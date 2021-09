Frolino, Volonline, e Cani, Kkm: “I corridoi sono un primo passo” (finalmente)

Arrivano le prime dichiarazioni e commenti degli operatori italiani alla tanto agognata apertura dei corridoi turistici verso alcune selezionate mete extra-Schengen: “Accogliamo con soddisfazione questa notizia, in primo luogo in quanto i corridoi permetteranno al settore di ripartire, in secondo luogo in quanto alcune aree previste sono molto strategiche per il tour operating e tutto ciò dovrebbe soddisfare la domanda di estensioni mare su oceano Indiano e Caraibi, una volta che effettivamente saranno aperti gli Stati Uniti”, sottolinea in particolare Luca Frolino.

“È in ogni caso un primo passo – prosegue il responsabile booking Milano e programmazione offerte speciali Volonline -. È ora fondamentale adeguare i regolamenti italiani alle normative europee, in maniera da recuperare il tempo perso con i fornitori locali, perché in questi mesi di stop forzato la nostra competitività rispetto ai buyer di altri paesi è fortemente diminuita. I nostri product manager non si sono mai fermati, sono in costante contatto con i fornitori, sono stati in loco o sono in partenza verso le destinazioni riaperte per lavorare insieme ai corrispondenti e verificare sul campo, oltre che sulla carta, il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e quanto necessario per far viaggiare i clienti in totale sicurezza”.

“Ci auguriamo – gli fa quindi eco il ceo di Kkm Group, Andrea Cani – che l’apertura di questi corridoi sia il primo passo verso un progressivo allargamento ad altre destinazioni sul lungo raggio, servite in totale sicurezza dai vettori di linea”.