Gastaldi Holidays: vacanze detox al Kagi Maldives e al Furaveri Island Kagi Maldives e Furaveri Island Resort & Spa sono le due proposte a 5 stelle di Gastaldi Holidays per una vacanza detox, a cellulari spenti e vista sulla barriera corallina e sulle notti stellate. Le Maldive sono infatti il rifugio da sempre ambito da chi desidera staccare la spina e immergersi nella natura, godendo dei piaceri più semplici: passeggiate sulla sabbia bianca, tuffi tra pesci multicolori e aperitivi al tramonto scrutando l’orizzonte. A Malè Nord, a soli 15 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Velana, su un atollo di 40 mila metri quadrati e 691 metri di sabbia bianchissima sorge il Kagi Maldives: un resort consigliato da Gastaldi Holidays dove poter trascorrere momenti di profondo relax, riscoprendo i piccoli piaceri della vita. Qui le architetture maldiviane di pregio si sposano con un design contemporaneo, minimale e raffinato. Il benessere e la privacy sono garantiti e il servizio è attento e premuroso. Oltre ai tre ristoranti e ai tre bar, il fiore all’occhiello del resort è il centro benessere sospeso sul mare, che propone trattamenti olistici per ritrovare il ritmo e la riconnessione tra corpo, anima e mente. Nell’atollo di Raa, a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale, il to genovese propone invece il Furaveri Island Resort & Spa: un complesso di recente apertura realizzato nel pieno rispetto della natura. Immersa in giardini tropicali, la struttura dispone di sei tipologie di camere, due ristoranti e un bar. La spa offre un approccio olistico al benessere, lavorando su corpo, mente e spirito attraverso trattamenti d’ispirazione tradizionale asiatica e maldiviana abbinati a pratiche curative ayurvediche e alla cucina sana. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451921 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kagi Maldives e Furaveri Island Resort & Spa sono le due proposte a 5 stelle di Gastaldi Holidays per una vacanza detox, a cellulari spenti e vista sulla barriera corallina e sulle notti stellate. Le Maldive sono infatti il rifugio da sempre ambito da chi desidera staccare la spina e immergersi nella natura, godendo dei piaceri più semplici: passeggiate sulla sabbia bianca, tuffi tra pesci multicolori e aperitivi al tramonto scrutando l’orizzonte. A Malè Nord, a soli 15 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Velana, su un atollo di 40 mila metri quadrati e 691 metri di sabbia bianchissima sorge il Kagi Maldives: un resort consigliato da Gastaldi Holidays dove poter trascorrere momenti di profondo relax, riscoprendo i piccoli piaceri della vita. Qui le architetture maldiviane di pregio si sposano con un design contemporaneo, minimale e raffinato. Il benessere e la privacy sono garantiti e il servizio è attento e premuroso. Oltre ai tre ristoranti e ai tre bar, il fiore all’occhiello del resort è il centro benessere sospeso sul mare, che propone trattamenti olistici per ritrovare il ritmo e la riconnessione tra corpo, anima e mente. Nell’atollo di Raa, a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale, il to genovese propone invece il Furaveri Island Resort & Spa: un complesso di recente apertura realizzato nel pieno rispetto della natura. Immersa in giardini tropicali, la struttura dispone di sei tipologie di camere, due ristoranti e un bar. La spa offre un approccio olistico al benessere, lavorando su corpo, mente e spirito attraverso trattamenti d’ispirazione tradizionale asiatica e maldiviana abbinati a pratiche curative ayurvediche e alla cucina sana. [post_title] => Gastaldi Holidays: vacanze detox al Kagi Maldives e al Furaveri Island [post_date] => 2023-09-11T12:53:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694436807000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451881 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jet2.com amplia il raggio d'azione dall'aeroporto di Edimburgo per l'estate 2024, con l'aggiunta di due nuove destinazioni: Roma, che sarà operativa dall'8 marzo prossimo con due voli alla settimana, il lunedì e il venerdì; Malta, attiva dal 1° maggio con una frequenza alla settimana, il mercoledì. In vista della forte domanda di viaggio la compagnia ha previsto anche il potenziamento delle frequenze su oltre dieci delle destinazioni più richieste tra le Isole Canarie, la Spagna continentale, la Turchia, Cipro, la Grecia, la Croazia e l'Italia. Le destinazioni per le quali sono stati aggiunti voli e pacchetti vacanze includono: Lanzarote (5), Malaga (5), Antalya (6), Bodrum (2), Larnaca (2), Gran Canaria (3), Napoli (fino a due voli settimanali), Spalato (2), Tenerife (8), Verona (fino a due voli settimanali) e Zante (3). Durante i periodi di picco di traffico dell'estate 2024 Jet2.com opererà fino a 96 voli settimanali verso 32 destinazioni dall'aeroporto di Edimburgo: i posti in vendita dallo scalo saranno quasi un milione, cifra che rappresenta un aumento della capacità di oltre il 20% rispetto alla summer 2023. "La domanda che stiamo riscontrando da parte dei clienti e delle agenzie di viaggio indipendenti rimane forte, quindi abbiamo risposto espandendo le nostre operazioni all'aeroporto di Edimburgo con nuove rotte, capacità aggiuntiva e un nuovo aeromobile basato