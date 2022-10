IpV: fatturato a +50% sul 2019. Presto altre by Idee per Viaggiare dopo Marcelletti Si avvicina il traguardo dei 100 milioni di euro di fatturato annuo per Idee per Viaggiare, che si appresta chiudere a fine ottobre l’anno fiscale a quota 94 milioni di euro. Un vero pallino quello della tripla cifra, per il ceo del to capitolino, Danilo Curzi, che ha più volte indicato tale soglia quale obiettivo simbolico da raggiungere: “E che in realtà abbiamo già superato, andando oltre i 120 milioni, se consideriamo il giro d’affari complessivo dell’azienda, che include l’intero valore del transato e non solo le fee come invece avviene con il fatturato”. Vale la pena inoltre ricordare che solo l’anno scorso i ricavi del to si erano fermati a 37 milioni (sappiamo tutti il motivo) e che soprattutto i 94 milioni del 2021/22 significano una crescita di circa il 50% rispetto all’era pre-Covid 2019. Un percorso di sviluppo che in casa IpV è stato accompagnato e reso possibile da investimenti ingenti in nuovi prodotti, destinazioni inedite e soprattutto tecnologia e risorse umane. Tanto che nell’ultimo biennio sono ben 21 i nuovi collaboratori entrati a far parte dell’organizzazione, anche grazie all’acquisizione recente di Marcelletti ma non solo: “Si tratta di persone esperte, già dotate di competenze importanti nel sales, nella biglietteria e nella pianificazione – racconta sempre Curzi -. Tutti profili con un passato in altre realtà di peso, comprese alcune multinazionali”. E a proposito di Marcelletti. L’operazione di acquisizione, come si sa, non ha fatto sparire il brand ma ha creato una nuova articolazione Ipv definita dal suffisso by Idee per Viaggiare. Una novità destinata presto ad avere altri sviluppi. A cominciare dalla partnership con l’Accademia Creativa del Turismo, grazie alla quale è già nata Act by Idee per Viaggiare: “L’idea è quella di proporre una serie di percorsi formativi basati su un’esperienza ventennale nel campo – conclude Curzi -. Il mio auspicio è che proprio questa iniziativa possa un giorno contribuire anche a garantire la continuità aziendale della nostra compagnia”.

