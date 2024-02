Gioco Viaggi: sono 12 le compagnie di crociere incluse nel nuovo catalogo Cruise Collection Sono ben 12 le compagnie di crociera presenti, molte in esclusiva, nel catalogo Cruise Collection che Gioco Viaggi porterà alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio. Si tratta di Cunard, Princess Cruises, Carnival, Holland America Line, Seabourn, Ponant, Windstar Cruises, Star Clippers, Quark Expeditions, Variety Cruises, Lüftner Cruises e Uniworld. Il catalogo 2024/25 propone una selezione dei migliori itinerari delle compagnie in portfolio: viaggi esclusivi alla scoperta di Artide e Antartide, Alaska, Caraibi, Hawaii, Sudamerica, Seychelles, Asia, Giappone, Oceania e Sud Pacifico, ma anche in navigazione sui più suggestivi fiumi in Europa, nel Mediterraneo o incredibili giri del mondo e traversate Atlantiche. Gioco Viaggi porterà in fiera anche l’edizione aggiornata del folder Top Reasons dedicato agli agenti di viaggio: una sorta di manuale, realizzato a supporto del catalogo Cruise Collection, con le caratteristiche di ogni compagnia rappresentata, le destinazioni e i plus che rendono ogni itinerario un’esperienza unica. La Bit sarà pure l’occasione per il lancio di offerte speciali per la promozione di alcune destinazioni tra le quali Alaska e Mediterraneo di Cunard, Mediterraneo e Nord Europa di Holland, Artide di Quark Expeditions, Caraibi di Carnival, Polinesia di Windstar e Mediterraneo di Princess. “Princess e Cunard saranno le grandi protagoniste della nuova stagione 2024 – sottolinea Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi – e presenteranno sul mercato le nuove ammiraglie: la Sun Princess, in assoluto la nave più grande mai costruita fino a oggi in Italia con le sue 175.500 tonnellate, la cui consegna è prevista a metà febbraio; e la Queen Anne, che partirà il 10 maggio da Southampton per il suo viaggio inaugurale a Lisbona con scalo a Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e La Coruna, regalando esperienze indimenticabili tra cui la più grande collezione d’arte mai curata in mare. Al nostro stand, avremo in particolare il privilegio di ospitare gli esperti di Cunard, Quark Expeditions, Carnival e Star Clippers: occasione per gli agenti di viaggio che avranno l’opportunità di incontrarli e confrontarsi”. Oltre alle crociere, che sono da sempre il core business di Gioco Viaggi, in fiera sarà infine presentata la programmazione tour operator con le nuove edizioni dei cataloghi Corsica e Montagna Collection che, giunti alla terza edizione, propongono contenuti ancora più ricchi per soggiorni, tour con accompagnatore ed esperienze per l’estate 2024. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono ben 12 le compagnie di crociera presenti, molte in esclusiva, nel catalogo Cruise Collection che Gioco Viaggi porterà alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio. Si tratta di Cunard, Princess Cruises, Carnival, Holland America Line, Seabourn, Ponant, Windstar Cruises, Star Clippers, Quark Expeditions, Variety Cruises, Lüftner Cruises e Uniworld. Il catalogo 2024/25 propone una selezione dei migliori itinerari delle compagnie in portfolio: viaggi esclusivi alla scoperta di Artide e Antartide, Alaska, Caraibi, Hawaii, Sudamerica, Seychelles, Asia, Giappone, Oceania e Sud Pacifico, ma anche in navigazione sui più suggestivi fiumi in Europa, nel Mediterraneo o incredibili giri del mondo e traversate Atlantiche. Gioco Viaggi porterà in fiera anche l’edizione aggiornata del folder Top Reasons dedicato agli agenti di viaggio: una sorta di manuale, realizzato a supporto del catalogo Cruise Collection, con le caratteristiche di ogni compagnia rappresentata, le destinazioni e i plus che rendono ogni itinerario un’esperienza unica. La Bit sarà pure l'occasione per il lancio di offerte speciali per la promozione di alcune destinazioni tra le quali Alaska e Mediterraneo di Cunard, Mediterraneo e Nord Europa di Holland, Artide di Quark Expeditions, Caraibi di Carnival, Polinesia di Windstar e Mediterraneo di Princess. "Princess e Cunard saranno le grandi protagoniste della nuova stagione 2024 – sottolinea Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi – e presenteranno sul mercato le nuove ammiraglie: la Sun Princess, in assoluto la nave più grande mai costruita fino a oggi in Italia con le sue 175.500 tonnellate, la cui consegna è prevista a metà febbraio; e la Queen Anne, che partirà il 10 maggio da Southampton per il suo viaggio inaugurale a Lisbona con scalo a Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e La Coruna, regalando esperienze indimenticabili tra cui la più grande collezione d’arte mai curata in mare. Al nostro stand, avremo in particolare il privilegio di ospitare gli esperti di Cunard, Quark Expeditions, Carnival e Star Clippers: occasione per gli agenti di viaggio che avranno l’opportunità di incontrarli e confrontarsi". Oltre alle crociere, che sono da sempre il core business di Gioco Viaggi, in fiera sarà infine presentata la programmazione tour operator con le nuove edizioni dei cataloghi Corsica e Montagna