qui - il settimo - per l'estate 24", ha commentato Steve Heapy, ceo della compagnia aerea. [post_title] => Jet2.com: nuova rotta Edimburgo-Roma per l'estate 2024. Più voli su Napoli e Verona [post_date] => 2023-09-11T11:09:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694430558000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451864 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451876" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Ezio Barroero e l'a.d. di Euphemia, Michele Zucchi[/caption] Giro di affari in crescita del 50% sul 2022 e del 57% sul 2019 per Lab Travel Euphemia, che si appresta a chiudere in primi tre trimestri dell'anno anche con un incremento del numero di passeggeri del 25%, arrivati ad oltre 50 mila contro i 40 mila dello scorso anno. Dati significativi, in larga parte generati dal miglioramento delle performance individuali dei personal voyager e dalla crescita organica del numero di agenti. Per calmierare la spinta al rialzo dei prezzi e garantire quote competitive, Lab Travel ha incentivato da inizio stagione politiche di vuoto pieno, potenziando la negoziazione di tariffe speciali con tutti i partner della filiera. “Abbiamo lavorato gomito a gomito con i tour operator – dichiara Ezio Barroero, presidente Lab Travel – e abbiamo trovato una grande disponibilità da parte loro, perché riconoscono la qualità del lavoro del nostro staff di back-office e la capacità dei personal voyager di attrarre e fidelizzare clienti di fascia alta. Dati alla mano, il valore medio delle pratiche è aumentato del 20% rispetto al 2022 ma, se si scorpora dalla pratica il costo del volato di linea, l’incremento effettivo degli altri servizi nel nostro caso si attesta intorno al 12%, ben al di sotto di quanto riportato dai media nel corso della stagione. Questo ci ha garantito di conseguire ottimi risultati in termini di vendite. L’anello debole è rappresentato dalle tariffe aeree: siamo riusciti a contenerle nella programmazione di corto e medio raggio, mentre nel caso del lungo raggio non abbiamo potuto influire in maniera altrettanto efficace, di fronte a incrementi che in taluni casi hanno superato il 100% sul 2022”. Significativa da questo punto di vista è la composizione del fatturato per destinazioni: il contenimento dei prezzi sul corto raggio ha permesso all’Italia di piazzarsi saldamente al primo posto, con il 16% del totale. Medaglia d’argento agli Stati Uniti, con un significativo 11% nonostante gli incrementi tariffari dei voli; chiude il podio l’Egitto con l’8%, in grande ripresa. Seguono crociere, Maldive, Grecia e Spagna. Advance booking e vuoto pieno si confermano alla base della strategia che orienterà anche la seconda parte dell’anno: “Cercheremo di incentivare ancora di più il vuoto pieno, anche assumendoci dei rischi – prosegue Barroero – per tutelare il lavoro dei personal voyager e i loro clienti. Parallelamente, punteremo sulla contrattualizzazione con le compagnie aeree e metteremo a disposizione dei nostri agenti strumenti tecnologici ancora più performanti, in grado di trovare sempre la migliore quotazione disponibile sul mercato dei voli”. Riflettori accesi anche sull’assistenza, garantita da un team recentemente potenziato con l’inserimento di nuovi addetti. [post_title] => Lab Travel Euphemia: giro d'affari e volumi in forte crescita nei primi nove mesi dell'anno [post_date] => 2023-09-11T10:31:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694428298000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451805 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Settembre si conferma ancora mese di vacanze. Sono 11,5 milioni gli italiani che scelgono l’ultima parte dell’estate per viaggiare, una o più volte, per un totale di 12,5 milioni di partenze, spendendo complessivamente quasi 5,2 miliardi di euro. Questi i dati dell'Osservatorio Turismo Confcommercio - Swg. Vincoli familiari, di lavoro e di studio non favoriscono però le lunghe permanenze a destinazione. Meno del 18% saranno infatti i viaggi di 7 giorni o più, oltre il 60% delle partenze saranno, invece, per uno o due pernottamenti al massimo. Viaggiare a settembre si rivela comunque una scelta fortemente voluta, non un ripiego: tra le motivazioni di base, infatti, 1 italiano su 3 lo definisce “il mese migliore” per visitare la destinazione prescelta e 1 su 4 dichiara di preferirlo perché è il mese in cui il territorio si anima di spettacoli, eventi culturali e iniziative. Particolarmente attento alla programmazione della vacanza in ogni dettaglio, il viaggiatore settembrino ha già deciso a inizio mese dove e con chi andare – 6 casi su 10 – e stabilito anche dove alloggiare – 1 su 2 – mentre si dimostra più flessibile sul budget da mettere a disposizione, probabilmente disposto a indulgere su qualche piccola spesa extra. Destinazioni La voglia di sole prima dell’arrivo della stagione più fredda posiziona il mare in vetta alle mete di viaggio per 4 italiani su 10, ma città d’arte e montagna tengono bene, totalizzando un ulteriore 30% delle preferenze. Lo conferma anche la graduatoria delle regioni selezionate come top destinazioni: Liguria, Toscana, Campania, Trentino Alto Adige e Lazio. L’orizzonte di riferimento è quasi esclusivamente nazionale: il 13% degli intervistati