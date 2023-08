Evolution Travel espande la propria rete di collaboratori nel mondo Nuovi collaboratori in Argentina, Spagna, Kenya, Albania, Tunisia e Filippine per Evolution Travel. Le new entry si aggiungono alle oltre 50 persone che lavorano già nel back office dell’operatore, coloro cieè che nei vari reparti (dal marketing all’amministrazione, passando per il booking al reparto formazione, dalla programmazione prodotti al settore tecnico ed informatico) si occupano di tutte le attività d’ufficio, burocratcihe e di gestione. Si tratta di una rete capillare e strutturata in modo strategico, pur essendo senza vincoli di ufficio. Basta avere solo un computer e una buona connessione Internet. Attraverso chat, documenti condivisi, sistemi di storage accessibili online e strumenti di organizzazione e pianificazione del lavoro, i quattro centri di comando, cioè le quattro società che compongono il sistema di Evolution Travel, situate nel Regno Unito, a Malta, in Spagna e negli Stati Uniti, programmano e condividono le azioni da svolgere con i professionisti del turismo e i tanti consulenti di viaggio che operano non solo dall’Italia, ma anche dalla Spagna, vicino alle spiagge delle Canarie e di Bali, dal mare della Thailandia alle cime della Svizzera, dalle atmosfere mediterranee della Grecia alle grandi metropoli d’America. La crescita di Evolution Travel consente quindi di aumentare le assunzioni nel back office affinché ci sia una migliore e più puntuale gestione degli oltre 800 consulenti di viaggio, che sono sempre di più: ogni mese ne entrano di nuovi, per lo più donne, che costituiscono il 70% del gruppo di lavoro. Condividi

