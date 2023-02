Curzi, IpV: nel 2023 supereremo la soglia dei 100 milioni di fatturato Parte bene il 2023 di Idee per Viaggiare, con Stati Uniti e Sud America (grazie anche alla recente new entry Marcelletti, ndr), ma anche Giappone, Indonesia e Australia, che al momento sono le mete top dell’anno. “In base alle richieste che stiamo ricevendo in questo inizio di anno possiamo immaginare un’ottima stagione calda – racconta il ceo del to, Danilo Curzi -. Considerando inoltre i numerosi ponti strategici che ci regala questo 2023, fra non molto usciremo con una intrigante programmazione, composta da proposte più o meno lunghe da sfruttare proprio per queste occasioni”. Si avvicina quindi l’obiettivo dei 100 milioni di fatturato, già sfiorato nell’anno fiscale 2021-22, chiuso lo scorso fine ottobre, quando il giro d’affari del to ha toccato quota 94 milioni di euro: “È un traguardo che oggi più che mai pensiamo di raggiungere e superare – conferma Curzi -. E questo anche grazie agli investimenti fatti a 360 gradi, al sistema crm oramai in dirittura di arrivo da un punto di vista operativo e al trend più che positivo con cui appunto è iniziato l’anno”. Le sfide però non mancano. A cominciare dall’inflazione, per non parlare della situazione lato fornitori e corrispondenti locali, dopo che gli anni della pandemia hanno allontanato molti bravi professionisti dal settore: “Sono problematiche e strascichi che ci portiamo dietro dagli ultimi anni terribili che abbiamo vissuto – conclude Curzi -. Non è stato sempre facile rimodulare l’offerta, cambiando fornitori e con corrispondenti magari nuovi, in grado comunque di garantirci un livello elevato di professionalità e le precisione che vogliamo dai nostri partner. Interpretando in modo analitico la situazione, possiamo dire che alcune criticità si sono trasformate in opportunità che non ci siamo lasciati sfuggire”.

