime adv, al contempo aprendo le porte del quartier generale di Milano, per ospitare il format degli Alidays-Home dedicati agli workshop su Smartravel (il tool per disegnare viaggi tailor made). Lavora inoltre allo sviluppo e all’aggiornamento di programmi e piattaforme specializzate.","post_title":"Alidays: India e Giordania le novità. Ma il focus rimane sugli Usa","post_date":"2023-02-09T11:25:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675941958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439043\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Annalisa Cianfanelli[/caption]\r

\r

Novità in casa World Explorer che rafforza il proprio team sales, affiancando a Maurizio Li Cauli, da sette anni promotore commerciale World Explorer per Liguria, Piemonte, e Valle d’Aosta, ben tre new entry: Annalisa Cianfanelli, che conserva anche il suo fresco ruolo in Albatravel per il Lazio, si occuperà della stessa regione Lazio, nonché di Umbria e Abruzzo per il to milanese; Gianni Gavarini sarà invece responsabile di Emilia-Romagna e Toscana, mentre Stefano Galimberti presiederà alle vendite in Lombardia.\r

\r

“Ci affidiamo a tre professionisti di grande esperienza e reputazione nel settore, che porteranno al brand nuovi mercati e nuove possibilità di espansione in Italia – sottolinea Alessandro Simonetti, presidente del gruppo World Explorer -. Per noi è di fondamentale importanza che la nostra proposta, sempre più ricca e variegata, possa godere di una vetrina sotto gli occhi di ogni città d’Italia. Per questo siamo sempre pronti a investire in nuove risorse di talento ed esperienza, che sappiano raccontare al meglio il nostro lavoro alle agenzie, fornendo supporto e assistenza ove necessario. Ci aiuteranno a portare sempre più italiani alla scoperta del mondo”.\r

\r

Se dal lato commerciale si investe in nuove risorse, le novità non mancano però nemmeno dal punto di vista della programmazione: destinazioni storiche African Explorer come Tanzania, Namibia, Kenya e Sudafrica godranno nel 2023 di una nuova luce con nuovi tour aggiornati: Tanzania Best – dai parchi del nord al Selous, Sudafrica Smart e Namibia Explorer sono solo alcune delle novità già presenti sul sito africanexplorer.com, dove c’è sempre più scelta per esplorare il continente. “Abbiamo chiuso molto bene il 2022, con un boom di prenotazioni anticipate per l’Africa e in generale per il long haul - conclude Simonetti -. Gli italiani hanno finalmente la possibilità di tornare in questo continente e l’entusiasmo è palpabile. C’è chi ha dovuto rimandare troppo a lungo il proprio viaggio dei sogni, ma c’è anche chi, pur essendoci già stato, non vede l’ora di tornare. L’obiettivo è intercettare proprio la voglia d’Africa di tutti, con una proposta eterogenea e ampia, che permetta a ognuno di trovare la propria Africa”.\r

\r

[gallery ids=\"439044,439045,439046\"]","post_title":"Annalisa Cianfanelli, Gianni Gavarini e Stefano Galimberti nuovi sales di World Explorer","post_date":"2023-02-09T11:15:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675941352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’immagine totalmente rinnovata, ancor più di prima espressione dei valori portanti del tour operator di Carlo Mamberto e dei suoi viaggi essenziali, privi di sovrastrutture e cliché. È online dallo scorso 20 gennaio il nuovo sito di Viaggia con Carlo. “Il rispetto mi guida in ogni fase del viaggio, a partire dalla sua organizzazione - spiega lo stesso Mamberto -. Mi guida nelle relazioni, nell’esplorare in modo etico paesi stranieri e nel supportarli nel tempo. È con me nell’accompagnare i viaggiatori a vivere il loro sogno, incoraggiarli o dire no, nel rispetto dei limiti individuali”.\r

\r

Il nuovo sito è una delle novità generate dalla campagna di re-branding del tour operator, che include anche un logo totalmente rinnovato: le impronte, il primo passo dell’esplorazione a basso impatto, e i colori degli elementi essenziali, il ghiaccio, il cielo e il mare, la roccia, i prati e le foreste, il deserto, la savana... Colori che, ripresi nella grafica del sito, ricordano la libertà e la gioia del viaggiare in Asia, Africa, Europa o Sudamerica, ovunque ci sia una connessione con le terre e le genti incontrate.\r

\r

“Con il nuovo sito, abbiamo voluto dare un’impronta molto forte di appartenenza, trasmettere la nostra filosofia che è quella di considerare il viaggio come una vera e propria esperienza di vita, appoggiati da una logistica e un’organizzazione importante - aggiunge Mamberto -. Il sito è diretto, facile e intuitivo: un modo per condividere esperienze con chi, come noi, ama conoscere il mondo a piedi e osservare culture e popoli lontani”.","post_title":"Viaggia con Carlo rinnova il sito nel solco di una campagna di re-branding del to","post_date":"2023-02-09T10:16:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675937813000]}]}}