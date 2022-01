Glamour to: Simone Prinari nuovo direttore commerciale e marketing

Glamour Tour Operator continua la sua costante crescita e punta su nuove figure professionali capaci di guidarlo in questa fase delicata di cambiamento. Il tour operator toscano è da sempre in continua evoluzione con nuovi obiettivi e nuove strategie, rimanendo però nel tempo costantemente fedele a se stesso. Con Simone Prinari, che ha trascorso l’ultimo decennio lavorativo nel mondo delle compagnie aeree preceduto da esperienza nel trade e nella formazione marketing 2.0 sempre rivolta alla travel industry, Glamour si prefigge nuove sfide e il raggiungimento di obiettivi finalizzati a consolidare la sua crescita e allo sviluppo di nuove opportunità di mercato.

Ilnuovo direttore commerciale e marketing Simone Prinari, classe ‘77, viene da diversi anni di esperienza nell’ambito delle compagnie aeree come Alitalia e Vueling, e vede il suo ingresso in Glamour Tour Operator come una grande sfida e opportunità: «Sono orgoglioso di questa nuova avventura professionale che mi vede entrare nella squadra di Glamour to. Una realtà che ben conosco per via della mia precedente esperienza lavorativa, e di cui ho sempre ammirato il dinamismo e le tendenze all’innovazione. Il mio obiettivo ora sarà quello di sviluppare nuove opportunità di mercato rafforzando la partnership e il coinvolgimento con il trade che sarà alla base di ogni attività commerciale e di marketing. Sviluppo IT, comunicazione e supporto saranno parte integrante di questo processo».

L’entusiasmo per i nuovi obiettivi è accompagnato dalla stima per la nuova squadra e dalla certezza di rappresentare un valore aggiunto: «La mia esperienza ed il mio know-how saranno sicuramente un valore aggiunto per dare impulso all’ambito di cui mi andrò ad occupare. Le mie conoscenze specifiche e le mie competenze saranno certamente ampliate e valorizzate al massimo una volta inserite in una struttura così bene avviata come Glamour.».

Particolarmente abile nello sviluppo di nuove partnership Simone Prinari accoglie le nuove sfide trovando sempre nuovi modi per guidare le vendite in una continua evoluzione nel panorama competitivo: «Credo molto nelle capacità della nostra squadra commerciale, composta da colleghi dinamici, preparati e in grado di trasmettere alle Agenzie di Viaggio la filosofia di Glamour, la conoscenza delle destinazioni ed il nostro modus operandi. Abbiamo una presenza consistente sul territorio con una rete commerciale efficace e sinergica composta di 9 persone, che crea occasioni e opportunità per le nostre agenzie.».

Glamour Tour Operator continuerà a puntare come sempre sullo sviluppo ulteriore e costante dell’esclusività, caratteristica che richiede un continuo cambiamento. «Cercheremo di stimolare destinazioni già affermate e nuove destinazioni con inserimenti di città e aree meno presenti nelle offerte sul mercato».

Uno dei punti di forza di Glamour Tour Operator è andare incontro al viaggiatore, riuscendo a soddisfare diversi tipi di target anche quello più esigente, grazie a quelle caratteristiche che lo rendono unico, perché rappresentano l’identità e la vocazione del gruppo: la cura dei dettagli e l’esclusività. A prescindere quindi dalle diverse destinazioni che propone, è il marchio il suo vero plus sinonimo di garanzia, alti standard qualitativi e professionalità.