farà viaggi all’estero, quasi esclusivamente in Europa. Conseguentemente, il mezzo di trasporto principe per chi parte a settembre è l’auto privata, utilizzata da 6 italiani su 10. Contrariamente a quanto rilevato ad agosto, l’albergo torna al primo posto come soluzione per il pernottamento: lo sceglie il 31% degli italiani in viaggio mentre seconde case di proprietà o in affitto e l’ospitalità di amici e parenti totalizzano complessivamente il 22%. B&B e affitti brevi, probabilmente trascinati dall’attrattività di città d’arte e borghi, attraggono un italiano su 3. [post_title] => Confcommercio: 11,5 milioni di italiani in vacanza a settembre [post_date] => 2023-09-08T09:47:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694166450000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451643" align="alignleft" width="300"] Il Club Med Pragelato Sestriere[/caption] Riduzioni fino a 700 euro a persona per la campagna Saldi d'inverno di Club Med, con possibilità di scelta tra una vasta selezione di resort. L'offerta è valida per prenotazioni effettuate fino al prossimo 18 settembre, riguardanti partenze in programma nel periodo compreso tra il 4 novembre 2023 e il 5 maggio 2024. I bambini, inoltre, soggiornano gratuitamente fino ai sei anni non compiuti nei resort di mare e fino ai quattro anni non compiuti nei resort di montagna. Le destinazioni all inclusive per le vacanze invernali griffate dall'operatore transalpino son il Club Med Kani, il Club Med Seychelles e il Club Med La Plantation d'Albion affacciati sull'oceano Indiano, il Club Med Magna Marbella in Andalusia, il Club Med Marrakech La Palmeraie in Marocco, il Club Med Saint-Moritz Roi Soleil in Svizzera, nonché il Club Med Pragelato Sestriere in Italia. [post_title] => Club Med lancia la campagna Saldi d'inverno: sconti fino a 700 euro [post_date] => 2023-09-06T09:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693994165000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451653 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescita in doppia cifra percentuale confermata per i due brand tour operating del gruppo sardo Bhtm, Gastaldi Holidays e Sardinia 360. Una tendenza già evidenziata lo scorso giugno dall’amministratore delegato e managing director, Luca Battifora, che non è cambiata nel bimestre più caldo dell’anno, nonostante un mercato 2023 un po' sulle montagne russe. «Abbiamo registrato un forte early booking nel primo trimestre, superiore alle aspettative, seguito da una fase di stagnazione della domanda ad aprile e maggio, per poi ripartire con prenotazioni più sotto data negli ultimi mesi», racconta infatti lo stesso Battifora. Per i due operatori gli incrementi sono però di natura differenti: «Nel caso di Gastaldi si tratta di un normale ritorno ai livelli pre-pandemia. Per la nostra dmc, invece, parliamo di una crescita reale delle quote di mercato del marchio sulla destinazione Sardegna», sottolinea l’a.d. Un successo frutto anche di una politica dei prezzi attenta che, in particolare per Sardinia 360 e gli hotel in esclusiva, ha puntato a mantenere i livelli tariffari dell’anno precedente, per calmierare l’effetto caro trasporti. «Una decisione che ci ha ripagato, nonostante un agosto complicato per tutti», conclude Battifora. [post_title] => Battifora: Gastaldi su cifre pre-Covid, Sardinia 360 conquista market share [post_date] => 2023-09-06T09:18:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693991888000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451601" align="alignleft" width="300"] La Msc Virtuosa[/caption] Nuovi porti di scalo per due dei tre itinerari in Medio Oriente in vista della stagione invernale 2023-24 di Msc Crociere. Nel dettaglio, la Virtuosa effettuerà ben 17 rotazioni di sette notti nel golfo Arabico, aggiungendo la tappa di Manama in Bahrain. L’itinerario prevede poi scali a Doha, Abu Dhabi e all’isola di Sir Bani Yas, sempre negli Emirati, nonché a Dubai. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra tre differenti porti d'imbarco: Dubai, Doha e Abu Dhabi. L’imbarco a Doha la domenica permetterà peraltro di trascorrere più tempo nella città grazie a un overnight. La Virtuosa fungerà anche da nave da crociera per alloggiare gli appassionati di Formula 1 in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, in programma dal 24 al 26 novembre. La Opera torna nella regione dopo il successo della passata stagione con 22 partenze e viaggi di sette notti da Dubai ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Khasab in Oman o Fujairah negli Emirati Arabi, la capitale omanita Muscat e poi ritorno a Dubai. Il programma fly&vruise di Msc per l'inverno 2023-24 propone la possibilità di raggiungere la regione del Golfo con voli non stop sia a Dubai con Emirates, sia a Doha con Qatar Airways da Roma e Milano, con possibilità di bretella dalle altre città italiane. Saranno ben 20, infine, le partenze della Orchestra, che proporrà un itinerario alla scoperta delle antiche civiltà del mondo con la possibilità di imbarco sia da Safaga, in Egitto, sia da Sokhna Port o da Gedda in Arabia Saudita. A impreziosire l’itinerario anche la nuova tappa a Sharm El – Sheik, da cui sarà possibile imbarcarsi con la formula solo crociera. Da Safaga sarà inoltre possibile