Collection che, giunti alla terza edizione, propongono contenuti ancora più ricchi per soggiorni, tour con accompagnatore ed esperienze per l’estate 2024. [post_title] => Gioco Viaggi: sono 12 le compagnie di crociere incluse nel nuovo catalogo Cruise Collection [post_date] => 2024-02-01T12:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706790318000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia collegherà Perugia a Lamezia per tutta l'estate e precisamente dal prossimo 2 giugno e fino al 15 settembre. I voli, già in vendita, sono operati con aeromobili Atr 72-600 in configurazione da 68 posti, due volte alla settimana, il giovedi e la domenica. La nuova rotta è «una mossa strategica per rafforzare la nostra rete di collegamenti durante la peak season - ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato del vettore - rispondendo così alla crescente domanda di viaggi fra l’ Umbria e la Calabria. Questo servizio non solo migliorerà la connettività tra le due regioni, ma contribuirà anche a stimolare il turismo e l'economia locale». Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria ha aggiunto: «Il nuovo collegamento di Aeroitalia rappresenta un altro importante tassello per lo sviluppo del nostro netwrork e il soddisfacimento di una richiesta da tempo sentita dalla comunità locale. Questa nuova rotta rappresenta un'opportunità per favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale della nostra regione, stimolando ulteriormente la connettività tra il cuore dell'Italia e le meraviglie della Calabria. Ci impegniamo a continuare nel percorso di incremento del traffico, fornendo servizi di alta qualità ai passeggeri e alle compagnie aeree che scelgono di operare presso il nostro scalo». [post_title] => Aeroitalia collegherà quest'estate Perugia a Lamezia, con due voli settimanali [post_date] => 2024-02-01T12:17:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706789822000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460569 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry capitolina per il brand Autograph Collection di casa Marriott: il Cardo Roma si trova nel quartiere dell'Eur. L'hotel, con 324 camere, mira a diventare un hub per i viaggiatori moderni che cercano spazi di lavoro stimolanti ed esperienze significative, per immergersi nella cultura della città. La lobby è dipinta con una palette di colori terrosi e un design geometrico con archi e pareti con texture 3D, mentre gli interni ispirati agli anni '70 sono stati realizzati dal designer Saar Zafrir di Amsterdam. I buongustai potranno sperimentare la preparazione della pasta presso il ristorante Vertici e l'aperitivo al Vertici Bar, che serve cocktail curati e snack leggeri. Nel cuore dell'hotel si trova un'area spa di 1.200 metri quadrati, che offre un'esperienza benessere che ricorda l'antica Roma, con quattro piscine, una sauna tradizionale, un hammam e sei sale per trattamenti. La proprietà offre anche ben 3.100 metri quadrati di spazi flessibili per riunioni ed eventi al chiuso e all'aperto, suddivisi in 15 sale, tra cui una sala da ballo che può ospitare fino a 1.400 persone. [post_title] => Nuovo Autograph Collection nella città Eterna: è il Cardo Roma [post_date] => 2024-02-01T10:28:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706783302000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460561 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => KM Malta Airlines ha siglato un accordo di codeshare con Lufthansa Group, che sarà operativo dal prossimo 31 marzo. L'intesa consentirà ai passeggeri delle rispettive compagnie aeree di prenotare un unico biglietto per più voli che coinvolgono il vettore maltese, Lufthansa, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines e Swiss. In pratica i passeggeri delle compagnie aeree possono godere di un’esperienza di viaggio più agevole, effettuando il check-in all’aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio registrato a destinazione. L'accordo porterà KM Malta Airlines ad espandere la propria portata su 35 nuove destinazioni in tutta Europa attraverso i servizi operati dai vettori del gruppo Lh, oltre che alle loro operazioni sui voli diretti Malta – Francoforte, Monaco e Zurigo. Per contro, le compagnie del gruppo tedesco di inserire i propri codici sui voli del vettore maltese tra Malta e Monaco, Vienna, Bruxelles e Zurigo, consentendo al tempo stesso la connettività dalla loro vasta rete globale da e per Malta. «Questo accordo di code sharing amplia significativamente la nostra portata in Europa - spiega KM Malta in una nota -. Il Gruppo Lufthansa detiene una posizione importante nel settore dell'aviazione globale e questa collaborazione è pronta a rafforzare la nostra presenza nel mercato europeo». Nell'estate 2024 KM Malta servirà 17 aeroporti in 15 principali città europee: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Lione, Madrid, Milano, Monaco di Baviera, Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Praga, Roma, Vienna e Zurigo. [post_title] => KM Malta: accordo di codeshare con Lufthansa Group attivo dal 31 marzo [post_date] => 