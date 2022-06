Columbus: al via una nuova collaborazione maldiviana con il resort multi-isola Crossroads

Quasi in contemporanea con la riorganizzazione di prodotto, Columbus to annuncia una nuova collaborazione con il resort integrato multi-isola Crossroads alle Maldive. La partnership è stata presentata in anteprima lo scorso 19 maggio presso l’Hard Rock Cafè di Verona, alla presenza di 31 agenti di viaggio.

Crossroads non è la classica proprietà delle Maldive: è una vera destinazione per il tempo libero completamente integrata su più isole. Immerso nell’esotico atollo di Kaafu e nella laguna di Emboodhoo, il complesso è situato a soli 15 minuti di motoscafo dall’aeroporto internazionale di Velana e da Malé. Per soggiornare si può scegliere tra due resort: il tropicale Saii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton o l’Hard Rock Hotel Maldives. Entrambi sono collegati con un pontile a una terza isola, il The Marina @ Crossroads, in cui si trova un Hard Rock Cafe dove sono conservati ed esibiti pezzi unici appartenuti a grandi artisti come Lady Gaga e i Beatles.

Oltre all’Hard Rock Café sono poi molti i punti di ristoro e i beach club con intrattenimento musicale che animano le serate maldiviane. Non mancano neppure i negozi al dettaglio, oltre che le spa olistiche e i centri benessere. Allo Yacht Marina @ Crossroads si può per di più affittare una barca privata o partire per delle escursioni alla scoperta dei fondali più belli. Per ampliare le conoscenze riguardo alla vita marina è presente il Marine Discovery Centre, mentre per gli amanti del brivido si segnala il Best Dives – Watersports and Dive Centre. I bambini possono immergersi nella loro propria vacanza-gioco nell’ampio ed enigmatico Koimala & Maalimi’s Junior Beach Club and Camp. Gli ospiti più piccoli beneficiano peraltro della gratuità fino a 17 anni, pagando solo il 50% della quota all inclusive, quando non si servono del menu children che invece è completamente free.