dirigersi a Luxor, mentre da Sokhna Port sarà raggiungibile Il Cairo e da Aqaba, Petra. Il programma fly&cruise per le crociere della Orchestra sul mar Rosso offrirà voli di andata e ritorno per tutta la stagione e sarà disponibile dall’Italia con partenza da Milano e Roma con possibilità di avvicinamento da altre città italiane. “Anche per la prossima stagione abbiamo deciso di posizionare in medio oriente ben tre navi - racconta il managing director Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Le mete e le esperienze di viaggio che abbiamo deciso di offrire per la prossima stagione invernale sono davvero entusiasmanti: nuovi scali e nuove città da scoprire con itinerari che si snodano tra le bellezze di tutto il Medio Oriente. La Virtuosa e la Opera viaggeranno tra le diversità e le bellezze degli Emirati Arabi e dell’Oman, con la nuova tappa di Manama in Bahrain. La Orchestra opererà in mar Rosso e accompagnerà gli ospiti alla scoperta di terre intrise di storia millenaria tra Arabia Saudita, Giordania e Egitto, con l’aggiunta della nuova tappa di Sharm El – Sheik, sulla punta meridionale del Sinai”. [post_title] => Ancora tre navi in Medio Oriente per l'inverno Msc. Nuovi scali a Manama e Sharm [post_date] => 2023-09-05T12:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693915210000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451595 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_334320" align="alignright" width="300"] flydubai vola su Napoli[/caption] Tariffe speciali con flydubai per raggiungere dall'Italia diverse mete di lungo raggio: Dubai, Maldive, Sri Lanka, Thailandia e Zanzibar. Una promozione valida per le prenotazioni effettuate entro il 25 settembre con partenza entro il 10 dicembre. «Con questa iniziativa flydubai vuole potenziare i collegamenti con l'hub di Dubai ed è entusiasta di offrire ai propri clienti l'opportunità di scoprire nuove affascinanti località, tra cui la nostra Dubai, oggi una meta ideale per tutto l'anno - afferma Jeyhun Efendi, senior vice president, commercial operations and e-commerce della compagnia aerea -. Accoglieremo con piacere a bordo i passeggeri italiani che sceglieranno di viaggiare con noi, in Business ed in Economy, per raggiungere le destinazioni più popolari, come le Maldive, la Tailandia e Zanzibar. Il network di Flydubai include oggi oltre 115 destinazioni in 53 Paesi, tra cui Africa, Asia centrale, Caucaso, Europa centrale e sudorientale, Ccg, Medio Oriente, e subcontinente indiano. La compagnia opera con una flotta di 79 Boeing 737; la Business Class offre ai passeggeri il massimo comfort, con poltrone reclinabili, menu di ispirazione internazionale e un’ampia scelta di film, giochi e programmi di intrattenimento per distrarsi durante il volo. [post_title] => Flydubai incentiva le partenze dall'Italia per l'autunno [post_date] => 2023-09-05T11:44:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693914294000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo hotel in arrivo sull'isola di Al Marjan a Ras Al Khaimah per il gruppo Marriott. Dalla collaborazione con Dalands Holding nascerà infatti nel 2027 il primo W Hotel dell'emirato. Con 300 camere e suite vista mare, l’hotel includerà anche spazi come la living room, il Wet deck, la W Lounge, la Away Spa e il centro fitness Fit, oltre a tre ristoranti e diverse boutique. "Ras Al Khaimah sta consolidando la sua posizione nel panorama turistico globale - spiega Abdulla Al Abdouli, chief executive officer di Marjan, il master-developer di immobili in freehold nell'emirato -. Siamo orgogliosi di aver contribuito in modo significativo a rafforzare la sua credibilità e la sua attrattiva tra gli investitori internazionali. Il nostro impegno ha portato alla realizzazione di numerosi progetti prestigiosi, tra cui il lancio del W Al Marjan Island. Siamo certi che questa aggiunta al nostro portfolio non solo alzerà l'asticella dell'ospitalità regionale, ma stabilirà anche un nuovo punto di riferimento globale, rafforzando ulteriormente l'attrattiva della destinazione." Spiagge di sabbia bianca che si estendono per 7,8 chilometri e un lungomare di 23 chilometri, una vasta gamma di attività e di sport acquatici: Al Marjan Island sta ridefinendo il concept dei viaggi lusso di Ras Al Khaimah. Attualmente dispone di 3 mila camere che offrono esperienze uniche ai viaggiatori globali e locali. [post_title] => Marriott raddoppia sull'isola di Al Marjan a Ras Al Khaimah con un nuovo W Hotel [post_date] => 2023-09-05T10:40:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693910454000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gastaldi holidays vacanze detox al kagi maldives e al furaveri island" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1046,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kagi Maldives e Furaveri Island Resort & Spa sono le due proposte a 5 stelle di Gastaldi Holidays per una vacanza detox, a cellulari spenti e vista sulla barriera corallina e sulle notti stellate. Le Maldive sono infatti il rifugio da sempre ambito da chi desidera staccare la spina e immergersi nella natura, godendo dei piaceri più semplici: passeggiate sulla sabbia bianca, tuffi tra pesci multicolori e aperitivi al tramonto scrutando l’orizzonte.\r