2024-02-01T09:49:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706780949000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460488 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce l'offerta di tour griffati Navigazione Libera del Golfo che si presenta al prossimo Tove in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio per presentare tutte le proprie novità agli agenti di viaggio. "Siamo partiti con cinque itinerari pacchettizzati già nel 2020, in piena emergenza Covid - racconta il direttore commerciale di Nlg, Gustavo Savarese -. Visto il successo ottenuto, oggi siamo a quota 16. Tutti con partenze giornaliere in calendario dal 1° aprile al 2 novembre, alcune anche con doppio programma. E il tour Napoli - Positano - Amalfi rimane disponibile per l'anno intero, con le partenze limitate però al solo fine settimana nel periodo invernale, dal 3 novembre in avanti". Oltre alla tratta attiva 12 mesi, gli altri itinerari prendono ancora una volta le mosse da Napoli per Sorrento e Capri. Dalla stessa Sorrento sono inoltre in programma tour per Amalfi e Positano, nonché per Capri e ancora Positano. Ogni viaggio include soste di almeno tre ore in ciascuna destinazione, per permettere agli ospiti di godersi ciascuna località. "Si tratta di una proposta che incontra un pubblico sempre più numeroso - osserva Savarese - anche perché molte persone preferiscono evitare il traffico sulle strade della costiera, prediligendo gli spostamenti via nave". Altro fiore all'occhiello di Nlg è poi la motonave Patrizia da 60 metri per 250 posti totali: rinnovata due anni fa è un'unità di lusso con piscinetta e Jacuzzi a bordo. "La proponiamo tra le altre cose per escursioni dedicate agli individuali e ai piccoli gruppi, soprattutto per l'isola di Capri, ma siamo naturalmente sempre disponibili a costruire itinerari tailor made. E' poi molto apprezzata pure per gli eventi". Navigazione Libera del Golfo prosegue infine anche per il 2024 la propria programmazione tradizionale dedicata ai collegamenti Napoli - Capri (con ben 11 corse), Sorrento - Capri e in generale per tutta la costiera Amalfitana, verso la stessa Amalfi e Positano. A questi si aggiungono le tratte nel golfo di Salerno, nonché le Tremiti da Vieste e da Termoli, e le Pontine da Terracina, tutti effettuati con mezzi veloci. L'intera programmazione è già disponibile online, sia per il mercato b2b, sia per quello b2b. [post_title] => Cresce l'offerta di tour griffati Nlg. Tutte le novità al Tove [post_date] => 2024-02-01T09:45:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706780732000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460552 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates coccola i passeggeri di business class che, da oggi 1° febbraio, possono approfittare di un set gratuito di abbigliamento lounge inflight. Presentato in una custodia con coulisse, il set include un maglioncino a collo altro e un pantalone regolabile, un paio di calde pantofole e una mascherina per gli occhi abbinata. Questi capi d'abbigliamento sono stati progettati per essere ideali per volare: perfetti per dormire, ma anche per gustare un aperitivo nella lounge di bordo dell'A380 o per un abbigliamento casual che accompagni i clienti con stile dal volo agli arrivi. Il materiale utilizzato è leggero e traspirante: progettato per riflettere le tendenze contemporanee dell'athleisure, il tessuto è in una rilassante tonalità di azzurro, disponibile in due taglie. Grazie alle fibre botaniche e allo stile a maglia jersey, il loungewear ha un drappeggio elegante che si adatta a vari tipi di corpo, garantendo un comfort morbido ed elastico anche durante il volo. Ai passeggeri di business class verrà offerto il set di loungewear al momento dell'imbarco, in modo che possano cambiarsi a loro piacimento e massimizzare il comfort per l'intera durata del volo. Sui voli di 9 o più ore, i clienti riceveranno il set completo con maglioncino e pantaloni loungewear, pantofole e mascherina per gli occhi, mentre sui voli di durata pari a 2 ore e 30 minuti, i clienti riceveranno in omaggio pantofole e mascherina per gli occhi. [gallery ids="460553,460556,460555"] [post_title] => Emirates coccola i passeggeri di business con un nuovo kit di loungewear [post_date] => 2024-02-01T09:25:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706779533000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l'aggiunta di Olbia al network (30° aeroporto italiano), l'estate Ryanair sul Nord della Sardegna conta quest'anno 11 nuove rotte con la low cost che opererà verso tutti e tre gli aeroporti sardi. Nel dettaglio, saranno 10 le nuove rotte da Olbia: tre domestiche per Milano Bergamo, Trieste e Bologna e sette internazionali per Dublino, Londra Stansted, Parigi, Bruxelles, Copenaghen, Cracovia e Vienna, per un totale di oltre 60 voli settimanali. Su Alghero, invece, sono previsti più di 170 voli settimanali e 23 rotte (inclusa una nuova per Francoforte Hahn), che rappresentano una crescita del +12% per l'estate. «Quest’estate offriremo un operativo record dal Nord Sardegna con oltre 230 voli settimanali su 33 rotte, trasportando oltre 1,2 milioni di passeggeri da/per il Nord dell’Isola - afferma il chief