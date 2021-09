Explora Journeys (by Msc) lancia il primo servizio su appuntamento per le adv

Prime mosse del nuovo brand di lusso griffato Msc, annunciato lo scorso giugno: Explora Journeys lancia il primo servizio su appuntamento dedicato ad adv e consulenti di viaggio. L’iniziativa, per ora disponibile solo in inglese ma presto declinata anche in tedesco, italiano, francese e spagnolo, consente agli agenti di fissare un incontro di una trentina di minuti, al fine di concordare con la compagnia l’iscrizione dei propri clienti alla lista d’attesa per la prenotazione delle suite incluse negli otto viaggi di debutto del primo anno di operatività della nave Explora I, compresa la crociera inaugurale del 16 maggio 2023. Tali richieste sono senza impegno e non richiedono alcun acconto, fino a quando i consulenti di viaggio, tramite un appuntamento successivo, potranno convertire la loro opzione in una prenotazione definitiva sulla quale, a questo punto, riceveranno la commissione.

“Costruita dall’italiana Fincantieri e progettata in collaborazione con alcuni dei più importanti designer di superyacht di lusso al mondo, la nostra nuova flotta di quattro navi offrirà spazi, scelta, privacy, comfort ed eleganza – sottolinea il chief sales office di Explora Journeys, Chris Austin -. Uno dei nostri punti di forza si concentrerà proprio sul modo in cui abbiamo intenzione di supportare la nostra comunità globale di consulenti di viaggio. Con il servizio su appuntamento, in particolare, abbiamo voluto eliminare completamente il tempo di attesa”.

Il servizio su appuntamento sarà mantenuto a tempo indeterminato. Dopo l’apertura ufficiale delle vendite, i consulenti di viaggio potranno anche chiamare un numero dedicato presso l’Experience Centre o cliccare il tasto “per chiamare” dal sito web di Explora Journeys.