\r

A Malè Nord, a soli 15 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Velana, su un atollo di 40 mila metri quadrati e 691 metri di sabbia bianchissima sorge il Kagi Maldives: un resort consigliato da Gastaldi Holidays dove poter trascorrere momenti di profondo relax, riscoprendo i piccoli piaceri della vita. Qui le architetture maldiviane di pregio si sposano con un design contemporaneo, minimale e raffinato. Il benessere e la privacy sono garantiti e il servizio è attento e premuroso. Oltre ai tre ristoranti e ai tre bar, il fiore all’occhiello del resort è il centro benessere sospeso sul mare, che propone trattamenti olistici per ritrovare il ritmo e la riconnessione tra corpo, anima e mente.\r

\r

Nell’atollo di Raa, a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale, il to genovese propone invece il Furaveri Island Resort & Spa: un complesso di recente apertura realizzato nel pieno rispetto della natura. Immersa in giardini tropicali, la struttura dispone di sei tipologie di camere, due ristoranti e un bar. La spa offre un approccio olistico al benessere, lavorando su corpo, mente e spirito attraverso trattamenti d’ispirazione tradizionale asiatica e maldiviana abbinati a pratiche curative ayurvediche e alla cucina sana.\r

\r

","post_title":"Gastaldi Holidays: vacanze detox al Kagi Maldives e al Furaveri Island","post_date":"2023-09-11T12:53:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694436807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451881","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jet2.com amplia il raggio d'azione dall'aeroporto di Edimburgo per l'estate 2024, con l'aggiunta di due nuove destinazioni: Roma, che sarà operativa dall'8 marzo prossimo con due voli alla settimana, il lunedì e il venerdì; Malta, attiva dal 1° maggio con una frequenza alla settimana, il mercoledì.\r

\r

In vista della forte domanda di viaggio la compagnia ha previsto anche il potenziamento delle frequenze su oltre dieci delle destinazioni più richieste tra le Isole Canarie, la Spagna continentale, la Turchia, Cipro, la Grecia, la Croazia e l'Italia.\r

\r

Le destinazioni per le quali sono stati aggiunti voli e pacchetti vacanze includono: Lanzarote (5), Malaga (5), Antalya (6), Bodrum (2), Larnaca (2), Gran Canaria (3), Napoli (fino a due voli settimanali), Spalato (2), Tenerife (8), Verona (fino a due voli settimanali) e Zante (3). \r

\r

Durante i periodi di picco di traffico dell'estate 2024 Jet2.com opererà fino a 96 voli settimanali verso 32 destinazioni dall'aeroporto di Edimburgo: i posti in vendita dallo scalo saranno quasi un milione, cifra che rappresenta un aumento della capacità di oltre il 20% rispetto alla summer 2023.\r

\r

\"La domanda che stiamo riscontrando da parte dei clienti e delle agenzie di viaggio indipendenti rimane forte, quindi abbiamo risposto espandendo le nostre operazioni all'aeroporto di Edimburgo con nuove rotte, capacità aggiuntiva e un nuovo aeromobile basato qui - il settimo - per l'estate 24\", ha commentato Steve Heapy, ceo della compagnia aerea.","post_title":"Jet2.com: nuova rotta Edimburgo-Roma per l'estate 2024. Più voli su Napoli e Verona","post_date":"2023-09-11T11:09:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694430558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451876\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Ezio Barroero e l'a.d. di Euphemia, Michele Zucchi[/caption]\r