commercial officer della compagnia, Jason McGuinness -. Dopo la recente decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale dal 1° gennaio 2024, Ryanair ha aperto una nuova base a Trieste con una crescita del 50% per l'estate '24, nell’ambito di una visione condivisa con la Regione per ridurre i costi di accesso e raddoppiare passeggeri e turismo in entrata nei prossimi 5 anni. Ora tocca al governo sardo abolire l’addizionale municipale, che non esiste in isole turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta, perché questa tassa eccessiva sta ostacolando la crescita della connettività e del settore turistico dell'Isola. Se l’addizionale municipale venisse abolita, siamo pronti a rispondere come abbiamo fatto a Trieste, accelerando la connettività e la crescita del turismo sull’Isola, aggiungendo oltre 2 milioni di passeggeri in più all’anno (+50% di crescita), lanciando una nuova base nel Nord della Sardegna, creando oltre 1.500 nuovi posti di lavoro e lanciando nuove rotte verso mercati chiave come Germania, Francia, Regno Unito e Nord Europa». Silvio Pippobello, ad Geasar e Sogeaal, ha aggiunto: «L’espansione del network di Alghero e l’ingresso del vettore nello scalo di Olbia consentiranno nei prossimi anni di ampliare il ventaglio dei mercati serviti e di ridurre la stagionalità dei flussi nel Nord Sardegna. Questo importante risultato è frutto della collaborazione sinergica tra le due società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia e dalla capacità di Ryanair di individuare nel Nord Sardegna una destinazione strategica per il suo sviluppo futuro». [post_title] => Ryanair sbarca a Olbia, alla conquista del Nord Sardegna [post_date] => 2024-01-31T14:31:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706711516000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460517 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le tensioni geopolitiche nell'area mediorientale non cessano di far sentire il proprio peso sull'industria del turismo. Come era abbastanza prevedibile, data la situazione attuale nel mar Rosso, scenario di una serie di attacchi navali da parte dei miliziani yemeniti Houthi, il gruppo Carnival ha deciso infatti di riposizionare una dozzina delle proprie navi. Il cambiamento riguarda sette brand della holding Usa e tutte le crociere in programma in quel settore geografico sino al prossimo mese di maggio (dopo il quale non si prevede alcun transito fino a novembre). Stando a quanto riportato dalla stessa Carnival, tale modifica dei programma dovrebbe comportare un impatto di 7/8 centesimi di dollaro per azione nel corso dell'intero 2024, con gli effetti più rilevanti previsti nel secondo trimestre dell'anno. Al netto di tutto ciò, la compagnia assicura di non aver riscontrato alcuna conseguenza sui trend di prenotazione, che anzi si starebbero mantenendo su livelli record, con tariffe e tassi di occupazione considerevolmente più alti di quelli registrati nel 2023. La prima metà di quest'anno sarebbe in particolare già quasi full-booked. [post_title] => Mar Rosso: il gruppo Carnival riposiziona una dozzina di navi [post_date] => 2024-01-31T13:19:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706707143000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460509 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In arrivo lo sciopero degli addetti ai servizi di terra negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. L’agitazione è stata dichiarata dai sindacati autonomi e di base per venerdì 9 febbraio e riguarda tutte le maggiori società di handling, che forniscono i servizi di terra alle compagnie aeree passeggeri e cargo. L'astensione dal lavoro durerà 24 ore, da mezzanotte a mezzanotte, per l’intera giornata del 9 febbraio. Nello specifico sono interessate sia a Linate che a Malpensa le società Airport Handling, Bcube e Aviapartner. Solo a Malpensa l’agitazione riguarda anche Ags. Solo a Linate invece lo sciopero è previsto anche per i dipendenti di Swissport, che assicura i servizi di terra a Ita Airways. Lo sciopero negli scali milanesi è sostenuto da Cub Trasporti, Usb e AdL Oltre che nell’handling previsto anche uno sciopero del personale della società di security Italpol all’aeroporto di Linate: è stato dichiarato dalla sola Usb per quattro ore, dalle 11 alle 15. Non ci sono ancora comunicazioni dall'Enac sui voli garantiti. [post_title] => Malpensa e Linate saranno in sciopero il 9 febbraio [post_date] => 2024-01-31T12:58:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706705934000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gioco viaggi sono 12 le compagnie di crociere incluse nel nuovo catalogo cruise collection" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3008,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono ben 12 le compagnie di crociera presenti, molte in esclusiva, nel catalogo Cruise Collection che Gioco Viaggi porterà alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio. Si tratta di Cunard, Princess Cruises, Carnival, Holland America Line, Seabourn, Ponant, Windstar Cruises, Star Clippers, Quark Expeditions, Variety Cruises, Lüftner Cruises e Uniworld.\r

