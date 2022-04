I Club Med Phuket, Bali e Bintan Island riaprono agli italiani

Tornano disponibili agli italiani, dopo due anni di restrizioni, i Club Med Phuket, Bali e Bintan Island: resort a misura di famiglia, con alcune novità in vista per la ripartenza della domanda tricolore. Recentemente rinnovato, il thailandese Club Med Phuket, oltre all’assistenza bambini dai 4 mesi ai 17 anni, presenta in particolare una nuova piscina e solarium con atmosfera tropicale e spazi divisi per famiglie e soli adulti. Aggiornato anche il programma di intrattenimento e ridisegnato il ristorante Mamuang con cinque padiglioni ispirati ai cinque sensi e tutti i servizi necessari per i più piccoli. Gli adulti potranno inoltre concedersi un momento di totale relax nella nuova piscina Zen a loro riservata.

ll Club Med Bali è un vero paradiso per gli amanti del surf, che offre molte attività comprese nella proposta all inclusive pensate anche per fondersi con le tradizioni locali: corsi di lingua balinese, lezioni di cucina del territorio e per imparare a fare i famosi massaggi…

Al Club Med Bintan Island, situato a un’ora di traghetto da Singapore, da segnalare infine le lezioni di yoga sulla spiaggia o nella palapa mentre le onde si infrangono, succhi di frutta fresca a lenta spremitura per un concentrato di vitamine e healthy corner con frutta e verdure freschissime. Presente anche un campo da golf interno.