\r

Giro di affari in crescita del 50% sul 2022 e del 57% sul 2019 per Lab Travel Euphemia, che si appresta a chiudere in primi tre trimestri dell'anno anche con un incremento del numero di passeggeri del 25%, arrivati ad oltre 50 mila contro i 40 mila dello scorso anno. Dati significativi, in larga parte generati dal miglioramento delle performance individuali dei personal voyager e dalla crescita organica del numero di agenti.\r

\r

Per calmierare la spinta al rialzo dei prezzi e garantire quote competitive, Lab Travel ha incentivato da inizio stagione politiche di vuoto pieno, potenziando la negoziazione di tariffe speciali con tutti i partner della filiera. “Abbiamo lavorato gomito a gomito con i tour operator – dichiara Ezio Barroero, presidente Lab Travel – e abbiamo trovato una grande disponibilità da parte loro, perché riconoscono la qualità del lavoro del nostro staff di back-office e la capacità dei personal voyager di attrarre e fidelizzare clienti di fascia alta. Dati alla mano, il valore medio delle pratiche è aumentato del 20% rispetto al 2022 ma, se si scorpora dalla pratica il costo del volato di linea, l’incremento effettivo degli altri servizi nel nostro caso si attesta intorno al 12%, ben al di sotto di quanto riportato dai media nel corso della stagione. Questo ci ha garantito di conseguire ottimi risultati in termini di vendite. L’anello debole è rappresentato dalle tariffe aeree: siamo riusciti a contenerle nella programmazione di corto e medio raggio, mentre nel caso del lungo raggio non abbiamo potuto influire in maniera altrettanto efficace, di fronte a incrementi che in taluni casi hanno superato il 100% sul 2022”.\r

\r

Significativa da questo punto di vista è la composizione del fatturato per destinazioni: il contenimento dei prezzi sul corto raggio ha permesso all’Italia di piazzarsi saldamente al primo posto, con il 16% del totale. Medaglia d’argento agli Stati Uniti, con un significativo 11% nonostante gli incrementi tariffari dei voli; chiude il podio l’Egitto con l’8%, in grande ripresa. Seguono crociere, Maldive, Grecia e Spagna.\r

\r

Advance booking e vuoto pieno si confermano alla base della strategia che orienterà anche la seconda parte dell’anno: “Cercheremo di incentivare ancora di più il vuoto pieno, anche assumendoci dei rischi – prosegue Barroero – per tutelare il lavoro dei personal voyager e i loro clienti. Parallelamente, punteremo sulla contrattualizzazione con le compagnie aeree e metteremo a disposizione dei nostri agenti strumenti tecnologici ancora più performanti, in grado di trovare sempre la migliore quotazione disponibile sul mercato dei voli”. Riflettori accesi anche sull’assistenza, garantita da un team recentemente potenziato con l’inserimento di nuovi addetti.","post_title":"Lab Travel Euphemia: giro d'affari e volumi in forte crescita nei primi nove mesi dell'anno","post_date":"2023-09-11T10:31:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1694428298000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451805","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Settembre si conferma ancora mese di vacanze. Sono 11,5 milioni gli italiani che scelgono l’ultima parte dell’estate per viaggiare, una o più volte, per un totale di 12,5 milioni di partenze, spendendo complessivamente quasi 5,2 miliardi di euro. Questi i dati dell'Osservatorio Turismo Confcommercio - Swg.\r

Vincoli familiari, di lavoro e di studio non favoriscono però le lunghe permanenze a destinazione. Meno del 18% saranno infatti i viaggi di 7 giorni o più, oltre il 60% delle partenze saranno, invece, per uno o due pernottamenti al massimo.\r

Viaggiare a settembre si rivela comunque una scelta fortemente voluta, non un ripiego: tra le motivazioni di base, infatti, 1 italiano su 3 lo definisce “il mese migliore” per visitare la destinazione prescelta e 1 su 4 dichiara di preferirlo perché è il mese in cui il territorio si anima di spettacoli, eventi culturali e iniziative.\r

Particolarmente attento alla programmazione della vacanza in ogni dettaglio, il viaggiatore settembrino ha già deciso a inizio mese dove e con chi andare – 6 casi su 10 – e stabilito anche dove alloggiare – 1 su 2 – mentre si dimostra più flessibile sul budget da mettere a disposizione, probabilmente disposto a indulgere su qualche piccola spesa extra. \r

\r

Destinazioni\r

La voglia di sole prima dell’arrivo della stagione più fredda posiziona il mare in vetta alle mete di viaggio per 4 italiani su 10, ma città d’arte e montagna tengono bene, totalizzando un ulteriore 30% delle preferenze. Lo conferma anche la graduatoria delle regioni selezionate come top destinazioni: Liguria, Toscana, Campania, Trentino Alto Adige e Lazio.\r

L’orizzonte di riferimento è quasi esclusivamente nazionale: il 13% degli intervistati farà viaggi all’estero, quasi esclusivamente in Europa. Conseguentemente, il mezzo di trasporto principe per chi parte a settembre è l’auto privata, utilizzata da 6 italiani su 10. \r