\r

Il catalogo 2024/25 propone una selezione dei migliori itinerari delle compagnie in portfolio: viaggi esclusivi alla scoperta di Artide e Antartide, Alaska, Caraibi, Hawaii, Sudamerica, Seychelles, Asia, Giappone, Oceania e Sud Pacifico, ma anche in navigazione sui più suggestivi fiumi in Europa, nel Mediterraneo o incredibili giri del mondo e traversate Atlantiche.\r

\r

Gioco Viaggi porterà in fiera anche l’edizione aggiornata del folder Top Reasons dedicato agli agenti di viaggio: una sorta di manuale, realizzato a supporto del catalogo Cruise Collection, con le caratteristiche di ogni compagnia rappresentata, le destinazioni e i plus che rendono ogni itinerario un’esperienza unica. La Bit sarà pure l'occasione per il lancio di offerte speciali per la promozione di alcune destinazioni tra le quali Alaska e Mediterraneo di Cunard, Mediterraneo e Nord Europa di Holland, Artide di Quark Expeditions, Caraibi di Carnival, Polinesia di Windstar e Mediterraneo di Princess.\r

\r

\"Princess e Cunard saranno le grandi protagoniste della nuova stagione 2024 – sottolinea Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi – e presenteranno sul mercato le nuove ammiraglie: la Sun Princess, in assoluto la nave più grande mai costruita fino a oggi in Italia con le sue 175.500 tonnellate, la cui consegna è prevista a metà febbraio; e la Queen Anne, che partirà il 10 maggio da Southampton per il suo viaggio inaugurale a Lisbona con scalo a Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e La Coruna, regalando esperienze indimenticabili tra cui la più grande collezione d’arte mai curata in mare. Al nostro stand, avremo in particolare il privilegio di ospitare gli esperti di Cunard, Quark Expeditions, Carnival e Star Clippers: occasione per gli agenti di viaggio che avranno l’opportunità di incontrarli e confrontarsi\".\r

\r

Oltre alle crociere, che sono da sempre il core business di Gioco Viaggi, in fiera sarà infine presentata la programmazione tour operator con le nuove edizioni dei cataloghi Corsica e Montagna Collection che, giunti alla terza edizione, propongono contenuti ancora più ricchi per soggiorni, tour con accompagnatore ed esperienze per l’estate 2024.\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi: sono 12 le compagnie di crociere incluse nel nuovo catalogo Cruise Collection","post_date":"2024-02-01T12:25:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706790318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

Aeroitalia collegherà Perugia a Lamezia per tutta l'estate e precisamente dal prossimo 2 giugno e fino al 15 settembre. I voli, già in vendita, sono operati con aeromobili Atr 72-600 in configurazione da 68 posti, due volte alla settimana, il giovedi e la domenica.\r

