Club Med: prenotazioni per la seconda metà dell’anno sopra i livelli del 2019

Cresce l’interesse (e la fiducia) dei consumatori verso l’offerta Club Med, tanto che al momento le prenotazioni per la seconda metà dell’anno vanterebbero volumi superiori di oltre cinque volte rispetto a quanto accadeva in questo stesso periodo di tre anni fa, nei confronti dell’ultimo semestre 2019. Lo rivela il magazine tedesco fvw, secondo cui anche i mesi di marzo e aprile godrebbero di una domanda consistente: la settimana dal 27 dicembre al 3 gennaio scorsi, in particolare, avrebbe generato vendite del 74% più alte a quella registrata negli stessi sette giorni di un anno fa.

A trainare il mercato sarebbero in particolare i resort di La Pointe Aux Canonniers a Mauritius, di Punta Cana nella Repubblica Dominicana e di Kani alle Maldive. Fino al prossimo mese di marzo il più venduto sarebbe però il nuovo complesso delle Seychelles. A livello di cluster di clientela sarebbero infine le famiglie le più attive nelle prenotazioni.