Contrariamente a quanto rilevato ad agosto, l’albergo torna al primo posto come soluzione per il pernottamento: lo sceglie il 31% degli italiani in viaggio mentre seconde case di proprietà o in affitto e l’ospitalità di amici e parenti totalizzano complessivamente il 22%. B&B e affitti brevi, probabilmente trascinati dall’attrattività di città d’arte e borghi, attraggono un italiano su 3.\r

","post_title":"Confcommercio: 11,5 milioni di italiani in vacanza a settembre","post_date":"2023-09-08T09:47:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694166450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451643\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Club Med Pragelato Sestriere[/caption]\r

\r

Riduzioni fino a 700 euro a persona per la campagna Saldi d'inverno di Club Med, con possibilità di scelta tra una vasta selezione di resort. L'offerta è valida per prenotazioni effettuate fino al prossimo 18 settembre, riguardanti partenze in programma nel periodo compreso tra il 4 novembre 2023 e il 5 maggio 2024. I bambini, inoltre, soggiornano gratuitamente fino ai sei anni non compiuti nei resort di mare e fino ai quattro anni non compiuti nei resort di montagna.\r

\r

Le destinazioni all inclusive per le vacanze invernali griffate dall'operatore transalpino son il Club Med Kani, il Club Med Seychelles e il Club Med La Plantation d'Albion affacciati sull'oceano Indiano, il Club Med Magna Marbella in Andalusia, il Club Med Marrakech La Palmeraie in Marocco, il Club Med Saint-Moritz Roi Soleil in Svizzera, nonché il Club Med Pragelato Sestriere in Italia.","post_title":"Club Med lancia la campagna Saldi d'inverno: sconti fino a 700 euro","post_date":"2023-09-06T09:56:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693994165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451653","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescita in doppia cifra percentuale confermata per i due brand tour operating del gruppo sardo Bhtm, Gastaldi Holidays e Sardinia 360. Una tendenza già evidenziata lo scorso giugno dall’amministratore delegato e managing director, Luca Battifora, che non è cambiata nel bimestre più caldo dell’anno, nonostante un mercato 2023 un po' sulle montagne russe. «Abbiamo registrato un forte early booking nel primo trimestre, superiore alle aspettative, seguito da una fase di stagnazione della domanda ad aprile e maggio, per poi ripartire con prenotazioni più sotto data negli ultimi mesi», racconta infatti lo stesso Battifora.\r

\r

Per i due operatori gli incrementi sono però di natura differenti: «Nel caso di Gastaldi si tratta di un normale ritorno ai livelli pre-pandemia. Per la nostra dmc, invece, parliamo di una crescita reale delle quote di mercato del marchio sulla destinazione Sardegna», sottolinea l’a.d. Un successo frutto anche di una politica dei prezzi attenta che, in particolare per Sardinia 360 e gli hotel in esclusiva, ha puntato a mantenere i livelli tariffari dell’anno precedente, per calmierare l’effetto caro trasporti. «Una decisione che ci ha ripagato, nonostante un agosto complicato per tutti», conclude Battifora.","post_title":"Battifora: Gastaldi su cifre pre-Covid, Sardinia 360 conquista market share","post_date":"2023-09-06T09:18:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693991888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451601\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Msc Virtuosa[/caption]\r

\r

Nuovi porti di scalo per due dei tre itinerari in Medio Oriente in vista della stagione invernale 2023-24 di Msc Crociere. Nel dettaglio, la Virtuosa effettuerà ben 17 rotazioni di sette notti nel golfo Arabico, aggiungendo la tappa di Manama in Bahrain. L’itinerario prevede poi scali a Doha, Abu Dhabi e all’isola di Sir Bani Yas, sempre negli Emirati, nonché a Dubai. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra tre differenti porti d'imbarco: Dubai, Doha e Abu Dhabi. L’imbarco a Doha la domenica permetterà peraltro di trascorrere più tempo nella città grazie a un overnight. La Virtuosa fungerà anche da nave da crociera per alloggiare gli appassionati di Formula 1 in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, in programma dal 24 al 26 novembre.\r

\r

La Opera torna nella regione dopo il successo della passata stagione con 22 partenze e viaggi di sette notti da Dubai ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Khasab in Oman o Fujairah negli Emirati Arabi, la capitale omanita Muscat e poi ritorno a Dubai. Il programma fly&vruise di Msc per l'inverno 2023-24 propone la possibilità di raggiungere la regione del Golfo con voli non stop sia a Dubai con Emirates, sia a Doha con Qatar Airways da Roma e Milano, con possibilità di bretella dalle altre città italiane.\r