\r

La nuova rotta è «una mossa strategica per rafforzare la nostra rete di collegamenti durante la peak season - ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato del vettore - rispondendo così alla crescente domanda di viaggi fra l’ Umbria e la Calabria. Questo servizio non solo migliorerà la connettività tra le due regioni, ma contribuirà anche a stimolare il turismo e l'economia locale».\r

\r

Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria ha aggiunto: «Il nuovo collegamento di Aeroitalia rappresenta un altro importante tassello per lo sviluppo del nostro netwrork e il soddisfacimento di una richiesta da tempo sentita dalla comunità locale. Questa nuova rotta rappresenta un'opportunità per favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale della nostra regione, stimolando ulteriormente la connettività tra il cuore dell'Italia e le meraviglie della Calabria. Ci impegniamo a continuare nel percorso di incremento del traffico, fornendo servizi di alta qualità ai passeggeri e alle compagnie aeree che scelgono di operare presso il nostro scalo».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia collegherà quest'estate Perugia a Lamezia, con due voli settimanali","post_date":"2024-02-01T12:17:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706789822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry capitolina per il brand Autograph Collection di casa Marriott: il Cardo Roma si trova nel quartiere dell'Eur. L'hotel, con 324 camere, mira a diventare un hub per i viaggiatori moderni che cercano spazi di lavoro stimolanti ed esperienze significative, per immergersi nella cultura della città. La lobby è dipinta con una palette di colori terrosi e un design geometrico con archi e pareti con texture 3D, mentre gli interni ispirati agli anni '70 sono stati realizzati dal designer Saar Zafrir di Amsterdam.\r

\r

I buongustai potranno sperimentare la preparazione della pasta presso il ristorante Vertici e l'aperitivo al Vertici Bar, che serve cocktail curati e snack leggeri. Nel cuore dell'hotel si trova un'area spa di 1.200 metri quadrati, che offre un'esperienza benessere che ricorda l'antica Roma, con quattro piscine, una sauna tradizionale, un hammam e sei sale per trattamenti. La proprietà offre anche ben 3.100 metri quadrati di spazi flessibili per riunioni ed eventi al chiuso e all'aperto, suddivisi in 15 sale, tra cui una sala da ballo che può ospitare fino a 1.400 persone.","post_title":"Nuovo Autograph Collection nella città Eterna: è il Cardo Roma","post_date":"2024-02-01T10:28:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706783302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460561","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"KM Malta Airlines ha siglato un accordo di codeshare con Lufthansa Group, che sarà operativo dal prossimo 31 marzo. L'intesa consentirà ai passeggeri delle rispettive compagnie aeree di prenotare un unico biglietto per più voli che coinvolgono il vettore maltese, Lufthansa, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines e Swiss. \r

\r

In pratica i passeggeri delle compagnie aeree possono godere di un’esperienza di viaggio più agevole, effettuando il check-in all’aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio registrato a destinazione.\r

\r

L'accordo porterà KM Malta Airlines ad espandere la propria portata su 35 nuove destinazioni in tutta Europa attraverso i servizi operati dai vettori del gruppo Lh, oltre che alle loro operazioni sui voli diretti Malta – Francoforte, Monaco e Zurigo. Per contro, le compagnie del gruppo tedesco di inserire i propri codici sui voli del vettore maltese tra Malta e Monaco, Vienna, Bruxelles e Zurigo, consentendo al tempo stesso la connettività dalla loro vasta rete globale da e per Malta.\r

\r

«Questo accordo di code sharing amplia significativamente la nostra portata in Europa - spiega KM Malta in una nota -. Il Gruppo Lufthansa detiene una posizione importante nel settore dell'aviazione globale e questa collaborazione è pronta a rafforzare la nostra presenza nel mercato europeo».\r

\r

Nell'estate 2024 KM Malta servirà 17 aeroporti in 15 principali città europee: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Lione, Madrid, Milano, Monaco di Baviera, Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Praga, Roma, Vienna e Zurigo.","post_title":"KM Malta: accordo di codeshare con Lufthansa Group attivo dal 31 marzo","post_date":"2024-02-01T09:49:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706780949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce l'offerta di tour griffati Navigazione Libera del Golfo che si presenta al prossimo Tove in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio per presentare tutte le proprie novità agli agenti di viaggio. \"Siamo partiti con cinque itinerari pacchettizzati già nel 2020, in piena emergenza Covid - racconta il direttore commerciale di Nlg, Gustavo Savarese -. Visto il successo ottenuto, oggi siamo a quota 16. Tutti con partenze giornaliere in calendario dal 1° aprile al 2 novembre, alcune anche con doppio programma. E il tour Napoli - Positano - Amalfi rimane disponibile per l'anno intero, con le partenze limitate però al solo fine settimana nel periodo invernale, dal 3 novembre in avanti\".\r

