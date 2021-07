Gioco Viaggi lancia il nuovo catalogo Montagna Collection

Proposte flessibili, particolari e dall’interessante rapporto qualità/prezzo. Come le oltre 50 splendide strutture in località montane dislocate tra Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Austria. Gioco Viaggi porta in agenzia il nuovo catalogo Montagna Collection, con l’intento di intercettare la richiesta crescente per le vacanze outdoor, al contatto con la natura, e per i viaggi di prossimità.

Una proposta estiva che ha già incontrato il favore di molti genovesi, visto che Gioco Viaggi è diventato l’operatore incaricato di organizzare le trasferte dei tifosi che seguono la squadra di calcio del Genoa durante il ritiro estivo nella Valle dello Stubai, in Austria, attualmente in corso.

“Sono moltissimi i tifosi genoani che si sono affidati alla nostra organizzazione, apprezzando le strutture proposte che sono comunque ideali per una vacanza estiva in pieno relax immersi in paesaggi straordinari – spiega il titolare del to, Gigi Torre –. L’intero catalogo offre numerosi spunti per trascorrere piacevoli soggiorni, oltre che in Austria, anche in Trentino Alto Adige e in Valle d’Aosta, grazie all’accurata selezione di hotel che abbiamo messo a punto”.