\r

Saranno ben 20, infine, le partenze della Orchestra, che proporrà un itinerario alla scoperta delle antiche civiltà del mondo con la possibilità di imbarco sia da Safaga, in Egitto, sia da Sokhna Port o da Gedda in Arabia Saudita. A impreziosire l’itinerario anche la nuova tappa a Sharm El – Sheik, da cui sarà possibile imbarcarsi con la formula solo crociera. Da Safaga sarà inoltre possibile dirigersi a Luxor, mentre da Sokhna Port sarà raggiungibile Il Cairo e da Aqaba, Petra. Il programma fly&cruise per le crociere della Orchestra sul mar Rosso offrirà voli di andata e ritorno per tutta la stagione e sarà disponibile dall’Italia con partenza da Milano e Roma con possibilità di avvicinamento da altre città italiane.\r

\r

“Anche per la prossima stagione abbiamo deciso di posizionare in medio oriente ben tre navi - racconta il managing director Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Le mete e le esperienze di viaggio che abbiamo deciso di offrire per la prossima stagione invernale sono davvero entusiasmanti: nuovi scali e nuove città da scoprire con itinerari che si snodano tra le bellezze di tutto il Medio Oriente. La Virtuosa e la Opera viaggeranno tra le diversità e le bellezze degli Emirati Arabi e dell’Oman, con la nuova tappa di Manama in Bahrain. La Orchestra opererà in mar Rosso e accompagnerà gli ospiti alla scoperta di terre intrise di storia millenaria tra Arabia Saudita, Giordania e Egitto, con l’aggiunta della nuova tappa di Sharm El – Sheik, sulla punta meridionale del Sinai”.","post_title":"Ancora tre navi in Medio Oriente per l'inverno Msc. Nuovi scali a Manama e Sharm","post_date":"2023-09-05T12:00:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693915210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_334320\" align=\"alignright\" width=\"300\"] flydubai vola su Napoli[/caption]\r

\r

Tariffe speciali con flydubai per raggiungere dall'Italia diverse mete di lungo raggio: Dubai, Maldive, Sri Lanka, Thailandia e Zanzibar. Una promozione valida per le prenotazioni effettuate entro il 25 settembre con partenza entro il 10 dicembre. \r

\r

«Con questa iniziativa flydubai vuole potenziare i collegamenti con l'hub di Dubai ed è entusiasta di offrire ai propri clienti l'opportunità di scoprire nuove affascinanti località, tra cui la nostra Dubai, oggi una meta ideale per tutto l'anno - afferma Jeyhun Efendi, senior vice president, commercial operations and e-commerce della compagnia aerea -. Accoglieremo con piacere a bordo i passeggeri italiani che sceglieranno di viaggiare con noi, in Business ed in Economy, per raggiungere le destinazioni più popolari, come le Maldive, la Tailandia e Zanzibar.\r

\r

Il network di Flydubai include oggi oltre 115 destinazioni in 53 Paesi, tra cui Africa, Asia centrale, Caucaso, Europa centrale e sudorientale, Ccg, Medio Oriente, e subcontinente indiano. La compagnia opera con una flotta di 79 Boeing 737; la Business Class offre ai passeggeri il massimo comfort, con poltrone reclinabili, menu di ispirazione internazionale e un’ampia scelta di film, giochi e programmi di intrattenimento per distrarsi durante il volo. ","post_title":"Flydubai incentiva le partenze dall'Italia per l'autunno","post_date":"2023-09-05T11:44:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693914294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo hotel in arrivo sull'isola di Al Marjan a Ras Al Khaimah per il gruppo Marriott. Dalla collaborazione con Dalands Holding nascerà infatti nel 2027 il primo W Hotel dell'emirato. Con 300 camere e suite vista mare, l’hotel includerà anche spazi come la living room, il Wet deck, la W Lounge, la Away Spa e il centro fitness Fit, oltre a tre ristoranti e diverse boutique.\r

\r

\"Ras Al Khaimah sta consolidando la sua posizione nel panorama turistico globale - spiega Abdulla Al Abdouli, chief executive officer di Marjan, il master-developer di immobili in freehold nell'emirato -. Siamo orgogliosi di aver contribuito in modo significativo a rafforzare la sua credibilità e la sua attrattiva tra gli investitori internazionali. Il nostro impegno ha portato alla realizzazione di numerosi progetti prestigiosi, tra cui il lancio del W Al Marjan Island. Siamo certi che questa aggiunta al nostro portfolio non solo alzerà l'asticella dell'ospitalità regionale, ma stabilirà anche un nuovo punto di riferimento globale, rafforzando ulteriormente l'attrattiva della destinazione.\"\r

\r

Spiagge di sabbia bianca che si estendono per 7,8 chilometri e un lungomare di 23 chilometri, una vasta gamma di attività e di sport acquatici: Al Marjan Island sta ridefinendo il concept dei viaggi lusso di Ras Al Khaimah. Attualmente dispone di 3 mila camere che offrono esperienze uniche ai viaggiatori globali e locali.","post_title":"Marriott raddoppia sull'isola di Al Marjan a Ras Al Khaimah con un nuovo W Hotel","post_date":"2023-09-05T10:40:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693910454000]}]}}