\r

Oltre alla tratta attiva 12 mesi, gli altri itinerari prendono ancora una volta le mosse da Napoli per Sorrento e Capri. Dalla stessa Sorrento sono inoltre in programma tour per Amalfi e Positano, nonché per Capri e ancora Positano. Ogni viaggio include soste di almeno tre ore in ciascuna destinazione, per permettere agli ospiti di godersi ciascuna località. \"Si tratta di una proposta che incontra un pubblico sempre più numeroso - osserva Savarese - anche perché molte persone preferiscono evitare il traffico sulle strade della costiera, prediligendo gli spostamenti via nave\".\r

\r

Altro fiore all'occhiello di Nlg è poi la motonave Patrizia da 60 metri per 250 posti totali: rinnovata due anni fa è un'unità di lusso con piscinetta e Jacuzzi a bordo. \"La proponiamo tra le altre cose per escursioni dedicate agli individuali e ai piccoli gruppi, soprattutto per l'isola di Capri, ma siamo naturalmente sempre disponibili a costruire itinerari tailor made. E' poi molto apprezzata pure per gli eventi\".\r

\r

Navigazione Libera del Golfo prosegue infine anche per il 2024 la propria programmazione tradizionale dedicata ai collegamenti Napoli - Capri (con ben 11 corse), Sorrento - Capri e in generale per tutta la costiera Amalfitana, verso la stessa Amalfi e Positano. A questi si aggiungono le tratte nel golfo di Salerno, nonché le Tremiti da Vieste e da Termoli, e le Pontine da Terracina, tutti effettuati con mezzi veloci. L'intera programmazione è già disponibile online, sia per il mercato b2b, sia per quello b2b.","post_title":"Cresce l'offerta di tour griffati Nlg. Tutte le novità al Tove","post_date":"2024-02-01T09:45:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706780732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Emirates coccola i passeggeri di business class che, da oggi 1° febbraio, possono approfittare di un set gratuito di abbigliamento lounge inflight.\r

Presentato in una custodia con coulisse, il set include un maglioncino a collo altro e un pantalone regolabile, un paio di calde pantofole e una mascherina per gli occhi abbinata. Questi capi d'abbigliamento sono stati progettati per essere ideali per volare: perfetti per dormire, ma anche per gustare un aperitivo nella lounge di bordo dell'A380 o per un abbigliamento casual che accompagni i clienti con stile dal volo agli arrivi.\r

Il materiale utilizzato è leggero e traspirante: progettato per riflettere le tendenze contemporanee dell'athleisure, il tessuto è in una rilassante tonalità di azzurro, disponibile in due taglie. Grazie alle fibre botaniche e allo stile a maglia jersey, il loungewear ha un drappeggio elegante che si adatta a vari tipi di corpo, garantendo un comfort morbido ed elastico anche durante il volo.\r

Ai passeggeri di business class verrà offerto il set di loungewear al momento dell'imbarco, in modo che possano cambiarsi a loro piacimento e massimizzare il comfort per l'intera durata del volo. Sui voli di 9 o più ore, i clienti riceveranno il set completo con maglioncino e pantaloni loungewear, pantofole e mascherina per gli occhi, mentre sui voli di durata pari a 2 ore e 30 minuti, i clienti riceveranno in omaggio pantofole e mascherina per gli occhi.\r

[gallery ids=\"460553,460556,460555\"]","post_title":"Emirates coccola i passeggeri di business con un nuovo kit di loungewear","post_date":"2024-02-01T09:25:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706779533000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'aggiunta di Olbia al network (30° aeroporto italiano), l'estate Ryanair sul Nord della Sardegna conta quest'anno 11 nuove rotte con la low cost che opererà verso tutti e tre gli aeroporti sardi.\r

Nel dettaglio, saranno 10 le nuove rotte da Olbia: tre domestiche per Milano Bergamo, Trieste e Bologna e sette internazionali per Dublino, Londra Stansted, Parigi, Bruxelles, Copenaghen, Cracovia e Vienna, per un totale di oltre 60 voli settimanali. Su Alghero, invece, sono previsti più di 170 voli settimanali e 23 rotte (inclusa una nuova per Francoforte Hahn), che rappresentano una crescita del +12% per l'estate. \r

