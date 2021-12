Una realtà importante del tour operating italiano, capace per circa un trentennio di ispirare e stupire mercato e viaggiatori. Il marchio Marcelletti passa nelle mani di Idee per Viaggiare, che in questo modo acquisisce il brand di un tour operator storico specializzato nella programmazione dei Paesi del Centro e Sud America. Riconosciuto per proposte d’alta gamma verso Messico e altre mete del nuovo Continente, Marcelletti si è sempre contraddistinto per una visione all’avanguardia e un taglio da atélier, fino alla cessazione delle attività avvenuta nel dicembre 2019.

Elementi che hanno evidentemente fatto presa sul ceo di IpV, Danilo Curzi, che ha avviato il graduale processo di acquisizione del brand già nel 2020, con l’inserimento di cinque figure professionali provenienti da Marcelletti e incaricate di sviluppare soprattutto il prodotto Centro e Sud America. L’inserimento in staff di queste figure ha quindi innescato un processo di espansione delle destinazioni di Idee Per Viaggiare, che oggi, esattamente due anni dopo il congelamento delle attività di Marcelletti, in un certo senso lo fa rivivere.

IpV potenzia così la propria programmazione di alto livello, offrendo alle agenzie competenza e suggestioni verso Argentina, Cile, Perù, Bolivia, Colombia, Ecuador e Guatemala. “Marcelletti è stato un marchio riconosciuto sia dal trade sia dal cliente finale – spiega lo stesso Curzi -. I suoi cataloghi nella storia del turismo sono stati un punto di riferimento a cui non nego di essermi ispirato per la loro iconicità e la cura maniacale del dettaglio. Lasciar “morire” una realtà così ricca e importante non era possibile. Questa acquisizione però non è solo una scelta sentimentale, è stata pianificata con attenzione e finalizzata a inserire nella nostra programmazione una parte di mondo che a Idee per Viaggiare mancava. Da qui le nostre azioni per integrare parte dello staff Marcelletti e acquistarne il marchio, in cui ci siamo rispecchiati per cura, fantasia e credibilità”.