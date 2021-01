Galeries Lafayette pensa a tagliare l’attività di tour operating e licenzia 189 persone Un drastico calo di personale, si parla di 189 esuberi, e la cessazione dell’attività di tour operating Gl Voyages. E’ il piano lacrime e sangue che il management delle Galeries Lafayette ha recentemente presentato ai sindacati e ai rappresentanti del personale per uscire dalle secche di una crisi che nel solo 2020 ha visto il gruppo transalpino perdere qualcosa come 1,7 miliardi di euro di fatturato. Stando a fonti di stampa francese, gli esuberi riguarderebbero non solo il tour operator Gl Voyages, ma anche la sede centrale della compagnia e la società di servizi finanziari Ggl Services. Secondo un portavoce del personale del gruppo, Galeries Lafayette, i dipendenti starebbero peraltro pagando “scelte strategiche che non comprendiamo”, tra cui l’apertura, a marzo 2019, di “uno store che non è mai decollato”. Preoccupazione c’è anche tra i dipendenti dell’indirizzo simbolo delle Galeries Lafayette, in boulevard Haussmann a Parigi, che sono già in cassa integrazione parziale, al contrario di quanto avviene negli altri magazzini del gruppo.