«Quest’estate offriremo un operativo record dal Nord Sardegna con oltre 230 voli settimanali su 33 rotte, trasportando oltre 1,2 milioni di passeggeri da/per il Nord dell’Isola - afferma il chief commercial officer della compagnia, Jason McGuinness -. Dopo la recente decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale dal 1° gennaio 2024, Ryanair ha aperto una nuova base a Trieste con una crescita del 50% per l'estate '24, nell’ambito di una visione condivisa con la Regione per ridurre i costi di accesso e raddoppiare passeggeri e turismo in entrata nei prossimi 5 anni. Ora tocca al governo sardo abolire l’addizionale municipale, che non esiste in isole turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta, perché questa tassa eccessiva sta ostacolando la crescita della connettività e del settore turistico dell'Isola.\r

Se l’addizionale municipale venisse abolita, siamo pronti a rispondere come abbiamo fatto a Trieste, accelerando la connettività e la crescita del turismo sull’Isola, aggiungendo oltre 2 milioni di passeggeri in più all’anno (+50% di crescita), lanciando una nuova base nel Nord della Sardegna, creando oltre 1.500 nuovi posti di lavoro e lanciando nuove rotte verso mercati chiave come Germania, Francia, Regno Unito e Nord Europa».\r

Silvio Pippobello, ad Geasar e Sogeaal, ha aggiunto: «L’espansione del network di Alghero e l’ingresso del vettore nello scalo di Olbia consentiranno nei prossimi anni di ampliare il ventaglio dei mercati serviti e di ridurre la stagionalità dei flussi nel Nord Sardegna. Questo importante risultato è frutto della collaborazione sinergica tra le due società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia e dalla capacità di Ryanair di individuare nel Nord Sardegna una destinazione strategica per il suo sviluppo futuro».","post_title":"Ryanair sbarca a Olbia, alla conquista del Nord Sardegna","post_date":"2024-01-31T14:31:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706711516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le tensioni geopolitiche nell'area mediorientale non cessano di far sentire il proprio peso sull'industria del turismo. Come era abbastanza prevedibile, data la situazione attuale nel mar Rosso, scenario di una serie di attacchi navali da parte dei miliziani yemeniti Houthi, il gruppo Carnival ha deciso infatti di riposizionare una dozzina delle proprie navi. Il cambiamento riguarda sette brand della holding Usa e tutte le crociere in programma in quel settore geografico sino al prossimo mese di maggio (dopo il quale non si prevede alcun transito fino a novembre).\r

\r

Stando a quanto riportato dalla stessa Carnival, tale modifica dei programma dovrebbe comportare un impatto di 7/8 centesimi di dollaro per azione nel corso dell'intero 2024, con gli effetti più rilevanti previsti nel secondo trimestre dell'anno. Al netto di tutto ciò, la compagnia assicura di non aver riscontrato alcuna conseguenza sui trend di prenotazione, che anzi si starebbero mantenendo su livelli record, con tariffe e tassi di occupazione considerevolmente più alti di quelli registrati nel 2023. La prima metà di quest'anno sarebbe in particolare già quasi full-booked.","post_title":"Mar Rosso: il gruppo Carnival riposiziona una dozzina di navi","post_date":"2024-01-31T13:19:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706707143000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In arrivo lo sciopero degli addetti ai servizi di terra negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate.\r

\r

L’agitazione è stata dichiarata dai sindacati autonomi e di base per venerdì 9 febbraio e riguarda tutte le maggiori società di handling, che forniscono i servizi di terra alle compagnie aeree passeggeri e cargo.\r

\r

L'astensione dal lavoro durerà 24 ore, da mezzanotte a mezzanotte, per l’intera giornata del 9 febbraio.\r

\r

Nello specifico sono interessate sia a Linate che a Malpensa le società Airport Handling, Bcube e Aviapartner. Solo a Malpensa l’agitazione riguarda anche Ags. Solo a Linate invece lo sciopero è previsto anche per i dipendenti di Swissport, che assicura i servizi di terra a Ita Airways.\r

\r

Lo sciopero negli scali milanesi è sostenuto da Cub Trasporti, Usb e AdL\r

\r

Oltre che nell’handling previsto anche uno sciopero del personale della società di security Italpol all’aeroporto di Linate: è stato dichiarato dalla sola Usb per quattro ore, dalle 11 alle 15.\r

\r

Non ci sono ancora comunicazioni dall'Enac sui voli garantiti.","post_title":"Malpensa e Linate saranno in sciopero il 9 febbraio","post_date":"2024-01-31T12:58:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706705934000]}]}}