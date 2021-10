Dall’iniziativa di quattro ex dipendenti Eden Viaggi nasce a Pesaro il nuovo to creo

Si chiama creo il nuovo to pesarese creato dall’iniziativa di quattro ex dipendenti Eden Viaggi. A fondarlo lo scorso agosto sono stati infatti Fabrizio Imperatori e Juri Truffelli già direttore amministrazione e finanza e responsabile controllo gestione dello storico operatore marchigiano poi acquisito da Alpitour, nonché Anya Bracci e Luigi Leone, che hanno lavorato in Eden nell’ambito dei dipartimenti commerciale e marketing.

L’idea è quella di costruire un operatore specializzato nel segmento 𝘁𝗮𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗺𝗮𝗱𝗲: “Un buon punto di riferimento per le agenzie di viaggio, viaggiatrici e viaggiatori, nella costruzione dei viaggi su misura in tutto il mondo – si legge nella presentazione ufficiale del to -. Siamo una squadra appassionata all’inizio di un nuovo viaggio. Abbiamo l’energia, l’entusiasmo e la freschezza di una nuova impresa unita all’affidabilità e alla professionalità di chi ha reti ed 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗻𝗻𝗮𝗹𝗲 nel settore. Collaboriamo con le agenzie viaggio per valorizzare le unicità territoriali ed essere vicini ai clienti. Camminiamo al fianco di chi vuole viaggiare, per fornire un servizio appropriato, unico e creativo. Lavoriamo quotidianamente con strutture e partner, per costruire esperienze complete e di eccellenza. Crediamo nella ricchezza dei rapporti umani“.

E le risposte sono state subito ottime, da parte sia della clientela sia dei fornitori, ha spiegato all’edizione locale del Resto del Carlino la stessa Anya Bracci, che ha anche precisato come il fondatore di Eden, Nardo Filippetti, non abbia in alcun modo a che fare con la nuova iniziativa. La strategia iniziale di creo sarà quindi quella di puntare sui voli di linea, cercando di far leva sull’aspetto consulenziale della propria attività, soprattutto in questo periodo di emergenza pandemica.